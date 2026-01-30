Răsturnare de situație în F1: RedBull, surpriza plăcută, în timp ce Audi se lovește de probleme legate de motor
G4Media, 30 ianuarie 2026 11:00
Datele preliminare obținute până acum în cadrul testelor de Formula 1 de la Barcelona arată că motorul RedBull Racing (realizat în colaborare cu Ford) arată destul de bine, fiind de departe surpriza plăcută. La polul opus se află unitatea de propulsie a celor de la Audi. Monopostul Aston Martin 2026 „împinge limitele” noului regulament din […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
11:10
Bazele şi navele americane sunt în raza de acţiune a rachetelor noastre, ameninţă armata iraniană / Statele Unite au desfăşurat o flotă în Orientul Mijlociu, condusă de portavionul american Abraham Lincoln şi grupul său de escortă # G4Media
Armata iraniană a dat asigurări că va răspunde „instantaneu” la orice agresiune din partea Statelor Unite, ale căror baze şi portavioane din Orientul Mijlociu se află „în raza de acţiune a rachetelor” Teheranului, şi a avertizat că un eventual conflict se va răspândi în întreaga regiune, informează vineri agenția de știri EFE, citată de Agerpres. […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:00
Franţa a împiedicat operatorul de sateliți Eutelsat să-şi vândă antenele terestre către un fond suedez # G4Media
Ministrul francez al Finanţelor, Roland Lescure, a declarat vineri că, la începutul acestei săptămâni, Franţa a împiedicat operatorul de sateliţi Eutelsat să îşi vândă antenele terestre către fondul suedez EQT, guvernul de la Paris explicând că este vorba de un „activ strategic”, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Statul francez este cel mai […] © G4Media.ro.
11:00
Răsturnare de situație în F1: RedBull, surpriza plăcută, în timp ce Audi se lovește de probleme legate de motor # G4Media
Datele preliminare obținute până acum în cadrul testelor de Formula 1 de la Barcelona arată că motorul RedBull Racing (realizat în colaborare cu Ford) arată destul de bine, fiind de departe surpriza plăcută. La polul opus se află unitatea de propulsie a celor de la Audi. Monopostul Aston Martin 2026 „împinge limitele” noului regulament din […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:40
VIDEO FOTO Un imobil care funcționa ca vilă turistică în Constanța a fost închis de Protecția Consumatorului / Inspectorii susțin că nu avea autorizație de la primărie și nici certificat de la Turism # G4Media
Un imobil din Constanța care funcționa ca vilă turistică, II Barzu Stelian – Vila BDS, a fost închis temporar și amendat de Protecția Consumatorilor. Inspectorii susțin că nu avea nici autorizație de la primărie și nici certificat de Turism, transmite Info Sud-Est. Totodată, vila a primit și propunere o sancțiune complementară de închidere definitivă a unitatii. […] © G4Media.ro.
10:30
O femeie din SUA a găsit cheia succesului: Câștigă milioane de dolari din vânzarea câinilor de pază. Un exemplar dresat costă o mică avere (VIDEO) # G4Media
O femeie din Montana poate spune că a descoperit cheia succesului: face milioane de dolari din vânzarea câinilor de pază. Animalele sunt special dresate pentru a oferi securitate, iar clienții sunt, de obicei, vedete sau persoane extrem de bogate. Milioane de dolari din vânzarea câinilor de pază Kim Greene, fondatoarea Svalinn, crește câini ciobănești metiși […] © G4Media.ro.
10:30
Liderul PNL Bistriţa, Ioan Turc, menţionat de Adriana Georgescu în stenograme, spune că nu o cunoaşte pe avocată # G4Media
Preşedintele organizaţiei municipale Bistriţa, Ioan Turc, în prezent secretar de stat la Ministerul Justiţiei, neagă faptul că ar cunoaşte-o pe avocata Adriana Georgescu, arestată preventiv pentru trafic de influenţă şi care, potrivit stenogramelor apărute în presă, susţinea că „poate ajunge” la acesta. În stenograme, avocata nu pronunţă explicit numele lui Ioan Turc, dar se referă […] © G4Media.ro.
