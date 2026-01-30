Australian Open: Alcaraz l-a învins pe Zverev într-un meci maraton la Melbourne şi a ajuns pentru prima dată în finala turneului / A fost cea mai lungă semifinală din istoria competiţiei
Carlos Alcaraz s-a calificat vineri în prima sa finală la Australian Open, într-un mod dramatic, depăşind problemele fizice şi revenind de la un pas de înfrângere pentru a câştiga o semifinală maraton împotriva lui Alexander Zverev.
Guvernul a adoptat o Ordonanţă prin care se implementează un sistem standardizat pentru depunerea Declaraţiilor informative privind impozitul suplimentar: Pentru mediul de afaceri, va asigura claritate, predictibilitate şi concurenţă loială # News.ro
Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanţă care transpune în legislaţia naţională forma modificată a Directivei privind Cooperarea Administrativă (DAC) pentru a stabili noi norme privind schimbul automat de informaţii. Noile reglementări asigură implementarea unui sistem standardizat pentru depunerea Declaraţiilor informative privind impozitul suplimentar, în scopul respectării reglementărilor privind impozitarea minimă globală. Potrivit Guvernului, pentru mediul de afaceri, implementarea noilor măsuri va asigura claritate, predictibilitate şi concurenţă loială, iar pentru administraţia fiscală, o mai bună capacitate de analiză a riscurilor şi de combatere a erodării bazei de impozitare.
Zelenski îi transmite lui Putin, după ce Kremlinul îl invitase la Moscova pentru negocieri: „Vino tu la Kiev, dacă îndrăzneşti” # News.ro
Ucraina este gata să răspundă în mod similar, dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice a ţării, care au aruncat capitala Kiev în frig, a declarat vineri preşedintele Volodimir Zelenski, adăugând însă că nu există un armistiţiu oficial între cele două ţări. Pe lângă scepticismul cu privire la faptul că Vladimir Putin a acceptat într-adevăr să nu mai atace infrastructura energetică a Ucrainei timp de o săptămână, aşa cum a declarat joi preşedintele Donald Trump, Volodimir Zelenski a comentat informaţiile potrivit cărora ar fi fost invitat la Moscova de către preşedintele rus ca să negocieze, relatează Sky News.
Fotbal: Deja cu interdicţie de recrutare de jucători, clubul Botafogo are acum interdicţie de a vinde fotbalişti # News.ro
Justiţia braziliană a hotărât joi interzicerea vânzării jucătorilor şi a activelor clubului Botafogo, deţinut împreună cu Olympique Lyon şi Molenbeek de către conglomeratul Eagle Football Holdings Bidco, care miercuri l-a revocat pe omul de afaceri american John Textor din funcţia de director.
Trump avertizează Marea Britanie în privinţa relaţiilor cu China, în timp ce Starmer salută progresele înregistrate la Beijing # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că este periculos pentru Marea Britanie să intre în afaceri cu Beijingul, în timp ce premierul Keir Starmer, aflat în vizită în China, a lăudat vineri beneficiile economice ale relansării relaţiilor cu a doua economie a lumii, relatează Reuters.
Peste 80 de comercianţi de bijuterii au fost controlaţi de ANPC / Echipele de control au descoperit că lipseau mijloacele de cântărire, nu erau afişate preţurile bijuteriilor şi era îngrădit nejustificat dreptul la retur # News.ro
Peste 80 de operatori economici care vând bijuterii au fost controlaţi de către comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) care au găsit mai multe nereguli, printre care lipsa mijloacelor de cântărire, neafişarea preţurilor bijuteriilor, îngrădirea nejustificată a dreptului la retur, inducerea în eroare a consumatorilor prin afişarea unor promoţii expirate şi folosirea unui reactiv neconform în procesul de testare a metalelor preţioase
Tarifele la apă şi canalizare în România, în ianuarie: Bucureştiul, Ploieştiul şi Ilfovul, printre cele mai accesibile; diferenţe regionale semnificative # News.ro
Tarifele pentru serviciile de apă potabilă şi de canalizare aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) la 1 ianuarie 2026 arată disparităţi importante între regiunile ţării.
