22 de troleibuze noi cu autonomie au ajuns la București

Cotidianul a publicat două articole, pe surse, despre favoriții la șefia SRI. În esență, PSD ar accepta un liberal în fruntea Serviciului Român de Informații, dacă acesta ar fi un om de încredere. Numele vehiculate - Dan Motreanu și Cătălin Predoiu. Unii îl văd în continuare și pe Mircea Abrudean în schemă. Alți colegi din presă îl dau ca fiind în cărți pe Eugen Tomac. Important este și faptul că negocierea pentru SRI se poartă la pachet cu cea pentru SIE. Și, în ciuda declarațiilor publice, PSD și PNL ar putea ridica și problema șefiilor de parchete, astfel încât fiecare partid să primească ceva.