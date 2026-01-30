Peste 8.000 de cetățeni străini și-au pierdut legal capacitatea de a folosi cartea de identitate în județul Botoșani
TeleM Iași , 30 ianuarie 2026 11:00
Într-o decizie cu impact social și administrativ, peste 8.000 de persoane cu domiciliu fictiv în județul Botoșani și-au văzut cărțile de identitate declarate ca nevalabile de autoritățile române. Această situație afectează persoane provenite din Ucraina, Republica Moldova și Federația Rusă, care figurau cu domiciliul înregistrat în localități din nord-estul României fără a avea prezența reală
• • •
Acum 30 minute
11:00
Acum o oră
10:40
Zahărul revine pe agenda strategică a Uniunii Europene, în contextul presiunilor tot mai mari generate de importurile la preț de dumping. Piața zahărului din Uniunea Europeană ar putea intra într-o fază de redresare, după ce Comisia Europeană a anunțat intenția de a suspenda importurile de zahăr brut fără taxe vamale. Măsura este văzută drept un
10:40
Ministerul Finanțelor a listat la Bursa de Valori București titlurile de stat Fidelis emise în ianuarie, în valoare de aproape 1.9 miliarde lei # TeleM Iași
Ministerul Finantelor a atras, in ianuarie, 697,2 milioane lei si, respectiv, aproape 230 milioane euro (valori insumand 1,864 miliarde de lei – 367,3 milioane euro), prin prima oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie (FIDELIS) derulata in acest an prin sistemele Bursei de Valori. Ministerul Finanțelor a listat la Bursa de Valori București
10:40
Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă la data de 30 ianuarie. În Calendarul Ortodox, sărbătoarea este trecută cu cruce roșie și se sărbătoreşte lucrarea lor făcută în folosul Bisericii. 30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi, sărbătoare cu cruce roșie în Calendarul Ortodox Fiecare dintre cei trei
10:30
Un apel la 112, primit joi seară, în jurul orei 22:30, a mobilizat salvatorii suceveni după ce un cățel a căzut în apa înghețată a lacului din Zona de Agrement Tătărași, municipiul Suceava. Ajunși la fața locului, pompierii au intervenit cu echipamente specifice pentru deplasarea pe gheață. Unul dintre salvatori, Tiberiu, a înaintat cu grijă
10:20
Donald Trump a emis joi un decret prin care autorizează Statele Unite să aplice taxe vamale, într-un cuantum nedefinit, ţărilor care furnizează petrol Cubei. Măsura are scopul de a intensifica presiunea asupra regimului comunist de la Havana și este justificată prin instituirea unei "stări de urgenţă", în contextul unei "ameninţări excepţionale" pe care Cuba ar reprezenta-o pentru securitatea
Acum 2 ore
10:10
Premierul a mai spus că este optimist cu privirea la menținerea stabilității guvernamentale. Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere, a transmis premierul Ilie Bolojan în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu o delegație de investitori coordonată de Bank of America, reprezentând
10:10
La sfârșitul lunii decembrie 2025, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași erau înregistrați 9.627 șomeri (din care 4.357 femei), rata șomajului fiind de 3,44%, cu 0,06 puncte procentuale mai mică față de luna noiembrie 2025. Rata șomajului, în ușoară scădere la Iași Din totalul de 9.627 persoane înregistrate în evidențele AJOFM
10:10
Nouă cluburi din Superliga chineză şi alte patru formaţii din liga secundă au fost sancţionate atât sportiv, cât şi financiar, în urma unei anchete desfăşurate în China privind „trucarea meciurilor, jocurile de noroc şi corupţia din industria fotbalului". 13 cluburi au fost sancţionate pentru trucarea meciurilor Cea mai severă sancţiune a fost aplicată echipelor Shanghai
10:00
Îngrijirea corectă a plăgilor este esențială pentru prevenirea infecțiilor, grăbirea vindecării și reducerea riscului de cicatrici inestetice. Indiferent dacă este vorba despre o tăietură minoră, o zgârietură, o arsură superficială sau o plagă postoperatorie, respectarea unor reguli de bază poate face diferența între o recuperare rapidă și apariția complicațiilor. Multe persoane subestimează importanța igienei locale,
09:50
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară că o guvernare printr-un Executiv minoritar este, în prezent, puțin probabilă, subliniind că afirmațiile recente ale premierului Ilie Bolojan privind această posibilitate au fost mai degrabă teoretice decât realiste. El a explicat că Bolojan a folosit un raționament de tip matematic pentru a răspunde unei întrebări despre scenarii
09:40
Guvernul accelerează investițiile în construcții: reguli mai stricte pentru avizare și sancțiuni pentru blocajele administrative # TeleM Iași
Sectorul construcțiilor rămâne unul dintre pilonii esențiali ai economiei românești, cu impact direct asupra creșterii economice, ocupării forței de muncă și dezvoltării infrastructurii. În acest context, dar mai ales pe fondul presiunii respectării termenelor impuse de finanțările europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din Politica de coeziune, Guvernul a decis să
Acum 24 ore
20:00
Hidroelectrica analizează un parteneriat cu ieșeanul Iulian Dascălu pentru dezvoltarea unui proiect energetic în zona lacului Izvorul Muntelui # TeleM Iași
Hidroelectrica, cea mai mare companie producătoare de energie electrică din România și una dintre cele mai valoroase societăți listate la Bursa de Valori București, cu o evaluare de aproximativ 62 de miliarde de lei, are în vedere intrarea într-un parteneriat cu un omul de afaceri iesean, Iulian Dascalu pentru dezvoltarea unui nou proiect energetic strategic.