10:20
Cele mai vechi unelte din lume, cu o vârstă estimată la 430.000 de ani, descoperite în Grecia # G4Media
O echipă de arheologi a descoperit în peninsula Peloponez din sudul Greciei două unelte vechi de 430.000 de ani, cele mai vechi unelte rudimentare descoperite până acum, ce au fost create de o specie hominidă, transmite vineri Live Science care citează un studiu publicat la 26 ianuarie în jurnalul PNAS, transmite Agerpres. „Obiectele reprezintă cele […] © G4Media.ro.
10:20
Problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condiţiile, spune secretarul general al ONU # G4Media
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a criticat comportamentul geopolitic al Chinei şi al Statelor Unite, în conferinţa sa de presă de început de an susţinută joi la New York, a consemnat agenția de știri dpa, citată de Agerpres. „Problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condiţiile”, a afirmat Guterres, […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:10
VIDEO Rusia rămâne o amenințare, avertizează un fost comandant român de structură NATO: „Are acum industria trecută pe picior de război” # G4Media
Rusia rămâne o amenințare deoarece și-a trecut întreaga industrie pe picior de război și își reface rapid stocurile, a declarat generalul de brigadă (r) dr. Mircea Mîndrescu, la podcastul „Frontier Defense”, găzduit de G4Media. Generalul subliniază că, deși Rusia nu și-a atins obiectivele inițiale în Ucraina, capacitatea ei de a ataca alte state depinde de […] © G4Media.ro.
10:10
VIDEO | Alexandra Staicu a renunțat la cariera din domeniul bancar și a deschis o băcănie: „Ne adresăm celor care au plăcerea de a consuma produse sănătoase, cu rădăcini locale” # G4Media
Alexandra Staicu a renunțat la o carieră în domeniul finanțelor pentru a reînvia o tradiție aproape uitată. Ea a părăsit lumea băncilor pentru a pune pe picioare o băcănie autentică, în spiritul perioadei antebelice, notează G4Food. În tradiția românească, o băcănie însemna mult mai mult față de ceea ce suntem astăzi obișnuiți să înțelegem. Băcănia […] © G4Media.ro.
10:00
Donald Trump îl numește „agitator și posibil insurgent” pe asistentul ucis în Minneapolis de forțele ICE / Un video recent îl arată pe Alex Pretti înjurându-i pe agenți și lovind cu piciorul un SUV al acestora # G4Media
Președintele american Donald Trump l-a descris, vineri, pe paramedicul Alex Pretti, ucis sâmbătă de doi polițiști la Minneapolis, drept „un agitator și posibil un insurgent”, pe rețeaua sa de socializare Truth, potrivit France Presse. Președintele se referă la o înregistrare video care îl arată pe Alex Pretti, cu 11 zile înainte de moartea sa, rezistând […] © G4Media.ro.
09:40
Rusia atacă Ucraina cu drone și rachete, la câteva ore după ce Donald Trump a anunțat că s-a înțeles cu Putin asupra unui armistițiu energetic de o săptămână # G4Media
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă de acţiune de diferite tipuri asupra Ucrainei, într-un nou atac aerian care vine la câteva ore după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat un acord verbal cu omologul său rus, Vladimir Putin, prin care acesta din […] © G4Media.ro.
09:30
Riscul de răspândire a virusului mortal Nipah în afara Indiei este redus, susține OMS / Virusul se transmite greu de la om la om # G4Media
OMS declară că Riscul de răspândire a virusului mortal Nipah din India este redus, a declarat vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), adăugând că nu recomandă restricţii de călătorie sau comerciale după ce au fost raportate două cazuri de infectare în această ţară din Asia de Sud, transmite Reuters. Hong Kong, Malaezia, Singapore, Thailanda şi […] © G4Media.ro.
