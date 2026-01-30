Noul film recomandat de președintele SUA a apărut în cinematografe, cu un buget eclipsat doar de controversele pe care le-a provocat
HotNews.ro, 30 ianuarie 2026 11:50
Filmul documentar „Melania”, despre trei săptămâni din viața Primei Doamne a Statelor Unite, a apărut vineri în săli de cinema, dar întrebarea care e pe buzele analiștilor din industria cinematografică și a jurnaliștilor de la…
Acum 5 minute
12:30
Franța invocă suveranitatea națională și blochează singurul rival din Europa al Starlink să își vândă antenele de la sol # HotNews.ro
Roland Lescure, ministrul francez al finanțelor, a anunțat vineri că a blocat mai devreme în cursul acestei săptămâni Eutelsat să își vândă antenele terestre, invocând preocupări legate de securitatea națională în condițiile în care operatorul…
Acum 15 minute
12:20
Nuclearelectrica vorbește despre riscuri în cazul mini-reactoarelor de la Doicești, inclusiv despre emanații de gaze în zonă # HotNews.ro
Ministerul Energiei condus de Bogdan Ivan (PSD) a cerut, în calitate de acționar majoritar al Nuclearelectrica, să fie luată, luna viitoare, decizia finală de investiție în proiectul mini-reactoarelor inovative de la Doicești, care ar urma…
Acum o oră
12:00
Surpriză majoră în lumea televiziunilor de știri. Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de jurnale tocmai a fost scos de pe post # HotNews.ro
Euronews România a anunțat vineri că după patru ani de colaborare se desparte de jurnalistul Vitalie Cojocari. El prezenta emisiunea „România lui Vitalie” de luni până vineri, în prime-time, de la ora 19:00 la ora…
11:50
11:50
O fostă concurentă la „Chefi la cuțite” a murit. Primise cuțitul de aur de la chef Ștefan Popescu # HotNews.ro
Tal Berkovich, fostă concurentă din sezonul 2025 „Chefi la cuțite” şi „cuţitul de aur” al lui chef Ștefan Popescu, a murit la vârsta de 41 de ani, în urma unui accident rutier produs joi în țara ei…
Acum 2 ore
11:10
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” # HotNews.ro
Președintele Ucrainei a spus că un acord final privind un plan de pace poate fi încheiat numai în cadrul unui summit al liderilor de la Kiev și Moscova, scrie Reuters. Volodimir Zelenski a declarat vineri…
11:10
Criza apei potabile din Curtea de Argeș: Premierul vrea un termen revenirea la „condiții normale” / De patru luni, 50.000 de oameni sunt expuși la apă contaminată # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a cerut vineri „tuturor instituțiilor implicate” să analizeze situația celor aproximativ 50.000 de oameni din zona Curtea de Argeș care au rămas fără apă potabilă de aproximativ patru luni. Operatorul regional SC…
11:10
Vremea se va încălzi în următoarele patru săptămâni, iar temperaturi vor fi chiar mai ridicate decât normalul perioadei din calendar, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 2 februarie – 2 martie. Pentru săptămâna 2…
11:00
Companiile cu capital românesc sunt majoritare în topul celor mai mari 5.000 de companii din România, cu o pondere de 53% din numărul total, dar cifrele indică diferențe semnificative între regiunile țării, arată analiza PwC…
10:40
Stenograme. Cum se folosea avocata din PNL acuzată de mită de numele lui Bolojan și Nicușor Dan ca să ceară bani # HotNews.ro
Noi stenograme din dosar arată modul în care avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea o mită de 60.000 de de euro de la un afacerist, se lăuda că are legături la nivel înalt în…
Acum 4 ore
10:20
Trump reia atacurile la adresa lui Alex Pretti, asistentul medical ucis la Minneapolis: „Agitator și, poate, insurecționist” # HotNews.ro
Președintele a susținut pe Truth Social că popularitatea lui Pretti a scăzut după ce noi înregistrări au arătat că acesta a mai avut interacțiuni violente cu agenții ICE, cu mai multe zile înainte de a…
10:20
În urmă cu două-trei decenii, Computerul Tomograf (CT) era o investigație puțin accesibilă. Astăzi, medicina modernă se bazează pe evoluția tehnologică pentru a accelera procesul de diagnosticare. Investigațiile imagistice de înaltă precizie, cum sunt rezonanța…