19:20
Trump vrea să creeze condiții pentru o „schimbare de regim” în Iran, conform surselor americane # TeleM Iași
Președintele american Donald Trump analizează opțiuni împotriva Iranului, care includ atacuri țintite asupra forțelor de securitate și a liderilor pentru a inspira protestatarii, au declarat mai multe surse pentru Reuters, chiar dacă oficiali israelieni și arabi au declarat că puterea aeriană singură nu va putea răsturna liderii clerici. Trump vrea să creeze condiții pentru o
18:30
Bancher ucrainean, cu cetățenie română, mort în condiții suspecte în centrul orașului Milano # TeleM Iași
Oleksander Adarich, un cunoscut bancher ucrainean în vârstă de 54 de ani, a fost găsit mort după ce a căzut de la fereastra de la etajul patru al unei clădiri de pe via Nerino, în centrul orașului Milano. Bancher ucrainean, cu cetățenie română, mort în condiții suspecte în centrul orașului Milano Incidentul a avut loc
15:30
Operatorul regional ApaVital va prelua în administrare Derivația Prut–Bârlad, un sistem hidrotehnic aflat pe raza comunelor Țuțora și Comarna. Infrastructura, construită în anii '80 pentru alimentarea municipiului Vaslui, nu a mai fost folosită de aproximativ două decenii. Derivația Prut–Bârlad, preluată de ApaVital În prezent, obiectivul se află în administrarea Consiliului Județean Iași, după ce a
15:30
Programul Tomata 2026 se deschide din luna februarie, iar fermierii pot depune cererile de înscriere în perioada 2 februarie – 15 aprilie inclusiv, la direcțiile agricole județene unde este înscrisă exploatația. Din 2 februarie începe „Programul Tomata 2026" Programul Tomata 2026 se derulează pentru mai multe culturi de legume, cu condiția să fie cultivate pe
15:30
Autostrada Unirii intră într-o etapă decisivă, potrivit autorităților județene, care anunță termene mai clare și finanțare europeană pentru proiectul de infrastructură rutieră din Moldova. După mai mulți ani marcați de întârzieri și blocaje, toate tronsoanele sunt în prezent fie scoase la licitație, fie în procedură de atribuire. Finanțarea este asigurată printr-un program european dedicat proiectelor
15:20
Conferința „Zilele Spitalului Clinic de Recuperare" va ajunge anul acesta la cea de-a 23-a ediție și se va desfășura la Iași, în perioada 23–28 martie 2026. Evenimentul este unul cu tradiție, inițiat în urmă cu peste două decenii, și a devenit între timp o manifestare medicală cu participare internațională. Interes crescut pentru conferința Zilele Spitalului
15:20
Numărul cazurilor noi de cancer diagnosticate la Iași a înregistrat o scădere în ultima perioadă, potrivit conducerii Institutului Regional de Oncologie. Specialiștii leaga această evoluție de derularea programelor de prevenție și depistare precoce. Screeningul rămâne una dintre cele mai eficiente metode de luptă împotriva bolii. Programele de prevenție, cheia scăderii cazurilor noi de cancer Identificarea
15:20
Creșterea tarifelor la apă în județul Iași provoacă in continuare tensiuni între autoritățile locale și ApaVital. Costel Alexe a sarit ieri in apararea companiei aflate in subordinea Consiliului Judetean, precizand ca Primaria Iasi a votat si ea pentru ajustarea pretului de la 1 ianuarie 2026. Pe de alta parte, Mihai Chirica nu este de acord
14:00
IICMER a depus un denunț penal pentru decesul a 497 minori în perioada 1970 – 1997 la Căminul-spital Moreni – Țuicani # TeleM Iași
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus astazi, un nou denunț penal, într-un dosar care investighează decesul a 497 de minori, în perioada 1970 – 1997, la care se adaugă un număr de 38 de beneficiari care au depăşit vârsta de 18 ani (total 535 de decese), aflați în Căminul-spital pentru
13:10
Aseara, în jurul orei 23.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca–ITPF Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, un bărbat, cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani, în calitate de conducător auto al unui microbuz cu platformă, pe care se afla un autoturism înmatriculat în Norvegia. Un ucrainean s-a prezentat în vama
13:00
Începând de astăzi circulația pe podul de pe DN 2E, Vicovu de Sus a fost închisă temporar pentru toate categoriile de vehicule, traficul urmând a fi deviat pe rute ocolitoare, conform avizului IGPR. Suceava | S-a închis circulația pe podul de pe DN 2E din Vicovu de Sus Sens de deplasare Vicovu de Jos –