09:30
Cum arată viața oamenilor, iarna, în Delta Dunării / La Sfântu Gheorghe sunt trei curse pe săptămână: ”Vine luni și se întoarce marți” / ”Avem noroc că asistenta de farmacie, că e din sat” # G4Media
Multe activități economice din Delta Dunării se restrâng, iar posibilitățile de a câștiga bani scad considerabil. În Delta Dunării, „aproape” nu e niciodată chiar așa de aproape, mai ales pe timp de iarnă, notează Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța, într-un reportaj despre viața din deltă. Transportul public se reduce la câteva curse […] © G4Media.ro.
09:30
Aston Martin și-a făcut, în cele din urmă, apariția pe circuitul de la Barcelona în penultima zi de teste. Lance Stroll a efectuat doar patru tururi, dar monopostul echipei din Silverstone i-a uimit deja pe specialiștii din Formula 1 cu designul său „la limită”, după informează The Race. Adrian Newey și monopostul Aston Martin dus […] © G4Media.ro.
09:20
STENOGRAME (II) Cum se lăuda avocata Adriana Georgescu că poate influența conducerea țării, fără nicio legătură cu realitatea, și se folosea de numele lui Ciprian Ciucu ca să ceară bani: ”Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri” / A fost arestată 30 de zile după ce a fost prinsă în flagrant luând șpagă # G4Media
O nouă serie de stenograme consultate de reporterii G4Media arată cum se lăuda avocata Adriana Georgescu că poate influența conducerea țării, fără nicio legătură cu realitatea, și se folosea de numele lui Ciprian Ciucu, în campania electorală pentru Primăria Generală, ca să ceară bani: ”Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”. Joi, Georgescu, […] © G4Media.ro.
09:20
Donald Trump își anunță vineri candidatul la șefia Băncii Centrale a SUA / Președintele american își dorește dobânzi mai mici # G4Media
Donald Trump intenţionează să anunţe vineri care este candidatul său pentru postul de preşedinte al băncii centrale a SUA, Rezerva Federală (Fed), o decizie majoră pentru o instituţie pe care a presat-o fără încetare în speranţa că va obţine dobânzi mai mici, transmite AFP. Mai multe organizaţii media financiare (Bloomberg, Wall Street Journal) au relatat […] © G4Media.ro.
09:20
Cercetătoarea Thea Ionescu, despre programa de română propusă pentru liceeni: Să nu-i aruncăm în cronicari din a IX-a și a X-a, dacă vrem să înțeleagă realitatea. Sunt și specialiști în psihologia dezvoltării chemați să se uite la vârsta pentru care creăm o programă? # G4Media
„Programele școlare sunt construite pentru dezvoltarea copiilor, nu ca să le deschidem apetitul pentru o facultate sau alta”. Iar cele mai noi date de cercetare din psihologia dezvoltării, din postcognitivism, din cogniția ancorată arată că nu este recomandată la 14-17 ani introducerea cronicarilor, care înseamnă texte greu de înțeles, a declarat într-un interviu acordat Edupedu.ro […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:10
România va fi promovată la marile târguri internaționale de turism în 2026 / Ministerul Economiei a aprobat lista evenimentelor unde va fi reprezentată țara noastră # G4Media
România va fi promovată în 2026 la unele dintre cele mai importante târguri de turism din lume, după ce Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a aprobat lista manifestărilor expoziţionale la care ţara noastră va participa cu stand naţional, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Anunţul a fost făcut joi de […] © G4Media.ro.
09:00
Tot mai multe aplicații și marile rețele sociale vor să introducă filtrarea conținutului artistic generat de AI # G4Media
Un număr tot mai mare de aplicații noi și unele nume mari din rețelele sociale oferă filtrarea conținutului generat de inteligența artificială (IA) pentru a răspunde frustrării unor utilizatori de internet, sătui să vadă imagini sintetice derulându-se, conform unei analize AFP. „AI slop” sau „AI mush” este cuvântul la modă pentru avalanșa de fotografii și […] © G4Media.ro.
