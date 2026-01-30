Data sau locația următoarei runde de discuții de pace mediate de SUA ar putea să se schimbe, anunță Volodimir Zelenski

23:30

Prețurile petrolului au crescut joi cu 3%, ajungând la cel mai înalt nivel din ultimele cinci luni, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari că aprovizionarea globală ar putea fi perturbată dacă SUA atacă Iranul, unul dintre cei mai mari producători de țiței din cadrul OPEC. Contractele futures pentru Brent au crescut cu 2,31 dolari, sau […]