13:00
CNAS schimbă regulile și anunță că fondurile pentru analize medicale gratuite nu se vor mai termina în primele zile ale lunii # TeleM Iași
Pacienții din România vor putea face începând cu 2026 analize medicale decontate de stat pe tot parcursul lunii, fără ca fondurile să fie epuizate în primele zile de la începutul lunii, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). CNAS schimbă regulile și anunță că fondurile pentru analize medicale gratuite nu se vor mai
11:50
Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, intră oficial în procedura de vânzare prin licitație internațională # TeleM Iași
Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, a intrat în linie dreaptă spre vânzarea prin licitație internațională, după ce Tribunalul Galați a aprobat modificarea planului de restructurare în cadrul procedurii de concordat preventiv, a anunțat joi administratorii judiciari. Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, intră oficial în procedura de vânzare
Ieri
10:40
Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași a solicitat arestarea preventivă a inculpatului B.G. acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirea infracţiunilor de violenţă în familie, sub forma infracțiunii de omor calificat şi profanare de cadavre sau morminte. Detalii șocante după crima de la Butea În sarcina inculpatului B.G. s-a reţinut că, în noaptea din 26.01.2026, în jurul orei 23:30, inculpatul B.G. a lovit-o puternic,
10:40
Adunarea Națională a Franței a adoptat, după dezbateri de anvergură, interdicția privind accesul la rețele sociale al adolescenților care nu au împlinit vârsta de 15 ani. Procedura rapidă a fost susținută de însuși președintele Emmanuel Macron, pe fondul îngrijorărilor legate de violența tinerilor, de hărțuirea online și de riscurile pentru sănătatea mintală a copiilor și
10:30
Amazon anunță 16.000 de concedieri pentru a accelera dezvoltarea AI și a infrastructurii tehnologice # TeleM Iași
Amazon a anunțat miercuri că va renunța la circa 16.000 de locuri de muncă din segmentul corporativ, aceasta fiind a doua rundă majoră de concedieri, după cele 14.000 de posturi desființ
10:20
Fostul președinte Traian Băsescu are de recuperat de la statul român peste 750.000 de lei # TeleM Iași
Suma reprezintă indemnizația care nu i-a mai fost plătită timp de 3 trei ani, în urma verdictului de colaborare cu fosta Securitate. Curtea de Apel București a decis miercuri ca Administrația Prezidențială să-i achite fostului președinte Traian Băsescu peste 754.000 de lei, reprezentând indemnizația lunară care nu i-a mai fost plătită pe o perioadă de […] Articolul Fostul președinte Traian Băsescu are de recuperat de la statul român peste 750.000 de lei apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Modificări importante la cartea de identitate. Noul document va avea mai multe funcții digitale # TeleM Iași
România începe distribuirea unui nou tip de carte de identitate electronică, finanțată prin PNRR. Vor primi documentul cel puțin trei milioane de cetățeni, într-un proiect estimat la aproape 130 de milioane de euro.Până acum, circa 1,2 milioane de români au obținut deja cărți de identitate electronice fără a plăti cei peste 70 de lei, iar […] Articolul Modificări importante la cartea de identitate. Noul document va avea mai multe funcții digitale apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Guvernul estimează că anul acesta România va avea un deficit bugetar de aproximativ 275 de miliarde de lei # TeleM Iași
Guvernul estimează că va avea nevoie în acest an de aproximativ 275 de miliarde de lei pentru acoperirea deficitului bugetar, preconizat a depăşi şase procente din PIB, dar şi pentru refinanţarea datoriei publice scadente în acest an, de 3,25 de miliarde de euro. CITESTE SI Guvernul ar putea acorda vouchere de 15.000 lei pentru proceduri […] Articolul Guvernul estimează că anul acesta România va avea un deficit bugetar de aproximativ 275 de miliarde de lei apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Comuna Ciurea a semnat cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) două contracte de finanțare vitale, care vor aduce investiții majore în infrastructura de bază. Proiecte în valoare de 6,4 milioane de euro în comuna Ciurea Valoarea totală a acestor proiecte se ridică la aproximativ 32 milioane de lei, fonduri obținute în proporție de 100% nerambursabile. […] Articolul Proiecte în valoare de 6,4 milioane de euro în comuna Ciurea apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