09:00
Un aolescent de 13 ai a murit mușcat de rechin, în nord-estul Braziliei / Oamenii ignoră avertismentele autorităților și înoată în zone periculoase # G4Media
Un adolescent de 13 ani şi-a pierdut viaţa, joi, în localitatea Olinda, în nord-estul Braziliei, după ce a fost muşcat de un rechin, a anunţat guvernul local, citat de AFP. Statul Pernambuco, unde se află Olinda, reprezintă o atracţie pentru turişti datorită plajelor sale idilice, însă autorităţile au avertizat asupra riscurilor la care se expun […] © G4Media.ro.
08:40
Mercedes, fără rival în ziua a patra de teste de la Barcelona – Aston Martin, prezență modestă # G4Media
Superioritatea Mercedes s-a făcut simțită și în cea de-a patra zi de teste de la Barcelona, George Russell și Kimi Antonelli fiind primii doi clasați. Charles Leclerc (Ferrari) a fost al treilea, iar Oscar Piastri (McLaren) al patrulea. După 77 de tururi parcurse, George Russell a oprit cronometrul la 1:16.445. A fost cel mai bun […] © G4Media.ro.
08:30
Fosta șefă a Curții Supreme din Muntenegru, condamnată la 10 ani de închisoare pentru implicarea într-o grupare de crimă organizată # G4Media
Sistemul judiciar din Muntenegru a condamnat-o miercuri pe fosta președintă a Curții Supreme, Vesna Medenica, la 10 ani de închisoare pentru implicarea sa într-un caz de crimă organizată, transmite AFP, citată de Rador. Totuşi, ea a fost achitată de apartenența la grupul criminal condus de fiul ei, Milos Medenica, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul […] © G4Media.ro.
08:20
Guvernul german profită de pana de curent din Berlin pentru acțiuni dure împotriva extremismului și o posibilă creștere a rolului serviciului de informații # G4Media
Analiză a publicației spaniole La Razon, via Rador: Incendiul provocat la o instalație esenţială a rețelei electrice, potrivit ministrului german de Interne, confirmă o amenințare care a fost subestimată prea mult timp. Pana de curent care a lăsat zeci de mii de locuințe din Berlin fără electricitate mai multe zile i-a oferit lui Alexander Dobrindt […] © G4Media.ro.
08:20
Un PUZ cu blocuri de până la 24 de etaje a fost votat în CL Constanța, în ciuda sesizărilor din partea cetățenilor / ”O presiune uriașă pe trafic, parcări, utilități, școli, siguranță rutieră și calitatea vieții celor care locuiesc deja acolo” # G4Media
Un PUZ controversat, inițiat de Cambela Prod SRL, cu blocuri de până la 24 de etaje în fosta bază RATC, a fost votat în Consiliul Local, în ședința de joi, 29 ianuarie 2026, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Proiectul inițiat de primarul Vergil Chițac (PNL) a fost adoptat cu 14 voturi pentru, […] © G4Media.ro.
08:20
Italia introduce detectoare de metale pentru combaterea violenței în rândul tinerilor după ce un elev a fost ucis cu un cuțit # G4Media
Guvernul italian ia măsuri pentru a combate utilizarea cuțitelor în rândul tinerilor, transmite Euronews, citată de Rador. Ministrul Educației, Giuseppe Valditara, și ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, au semnat o circulară care introduce măsuri de control mai stricte, inclusiv utilizarea detectoarelor de metale în școli. „Cazul La Spezia” și punctul de cotitură în materie de […] © G4Media.ro.
08:10
Criză în industrie: sute de angajați din Bistrița-Năsăud rămân fără loc de muncă / Betak și RAAL notifică AJOFM pentru concedieri colective # G4Media
Luna ianuarie 2026 aduce un val de concedieri colective în județul Bistrița-Năsăud, pe fondul dificultăților financiare majore întâmpinate de doi mari angajatori, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. În total, 340 de persoane urmează să rămână fără loc de muncă. Un agent economic (BETAK) cu domeniul principal de activitate în tratarea și […] © G4Media.ro.
