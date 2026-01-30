Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta

22:10

Luis Gabriel și Haziran se pregătesc pentru unul dintre cele mai frumoase momente din viața lor. Cântărețul și soția sa vor spune „DA” în fața lui Dumnezeu în această vară, iar Haziran ne-a oferit detalii despre cununie și despre botezul celui de-al doilea copil al lor. Partenera de viață a artistului a început deja pregătirile și s-a apucat de dietă, pentru a arăta, după cum spune ea, cât mai bine în rochia de mireasă.