De ce s-a opus Franța vânzării antenelor terestre ale Eutelsat către un fond suedez
Digi24.ro, 30 ianuarie 2026 11:00
Ministrul francez al Finanţelor, Roland Lescure, a declarat vineri că, la începutul acestei săptămâni, Franţa a împiedicat operatorul de sateliţi Eutelsat să îşi vândă antenele terestre către fondul suedez EQT, guvernul de la Paris explicând că este vorba de un „activ strategic”, informează AFP.
Acum 30 minute
11:00
Avertisment asupra pericolului care ar putea apărea în UE din partea foștilor combatanți ruși, după război: Avem 1 milion de criminali # Digi24.ro
Estonia insistă ca foștii combatanți ruși care au participat la războiul împotriva Ucrainei să aibă interdicție de a intra în UE, odată ce războiul se va termina.
11:00
10:50
Protest cu sute de angajați la rafinăria Petromidia. Motivul pentru care salariații au ieșit în stradă # Digi24.ro
Un protest are loc vineri la rafinăria Petromidia. Salariații s-au adunat în fața clădirilor de birouri pentru a-și striga nemulțumirile. Sute de angajați se revoltă pentru că nu au primit măririle salariale promise, anunță Digi24.
10:50
Primăria Oradea șterge datoriile sub 40 de lei către bugetul local. În total, sunt vizați aproape 7.000 de contribuabili # Digi24.ro
Consiliul Local Oradea a aprobat, joi, anularea datoriilor foarte mici către bugetul local, în valoare de cel mult 40 de lei fiecare, restante la data de 31 decembrie 2025. Măsura vizează atât persoane fizice, cât și persoane juridice, iar suma totală care va fi ștearsă din evidențele fiscale se ridică la aproape 34.000 de lei, potrivit unui comunicat de presă.
Acum o oră
10:40
Alex Pretti, un „agitator” și un „insurgent”. Trump comentează imaginile cu altercația dintre american și ofițerii federali: „Abuz” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump l-a descris pe Alex Pretti, asistentul medical de terapie intensivă împușcat mortal de ofițerii federali în Minneapolis, drept un „agitator” și un „insurgent”. Reacția liderului american vine la scurt timp de la apariția unor imagini cu o confruntare anterioară între bărbat și agenții federali, cu 11 zile înainte de incidentul în care a murit.
10:40
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele # Digi24.ro
Trei persoane au furat valize conţinând echivalentul a peste 2 milioane de euro în numerar pe o stradă foarte aglomerată din centrul Tokyo, o infracţiune rară în capitala japoneză, renumită pentru siguranţa sa, relatează AFP.
10:30
România, între depresie colectivă și ambiție: de ce politica externă poate schimba starea de spirit a unei națiuni # Digi24.ro
În aceste zile, la Strasbourg, am discutat cu mulți parteneri europeni, din familii politice diferite. Un lucru e clar: România este ascultată atunci când este coerentă, serioasă și prezentă. În plenul APCE, interacțiunea cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, mi-a amintit de România din perioada preaderării la Uniunea Europeană. Perspectiva aderării la UE face Republica Moldova mai ambițioasă, mai disciplinată și mai determinată, adică exact așa cum a fost România înainte de 2007. Ambiția schimbă comportamente și da, schimbă și starea de spirit a unei națiuni.
10:20
Activiștii din SUA au declanșat ofensiva împotriva ICE. Datele a sute de oficiali federali, făcute publice de hackeri # Digi24.ro
Protestatarii folosesc rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie criptată pentru a urmări vehiculele și agenții ICE, în timp ce hackerii au vizat arsenalul de supraveghere al ICE.
10:20
Alertă în România: primul caz de virus Chikungunya confirmat la un bărbat venit din Africa # Digi24.ro
Primul caz de virus Chikungunya diagnosticat în România a fost confirmat la un bărbat de aproximativ 50 de ani. Boala, transmisă prin mușcătura de țânțar, este rară în Europa și întâlnită mai ales în Africa și America de Sud.
Acum 2 ore
10:10
Coroana britanică, expusă pentru secole de sclavie. Regele Charles, presat să-și ceară scuze pentru crime împotriva umanității # Digi24.ro
Presiunea asupra regelui Charles crește, după apariția unor cercetări care arată că monarhia britanică și Marina Regală au avut un rol central în extinderea și protejarea comerțului transatlantic cu africani înrobiți timp de sute de ani. Parlamentari, experți ONU și organizații pentru drepturile omului cer o scuză oficială din partea coroanei, susținând că simplele expresii de „regret personal” nu sunt suficiente pentru a răspunde uneia dintre cele mai grave crime din istoria umanității și pentru a aborda moștenirea de rasism și inegalitate care persistă până astăzi.
