Compania de Apă Oradea: Sistare alimentare cu apă – intersecția străzilor Barierei și Căii Ferate

Eduard, copilul în vârstă de 13 ani care a șocat întreaga comunitate locală după ce, luni dimineață, s-a aruncat de pe terasa unui bloc cu 8 etaje din Oradea, nu a dat de bănuit că are un asemenea plan dramatic în minte. Un gest ar fi putut, totuși, să-l trădeze: în seara dinainte de tragedie, a ieșit cu mai mulți prieteni în centrul Oradiei și le-a făcut cinste acestora cu șaorma. Ca și cum și-ar fi luat rămas bun de la toți...