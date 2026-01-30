Data sau locația următoarei runde de discuții de pace mediate de SUA ar putea să se schimbe, anunță Volodimir Zelenski
Acum 2 ore
10:00
O reuniune cvadripartită între Bulgaria, Grecia, România şi Comisia Europeană, dedicată coridorului Marea Neagră – Marea Egee, are loc la Sofia, informează centrul de presă al Ministerului bulgar al Transporturilor şi Comunicaţiilor. Forumul este găzduit de viceprim-ministrul şi ministrul transporturilor şi comunicaţiilor în exerciţiu din Bulgaria, Grozdan Karadjov. Ministerul Transporturilor precizează că întâlnirea marchează începutul […]
09:40
Franța a împiedicat compania Eutelsat să vândă antene terestre, declară ministrul francez de Finanțe # Rador
Ministrul francez de Finanțe, Roland Lescure, a declarat vineri că a decis, la începutul acestei săptămâni, să împiedice operatorul francez de sateliți Eutelsat, un rival al Starlink, companie deținută de Elon Musk, să vândă antene terestre, care permit comunicarea cu sateliții. „Aceste antene sunt folosite atât pentru comunicații civile, cât și militare. Eutelsat este singurul […]
09:30
Traficul tirurilor este suspendat în ambele sensuri, la frontiera Bulgariei cu Serbia, informează Direcţia Generală a Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne de la Sofia. Restricţia nu se aplică pentru circulaţia autoturismelor şi autocarelor. Autorităţile sârbe de frontieră informează că şoferii de camioane din Serbia au început o blocadă a terminalelor de marfă […]
Acum 4 ore
09:10
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a criticat propunerea primarului general de majorare a tarifelor STB # Rador
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, primar al sectorului 4 şi principalul contracandidat al lui Ciprian Ciucu la recentele alegeri parţiale, a criticat propunerea primarului general de majorare a tarifelor STB şi a catalogat-o drept o măsură nedreaptă, care arată lipsa de soluţii, amatorism şi incompetenţă administrativă. Într-o postare pe Facebook, Daniel Băluţă îndreaptă criticile şi […]
09:10
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează cu privire la un nou val de tentative de fraudă online # Rador
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează cu privire la un nou val de tentative de fraudă online. Infractorii creează pagini false de internet care imită identitatea unor instituţii de presă cunoscute din România şi care promovează platforme fictive de investiţii. Acţiunea se desfăşoară, în paralel, prin reclame online, care pot apărea în spaţiile publicitare ale […]
09:10
Minele Lonea și Lupeni din Valea Jiului își continuă deocamdată activitatea, termenul pentru închiderea lor a fost devansat pentru că nu au fost puse în siguranță la timp galeriile, deși Complexul Energetic a primit deja ajutorul de stat pentru închidere. Unul dintre motive, lipsa de personal. Unităţile rămase în exploatare produc câteva sute de tone […]
08:50
Începând cu prima zi a lunii februarie 2026, euro devine singurul mijloc legal de plată în Bulgaria. Leva încetează să mai fie utilizată, iar toate plăţile pentru bunuri, servicii şi obligaţii vor fi efectuate exclusiv în euro. Consumatorii trebuie să plătească în euro, iar comercianţii să accepte, să proceseze plăţile şi să dea restul exclusiv […]
08:30
Regiunea Herson – Atacurile ruseşti din ultimele 24 de ore, soldate cu trei morţi şi 10 răniţi # Rador
Şeful Administrației Militare Regionale Herson, Oleksandr Prokudin, a raportat că, în ultimele 24 de ore, armata rusă a atacat 36 de localități din regiune. Potrivit unui comunicat remis vineri dimineaţă, în urma bombardamentelor, trei persoane au fost ucise, iar alte 10 au fost rănite. Prokudin a precizat că ruşii au folosit drone, sisteme de artilerie […]
08:20
O explozie puternică s-a auzit în orașul ucrainean Harkiv, la primele ore ale zilei de vineri. Militarii avertizaseră că ruşii ar putea lansa un atac cu rachete balistice. Ulterior, armata a raportat că a detectat o rachetă rusească. Deocamdată, nu există comentarii oficiale cu privire la atac. Vineri dimineaţă, sirenele de raid aerian au sunat […]
08:10
Volodimir Zelenski și-a declarat speranța ca SUA să poată opri atacurile rusești ce vizează infrastructura energetică a țării # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că speră ca SUA să poată opri atacurile rusești ce vizează infrastructura energetică a țării. Declarația a fost făcută după ce președintele Trump a declarat că i-a cerut lui Vladimir Putin să oprească atacurile ce vizează capitala Kiev și alte localități timp de o săptămână din cauza frigului extrem. Rusia […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Lucrări în comisiile permanente: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială ora 9:00 – Comisia pentru afaceri europene – sala 4053, etaj 4 ora 9:00 – Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții – etaj 3, sala 3063 ora 10:00 – Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă […]