Eurovision 2026 - Televiziunea publică italiană solicită o reprezentare palestiniană „în afara competiţiei” # News.ro
Trei membri ai consiliului de administraţie al RAI, televiziunea publică italiană, au adresat o scrisoare oficială Uniunii Europene de Radiodifuziune şi Televiziune (UER) şi postului de televiziune austriac ORF pentru a solicita ca un artist reprezentativ pentru cultura palestiniană să poată participa la Eurovision 2026, potrivit Corriere della Sera.
Un bărbat de 51 de ani a fost împuşcat, vineri, în timpul unei partied de vânătoare desfăşurate în zona Pietroasele. Bărbatul din localitatea Merei, judeţul Buzău, a fost rănit, suferind o plagă la nivelul abdomenului.
Atleta americană Sha'Carri Richardson a fost arestată joi în Orange County, Florida, ea fiind acuzată de conducere periculoasă cu viteză excesivă, potrivit Departamentului Şerifului din Orange County, relatează Reuters.
INTERVIU - Barbu Mateescu, sociolog: Aceşti oameni din diaspora s-au trezit din domnia semi-feudală pe care PSD a exercitat-o preţ de decenii asupra lor. Iar primul pas al trezirii este furia / Peste un an s-ar putea ca scena politică să arate altfel # News.ro
Schimbarea României a început deja de 15 ani şi se accelerează într-o asemenea măsură încât peste un an s-ar putea să avem un cu totul alt peisaj pe scena politică, afirmă sociologul Barbu Mateescu, autorul studiului „Diaspora neascultată“, într-un interviu pentru News.ro.
Preşedintele american Donald Trump l-a calificat pe asistentul medical Alex Pretti, ucis sâmbătă de doi poliţişti ICE în Minneapolis, drept „agitator şi poate insurgent”, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social făcută în noaptea de joi spre vineri.
Şah: Grand Chess Tour 2026 anunţă un fond de premiere de 2 milioane de dolari. Nume noi la linia de start / Etapa din România va avea loc în perioada 12-24 mai # News.ro
În al unsprezecelea an de existenţă, Grand Chess Tour (GCT), fondat de Garry Kasparov, revine anul acesta cu nume noi la linia de start şi cu un fond de premiere mărit de la 1,6 la 2 milioane de dolari. Etapa de la Bucureşti, Super Chess Classic Romania 2026 va fi a doua din circuit, după Polonia şi va avea loc în perioada 12-24 mai.
Amazon nu a permis presei mainstream să vizioneze documentarul „Melania” la Trump Kennedy Center # News.ro
Reporterii de la The New York Times, The Washington Post, AP şi Vanity Fair s-au aflat printre zecile de publicaţii prezente pe covorul roşu care nu au primit bilete la proiecţia „Melania” rezervată invitaţilor din Opera House de la Trump Kennedy Center. Singurii reprezentanţi ai presei de pe covorul roşu care au avut acces la proiecţie (fără invitaţi) au fost prezentatorul „One America News”, Dan Ball, şi soţia sa, Peyton Drew, producătoare pentru canalul de ştiri de extremă dreapta, potrivit Variety.
Producătorul de vin Purcari Wineries Public Company Limited anunţă că a depus o ofertă formală indicativă privind potenţiala achiziţie a 100% din SERVE Ceptura SRL, producător de vin din România, situat în Comuna Ceptura, DOC Dealu Mare, România. Tranzacţia este structurată ca achiziţie de părţi sociale (share deal) şi ar include vii, terenuri suplimentare disponibile pentru plantare, facilităţi şi echipamente de producţie, stocuri de vin şi branduri.
Meciul FCSB – Fenerbahce: Sancţiuni anunţate de Jandarmerie, inclusiv pentru organizator şi pentru firma de pază # News.ro
Jandarmeria Capitalei anunţă că s-au aplicat sancţiuni contravenţionale de peste 18.000 de lei cu ocazia partidei FCSB – Fenerbahce, de joi, din Liga Europa.
UPDATE - CSA Steaua: Motivarea deciziei definitive a ÎCCJ confirmă că palmaresul realizat în perioada 1947–1998 aparţine clubului nostru / În zilele următoare, vom notifica FRF / Palmaresul, disputat de câţiva ani între CSA şi FCSB # News.ro
CSA Steaua anunţă, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că va notifica FRF cu privire la motivarea deciziei definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care confirmă că iar palmaresul realizat în perioada 1947–1998 aparţine CSA.
