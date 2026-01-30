Jaf rar, în plină stradă, la Tokyo: Hoţii au furat echivalentul a peste 2 milioane de euro

23:50

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că, în cadrul vizitei pe care a fost invitat să o facă în Statele Unite ale Americii, şi-a propus să poarte discuţii pe mai multe paliere. El spune că nu s-a stabilit luna în care va avea loc vizita sa peste ocean. ”Cred că noi în politică externă, cel puţin în aceste 8 luni pe care le-am parcurs, am avut nişte obiective pe care aproape 100% le-am îndeplinit”, adaugă el.