08:00
Grupul „Renew Europe” din Parlamentul European semnalează probleme privind statul de drept în Bulgaria # Rador
O delegaţie a grupului „Renew Europe” din Parlamentul European se află în Bulgaria, unde are prevăzute întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor, jurnalişti şi membri ai societăţii civile în legătură cu situaţia statului de drept. Preşedintele grupului, Valérie Hayer, a susţinut o conferinţă de presă la Sofia. „Cetăţenii bulgari merită ceva mai bun – merită instituţii […]
07:50
Panama – Curtea Supremă a anulat un contract de concesiune prin care o companie cu sediul în Hong Kong opera două porturi la Canalul Panama # Rador
Curtea Supremă din Panama a anulat un contract de concesiune, care permitea unei companii cu sediul în Hong Kong să opereze două porturi la Canalul Panama, unul pe partea dinspre Atlantic, iar altul dinspre Oceanul Pacific. Instanța a stabilit că legislația care permitea companiei CK Hutchison să opereze cele două porturi este neconstituțională. Decizia a […]
07:40
Apa furnizată în sistem centralizat în municipiul Curtea de Argeș și comunele Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului din județul Argeș rămâne nepotabilă # Rador
Apa furnizată în sistem centralizat în municipiul Curtea de Argeș și comunele Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului din județul Argeș rămâne nepotabilă. Specialiștii au confirmat prezența unei bacterii, deși este tratată, astfel că nu poate fi folosită pentru băut sau gătit, ci doar în scopuri menajere. Furnizorul de apă amintește că populația are la […]
07:40
Președintele american, Donald Trump, a declarat Cuba drept o amenințare la adresa securității SUA și a semnat un ordin executiv prin care autorizează impunerea de tarife comerciale la adresa oricărui stat care vinde sau furnizează petrol națiunii insulare din Caraibe. Administrația Trump încearcă să restricționeze livrările de petrol în Cuba, inclusiv dinspre Venezuela, unul dintre […]
07:30
Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere, a transmis premierul Ilie Bolojan în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o ieri cu o delegație de investitori coordonată de Bank of America, reprezentând 13 mari fonduri de investiții internaționale. Premierul a mai spus că este […]
07:30
Venezuela – Președintele Delcy Rodríguez a promulgat o lege privind accesul investitorilor particulari în industria petrolieră a țării # Rador
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a promulgat o lege care deschide accesul investitorilor particulari la industria petrolieră a țării, punând astfel capăt unei perioade de zeci de ani în care statul a controlat strict acest sector. Măsura a fost solicitată de SUA după ce autoritățile americane l-au capturat pe Nicolas Maduro la începutul lunii […]
07:20
Numărul cazurilor de gripă continuă şi crească – 8.500 de îmbolnăviri au fost raportate săptămâna trecută, mai multe decât în intervalul anterior şi media ultimelor cinci sezoane. Şi numărul deceselor cauzate de infecţia cu virusul gripal a urcat la 57. Cazuri de gripă clinică au fost raportate în toate judeţele, însă cele mai multe îmbolnăviri […]
Acum 8 ore
04:50
Amenzile pentru cei prinși că aruncă deșeuri în apă sunt mari, dar autoritățile găsesc rareori vinovații TRUD (Bulgaria), 29 ianuarie 2026 – Un peisaj dezolant la confluența râului Cerna cu Dunărea, unde tone de plastic și copaci acoperă malurile. Așa începe un reportaj al postului de televiziune Pro TV, care a arătat că o parte […]
Acum 12 ore
03:10
Politica internă și externă a Europei, vizita premierului britanic în China și tensiunea din Golful Persic se regăsesc astăzi printre temele cele mai comentate în presa internațională. Scandalul de corupție „Qatargate” din 2023 de la vârful UE continuă să producă ecouri și acum. Portalul european Politico anunță concedierea unui demnitar al Comisiei Europene, estonul Henrik […]
02:30
Vineri, 30 ianuarie, Biserica Ortodoxă Română îi prăznuieşte pe Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, „Protectori ai învăţământului teologic”, fiecare dintre ei având o contribuţie importantă la evoluţia teologiei creştine. Ei au dus o luptă grea şi fără încetare pentru păzirea dreptei credinţe şi au avut un rol […]
01:00
Este posibil ca până la sfârșitul anului, pe acoperișul Bazilicii Sfântului Petru să fie deschis un bistrot # Rador