INS: În anul 2025 au fost eliberate 37.252 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,4% faţă de 2024 # News.ro
În anul 2025, s-au eliberat 37.252 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,4% faţă de 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
Rusia a atacat Ucraina în cursul nopţii cu o rachetă Iskander şi 111 drone, afirmă Kievul. Trump declarase că Putin a acceptat să-şi înceteze atacurile timp de o săptămână # News.ro
Ruşii au atacat Ucraina cu o rachetă balistică „Iskander-M” şi 111 drone, începând de joi seara, au anunţat vineri forţele aeriene ucrainene, care precizează că au reuşit să neutralizeze 80 dintre drone, dar au existat şi obiective atinse, relatează Ukrainska Pravda.
Filmul „3 zile în septembrie”, de Tudor Giurgiu, va avea premiera mondială în februarie la IFF Rotterdam # News.ro
Premiera mondială a celui mai recent film al regizorului Tudor Giurgiu, „3 zile în septembrie”, va avea loc în 3 februarie, la Festivalul Internaţional de Film de la Rotterdam (IFFR).
Actorul Luke Thompson, protagonistul noului sezon „Bridgerton”, a crescut şi a studiat în Franţa/ VIDEO # News.ro
Actorul britanic Luke Thompson, 37 de ani, este protagonistul sezonului 4 din „Bridgerton”, disponibil pe Netflix. După Daphne, Anthony şi Colin, este rândul lui Benedict să ocupe rolul principal în sezonul nunţilor. La premiera de la Paris, el le-a vorbit jurnaliştilor în franceză, dezvăluind că a copilărit şi a studiat în Franţa.
Tehnicianul echipei PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a acuzat în conferinţa de presă de după meciul cu Lyon, pierdut cu 2-4, prestaţia arbitrului spaniol Ricardo de Burgos, calificând-o drept “oribilă”.
INS: Rata şomajului în luna decembrie 2025 a fost 6%, la fel ca în noiembrie 2025 / Nivel ridicat, de 26,9%, al ratei şomajului în rândul tinerilor # News.ro
Rata şomajului în luna decembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, valoare egală cu cea ȋnregistrată ȋn luna noiembrie 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
Jaf rar, în plină stradă, la Tokyo: Hoţii au furat echivalentul a peste 2 milioane de euro # News.ro
Trei persoane au furat valize conţinând echivalentul a peste 2 milioane de euro în numerar pe o stradă foarte aglomerată din centrul Tokyo, o infracţiune rară în capitala japoneză, renumită pentru siguranţa sa, relatează AFP.
Trageri la sorţi în Liga Campionilor şi Liga Europa / Interul lui Chivu şi PAOK-ul lui Lucescu îşi află astăzi adversarii # News.ro
Tragerile la sorţi ale play-off-ului Ligii Campionilor şi play-off-ului Ligii Europa au loc astăzi, la Nyon. Îşi vor afla adversarii, între altele, echipa lui Cristian Chivu, Inter Milano, şi formaţia lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic.
Lady Gaga denunţă acţiunile ICE, în concert la Tokyo: „Vieţi sunt distruse sub ochii noştri”/ VIDEO # News.ro
Pe scena din Tokyo, cu ocazia turneului mondial „The Mayhem Ball”, Lady Gaga a luat, la rândul său, poziţie împotriva ICE, poliţia americană pentru imigranţi a lui Donald Trump, şi a metodelor sale, după moartea a doi manifestanţi în Minneapolis.
După presiunile lui Donald Trump, Curtea Supremă din Panama anulează concesiunea acordată conglomeratului CK Hutchison din Hong Kong # News.ro
Curtea Supremă din Panama a anulat joi concesiunea care permitea conglomeratului CK Hutchison din Hong Kong să exploateze două porturi pe Canalul Panama, în contextul în care Statele Unite doresc să reducă prezenţa Chinei în această cale navigabilă interoceanică strategică, relatează AFP.
Donald Trump a semnat joi un decret care prevede că Statele Unite pot impune taxe vamale într-un cuantum nespecificat ţărilor care vând petrol Cubei. Această decizie, menită să sporească şi mai mult presiunea asupra insulei comuniste, se bazează pe declararea „stării de urgenţă” în legătură cu „ameninţarea excepţională” pe care Cuba o reprezintă pentru securitatea naţională americană, potrivit textului decretului, relatează AFP.
