Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta
SpyNews, 30 ianuarie 2026 11:50
Zi importantă pentru Chef Richard Abou Zaki! Fiica juratului de la Chefi la cuțite, Carlotta, își sărbătorește ziua de naștere. Bucătarul i-a dedicat un mesaj emoționant fiicei sale.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
12:30
Weekendul acesta, „Infiltrați în culise” aduce telespectatorilor două ediții pline de povești autentice, confesiuni și momente emoționante. Emisiunea este difuzată sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, și propune întâlniri speciale cu personalități din lumi diferite, surprinse dincolo de lumina reflectoarelor
Acum o oră
11:50
Prima imagine de la accidentul în care a murit Tal Berkovich de la Chefi la cuțite! Unde mergea și cine o însoțea în mașină # SpyNews
A apărut prima imagine de la accidentul în care a fost implicată Tal Berkovich. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite era însoțită de fratele ei, care a fost transportat la spital și primește îngrijiri medicale.
11:50
Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta # SpyNews
Zi importantă pentru Chef Richard Abou Zaki! Fiica juratului de la Chefi la cuțite, Carlotta, își sărbătorește ziua de naștere. Bucătarul i-a dedicat un mesaj emoționant fiicei sale.
11:40
Alertă în România! A fost confirmat primul caz de infectare cu virusul Chikungunya! Pacientul s-a întors din Africa # SpyNews
România se află în alertă după ce autoritățile au confirmat primul caz de infectare cu virusul Chikungunya. Pacientul, un bărbat care s-a întors recent dintr-o călătorie în Africa, a fost diagnosticat cu acest virus transmis prin înțepătura țânțarilor.
Acum 2 ore
11:20
Bogdan de la Ploiești își vinde apartamentul! Val de critici din partea fanilor: ”Zici că e buncăr” # SpyNews
Au apărut imagini cu apartamentul deținut de Bogdan de la Ploiești. Locuința manelistului a fost pusă spre vânzare, iar cârcotașii nu s-au lăsat deloc așteptați în secțiunea de comentarii. Detaliul peste care nimeni nu a putut trece.
11:20
”O nouă săptămână, un nou început pentru triburi”, în această seară la Survivor, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! # SpyNews
Seara de vineri marchează startul weekend-ului, iar cel mai bun început este doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de la 20:30, cu o nouă ediție din cel mai dur format de televiziune și singurul în care limitele umane sunt depășite – Survivor! Cele două triburi vin după o etapă marcată de discuții aprinse, misiuni secrete și două eliminări surprinzătoare. Acțiunea merge mai departe cu alte provocări de neratat!
11:20
Cum arăta Karina Jianu, actrița principală din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, cu părul lung. O recunoșteai dacă o vedeai așa? # SpyNews
Karina Jianu, actrița care a cucerit inimile telespectatorilor cu rolul din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, a trecut printr-o transformare spectaculoasă de-a lungul anilor. Cum arăta când avea părul lung. Întrebarea e: o mai recunoșteai pe actriță dacă o vedeai așa?
11:10
Criminalii lui Mario se tem pentru viața lor! Ce gest halucinant au făcut în instanță, din cauza furiei oamenilor # SpyNews
Criminalul de 15 ani și complicele acestuia au făcut un gest absolut halucinant. Vineri dimineață, cei doi au ajuns în fața instanței pentru judecarea cererii de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. De frica oamenilor, băieții au luat o decizie la care nici judecătorii nu se așteptau.
10:40
Cum le-a răspuns Maria Constantin celor care i-au criticat bronzul. Cântăreața a oferit o replică pe măsură # SpyNews
Maria Constantin a fost aspru criticată, după ce s-a afișat cu chipul roșu, din cauza soarelui puternic. Ei bine, artista a venit acum și cu un răspuns pentru cârcotași. Iată ce le-a transmis!
10:40
Prima reacție a lui Ștefan Popescu, după moartea lui Tal Berkovich. Concurenta a fost cuțitul său de aur # SpyNews
Moartea lui Tal Berkovich a întristat întreaga comunitate de la Chefi la cuțite. Jurații au primit cu durere în suflet vestea tragică. Ștefan Popescu, cel care i-a oferit cuțitul de aur lui Tal Berkovich, a transmis un mesaj dureros în memoria ei.