Potrivit ziarului Il Messaggero, Vaticanul lucrează la construirea primului restaurant din Bazilica Patriarhală principale, care va fi amplasat chiar pe terasa mare cu vedere la Piaţa Sfântul Petru. Bistroul ar urma să fie construit în fața statuilor apostolilor, oferind o priveliște uluitoare asupra Romei. Potrivit ziarului, acesta ar urma să fie realizat folosindu-se „unele dintre […]
29 ianuarie 2026
23:30
Prețurile petrolului au crescut cu 3%, pe fondul îngrijorărilor că SUA ar putea ataca Iranul # Rador
Prețurile petrolului au crescut joi cu 3%, ajungând la cel mai înalt nivel din ultimele cinci luni, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari că aprovizionarea globală ar putea fi perturbată dacă SUA atacă Iranul, unul dintre cei mai mari producători de țiței din cadrul OPEC. Contractele futures pentru Brent au crescut cu 2,31 dolari, sau […]
23:30
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, va efectua vineri o vizită în Turcia pentru discuții cu omologul său Hakan Fidan privind evoluțiile recente din Iran și tensiunile cu Statele Unite, a declarat joi o sursă din Ministerul turc de Externe. Președintele american Donald Trump a cerut miercuri Iranului să revină la masa negocierilor și să […]
22:30
În Republica Moldova, activele deţinute de compania Lukoil din cadrul aeroportului internațional Chişinău au fost preluate de stat # Rador
În Republica Moldova, activele deţinute de compania Lukoil din cadrul aeroportului internațional Chişinău au fost preluate de stat. Radio Chişinău transmite că procesul de inventariere a fost finalizat și astăzi au fost semnate actele de predare-primire ale complexului petrolier din cadrul aeroportului. Lukoil avea la Aeroportul Chişinău un terminal de alimentare cu combustibil. Ministrul moldovean […]
Acum 24 ore
21:50
Întrebat despre relatări conform cărora oficiali americani s-ar fi întâlnit cu separatiștii care doresc independența provinciei Alberta, premierul Mark Carney a declarat joi că se așteaptă ca administrația americană să respecte suveranitatea Canadei. Dl Carney a declarat într-o conferință de presă că președintele Donald Trump nu a abordat niciodată posibilitatea separatismului în Alberta în timpul […]
21:40
Volodimir Zelenski a declarat joi că așteaptă materializarea unui acord conform căruia forţele ruse nu vor mai ataca Kievul # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că așteaptă ca forţele ruse să pună în practică un acord de a nu mai ataca Kievul și alte orașe timp de o săptămână, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute, așa cum a anunțat președintele american Donald Trump. „Echipele noastre au discutat acest lucru în Emiratele Arabe Unite. […]
21:30
„Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere„, a afirmat premierul Ilie Bolojan în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o, astăzi, cu o delegație de investitori coordonată de Bank of America, reprezentând 13 fonduri de investiții internaționale. El a adăugat că în ultimii ani […]
21:10
Miniştrii de externe din statele membre ale UE au convenit să desemneze Gărzile Revoluţionare din Iran drept „organizaţie teroristă” ca răspuns la reprimarea brutală a protestelor din Iran. Coordonatoarea politicii externe a blocului comunitar, Kaja Kallas, a spus că UE a instituit, de asemenea, sancţiuni împotriva mai multor înalţi oficiali iranieni: „Acest lucru îi va […]
21:10
Armata israeliană acceptă faptul că aproape70.000 de palestinieni au fost ucişi în timpul războiului din Gaza # Rador
Conform presei israeliene, o sursă importantă din sistemul de securitate a declarat că armata acceptă faptul că aproape 70.000 de palestinieni au fost ucişi în timpul războiului din Gaza. Autorităţile israeliene au contestat anterior numerele victimelor din enclavă publicate de Ministerul Sănătăţii de acolo, condus de Hamas. IDF a precizat că numărul raportat al victimelor […]
19:30
17:00
Regele Danemarcei, Frederik, a declarat joi că va vizita Groenlanda în perioada 18-20 februarie, în timp ce țara nordică își reafirmă suveranitatea asupra insulei arctice ca răspuns la cererile repetate ale președintelui american, Donald Trump, de a prelua controlul. Trump spune că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională, dar săptămâna trecută a […]
17:00
Uniunea Europeană l-a sancționat pe ministrul iranian de interne, Eskandar Momeni, și pe procurorul general Mohammad Movahedi Azad, precum și pe Iman Afshari, un judecător prezident, a anunțat joi Consiliul Uniunii Europene. „Toți au fost implicați în reprimarea violentă a protestelor pașnice și în arestarea arbitrară a activiștilor politici și a apărătorilor drepturilor omului”, a […]
13:50