10:00
Victorie pentru Trump. Curtea Supremă din Panama a anulat concesiunea acordată conglomeratului CK Hutchison din Hong Kong # Digi24.ro
Curtea Supremă din Panama a anulat, joi, concesiunea care permitea conglomeratului CK Hutchison din Hong Kong să exploateze două porturi pe Canalul Panama, în contextul în care Statele Unite doresc să reducă prezenţa Chinei în această cale navigabilă interoceanică strategică, relatează AFP.
10:00
La câteva ore după ce Trump a anunţat un acord cu Putin, Rusia a atacat Ucraina cu peste 100 de drone și o rachetă balistică # Digi24.ro
Rusia a lansat, în noaptea de joi spre vineri, o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă de acţiune de diferite tipuri asupra Ucrainei, într-un nou atac aerian care vine la câteva ore după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat un acord verbal cu omologul său rus, Vladimir Putin, prin care acesta din urmă s-a angajat să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene timp de o săptămână.
10:00
Noi date în cazul taximetristului înjunghiat din Mureș. Minorii plănuiseră să-l ucidă ca să-i fure mașina # Digi24.ro
Ancheta în cazul taximetristului atacat în județul Mureș scoate la iveală detalii extrem de grave. Cei trei minori implicați ar fi avut un plan prestabilit de a-l ucide pe bărbat, pentru a-i fura autoturismul și banii. Potrivit motivării instanței, chiar copilul de 13 ani, care nu răspunde penal, este cel care l-a înjunghiat pe taximetrist.
09:50
Un comedian german a încercat să ridice un steag al Statelor Unite în capitala Groenlandei, Nuuk. Reacția autorităților locale # Digi24.ro
Primarul orașului Nuuk, Avaaraq Olsen, a condamnat gestul unui artist de comedie german care a încercat să arboreze steagul american în capitala Groenlandei, pe fondul tensiunilor generate de promisiunile repetate ale președintelui american Donald Trump de a obține insula.
09:50
Trump dă în judecată Fiscul și Trezoreria. Liderul SUA cere despăgubiri-record după ce declarațiile sale fiscale au devenit publice # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a intentat joi un proces împotriva fiscului american (IRS) şi a Trezoreriei cerând despăgubiri de 10 miliarde de dolari pentru că nu a reuşit să blocheze o scurgere de informaţii care au dus la dezvăluirea declaraţiilor sale fiscale în timpul primului său mandat, relatează AFP. Preşedintele american a refuzat întotdeauna să-şi publice declaraţiile de venituri, contrar unei lungi tradiţii a predecesorilor săi.
09:40
Schema Nordis, într-un complex imobiliar din Ilfov: prejudiciu de peste 330.000 de euro. Mărturiile unor păgubiți # Digi24.ro
O fraudă imobiliară parcă trasă la indigo cu cazul Nordis este acum anchetată de autorități. Mai multi oameni ar fi plătit avas pentru apartamente care, de fapt, nu puteau fi vândute. Prejudiciul depășește 330.000 de euro. Doi suspecți au fost deja duși la audieri, anunță Digi24.
09:40
Alertă în județul Vâlcea. Un drum a fost închis circulației, după o alunecare de teren care a afectat șoseaua # Digi24.ro
Un drum din județul Vâlcea a fost închis circulației după o alunecare de teren care a afectat șoseaua. Decizia a fost luată de autoritățile locale după ce ploile abundente din ultima perioadă au creat un pericol pentru șoferi.
09:40
Melania Trump a explicat ce răspuns a primit de la Vladimir Putin în privința copiilor ucraineni răpiți # Digi24.ro
Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a dezvăluit, într-un interviu acordat Fox Business, răspunsul pe care l-a primit de la președintele rus Vladimir Putin cu privire la cererea sa de a-i returna pe copiii ucraineni.
09:30
Donald Trump amenință cu tarife țările care vând petrol Cubei. Havana denunță un „act brutal de agresiune” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a semnat joi un decret prezidențial care pune bazele impunerii de taxe vamale asupra mărfurilor provenite din țările care furnizează petrol Cubei, a anunțat Casa Albă. Havana a calificat măsura drept un „act brutal de agresiune”, relatează The Guardian și AFP.
