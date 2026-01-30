Tragedie la Chefi la Cuțite
Cotidianul de Hunedoara, 30 ianuarie 2026 11:00
Tal Berkovich, cuțitul de aur al lui Ștefan Popescu la „Chefi la cuțite”, s-a stins din viață după un accident de mașină. The post Tragedie la Chefi la Cuțite appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
11:10
Guvernul rus promovează o serie de proiecte menite să crească numărul familiilor numeroase și a aprobat o lege ce interzice propaganda ideologiei ”childfree” care urmărește recunoașterea dreptului femeilor de a nu avea copii, printre alte măsuri. The post Patriarhul Kirill îl citează pe Putin: Avort cu acordul tatălui appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Bolojan mai face și concesii. Reducere de 50% la impozite pentru Apuseni și Deltă # Cotidianul de Hunedoara
Proiectul de OUG se află pe agenda suplimentară a ședinței de guvern, spun sursele Cotidianul. The post Bolojan mai face și concesii. Reducere de 50% la impozite pentru Apuseni și Deltă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:00
Tal Berkovich, cuțitul de aur al lui Ștefan Popescu la „Chefi la cuțite”, s-a stins din viață după un accident de mașină. The post Tragedie la Chefi la Cuțite appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Primăria Capitalei anunţă că cele 22 de troleibuze cu autonomie au ajuns în ţară şi urmează să fie introduse, din primăvară, pe linia 86. The post 22 de troleibuze noi cu autonomie au ajuns la București appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:30
Rata șomajului în România a rămas stabilă în decembrie 2025, la 6% față de noiembrie 2025, cu aproape 494.000 de persoane fără loc de muncă. Persistă un nivel ridicat al șomajului în rândul tinerilor (26,9%). The post Rata șomajului în decembrie 2025 a rămas la 6% appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Președintele american a intentat un proces care vizează faptul că instituțiile nu au putut să oprească o scurgere de informații care l-a afectat direct pe acesta. The post Trump vrea despăgubiri de 10 mld $ de la propria administrație appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Cuba, supusă unui embargo din partea Statelor Unite din 1962, se confruntă de trei ani cu o gravă penurie de combustibil. The post Trump ameninţă cu taxe vamale ţările care vând petrol Cubei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:00
„Identitatea Stelei este un fapt juridic stabilit irevocabil, nu un subiect de opinie, dispută sau speculaţie publică”, precizează CSA Steaua. The post CSA a primit hârtia care explică de ce FCSB nu e Steaua appeared first on Cotidianul RO.
09:50
„Suntem frustraţi şi pentru că am încercat să forţăm. Jucătorii au încercat să dea totul în memoria acestor băieţi”, a adăugat Lucescu, făcând referire la tragedia în care șapte fani PAOK au murit după ce microbuzul în care se aflau s-a izbit de un TIR în România. The post Lucescu a găsit vinovatul pentru înfrângerea lui PAOK: A fost oribil appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Două jafuri au avut loc noaptea trecută în Japonia. Peste 2 milioane de euro au fost furați în centrul orașului prin atacuri cu gaz lacrimogen. The post Jaf la drumul mare. Milioane de euro dispărute sub un nor de gaz appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Guvernul pune lacătul pe patrimoniul mobil după ce am rămas fără Coiful de la Coțofenești # Cotidianul de Hunedoara
Printre bunurile sustrase de la Muzeul din Olanda, alături de Coiful de aur de la Coțofenești, s-au numărat și trei brățări dacice din aur. The post Guvernul pune lacătul pe patrimoniul mobil după ce am rămas fără Coiful de la Coțofenești appeared first on Cotidianul RO.