BBC notează că, în prezent, Statele Unite au circa 50 de mii de militari în zona Orientului Mijlociu, în baze din Qatar, Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Oman, Arabia Saudită şi Iordania. Statele Unite ar putea lansa un nou atac asupra Iranului, a avertizat ieri preşedintele Donald Trump, care i-a cerut Teheranului să accepte rapid negocieri […] Articolul SUA ar putea lansa un nou atac asupra Iranului apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
CNSC a respins contestația pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Tg. Neamț – Iași – Ungheni # TeleM Iași
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins pe fond, o contestație depusă în data de 13.01.2026 la documentația de atribuire pentru contractul de proiectare și execuție a tronsonului 4 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni, obiectiv finanțat prin Programul SAFE. CNSC a respins contestația pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Tg. Neamț – Iași […] Articolul CNSC a respins contestația pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Tg. Neamț – Iași – Ungheni apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reținut, în noaptea de miercuri spre joi, pe avocata Adriana Georgescu, membră a Partidului Național Liberal (PNL) Sector 1, împreună cu un bărbat care se recomanda drept general al Serviciului de Informații Externe (SIE). O avocată din PNL a fost prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro Potrivit […] Articolul O avocată din PNL a fost prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Vaslui | Un tren cu 200 de călători a rămas blocat pe calea ferată după un incendiu izbucnit la locomotivă # TeleM Iași
Un tren in care se aflau 200 de calatori a ramas blocat in aceasta dimineata in jurul orei 4.40, la Rosiesti dupa un incendiu izbucnit la locomotiva. Vaslui | Un tren cu 200 de călători a rămas blocat pe calea ferată după un incendiu izbucnit la locomotivă Incendiul a fost lichidat de angajatii CFR care […] Articolul Vaslui | Un tren cu 200 de călători a rămas blocat pe calea ferată după un incendiu izbucnit la locomotivă apare prima dată în TeleM Regional.
28 ianuarie 2026
20:50
Critici la adresa ministrului Apărării, Radu Miruță, pentru că a purtat blugi în cadrul vizitei oficiale din Germania # TeleM Iași
Un val de critici a fost stârnit în mediul public după ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a participat la o întâlnire oficială în Berlin în cadrul vizitei Guvernului României purtând blugi și sacou casual, în timp ce restul delegației, inclusiv premierul Ilie Bolojan, erau îmbrăcați în costume formale. Critici la adresa ministrului Apărării, Radu Miruță, […] Articolul Critici la adresa ministrului Apărării, Radu Miruță, pentru că a purtat blugi în cadrul vizitei oficiale din Germania apare prima dată în TeleM Regional.
20:30
Lucrări de siguranță la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, după desprinderea unor porțiuni de tencuială # TeleM Iași
Un incident punctual produs în data de 25 ianuarie la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Piatra-Neamț a determinat demararea unor lucrări urgente de siguranță la nivelul clădirilor unității medicale. Lucrări de siguranță la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, după desprinderea unor porțiuni de tencuială Conducerea spitalului a anunțat că o porțiune de tencuială exterioară s-a […] Articolul Lucrări de siguranță la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, după desprinderea unor porțiuni de tencuială apare prima dată în TeleM Regional.
20:10
Un bătrân și-a pierdut viața în această seară într-un incendiu produs la o casă din comuna Bălțați # TeleM Iași
În cursul acestei seri de astăzi, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din satul Podișu, comuna Bălțați. Un bătrân și-a pierdut viața în această seară într-un incendiu produs la o casă din comuna Bălțați Pentru gestionarea situației de urgență au […] Articolul Un bătrân și-a pierdut viața în această seară într-un incendiu produs la o casă din comuna Bălțați apare prima dată în TeleM Regional.