10:00
Trei persoane au furat valize în care se aflau echivalentul a peste 2 milioane de euro în numerar pe o stradă foarte aglomerată din capitala Japoniei, renumită pentru siguranţa sa, relatează AFP, citată de News.ro.…
09:50
În statisticile oficiale, piața muncii din România pare aproape înghețată în timp. Nicio schimbare majoră în decembrie 2025 față de primăvara lui 2025, nicio prăbușire spectaculoasă, nicio revenire clară. Datele discutate recent de Banca Națională…
09:50
Dr. Alexandru Cristescu, neurochirurg la Ponderas, despre cazul unui pacient operat și reoperat pentru hernie de disc: „Când a intrat în cabinet, mi-a spus că are dureri și că vrea o abordare diferită” # HotNews.ro
Intervenția chirurgicală pentru rezolvarea herniei de disc este frecventă și considerată banală. Uneori însă pacienții au nevoie de intervenții și reintervenții pentru că, în fapt, afecțiunea de bază a rămas nedepistată și prin urmare netratată.…
09:10
Compania chineză DeepSeek uimea lumea în ianuarie 2025 și câteva săptămâni s-a discutat intens despre ea, fiindcă modelul de AI lansat ar fi fost dezvoltat la costuri incredibil de mici. DeepSeek are pentru 2026 planuri…
09:10
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, apreciază că Rusia foloseşte un narativ prin care încearcă să influenţeze lumea „la nivel societal”. „Rusia are toate narativele astfel încât să ne influențeze la nivel societal…
08:50
Fondurile de investiții alternative de tip închis vor putea acorda împrumuturi companiilor # HotNews.ro
Fondurile de investiții alternative de tip închis vor putea acorda împrumuturi persoanelor juridice, a anunțat, joi, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF), Horia Gustă. „Este o directivă europeană de la AIFMD 2 –…
08:50
„Avem multe nave foarte mari și foarte puternice care navighează spre Iran în acest moment și ar fi minunat dacă nu ar trebui să le folosim”, a spus Trump, potrivit Reuters. Donald Trump a comunicat…
Acum 6 ore
08:30
„Foarte periculos”. Trump avertizează Londra, după întâlnirea dintre premierul britanic Keir Starmer și președintele Chinei Xi Jinping de la Beijing # HotNews.ro
Starmer s-a străduit să sublinieze că Marea Britanie nu va alege între comerțul cu SUA și cel cu China. Chiar și așa, Donald Trump s-a arătat nemulțumit, scrie Politico. Consolidarea legăturilor Marii Britanii cu China…
08:20
Cum arată „fabrica de startup-uri”, deschisă la Cluj de un important om de afaceri, cu fonduri europene (VIDEO) # HotNews.ro
Tehnologia de la Cluj face minuni: persoanele cu dizabilități de vedere rezolvă cuburi Rubik, iar cele cu dizabilități de auz ascultă muzică. Secretele incubatorului pentru startup-uri dezvoltat de antreprenorul Voicu Oprean, fondatorul companiei AROBS. Citește…
08:20
Rețelele sociale și influencerii, arma preferată de propagandă a administrației Trump. Nicio surpriză, România, un politician și un partid urmează aceeași rețetă # HotNews.ro
Administrația Trump folosește rețelele sociale și ecosistemul de influenceri ca instrumente politice informale pentru a normaliza discursul anti-imigranți și pentru a pregăti opinia publică pentru măsuri abuzive care, în mod normal, ar stârni rezistență. Social…
08:10
Kevin Warsh este un finanțist și avocat american, cunoscut mai ales pentru faptul că a fost membru al Consiliului Guvernatorilor al Federal Reserve (banca centrală a SUA) între 2006 și 2011. A avut un rol…
08:00
Cum e vremea în acest weekend. Se răcește puternic și revine zăpada. ANM anunță ninsori și la București # HotNews.ro
După câteva zile cu temperaturi blânde, pe plus, meteorologii anunță că vremea se răcește semnificativ în următoarele zile în toată țara, când sunt așteptate lapoviță și ninsori, iar nopțile vor fi geroase. Cum e vremea…
07:50
Trump va numi vineri următorul președinte al Fed. Cine este favoritul care va prelua șefia celei mai importante bănci centrale din lume # HotNews.ro
Donald Trump a declarat că vineri va anunța candidatul pentru președinția Rezervei Federale, ceea ce ar pune capăt lunilor de speculații despre cine îl va înlocui pe Jay Powell la conducerea celei mai importante bănci…