09:30
„Gol” în buzunarul lui Becali: FCSB, OUT din Europa. Doi atacanți, pe făraș # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă am niște jucători aici... Nu pot să țin jucători care nu mă ajută cu nimic.(...) Trebuie să iau ceva. Renunț la doi, iau unul!” The post „Gol” în buzunarul lui Becali: FCSB, OUT din Europa. Doi atacanți, pe făraș appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:10
Benzina si motorina s-ar putea scumpi pe fondul crizelor regionale. Scenarii # Cotidianul de Hunedoara
Motorina ar putea atinge prețul de 12 lei/l în cazul unei crize majore în regiune. România depinde de importuri, ceea ce face carburanții vulnerabili la tensiunile de la Marea Neagră. Scumpirile estimate variază între 0,5 și 4,5 lei/l. The post Benzina si motorina s-ar putea scumpi pe fondul crizelor regionale. Scenarii appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Economisirea a 3‑6 salarii reprezintă o decizie financiară esențială pentru a face față cheltuielilor neașteptate și a lua hotărâri financiare liniștite în orice situație. The post Suma minimă de bani pe care orice român trebuie să o aibă în casă în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Escrocheria „Măicuța Beatrice”. 90.000 de euro pentru „dezlegări de blesteme” # Cotidianul de Hunedoara
O măicuță închipuită a păcălit o femeie că poate face ritualuri pentru a-i salva căsnicia. Victima i-a virat escroacei sume colosale, care se ridică la 90.000 de euro. The post Escrocheria „Măicuța Beatrice”. 90.000 de euro pentru „dezlegări de blesteme” appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Criza laptelui praf. Danone retrage produse de pe piață după scandalul Nestlé # Cotidianul de Hunedoara
Danone retrage loturi de lapte praf Aptamil în Germania din cauza riscului de contaminare cu o toxină periculoasă. Criza, care a lovit deja Nestlé și a dus la scăderea acțiunilor, este investigată în Franța după decesul suspect a doi bebeluși. The post Criza laptelui praf. Danone retrage produse de pe piață după scandalul Nestlé appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Cutremur la vârful CE. Oficial de rang înalt, demis în urma unui scandal de corupție # Cotidianul de Hunedoara
Henrik Hololei, fost șef la Transporturi în CE, a fost demis după ce s-a descoperit că a acceptat zboruri de lux plătite de Qatar. În timp ce beneficia de aceste cadouri, el negocia acorduri aviatice strategice cu Doha. The post Cutremur la vârful CE. Oficial de rang înalt, demis în urma unui scandal de corupție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:40
Întrebarea nu este dacă America își permite să piardă Europa, ci dacă își permite să piardă ceea ce Europa i-a oferit timp de 80 de ani: stabilitate, legitimitate și un multiplicator de putere fără precedent. The post O greșeală fatală a Americii: ruperea alianței cu Europa appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Motreanu, Predoiu, Tomac, Abrudean sau niciunul? Care e atmosfera din jurul negocierilor pentru șefia SRI și SIE # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a publicat două articole, pe surse, despre favoriții la șefia SRI. În esență, PSD ar accepta un liberal în fruntea Serviciului Român de Informații, dacă acesta ar fi un om de încredere. Numele vehiculate - Dan Motreanu și Cătălin Predoiu. Unii îl văd în continuare și pe Mircea Abrudean în schemă. Alți colegi din presă îl dau ca fiind în cărți pe Eugen Tomac. Important este și faptul că negocierea pentru SRI se poartă la pachet cu cea pentru SIE. Și, în ciuda declarațiilor publice, PSD și PNL ar putea ridica și problema șefiilor de parchete, astfel încât fiecare partid să primească ceva. The post Motreanu, Predoiu, Tomac, Abrudean sau niciunul? Care e atmosfera din jurul negocierilor pentru șefia SRI și SIE appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Începutul sfârșitului pentru Bolojan? Curtea de Apel, proces cu miză dublă: judecătorii CCR și pensiile magistraților # Cotidianul de Hunedoara
Vineri, la Curtea de Apel București, se judecă procesele care pot determina nu doar soarta a doi judecători și a pensiilor speciale. Ci și pe cea a Guvernului Bolojan. Dacă CAB îl scoate din joc pe judecătorul Dacian Dragoș, care ar fi putut vota în favoarea pensiilor speciale ale magistraților, situația se blochează pe termen lung la Curtea Constituțională. Legea pensiilor speciale fie e respinsă de CCR, fie rămâne blocată pe termen nedefinit. Un argument pentru potrivnicii lui Ilie Bolojan să îi reproșeze eșecul reformei sale de căpătâi. The post Începutul sfârșitului pentru Bolojan? Curtea de Apel, proces cu miză dublă: judecătorii CCR și pensiile magistraților appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur sunt consemnați în istoria Bisericii ca ocrotitori ai învăţământului teologic şi apărători ai dreptei credinţe cu privire la dogma Sfintei Treimi. The post Sfinții Trei Ierarhi, o prietenie prin puterea cuvântului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
00:20
În partida contând pentru calificarea în play-off-ul optimilor Europa League, FCSB a întâlnit pe teren propriu echipa turcă Fenerbahce. The post FCSB remiză cu Fenerbahce. Roș-albaștrii, out din Europa appeared first on Cotidianul RO.