Gadecki şi Peers au devenit prima pereche din ultimii 37 de ani care a reuşit să-şi apere titlul la dublu mixt la Australian Open # News.ro
Australianii Olivia Gadecki şi John Peers au devenit vineri prima pereche din ultimii 37 de ani care a reuşit să-şi apere titlul la dublu mixt la Australian Open, învingând în finală, într-un meci palpitant, perechea franceză Kristina Mladenovic/Manuel Guinard, scor 4-6, 6-3, 10-8.
Apple a prezentat rezultatele financiare pentru primul trimestru financiar al anului, iar dintre acestea iese în evidenţă noul record bătut de smartphone-urile companiei.
Donald Trump dă în judecată IRS şi Trezoreria şi cere 10 miliarde de dolari după o scurgere de informaţii care a dezvăluit declaraţiile sale fiscale # News.ro
Donald Trump a intentat joi un proces împotriva fiscului american (IRS) şi a Trezoreriei cerând despăgubiri de 10 miliarde de dolari pentru că nu a reuşit să blocheze o scurgere de informaţii care au dus la dezvăluirea declaraţiilor sale fiscale în timpul primului său mandat, relatează AFP.
Meteorologi - Temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă, în februarie, în majoritatea regiunilor # News.ro
Luna februarie v a fi caracterizată de temperaturi uşor peste cele obişnuite, în majoritatea regiunilor ţării, anunţă vineri meteorologii, care precizează că în intervalul 9 - 23 februarie vor fi precipitaţii abundente la nivelul întregii ţări.
Toyota îşi păstrează coroana globală în 2025, cu vânzări record de 11,3 milioane de vehicule # News.ro
Toyota Motor a anunţat joi că a vândut 11,3 milioane de vehicule la nivel global în 2025, cel mai ridicat nivel din istoria companiei, menţinându-şi astfel poziţia de cel mai mare constructor auto din lume pentru al şaselea an consecutiv, transmite Reuters.
Incendii de pădure în Patagonia argentiniană – Guvernul declară ”stare de urgenţă din cauza incendiilor” # News.ro
Guvernul argentinian a anunţat, joi, că va decreta ”stare de urgenţă din cauza incendiilor” în patru provincii din Patagonia, unde mai multe incendii au făcut ravagii asupra a zeci de mii de hectare, de la începutul verii australe, scrie AFP.
Danone retrage loturi de formulă pentru bebeluşi Aptamil în Germania, pe fondul temerilor privind o contaminare cu toxină # News.ro
Danone a retras cel puţin trei loturi de formulă pentru bebeluşi Aptamil în Germania, potrivit unei scrisori trimise unui distribuitor şi publicate joi, în contextul extinderii alertei privind contaminarea cu toxina cereulide, problemă care a început iniţial la produsele Nestlé, transmite Reuters.
Trump spune că retrage certificarea aeronavelor fabricate în Canada şi ameninţă cu tarife de 50% # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat, joi, că retrage certificarea tuturor aeronavelor fabricate în Canada şi a ameninţat cu aplicarea unei taxe de 50% asupra acestor avioane până când aeronavele Gulfstream fabricate în America vor fi certificate în această ţară, relatează CNN.
India mizează pe o creştere economică de până la 7,2% în anul fiscal 2027, depăşind majoritatea marilor economii # News.ro
India estimează o creştere economică între 6,8% şi 7,2% pentru anul fiscal 2027, care începe la 1 aprilie 2026, potrivit raportului anual al Ministerului de Finanţe, ritm care ar depăşi majoritatea economiilor globale majore, transmite CNBC.
Democraţii şi Casa Albă au ajuns la un acord pentru a evita shutdown-ul şi a finanţa, pentru moment, Departamentul Securităţii Interne # News.ro
Democraţii şi Casa Albă au ajuns la un acord pentru a evita un shutdown guvernamental parţial şi a finanţa, pentru moment, Departamentul Securităţii Interne, în timp ce negociază noi restricţii pentru măsurile drastice luate de preşedintele Donald Trump în materie de imigraţie, potrivit AP.