08:00
Un consilier local dintr-o comună Alba și-a câștigat în instanță dreptul de a participa online la ședințele de CL / Lucrează la Comisia Europeană , iar un proiect de hotărâre prin care cerea dreptul de a participa online i-a fost respins de către colegi # G4Media
Luis Maria Bunescu, consilier local din comuna Cenade din Alba lucrează la Comisia Europeană la Bruxelles și și-a câștigat în instanță dreptul de participa, în mod online, la ședintele de Consiliu Local, anunță Alba24. Ea a câștigat la alegerile din 2024 un post de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Cenade, din poziția […] © G4Media.ro.
08:00
Analiză L’Express (Franţa), via Rador: – Confruntată cu agresiunea nerușinată a puterii americane, Uniunea Europeană trebuie să construiască, împreună cu puterile mijlocii și în primul rând cu continentul african, o nouă axă de nealiniere, afirmă fondatorul Cercului pentru o Europă Geopolitică. Forumul de la Davos din 2026 va rămâne simbolul sfârșitului unei ere care a […] © G4Media.ro.
08:00
Agresorul care a atacat-o cu o seringă pe democrata americană Ilhan Omar, inculpat de justiția federală # G4Media
Bărbatul arestat pentru că a atacat-o cu o seringă pe reprezentanta democrată de origine somaleză, Ilhan Omar, ţintă frecventă a atacurilor personale din partea preşedintelui Donald Trump, este urmărit penal de autorităţile federale pentru „agresiunea” şi „intimidarea” unui reprezentant al statului american, conform documentelor judiciare publicate joi, citate de AFP, transmite Agerpres. Marţi seară, în […] © G4Media.ro.
07:50
Analiză a publicației elene Oikonomikos Tachydromos, via Rador: Joshua Volz, trimisul special pentru integrarea energetică globală din cadrul Departamentului pentru Energie al SUA, a transmis angajamentul administrației SUA față de succesul Coridorului Vertical de gaze. Vorbind în contextul Athens Energy Summit 2026, Volz a anunțat în același timp o reuniune ministerială a tuturor țărilor implicate […] © G4Media.ro.
07:50
Stare de urgență în Argentina din cauza incendiilor de pădure devastatoare / Unele zone ard de la începutul lui decembrie # G4Media
Incendii de pădure în Argentina: Guvernul declară ‘stare de urgenţă’ Guvernul argentinian a anunţat joi că doreşte să declare stare de urgenţă în patru provincii din Patagonia, unde mai multe incendii au devastat zeci de mii de hectare, de la începutul verii în emisfera sudică, notează AFP. Din decembrie, aproximativ 45.000 de hectare de pădure […] © G4Media.ro.
07:50
În perioada ianuarie – noiembrie 2025, România a fost principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu o pondere de 29,2% din totalul exporturilor, urmată de Turcia (9,5%) și Italia (9,2%). În ansamblu, statele membre ale Uniunii Europene absorb 68,1% din exporturile moldovenești, relatează agenția Moldpres, citată de Rador. Potrivit Biroului Național de Statistică, la polul […] © G4Media.ro.
07:40
Donald Trump consideră „foarte periculoasă” dorinţa Regatului Unit de a se apropia de China # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a apreciat joi drept „foarte periculoasă” dorinţa Regatului Unit de a-şi consolida legăturile cu China, într-un schimb de idei cu presa, la sosirea sa la Washington, pentru premiera unui documentar despre soţia sa, Melania Trump, notează AFP. „Este foarte periculos pentru ei să facă asta”, a spus preşedintele american, după […] © G4Media.ro.
07:40
O mașină folosită de primarul Iohannis, scoasă la licitație / Prețul începe de la 3.500 de euro, plus TVA / Primarul Sibiului: „Este o mașină de lux, o vom vinde printr-o casă de licitații” # G4Media
Un Audi A6, produs în 2005, prima mașină occidentală folosită de Klaus Iohannis, în perioada în care era primar al Sibiului, va fi scoasă la licitație, anunță Turnul Sfatului. Mașina a fost achiziționată în leasing de către administrația locală, leasing încheiat în 2010, când mașina a intrat în proprietatea Primăriei. În 2024, mașina a fost […] © G4Media.ro.