20:00
România, printre țările care vor primi bani europeni dedicați proiectelor transfrontaliere de infrastructură electrică # TeleM Iași
Spania este statul membru al UE care primește cele mai multe fonduri pentru proiecte transfrontaliere de energie electrică, în timp ce Germania se impune ca lider în inițiativele privind hidrogenul. Între timp, se așteaptă ca Comisia Europeană să lanseze următoarea cerere de propuneri privind infrastructura energetică între aprilie și iunie. România, printre țările care vor […] Articolul România, printre țările care vor primi bani europeni dedicați proiectelor transfrontaliere de infrastructură electrică apare prima dată în TeleM Regional.
19:40
Cooperare în domeniul apărării între România și Germania, în contextul Programului SAFE # TeleM Iași
Extinderea cooperării în domeniul securității și apărării între România și Germania a fost un punct central în dialogul oficial dintre premierul Ilie Bolojan și liderii politici germani, în special în contextul Programului European SAFE. Cooperare în domeniul apărării între România și Germania, în contextul Programului SAFE Premierul Bolojan și cancelarul german Friedrich Merz au purtat […] Articolul Cooperare în domeniul apărării între România și Germania, în contextul Programului SAFE apare prima dată în TeleM Regional.
16:30
Ample perchezitii derulate Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț Neamț | Percheziții la un grup care obținea fonduri ilegal Oamenii legii au pus în executare 17 mandate de percheziție domiciliară, în județele Neamț, Bistrița-Năsăud, Cluj, Buzău și Mureș și 24 de mandate […] Articolul Neamț | Percheziții la un grup care obținea fonduri ilegal apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Criză acută de cardiologi la Spitalul Județean Focșani, unde serviciile de urgență în cardiologie sunt puternic afectate. Începând cu 1 februarie, un medic cardiolog va pleca din spital pentru a se reloca în alt județ, iar o altă colegă, însărcinată cu risc crescut, va intra în concediu medical. Astfel, în secția de cardiologie vor rămâne […] Articolul Criză de medici cardiologi în Vrancea apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Pretul apei potabile din judetul Iasi ramane un motiv de disputa intre unitățile administrativ teritoriale din perimetrul de distribuție a apei și de colectare a apelor uzate. Acești acționari – în număr de aproape 120 – sunt reuniți în Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași. La inceputul acestui an, Primăria Municipiului Iași a […] Articolul Prețul apei potabile, motiv de dispută la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Institutul Regional de Oncologie din Iași va implementa curand un proiect de peste 4,5 milioane de euro pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative și construirea unei bucătării proprii. Investitia este finanțata din fonduri europene și va aduce condiții moderne pentru pacienții oncologici din întreaga regiune de Nord-Est. Servicii moderne de paliație la IRO Iași Institutul […] Articolul Servicii moderne de paliație la IRO Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Aeroportul Iași a finalizat un amplu proiect de modernizare a sistemului de balizaj luminos și iluminat al infrastructurii de mișcare, aducând pista și platforma aeronavelor la standarde de ultimă generație. Investiția a vizat creșterea siguranței operaționale, reducerea consumului de energie și îmbunătățirea vizibilității în condiții meteo dificile. Peste 670 de lămpi de balizaj încastrate în […] Articolul Aeroportul Iași, modernizat cu sisteme de iluminat și balizaj apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Cercetarea medicală devine un pilon esențial în îmbunătățirea actului medical, dincolo de investițiile în infrastructură. La Iași, colaborarea dintre mediul universitar și sistemul medical de recuperare are o tradiție de peste două decenii. Această legătură solidă s-a transformat, în timp, în proiecte concrete de cercetare și dezvoltare. Cercetarea în neuroștiințe, susținută printr-un nou parteneriat strategic […] Articolul Cercetarea în neuroștiințe, susținută printr-un nou parteneriat strategic la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Comuna Miroslava derulează o serie de proiecte importante pentru dezvoltarea comunității și îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor. Printre realizările recente se numără un Centru de zi pentru bătrâni, dar și un șantier în curs pentru construirea unui centru rezidențial destinat persoanelor vârstnice. Investițiile vizează, de asemenea, infrastructura educațională și sportivă, cu obiective noi ce […] Articolul Miroslava investește în educație, sănătate și infrastructură apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Șoferiță trimisă în judecată pentru dare de mita după ce a oferit polițiștilor din Ciurea bani de “o cafea” # TeleM Iași
Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a trimis in judecata in stare de libertate o soferita pentru dare de mita. Șoferiță trimisă în judecată pentru dare de mita după ce a oferit polițiștilor din Ciurea bani de “o cafea” În noaptea de 04/05.05.2024, în jurul orei 03:45, agenți de poliție din cadrul I.P.J. Iaşi – Secția […] Articolul Șoferiță trimisă în judecată pentru dare de mita după ce a oferit polițiștilor din Ciurea bani de “o cafea” apare prima dată în TeleM Regional.