09:30
UE a pregătit al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat când va intra în vigoare # Digi24.ro
Uniunea Europeană intenționează să impună un al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 24 februarie, ziua care marchează a patra aniversare a invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, le-a declarat jurnaliștilor șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, citată de Kyiv Independent.
09:20
La Washington a avut loc premiera documentarului „Melania”. Donald Trump: „Nu știu dacă e ceva de care să fiu încântat” # Digi24.ro
Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a sărbătorit la Washington premiera noului său documentar, alături de președintele Trump și de membrii de rang înalt din administrație. Sume uriașe au fost investite: 40 de milioane de dolari filmul, plus încă 35 de milioane promovarea, iar Melania a devenit una dintre cele mai bine plătite persoane din showbiz, informează Digi24.
Acum 4 ore
09:00
Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25. Imagini spectaculoase surprinse de o cameră de bord # Digi24.ro
Imaginile care circulă online par să arate momentul în care un avion ucrainean Su-25 a fost doborât în timpul unei misiuni de luptă, informează Ukraine News.
08:50
Luna februarie va fi caracterizată de temperaturi uşor peste cele obişnuite, în majoritatea regiunilor ţării, anunţă vineri meteorologii, care precizează că în intervalul 9 - 23 februarie vor fi precipitaţii abundente la nivelul întregii ţări.
08:30
Donald Trump susține că este „foarte periculos” pentru Regatul Unit să facă afaceri cu China: „Îl cunosc foarte bine” # Digi24.ro
La doar câteva ore după ce premierul britanic Keir Starmer a lăudat relațiile economice în timpul unei vizite istorice la Beijing, președintele american Donald Trump a atenționat Regatul Unit să nu facă afaceri cu China, relatează The Guardian.
08:30
Trump amenință că retrage certificarea aeronavelor fabricate în Canada şi vorbește de tarife de 50%. Măsura ar lovi și flota SUA # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat, joi, că retrage certificarea tuturor aeronavelor fabricate în Canada şi a ameninţat cu aplicarea unei taxe de 50% asupra acestor avioane până când aeronavele Gulfstream fabricate în America vor fi certificate în această ţară.
08:10
ANAF a anunțat condițiile pentru microîntreprinderi în 2026: cine plătește impozit de 1% și cine iese din sistem # Digi24.ro
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş a publicat un comunicat oficial prin care îi informează pe antreprenori că, pentru anul 2026, pot opta pentru regimul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Codul fiscal la data de 31 decembrie 2025. Măsura vine în contextul în care, prin OUG „trenuleț” nr. 89/2025, publicată la finalul anului trecut, a fost eliminată cota de 3% pe venitul microîntreprinderilor. Astfel, de la 1 ianuarie 2026, rămâne o singură cotă de impozitare, de 1%, aplicabilă firmelor cu cifra de afaceri de până la 100.000 de euro.
08:10
Estonianul Henrik Hololei, înalt funcționar la Bruxelles, a fost demis de CE din cauza suspiciunilor că a primit cadouri de la Qatar # Digi24.ro
08:00
Curtea de Apel Bucureşti, aşteptată să decidă în cazul cererilor de suspendare pentru judecătorii CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş # Digi24.ro
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) este aşteptată, vineri, să ia o decizie în cazul cererilor depuse la sfârşitul anului trecut de avocata Silvia Uscov privind suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi judecători la Curtea Constituţională a României (CCR). În 16 ianuarie, aceeaşi zi în care CCR a amânat decizia în cazul pensiilor de serviciu ale magistraţilor, instanţa CAB a amânat pronunţarea pentru 30 ianuarie. În 15 ianurie, un complet al CAB a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, care trebuie să decidă în cazul celor doi judecători constituţionali. Recent, Uscov a deschis alte două acţiuni la CAB solicitând şi anularea actelor prin care cei doi au fost numiţi la CCR.
07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 30 ianuarie.
Acum 6 ore
07:10
Cum vrea un grup de extremiști de dreapta să rupă o provincie bogată în petrol de Canada și legătura cu Donald Trump # Digi24.ro
Administrația Trump a organizat întâlniri secrete cu separatiști marginali din provincia canadiană Alberta, bogată în petrol, pe fondul adâncirii rupturii dintre Washington și Ottawa, scrie Financial Times.