07:40
Festivalul gastronomic și cultural „Taste of Transylvania” va fi organizat pentru prima dată în Ungaria # G4Media
Festivalul gastronomic și cultural „Taste of Transylvania”, care are deja o tradiție puternică în Transilvania, va avea loc pentru prima dată în Ungaria; evenimentul va fi găzduit de Muzeul Etnografic în Aer Liber al Regiunii Transilvania din Szentendre, judeţul Pesta, în perioada 27-29 martie, transmite agenția MTI citată de Rador. Festivalul de trei zile va […] © G4Media.ro.
07:20
Unul din suporterii greci, morți în accidentul din Timiș, și-ar fi pierdut tatăl pe același drum / Presa din Grecia: ”Copilul a crescut orfan de la 12 ani” # G4Media
Tată lui Dimitris Maronitis, în vârstă de 27 de ani, unul dintre cei șapte suporteri ai echipei PAOK care și-au pierdut viața într-un accident rutier grav petrecut în România, a murit pe același drum, anunță Mediafax, care citează presa greacă. Conform declarațiilor unor apropiați, tatăl lui Dimitris era șofer profesionist și ar fi murit într-un […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:10
Curtea de Apel București ar urma să se pronunțe în speța avocatei AUR Silvia Uscov care cere anularea actelor de numire a judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc # G4Media
Curtea de Apel Bucureşti ar urma să ia, vineri, o decizie privind cererea depusă de avocata AUR Silvia Uscov care-i privește pe doi dintre judecătorii Curții Constituționale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Jurnalistul Liviu Avram a arătat pentru G4Media că avocata a înaintat CAB două acțiuni distincte, de anulare a actelor prin care au fost […] © G4Media.ro.
06:50
SpaceX ia în calcul o fuziune cu Tesla sau, alternativ, cu xAI înaintea unui posibil IPO – surse Reuters # G4Media
SpaceX analizează scenariul unei fuziuni cu Tesla, precum și o combinație alternativă cu firma de inteligență artificială xAI, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Bloomberg, un semnal că Elon Musk cântărește opțiuni de consolidare a companiilor din portofoliul său, transmite Mediafax. Potrivit surselor Bloomberg, SpaceX a discutat fezabilitatea unui acord cu Tesla, idee […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:10
FCSB, eliminată din Europa League după o remiză eroică cu Fenerbahce pe Arena Națională(1-1) # G4Media
FCSB a fost eliminată joi seara din grupa extinsă de Europa League după ce a remizat cu Fenerbahce pe Arena Națională din București, scor 1-1. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
29 ianuarie 2026
23:20
Un bărbat cercetat pentru că ar fi încheiat antecontracte pentru apartamente deja vândute a fost arestat preventiv # G4Media
Un bărbat, mandatar al unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate intermedieri imobiliare, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru că ar fi încheiat antecontracte pentru apartamente pentru care făcuseră deja obiectul unor demersuri de vânzare către alte persoane, transmite Agerpres. Pentru administratorul firmei imobiliare, o femeie – a fost instituită măsura […] © G4Media.ro.
23:00
Propunerea americană pentru Groenlanda include noi baze, un Dom de Aur şi extinderea libertăţii operaţionale a SUA # G4Media
Emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele cheie ale unei propuneri a SUA către Danemarca privind Groenlanda, inclusiv posibile noi baze, extinderea libertăţii operaţionale a SUA şi un „Dom de Aur” deasupra insulei arctice, informează joi dpa preluată de Agerpres. Într-un eseu invitat pentru New York Times publicat joi, Jeff Landry a […] © G4Media.ro.
23:00
Senatul SUA blochează proiectul de buget ca măsură de presiune pentru schimbări în Departamentul pentru Securitate Internă # G4Media
Senatul Statelor Unite a votat joi împotriva unui proiect de buget ca măsură de presiune pentru adoptarea de schimbări în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) după asasinarea a doi civili în timpul desfăşurării agenţilor de migraţie ICE la Minneapolis, informează Agerpres citând EFE. Toţi senatorii democraţi şi şapte senatori republicani au votat împotriva bugetului […] © G4Media.ro.