29 ianuarie 2026
22:40
Președintele Nicușor Dan a precizat că, în cel mai scurt timp, va prezenta propunerile pentru șefia serviciilor de informații. The post Nicușor Dan, primele detalii din negocierea pentru serviciile secrete appeared first on Cotidianul RO.
22:20
UNIFAMR a scăpat de insolvență. Ministerul Sănătății raportează o cifră de afaceri de 274 milioane de lei # Cotidianul de Hunedoara
Impasul financiar pe care îl înregistra UNIFARM SA, companie aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății, a fost depășit. The post UNIFAMR a scăpat de insolvență. Ministerul Sănătății raportează o cifră de afaceri de 274 milioane de lei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:30
În opinia șefului statului, dincolo de tensiunile din interior, coaliția de guvernământ este funcțională. The post Nicușor Dan, despre soarta coaliției: Nu există alternativă la Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Ponta crede ca Băsescu era soluția azi: Se bătea cu ei, le dădea un cap în gură, plângea, se împăca, te pupa # Cotidianul de Hunedoara
Victor Ponta susține că România are nevoie de un președinte a cărui atitudine trebuie să fie similară cu cea pe care a avut-o Traian Băsescu. The post Ponta crede ca Băsescu era soluția azi: Se bătea cu ei, le dădea un cap în gură, plângea, se împăca, te pupa appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Nadia Comăneci, reacție după ce Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia de bronz: Este regretabil # Cotidianul de Hunedoara
Tribunalul Federal din Elveția a anulat hotărârea Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) prin care medalia de bronz de la JO Paris 2024 i-a fost acordată gimnastei Ana Maria Bărbosu. The post Nadia Comăneci, reacție după ce Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia de bronz: Este regretabil appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Marc Anthony și Nadia Ferreira au anunțat pe Instagram că sunt însărcinați cu al doilea copil împreună, acesta fiind al optulea copil al cântărețului latino. The post Marc Anthony va deveni tată pentru a opta oară appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Având multiple traumatisme şi pierdere de sânge, victima a fost preluată de salvamontişti până unde a putut ateriza elicopterul The post Persoană atacată de mistreţ, în judeţul Argeş appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Trump i-a cerut personal lui Putin să oprească bombardamentele din Ucraina timp de-o săptămână # Cotidianul de Hunedoara
Președintele SUA susține că a discutat omologul său rus să oprească atacurile asupra Kievului și altor orașe ucrainene timp de-o săptămână. The post Trump i-a cerut personal lui Putin să oprească bombardamentele din Ucraina timp de-o săptămână appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Sindicaliştii din Sănătate, întâlnire cu Alexandru Rogobete. Ce s-a discutat # Cotidianul de Hunedoara
SANITAS şi alte federaţii sindicale din sistem au anunţat că se poate ajunge inclusiv la grevă generală, dacă salariile personalului vor fi reduse. The post Sindicaliştii din Sănătate, întâlnire cu Alexandru Rogobete. Ce s-a discutat appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Amenzi de 900.000 de lei date de ANPC în Dragonul Roșu. Marfă de peste 5 milioane de lei, scoasă de la vânzare # Cotidianul de Hunedoara
Produsele periculoase şi contrafăcute nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci constituie un pericol direct pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor, arată ANPC. The post Amenzi de 900.000 de lei date de ANPC în Dragonul Roșu. Marfă de peste 5 milioane de lei, scoasă de la vânzare appeared first on Cotidianul RO.