07:10
Poluanții „eterni” ar putea costa UE până la 1.700 de miliarde de euro până în 2050. În ce produse îi găsim și de ce sunt periculoși # Digi24.ro
Poluanții „eterni”, substanțe chimice care nu se descompun aproape deloc în natură, cunoscuți sub numele de PFAS, ar putea costa Uniunea Europeană între 330 și 1.700 de miliarde de euro până în 2050, potrivit unui raport publicat de Comisia Europeană. Studiul arată că impactul financiar depinde de cât de dur va acționa Bruxelles-ul împotriva acestor substanțe chimice omniprezente, folosite în produse de zi cu zi și asociate cu riscuri grave pentru sănătate și mediu.
07:10
„Adevărații câștigători”. James Stavridis, fost SACEUR al NATO, explică cum se poate apăra Europa singură, dacă SUA părăsesc alianța # Digi24.ro
În calitate de fost comandant suprem al forțelor aliate în Europa (SACEUR) din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, James Stavridis explică, într-un articol de opinie pentru Bloomberg, că n-a luat niciodată în considerare ideea ca SUA să părăsească cea mai vitală alianță de securitate din lume. Însă criza din ultimele două săptămâni privind suveranitatea Groenlandei l-a pus serios pe gânduri despre cum ar arăta NATO fără cel mai important membru al său.
07:10
Cum a reușit Donald Trump să o salveze pe Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, de la „uitarea electorală” # Digi24.ro
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen are o singură persoană căreia trebuie să-i mulțumească pentru că a salvat-o de la un abis politic iminent. Este vorba de președintele american Donald Trump, scrie Politico.
07:10
Simulare Evaluarea Națională 2026: Examenele încep în martie. Calendarul complet al probelor scrise # Digi24.ro
Elevii de clasa a VIII-a vor susține, din 16 martie, probele scrise la limba și literatura română și matematică, precum și, după caz, la limba maternă, în cadrul simulării Evaluării Naționale 2026.
07:10
Sfinții Trei Ierarhi 2026: Sărbătoare cu cruce roșie pe 30 ianuarie. Obiceiuri care prevestesc cum va fi anul, explicate de preot # Digi24.ro
07:10
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi, compania l-a concediat # Digi24.ro
Un șofer de autobuz din Londra a fost considerat „erou” după ce a prins un bărbat care furase colierul unei pasagere. Compania l-a concediat însă pentru că l-a lovit pe hoț și „a pus în pericol” autobuzul și pe ceilalți pasageri, relatează The Independent. Bărbatul a contestat decizia, dar instanța a dat dreptate companiei.
07:10
Vaccinuri gratuite pentru copii în România. Calendarul complet al imunizărilor decontate de stat în 2026 # Digi24.ro
Institutul Național de Sănătate Publică, împreună cu Ministerul Sănătății, coordonează calendarul național de vaccinare, care include imunizările obligatorii, administrate din primele zile de viață până la vârsta de 14 ani, costurile fiind suportate integral de stat.
07:10
Rusia are un deficit de forțe de ordine de până la 40%. Și așa, raportul polițiști-cetățeni este unul dintre cele mai ridicate din lume # Digi24.ro
Poliția rusă se confruntă cu o gravă lipsă de ofițeri, cu demisii zilnice și unele unități suferind de o lipsă de personal de până la 40%, a declarat miercuri un ministru adjunct al internelor în fața parlamentarilor.
07:10
Programul prin care statul sprijină economiile copiilor pe termen lung. Cum funcționează Junior Centenar în 2026 # Digi24.ro
Programul Junior Centenar este o schemă de economisire pe termen lung destinată constituirii unui fond sigur pentru copii, prin contribuții regulate efectuate de părinți sau alte persoane din familie.
07:10
Ce răspuns a dat Nicușor Dan la întrebarea: „Ar trebui România să se simtă amenințată de discursul violent al lui Donald Trump?” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, la Digi24, întrebat dacă România ar trebui să se simtă amenințată de discursul violent al președintelui american Donald Trump la adresa Europei, că au mai fost „șocuri în ultimul an”, dar care nu au rupt relația țării noastre cu SUA. „Ne dorim ca relația transatlantică să fie cât mai armonioasă cu putință”, subliniază șeful statului.
07:10
Pensia de invaliditate în 2026: În ce condiții se acordă și cine are dreptul la indemnizație pentru însoțitor # Digi24.ro
Pensia de invaliditate reprezintă un ajutor financiar esențial pentru persoanele care suferă de boli sau condiții medicale care le limitează semnificativ capacitatea de muncă. Aceasta se acordă în funcție de gradul de afectare și de contribuțiile la sistemul public de pensii.
