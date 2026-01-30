Franţa a împiedicat operatorul de sateliți Eutelsat să-şi vândă antenele terestre către un fond suedez

22:30

Crima din județul Timiș plănuită de trei adolescenți a fost comentată de președintele României, Nicușor Dan, la Digi24. „Este ceva absolut regretabil. Dacă punem în context, vedem că România nu e singulară. E un fenomen care se întâmplă și dacă punem și mai mult în context vedem că sunt două probleme generale care atacă tinerii. […] © G4Media.ro.