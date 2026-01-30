Australian Open: Alcaraz l-a învins pe Zverev într-un meci maraton la Melbourne şi a ajuns pentru prima dată în finala turneului / A fost cea mai lungă semifinală din istoria competiţiei

12:30

Ucraina este gata să răspundă în mod similar, dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice a ţării, care au aruncat capitala Kiev în frig, a declarat vineri preşedintele Volodimir Zelenski, adăugând însă că nu există un armistiţiu oficial între cele două ţări. Pe lângă scepticismul cu privire la faptul că Vladimir Putin a acceptat într-adevăr să nu mai atace infrastructura energetică a Ucrainei timp de o săptămână, aşa cum a declarat joi preşedintele Donald Trump, Volodimir Zelenski a comentat informaţiile potrivit cărora ar fi fost invitat la Moscova de către preşedintele rus ca să negocieze, relatează Sky News.