07:10
Paradoxul reînarmării Europei: De ce tocmai țările care se tem cel mai mult de SUA și prăbușirea NATO nu vor să investească în apărare # Digi24.ro
Liderii europeni se confruntă cu o dilemă care sfidează logica politică obișnuită. În timp ce încrederea în Statele Unite se prăbușește, țările din Europa care sunt dispuse să investească cel mai mult în reînarmare sunt cele care încă mai cred că alianța NATO poate fi salvată, în timp ce statele care consideră acum că America a devenit un adversar al Europei sunt cele mai reticente în a suporta costurile înlocuirii protecției americane, potrivit unei analize Foreign Policy.
07:10
Ce se întâmplă cu aurul și argintul: Cum au ajuns metalele prețioase un „refugiu sigur” al investitorilor # Digi24.ro
Prețurile aurului și argintului au atins niveluri record în ultimele luni, pe fondul tensiunilor geopolitice, al politicilor economice imprevizibile și al slăbirii dolarului, determinând tot mai mulți investitori să se refugieze în metalele prețioase considerate un „refugiu sigur” în perioade de incertitudine.
Acum 12 ore
00:30
Ministrul Mediului: Autorităţile locale vor fi consultate cu privire la zonele prioritare pentru biodiversitate # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că autorităţile locale vor fi consultate cu privire la zonele prioritare pentru biodiversitate care reprezintă jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Ea explică faptul că, deşi propunerile făcute înaintea mandatului său includ drumuri, cimitire, clădiri şi chiar o fabrică din industria de apărare şi o bază militară, deciziile cu privire la zonele prioritare pentru biodiversitate vor fi luate ţinând cont de realităţile din teren, nu de ceea ce au trasat unii specialişti din birouri.
00:10
FCSB încheie participarea în Europa League după un meci bun cu Fenerbahce pe Arena Națională # Digi24.ro
Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Europa League.
29 ianuarie 2026
23:30
Ce răspunde Nicușor Dan, întrebat dacă România va face parte din noul Consiliu pentru Pace al lui Trump # Digi24.ro
Nicușor Dan a afirmat, joi la Digi24, că invitația adresată României de Donald Trump de a face parte din noul „Consiliu pentru Pace” este „o onoare”, dar participarea țării noastre depinde de compatibilitatea acestui organism cu obligațiile internaționale ale statului român. Despre scenariul avansat de ministrul german de finanțe pentru o Europă cu două viteze, șeful statului a precizat că „nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp ca arhitectura europeană să se schimbe”.
23:30
Rusia le cere cetățenilor să păstreze „tăcerea online” din cauza riscurilor legate de „activități ilegale” # Digi24.ro
Rusia a îndemnat cetățenii să limiteze ceea ce postează online, avertizându-i că împărtășirea detaliilor personale sau a opiniilor politice în chat-uri deschise i-ar putea expune la recrutarea în „activități ilegale”, în contextul în care Kremlinul ia măsuri pentru a-și întări controlul asupra spațiului digital al țării, scrie TVPWorld.
23:10
„E o situație dificilă pentru primarul general al Capitalei”: Nicușor Dan, despre datoriile STB și problemele din Consiliul General # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la emisiunea „Jurnalul de Seară”, de la Digi24, că dificultățile financiare ale Primăriei Capitalei își au originea într-un dezechilibru vechi între fondurile care ajung la municipalitate și cele repartizate primăriilor de sector, subliniind că actualul primar general, Ciprian Ciucu, a preluat o situație mai bună decât în mandatul său, inclusiv în privința datoriilor STB, dar și una complicată de componența Consiliului General, format din opt partide.
23:10
Nicuşor Dan: Ne îndreptăm spre ce au spus bucureștenii, o să avem un Cod urbanistic în februarie - martie # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat la Digi24 că în următoarele două luni vom avea un Cod urbanistic pentru Capitală. Întrebat dacă își menține declarația făcută anul trecut când a spus că nu va promulga legea bugetului pe 2026 dacă acesta ignoră referendumul din 2024, care prevede bani mai mulți pentru Primăria București, Nicușor Dan că „ne îndreptăm spre ce au spus bucureștenii, o să avem un Cod urbanistic în februarie - martie”.
23:00
Nicușor Dan: „E un act de curaj pentru cineva să fie ministru al Educației. Nu există motivație profesională” # Digi24.ro
Nicușor Dan a spus joi seara, în exclusivitate la Digi24, că nu este bine că România nu are un ministru al Educației. De asemenea, făcând referire la mandatul ministrului Daniel David, președintele a subliniat că „atunci când lucrezi în regim de viteză faci și greșeli”.