Acum 4 ore
10:30
Incredibil cât costă 3 foi de salată, câteva păstăi și 4 roșii cherry la un restaurant de fițe # SpyNews
Într-un restaurant de fițe, chiar și cele mai simple ingrediente pot ajunge să aibă prețuri uriașe. Cât costă trei foi de verdeață, câteva păstăi și 4 roșii cherry, într-un local exclusivist.
10:10
Adela Popescu s-a pus serios pe treabă! Soția lui Radu Vâlcan își dorește să slăbească. Ce a motivat-o # SpyNews
Adela Popescu și Radu Vălcan au împreună trei copii. Cu toate acestea, soția prezentatorului de la Insula Iubirii are o siluetă de invidiat. Ei bine, Adela Popescu își dorește să mai dea jos câteva kilograme pentru a ajunge la fizicul "de odinioară". Iată ce motivație a avut!
10:00
Un tânăr mort în Tenerife a fost repatriat fără inimă. Mama lui este revoltată: ”Nu am avut liniște” # SpyNews
Caz șocant în Anglia! Un tânăr care a murit în Tenerife a fost repatriat fără inimă, chiar dacă familia nu și-a dat acordul ca aceasta să fie prelevată. Mama lui a făcut declarații dureroase despre modul în care a aflat ce s-a întâmplat.
09:30
Ultima postare a lui Tal Berkovich, înainte să moară. Nimic nu putea să anticipeze ce a urmat # SpyNews
Tal Berkovich a murit după ce a fost implicată într-un accident rutier. Inainte de tragedie, fosta concurentă de la Chefi la cuțite a postat o imagine care nici nu putea să anticipeze ceea ce a urmat apoi.
09:30
De ce boală suferea Tal Berkovich de la Chefi la cuțite! A povestit atunci când a apărut pentru ultima dată pe micile ecrane # SpyNews
Tal Berkovich și-a pierdut viața mult prea devreme, la doar 41 de ani, în urma unui accident devastator. Tragica veste a fost transmisă de Alina Pușcău, alături de care Tal Berkovich s-a prezentat la Chefi la cuțite. Regretata concurentă a vorbit despre ce boală suferea, în ultima ei apariție la televizor.
09:00
Detaliul care poate răsturna situația în urma carnagiului din Timiș! Avocatul firmei de închirieri auto a contrazis mărturia unui suporter # SpyNews
Avocatul firmei de închirieri auto a făcut mărturisiri explozive, în urma accidentului din Timiș, în care au murit șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic. Acesta a contrazis total spusele unui susținător al echipei. Detaliul care ar putea adânci misterul!
08:40
Larisa Drăgan de la Mireasa spune ce nu ar accepta niciodată într-o relație: “Infidelitatea!” # SpyNews
Emoții, sentimente puternice, povești de iubiri ca în basme și dezvăluiri surprinzătoare –acestea se împletesc la Mireasa în fiecare ediție. Un nou sezon a debutat în forță, iar Mireasa: Meciul Iubirii a adus tineri dornici să își întâlnească jumătatea, iar telespectatorii îi urmăresc pe aceștia cu sufletul la gură pentru a vedea cine o să ajungă în marea finală, de mână cu sufletul pereche.
Acum 6 ore
08:30
Informație de ultimă oră! A murit Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite din ultimul sezon # SpyNews
Informație de ultimă oră! Tal Berkovich, fosta concurentă de la Chefi la cuțite 2025, a murit într-un accident rutier. Vestea a fost dată de Alina Pușcău, prietena ei, cu care a venit și în competiția de la Antena 1.
08:30
Imagini pline de durere! Trupurile neînsuflețite ale celor șapte suporteri morți în accidentul din Timiș au ajuns în Salonic # SpyNews
Sicriele cu trupurile neînsuflețite ale celor șapte suporteri care au murit în cumplitul accident din Timiș au ajuns la Stadionul Toumba. Numeroase persoane s-au prezentat la fața locului pentru a-și striga durerea în urma tragediei. Imaginile vorbesc de la sine!
Acum 24 ore
23:30
O roată din spatele unui avion Airbus A350-1000 al British Airways s-a desprins luni, în timpul decolării de pe Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas. Nu se știe care este cauza incidentului, însă avionul a ajuns în siguranță la destinație.
23:20
Puțini sunt oamenii care ajung să facă un gest cu adevărat remarcabil, dar Zaharia Cristian Bogdan este unul dintre aceștia. Tânărul a impresionat pe toată lumea prin acțiunile sale.