Curtea de Apel Bucureşti, aşteptată să decidă în cazul cererilor de suspendare a actelor prin care au fost numiţi judecătorii CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) este aşteptată, vineri, să ia o decizie în cazul cererilor depuse la sfârşitul anului trecut de avocata Silvia Uscov privind suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi judecători la Curtea Constituţională a României (CCR). În 16 ianuarie, aceeaşi zi în care CCR a amânat decizia în cazul pensiilor de serviciu ale magistraţilor, instanţa CAB a amânat pronunţarea pentru 30 ianuarie. În 15 ianurie, un complet al CAB a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, care trebuie să decidă în cazul celor doi judecători constituţionali. Recent, Uscov a deschis alte două acţiuni la CAB solicitând şi anularea actelor prin care cei doi au fost numiţi la CCR.
Cel mai mare fond suveran din lume a câştigat 247 de miliarde de dolari în 2025, impulsionat de creşterea din sectorul tehnologic şi bancar # News.ro
Fondul suveran al Norvegiei, evaluat la aproximativ 2 trilioane de dolari, a obţinut în 2025 un profit de 247 de miliarde de dolari, datorită creşterilor puternice ale acţiunilor din tehnologie, finanţe şi materiale de bază, a anunţat joi conducerea sa, transmite CNBC.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulţumit lui Donald Trump şi a afirmat că o posibilă oprire temporară a atacurilor pe perioada iernii extreme ar putea ajuta la a proteja infrastructura energetică critică a Ucrainei, numind alimentarea cu electricitate ”o temelie a vieţii”. Rusia nu a confirmat deocamdată că a fost de acord cu vreo oprire a atacurilor, scrie CNN.
Preţurile petrolului au urcat joi cu 3%, la un maxim al ultimelor cinci luni, pe fondul temerilor că SUA ar putea acţiona militar împotriva Iranului # News.ro
Cotaţiile petrolului au crescut joi cu aproximativ 3%, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimele cinci luni, în timp ce pieţele se tem că un eventual atac al Statelor Unite asupra Iranului, unul dintre cei mai mari producători ai OPEC, ar putea perturba oferta globală, relatează Reuters.
Aurul şi argintul continuă să atingă maxime istorice; Este piaţa metalelor preţioase ”defectă”? # News.ro
Aurul şi-a continuat joi creşterea explozivă a preţului, depăşind pragul de 5.500 de dolari pe uncie şi marcând un nou record. Cotaţia aurului spot a urcat cu peste 3%, la 5.501,18 dolari uncia, iar contractele futures pentru februarie au depăşit 5.568 de dolari uncia, transmite CNBC.
Deficitul comercial al SUA a crescut cu 94% în noiembrie faţă de luna precedentă şi a depăşit nivelul anului trecut, în pofida tarifelor impuse # News.ro
Deficitul comercial al Statelor Unite aproape s-a dublat în noiembrie, faţă de luna precedentă, în condiţiile în care dezechilibrul comercial cu Uniunea Europeană s-a accentuat, iar impactul tarifelor impuse de preşedintele Donald Trump s-a propagat în economie, potrivit datelor publicate joi de Biroul de Recensământ, citate de CNBC.
Iranul a ameninţat joi să lovească ”imediat” baze şi portavioane americane în cazul unui atac al Statelor Unite, care lasă în continuare să planeze ameninţarea unei intervenţii militare, iar ONU îndeamnă la un dialog în vederea evitării unei crize cu ”consecinţe dezastruoase”, relatează AFP.
UPDATE - FCSB – Fenerbahce 1-1 şi bucureştenii părăsesc Liga Europa cu capul sus / Rezultatele zilei / Charalambous – Va veni şi ziua să plec / Tedesco - Mă bucur că s-a terminat. Mergea din ce în ce mai rău pentru noi / Incidente la Arena Naţională # News.ro
Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Ligii Europa.
Meciul FCSB – Fenerbahce: Darius Olaru – Sper ca rezultatul să fie un restart. Să ne dea un pic de moral # News.ro
Darius Olaru a declarat, joi seară, după meciul cu Fenerbahce, scor 1-1, că speră ca rezultatul să îi dea echipei FCSB un pic de moral.
Meciul FCSB – Fenerbahce: Domenico Tedesco – Am jucat foarte prost. Mă bucur că s-a terminat, pentru că meciul mergea din ce în ce mai rău pentru noi # News.ro
Tehnicianul echipei Fenerbahce, Domenico Tedesco, a declarat joi seară, după meciul cu FCSB, scor 1-1, că se bucură că s-a încheiat jocul de pe Arena Naţională, deoarece pentru formaţia sa era din ce în ce mai rău.