07:40
Curtea de Apel Bucureşti, aşteptată să decidă astăzi în cazul cererii de suspendare din funcţie a doi judecători CCR # HotNews.ro
Curtea de Apel Bucureşti are programată pentru vineri, 30 ianuarie, pronunţarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcţie a judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş. În 16 ianuarie,…
07:20
Lacto Bar by 5 to go, gândit pe conceptul brandului de mare succes din comunism Lacto Bar, va fi lansat în acest an, cu un plan de trei localuri, după ce debutul anunțat inițial pentru…
07:20
Cuba, în pragul strangulării energetice; mai are rezerve de petrol pentru două săptămâni # HotNews.ro
Cuba mai are rezerve de petrol pentru 15 – 20 de zile dacă se mențin nivelurile actuale ale cererii și ale producției interne, după ce Mexicul ar fi anulat o livrare, iar SUA au blocat…
07:10
Cazul crimei din Cenei: Un criminolog român din Marea Britanie vorbește despre „o temă falsă care bagă sub preș adevăratele cauze ale violenței”, după uciderea lui Mario # HotNews.ro
Violența este „o boală care se ia prin expunere”, crede criminologul Dan Rusu, stabilit în Marea Britanie. El vorbește, în cazul crimei de la Cenei, despre un cumul de factori, precum „cod al străzii” și…
07:00
INTERVIU „În forma actuală, regimul iranian nu va supraviețui pentru mult timp.” Ce urmează pentru Teheranul aflat sub amenințarea armadei lui Trump și slăbit de protestele înecate în sânge # HotNews.ro
Regimul iranian e într-o criză profundă de legitimitate și are de ales între a continua în direcția autoritarismului, care mai devreme sau mai târziu va atrage o intervenție militară externă, sau a se îndrepta spre…
06:50
China a executat 11 membri ai unei familii mafiote care conducea centre de escrocherie în Myanmar, de-a lungul graniței sale de nord-est, relatează presa de stat. Membrii familiei Ming au fost condamnați în septembrie pentru…
Acum 12 ore
00:50
Soluția Patriarhului Kirill pentru creșterea natalității: Avortul „să fie imposibil fără consimțământul” soțului # HotNews.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, a susținut joi interzicerea prin lege a avortului în Rusia în cazul în care femeia nu obține consimțământul soțului, informează EFE, conform Agerpres. „Cred că ar fi corect ca avortul…
00:20
VIDEO Zelenski, prima reacție după anunțul neașteptat al președintelui american despre armistițiul energetic. „Vom vedea” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că se bazează pe Statele Unite pentru a obține asigurarea unei pauze de o săptămână în atacurile rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei, pe fondul valului de frig…
00:10
Traian Băsescu, despre numirea șefilor de servicii: „Președintele nu ar trebui să facă concesii” / „Nu s-a dărâmat România” fără un director civil la SRI # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi seară la Euronews că actualul șef al statului, Nicușor Dan, nu ar trebuie să le facă partidelor „concesii” în ceea ce privește numirea următorilor directori de la Serviciul…
29 ianuarie 2026
23:50
Un cunoscut bancher din Ucraina, cu cetățenie română, a murit după ce a căzut de la etaj, la Milano. Anchetatorii iau în calcul o crimă # HotNews.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina, Alexander Adarich, cu dublă cetățenie, română și ucraineană, a murit după ce a căzut de la fereastra unui imobil de la etajul al patrulea, la Milano. Autoritățile…
Acum 24 ore
23:30
Trump spune că plictiseala, nu somnul, l-a făcut să închidă ochii în timpul ședinței de cabinet: „Voiam să ies naibii de aici” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a spus că nu dormea în timpul ședinței de cabinet din decembrie, când a fost surprins cu ochii închiși în mai multe momente, transmite Reuters. Comentând situația joi, Trump a spus…
23:10
Ce regim vrea Lavrov la Kiev pentru ca Moscova să accepte garanțiile internaționale de securitate pentru Ucraina # HotNews.ro
Moscova, a spus ministrul rus de Externe, este deschisă pentru acorduri privind securitatea colectivă în regiune care să includă și securitatea Rusiei.