AstraZeneca a anunţat o investiție de 15 miliarde de dolari în China, în timpul vizitei lui Starmer # Rador
Grupul farmaceutic britanic AstraZeneca a anunțat joi că va investi 15 miliarde de dolari în China până în 2030, pentru extinderea producției de medicamente și a activităților de cercetare și dezvoltare, anunț făcut în timpul vizitei premierului britanic Keir Starmer la Beijing. Decizia reprezintă cel mai important acord încheiat până acum în cadrul acestei vizite, […]
13:50
Furtuna Kristin, care a afectat în ultimele zile peninsula iberică, face în prezent ravagii în Portugalia # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Furtuna Kristin, care a afectat în ultimele zile peninsula iberică, face în prezent ravagii în Portugalia. Cel puţin cinci persoane au murit, iar mii de locuinţe au rămas fără curent electric. După cum relatează corespondentul RRA în zonă, Alin Petrică, sunt afectate şi şcolile, traficul rutier, feroviar şi aerian. Reporter: Furtuna […]
13:40
Proiectul privind candidatura Bucureștiului pentru a găzdui Forumul Oraşelor în 2027 nu a primit votul Consiliului General # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Proiectul privind candidatura capitalei pentru a găzdui Forumul Oraşelor în 2027 nu a primit votul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Propunerea a întrunit doar 26 de voturi pentru şi 28 de abţineri, fiind astfel respinsă. Şedinţa de la primăria capitalei este în plină defăşurare, pe ordinea de zi aflându-se numeroase proiecte, […]
13:40
Așteptările românilor și gradul de încredere în instituții sunt evidențiate în cel mai recent sondaj INSCOP # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Creșterea veniturilor, crearea de locuri de muncă și încheierea războiului din Ucraina se află în topul așteptărilor românilor pentru acest an, potrivit Barometrului Informat.ro, realizat de institutul de cercetare INSCOP. Alte priorități indicate de participanții la sondaj sunt stabilizarea prețurilor și reducerea inflației, combaterea corupției și îmbunătățirea sistemului de sănătate. Datele […]
13:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (29 ianuarie) – Pe 5 februarie 2026 (19.00), aveți șansa de a-l aplauda la Sala Radio, alături de Big Band-ul Radio România dirijat de Simona Strungaru, pe celebrul pianist de jazz și compozitor american David Kikoski, laureat al premiului Grammy, care a lansat 20 de albume ca lider de trupă. David Kikoski […]
13:30
Franța și absența conceptului de cetățenie: între universalism republican și naționalitate juridică # Rador
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere În majoritatea statelor europene, ideea de cetățenie ocupă un loc central în definirea apartenenței politice, a drepturilor și obligațiilor față de stat. Germania, Italia, Spania sau România utilizează acest concept în sensul său politic, juridic și identitar, desemnând calitatea unei persoane de membru al unei comunități politice organizate. În Franța […]
13:30
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Căutarea unei lumi asemănătoare Pământului a fost dintotdeauna una dintre cele mai mari aspirații ale astronomiei moderne. În acest context, misiunea Kepler, urmată de proiectul său succesor, K2, a reprezentat o revoluție în modul în care omenirea observă universul. În 2026, NASA a anunțat descoperirea unei noi exoplanete cu potențial […]
13:30
Pentru colecţionarii de mărci poștale, fiecare emisiune de timbre cu tematica „Păsări”, constituie un prilej de bucurie și interes. Venind în întâmpinarea dorinţei filateliștilor din ţară dar și din străinătate, Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulaţie vineri, 30 ianuarie a.c., emisiunea de mărci poștale Cocoși, formată din patru timbre, un plic „prima zi”, […]
12:30
CNSLR Frăţia îi cere Avocatului Poporului să sesizeze CCR în privinţa ordonanţei prin care este introdusă ziua de concediu medical neplătită # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (29 ianuarie) – CNSLR Frăţia îi cere Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională în privinţa ordonanţei de urgenţă a guvernului prin care este introdusă ziua de concediu medical neplătită. Sindicatele consideră că această măsură, care urmează să fie aplicată începând cu 1 februarie, încalcă drepturile fundamentale ale lucrătorilor şi va produce efecte […]
11:30
Ieri
10:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (29 ianuarie) – Teatrul Național Radiofonic Radio România, fidel misiunii sale de a rămâne conectat în permanență la realitatea contemporană și la temele sensibile ale societății, anunță demararea unui nou proiect artistic inspirat de un tragic eveniment petrecut recent în județul Timiș. Inițiativa vine ca răspuns la impactul social major generat de […]