22:50
Ministrul Culturii: Există un plan pentru găsirea unui spaţiu în care să poată funcţiona Centrul Naţional al Dansului Bucureşti # G4Media
În condiţiile în care Sala Omnia a fost pierdută, fiind luată înapoi de Ministerul de Interne, există un plan pentru găsirea unui alt spaţiu în care să poată funcţiona Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, a spus, joi seara, ministrul Culturii, Demeter András István, la întâlnirea organizată la Centrul Naţional al Dansului, la care au participat […] © G4Media.ro.
22:50
Zelenski: Mulțumim părții americane pentru eforturile sale de a asigura oprirea loviturilor asupra țintelor energetice în acest moment și sperăm că America va reuși să garanteze acest lucru # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că se așteaptă ca Rusia să respecte angajamentul privind oprirea atacurilor asupra Kievului și a altor orașe ucrainene pentru o perioadă de o săptămână, transmite MEDIAFAX. Zelenski a afirmat că următoarele zile vor fi decisive pentru a vedea dacă Rusia va respecta acest acord, informează Reuters. Președintele Statelor […] © G4Media.ro.
22:30
LIVE TEXT Președintele Nicușor Dan, interviu la Digi24: Coaliția funcționează. Cu opinteli / În momentul de față, nu există alternativă la premierul Bolojan / Întrebat dacă măsurile din 2025 puteau fi mai puțin dureroare: „Da, evident” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu postului Digi24, joi seara. G4Media a transmis LIVE text declarațiile președintelui. Nicușor Dan a spus că coaliția de guvernare funcționează, chiar dacă „cu optinteli” și că nu are niciun motiv să creadă că vreunul dintre partide ar vrea să încalce protocolul coaliției. Președintele a spus de asemenea că […] © G4Media.ro.
22:30
Nicușor Dan, despre crima plănuită de adolescenții din Timiș: S-au făcut niște pași timizi, dar în privința drogurilor nu putem să spunem că avem o strategie, sau despre cum să facem ca tinerii să iasă din fața calculatorului # G4Media
Crima din județul Timiș plănuită de trei adolescenți a fost comentată de președintele României, Nicușor Dan, la Digi24. „Este ceva absolut regretabil. Dacă punem în context, vedem că România nu e singulară. E un fenomen care se întâmplă și dacă punem și mai mult în context vedem că sunt două probleme generale care atacă tinerii. […] © G4Media.ro.
22:20
Scandal în Consiliul Local Alba Iulia din cauza unei finanțări date de Ungaria Palatului Principilor # G4Media
Un scandal s-a iscat în Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, joi, 29 ianuarie, din cauza unei finanțări pe care guvernul Ungariei a oferit-o Palatului Principilor din Cetatea Alba Carolina, scrie Alba24.ro. Trebuie spus că Palatul Principilor aparține de Primăria Alba Iulia. Finanțarea se ridică 28.450 de euro, adică 11.000.000 forinți, și vine de la […] © G4Media.ro.
22:20
Tarife majorate la Grădina Zoologică din București şi la Teatrul Nottara, au decis consilierii generali / Ei au mai aprobat reduceri de 50 % la Teatrul Ţăndărică pentru familiile cu minimum trei copii # G4Media
Preţul biletului pentru vizitarea Grădinii Zoologice va creşte de la 15 la 20 de lei, conform unei hotărâri aprobate în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei, transmite Agerpres.De asemenea, cresc tarifele practicate de Teatrul ‘Ion Creangă’, Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Teatrul I. C. Nottara. Pe de altă parte, familiile cu minimum […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:00
VIDEO Un băiețel de 2 ani din Marea Britanie a bătut două recorduri mondiale la biliard și snooker # G4Media
Un copil minune din Anglia a bătut deja două recorduri mondiale Guinness la biliard și snooker înainte de a împlini trei ani, scrie UPI. Jude Owens, un copil din Manchester, a doborât recordul pentru cea mai tânără persoană care a realizat o dublă lovitură la snooker la vârsta de 2 ani și 261 de zile. […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.