19:10
”Au distrus țara cu pomenile electorale”. Băsescu atac dur la adresa guvernelor # Cotidianul de Hunedoara
Traian Băsescu acuză guvernele pentru cheltuieli populiste care au destabilizat economia și avertizează că presiunea dobânzilor este aproape de colaps, afectând aderarea României la zona euro. The post ”Au distrus țara cu pomenile electorale”. Băsescu atac dur la adresa guvernelor appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Zelenski, luat la rost de Traian Băsescu: A intrat în politică actor de comedie și va ieși actor de tragedie # Cotidianul de Hunedoara
Traian Băsescu a vorbit public despre cele mai fierbinți subiecte de pe agenda globală. The post Zelenski, luat la rost de Traian Băsescu: A intrat în politică actor de comedie și va ieși actor de tragedie appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Bunica Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, s-a stins din viață la 84 de ani. The post Doliu în familia prezidențială. A murit bunica Mirabelei Grădinaru appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Ucraina va fi lovită de un val de frig sever. Temperaturi de până la –30 de garde # Cotidianul de Hunedoara
Ucraina va fi afectată de temperaturi extreme de până la –30 °C, cu riscuri importante pentru culturile agricole și dificultăți generate de problemele energetice cauzate de atacurile asupra rețelelor. The post Ucraina va fi lovită de un val de frig sever. Temperaturi de până la –30 de garde appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Scandalul „Cristian Andrei” a început cu publicarea investigației Press One „Peste 20 de ani de impostură”. Surse judiciare au dat pentru G4Media detalii din interiorul cazului celui ce s-ar fi pretins psihoterapeut. The post Cristian Andrei, acuzat că a violat o fată de doar 14 ani appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Video Poneiul trist din Maroc, salvat după ce a devenit viral pe Instagram # Cotidianul de Hunedoara
Un ponei epuizat din Maroc a fost salvat după ce un videoclip viral pe Instagram a atras atenția asupra condițiilor dificile în care sunt ținute animalele folosite ca atracții turistice. The post Video Poneiul trist din Maroc, salvat după ce a devenit viral pe Instagram appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Patru luni de blocaj și nicio soluție. Apa din Argeș rămâne contaminată, autoritățile sub presiunea protestelor # Cotidianul de Hunedoara
Criza apei potabile din Curtea de Argeș și localitățile învecinate continuă, la mai bine de patru luni de la apariția problemelor, fără un termen clar de rezolvare. Operatorul regional SC Aquaterm SA a transmis că apa distribuită în rețea rămâne improprie consumului uman, după ce analizele au indicat prezența bacteriei clostridium perfringens. The post Patru luni de blocaj și nicio soluție. Apa din Argeș rămâne contaminată, autoritățile sub presiunea protestelor appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Curtea de Apel București a respins acțiunea angajaților ANRE privind suspendarea reorganizării # Cotidianul de Hunedoara
Curtea de Apel București a respins cererea salariaților ANRE de suspendare a reorganizării instituției. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. The post Curtea de Apel București a respins acțiunea angajaților ANRE privind suspendarea reorganizării appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Europa are de-a face nu cu unul, ci cu doi giganți imprevizibili – Statele Unite sub Donald Trump și China The post China, un partener cu două fețe pentru Europa appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Donald Trump uită de iranienii cărora le promitea recent ajutor și vorbește despre lovirea facilităților nucleare din Iran pe care le-a ”distrus total” în 2025 The post Războiul în Iran, o capcană pentru Statele Unite appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Roberto Alagna nu a putut finaliza opera Turandot la Royal Opera House din cauza problemelor de sănătate, iar spectacolul s-a încheiat în huiduieli și controverse. The post Spectacol de operă încheiat în huiduieli și controverse appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Liderul AUR a declarat că partidul pe care îl conduce își va deschide un sediu permanent în Washington, care va fi inaugurat în primăvară. The post Simion vrea sănătate ca-n SUA lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Pentru prima oară după 13 ani, careul de ași din semifinalele masculine de la Melbourne Park va fi format din primii patru favoriți. The post Careu de ași. E pentru prima oară după 13 ani appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Lupta pentru Justiție se mută la Bruxelles: Savonea, Drăgușin, Marinescu și Pocotilă, invitați în comisia LIBE # Cotidianul de Hunedoara
O dispută care părea strict internă, purtată între instituții, magistrați și societatea civilă din România, a ajuns pe agenda Parlamentului European. The post Lupta pentru Justiție se mută la Bruxelles: Savonea, Drăgușin, Marinescu și Pocotilă, invitați în comisia LIBE appeared first on Cotidianul RO.
16:40
La începutul lui 2026, românii își intensifică căutările de locuri de muncă: aproximativ 1 000 000 de aplicări înregistrate în ianuarie, cu 15 % mai multe decât anul trecut, pe fondul cererii ridicate pentru poziții entry-level. The post Mulți români își caută un nou loc de muncă la început de 2026 appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Pe unul dintre holurile Penitenciarului Iaşi, un deţinut a fost înjunghiat cu un cuţit semiartizanal, fiind lovit cu putere. The post Deţinut de la Penitenciarul Iaşi, cercetat pentru tentativă la omor appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia de bronz câștigată la JO de la Paris 2024 în urma deciziei Tribunalului Federal Elvețian. The post Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Un nou videoclip dezvăluie o confruntare fizică dintre Alex Pretti şi agenţii federali # Cotidianul de Hunedoara
Un videoclip recent dezvăluie o altercație între Alex Pretti și agenți federali, cu 11 zile înainte ca acesta să fie împușcat mortal în Minneapolis, stârnind controverse. The post Un nou videoclip dezvăluie o confruntare fizică dintre Alex Pretti şi agenţii federali appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.