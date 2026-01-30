O bandă unică pentru autobuze este cerută până la blocuri Ciurea dar este contestată de realitatea din teren

20:30

Un incident punctual produs în data de 25 ianuarie la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Piatra-Neamț a determinat demararea unor lucrări urgente de siguranță la nivelul clădirilor unității medicale. Lucrări de siguranță la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, după desprinderea unor porțiuni de tencuială Conducerea spitalului a anunțat că o porțiune de tencuială exterioară s-a […] Articolul Lucrări de siguranță la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, după desprinderea unor porțiuni de tencuială apare prima dată în TeleM Regional.