23:00
FOTO/VIDEO Moscova, la cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole. Cum explică meteorologii intensitatea # HotNews.ro
Capitala Rusiei a înregistrat în această lună cea mai mare cădere de zăpadă din ultimii peste 200 de ani, conform precizărilor făcute joi de meteorologii Universității de Stat din Moscova, transmite AFP. „Ianuarie a fost…
22:40
Protestatarii au desfășurat joi, pe o plajă din Barcelona, un portret gigantic al fetiței palestiniene Hind Rajab, în vârstă de cinci ani, la doi ani după moartea acesteia în războiul din Fâșia Gaza, iar mama…
22:30
Ce va face România după ce Trump a invitat-o să intre în Consiliul pentru Pace. Nicușor Dan: „Ne onorează, dar nu ne dorim să încălcăm Carta ONU sau Tratatul UE” # HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară, la Digi24, că invitația adresată României de președintele american Donald Trump de a face parte din noul „Consiliu pentru Pace” reprezintă „o onoare”, însă participarea depinde de…
22:20
Răspunsul șefei diplomației UE la scenariul unor lovituri americane în Iran: „Regiunea nu are nevoie de un nou război” # HotNews.ro
Șefa diplomației europene Kaja Kallas, a declarat joi, răspunzând la o întrebare legată de informațiile conform cărora președintele american Donald Trump ar analiza posibilitatea unor atacuri țintite împotriva Iranului, că „regiunea nu are nevoie de…
22:00
Reacția lui Nicușor Dan, după ce Germania a început să pună la cale planul pentru „Europa cu două viteze” # HotNews.ro
„Nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp ca arhitectura europeană să se schimbe”, a reacționat joi seară președintele Nicușor Dan, după ce Germania a avansat scenariul pentru o Europă „cu două viteze”. „Am…
21:50
Nicușor Dan: Sper ca foarte curând să termin discuțiile pentru șefia serviciilor secrete. Cred că cel mai bine e să fie oameni din afara partidelor, echilibrați # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan spune că atât pentru conducerea SRI, cât și a SIE a avut „o listă lungă de nume, o listă scurtă și niște discuții” și că speră ca „foarte curând aceste discuții să…
21:50
România, fără ministru al Educației de peste o lună. Nicușor Dan: „E un act de curaj pentru cineva să fie ministru al Educației astăzi” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan, a spus joi seară, la Digi24, că preluarea conducerii ministerului Educației reprezintă „un act de curaj”, în condițiile în care România nu are un titular la acest portofoliu de peste o lună,…
21:30
Raul Opruț, fundașul stânga al echipei Dinamo Bucureșt, a vorbit despre obiectivul „câinilor”, înainte de meciul cu Petrolul Ploiești din etapa cu numărul 24 a SuperLigii. După ce a adus victoria trupei lui Zeljko Kopic…
21:30
Nicușor Dan: Există o stare de tensiune în societate, multe nemulțumiri acumulate. A scăzut puterea de cumpărare / Ce spune despre riscul creșterilor de taxe # HotNews.ro
„Există o stare de tensiune în societate, există multe nemulțumiri care s-au acumulat și atunci cumva pe anumite aspecte, cum este funcționarea coaliției”, a afirmat joi seară președintele Nicușor Dan, într-un interviu la Digi24, întrebat…
21:20
CTP îi acuză pe social-democrați de joc dublu: „Bolojan nu mai trebuie să încerce compromisuri cu PSD” # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a declarat, joi, că PSD este „marele beneficiar” al actualei situații, în care „stă la guvernare și în același timp își permite să facă opoziție”. Întrebat joi, la B1 TV, dacă poate…
20:50
Reacția lui Ciucu, după înfrângerea suferită în Consiliul General / Mesaj de la Piedone: „Cipriane, revino-ți tată!” # HotNews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut joi, după ședința CGMB unde mai multe proiecte nu au primit votul consilierilor, că PSD, PPUSL și AUR au dorit o „ședință de calibrare”, pentru a-i transmite că este…
20:40
Nicușor Dan, în scurt timp primul interviu din 2026, într-un moment de tensiuni între PSD și premierul Bolojan # HotNews.ro
Președintele va acorda astăzi, de la ora 21.00, un interviu pentru televiziunea Digi24. Tensiunile din coaliția de guvernare, măsurile economice sau politica externă a României între Europa și SUA se numără printre temele interviului, potrivit…
20:20
Ilie Bolojan, întâlnire cu o delegație de investitori coordonată de Bank of America. Ce a spus despre prioritățile Guvernului și rotativa cu PSD # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a transmis investitorilor cu care s-a întâlnit joi la Palatul Victoria că principalele priorități ale Guvernului pentru acest an sunt continuarea reducerii deficitului bugetar la un nivel care să se apropie de…