22:50
Imagini dureroase pe aeroportul din Timișoara. Trupurile suporterilor morți în accidentul de pe DN6 au fost repatriate, în Grecia # SpyNews
Momente emoționante pe aeroportul din Timișoara. Trupurile neînsuflețite ale suporterilor morți în accidentul din Lugojel au fost repatriate, în Grecia. Pe aeroport a avut loc un scurt momente de reculegere și o slujbă.
22:40
Alina Pușcaș a scăpat, ca prin minune, de un accident grav! Ce a pățit prezentatoarea TV: "Groaznic. Îmi tremură mâna efectiv" # SpyNews
Alina Pușcaș a scăpat ca prin minune de un accident grav! Prezentatoarea TV a povestit momentele de panică prin care a trecut cu puțin timp în urmă, când o piesă importantă de la mașina ei s-a rupt.
22:10
Impresarul care a târât-o pe Antonia într-un scandal penal lovește din nou | Ce le-a făcut victimelor! # SpyNews
Proaspăt eliberat din pușcărie, după ce a fost condamnat la nouă ani, pentru răpire și viol, Radu Mușetescu lovește din nou: impresarul care a târât-o pe artista Antonia într-un scandal penal le-a dat în judecată pe fetele violate!
22:10
Nuntă mare în showbiz! Haziran și Luis Gabriel se căsătoresc religios anul acesta! Detalii exclusive despre eveniment # SpyNews
Luis Gabriel și Haziran se pregătesc pentru unul dintre cele mai frumoase momente din viața lor. Cântărețul și soția sa vor spune „DA” în fața lui Dumnezeu în această vară, iar Haziran ne-a oferit detalii despre cununie și despre botezul celui de-al doilea copil al lor. Partenera de viață a artistului a început deja pregătirile și s-a apucat de dietă, pentru a arăta, după cum spune ea, cât mai bine în rochia de mireasă.
22:10
Jador, declaraţii exclusive despre bucuria de a fi tată! De ce nu se consideră un părinte implicat: ”O ajut pe Oana dacă îmi zice” # SpyNews
Jador a devenit tată pentru prima dată în urmă cu nouă luni, iar viața lui s-a schimbat complet. Deși este plecat adesea la concerte, atunci când se întoarce acasă, artistul petrece timp alături de soția și fiul său, micuțul Avraam. Cu toate acestea, Jador mărturisește că nu se consideră un tată implicat și explică motivele pentru care a ajuns la această concluzie.
22:10
Ce condiție pune Mario Iorgulescu pentru a se întoarce în țară și pentru a se preda: "Eu promit" # SpyNews
Mario Iorgulescu a făcut recent declarații despre posibila sa întoarcere în România și despre modul în care ar urma să se predea autorităților. El a subliniat că există o condiție clară pe care o pune pentru a reveni în țară să își ispășească pedeapsa.
22:10
Cum se înțelege Georgiana Lobonț cu soacra ei. Cântăreața a locuit pentru o perioadă în aceeași casă cu mama lui Rareș Ciciovan # SpyNews
Georgiana Lobonț și soțul ei sunt împreună de mulți ani și sunt părinții a doi copii. Cântăreața a vorbit despre relația cu mama lui Rareș Ciciovan, cu care a locuit pentru câteva luni în aceeași casă.
22:00
Problemele nu se mai termină pentru familia Iorgulescu! Soții Gino și Gabriela se luptă în instanță cu Florin Ureche. Totul are legătură cu casa de la Snagov. # SpyNews
Problemele par că nu se mai termină pentru familia Iorgulescu! Soții Gino și Gabriela se luptă în instanță cu celebrul Florin Ureche, iar totul a început de la celebra casă din Snagov, unde fiul lor, Mario, se lăuda că ar fi făcut petreceri fastuoase.
21:30
Mario Iorgulescu, declarații halucinante: "Melek nu era aşa fericită în viaţa ei dacă nu se întâmpla accidentul ăsta" # SpyNews
Mario Iorgulescu a făcut recent noi declarații care au stârnit controverse. Fiul lui Gino Iorgulescu a afirmat că văduva lui Dani Vicol, bărbatul care a murit în accidentul provocat de el, nu ar fi fost așa fericită cum este acum dacă soțul ei trăia.
21:10
Marian de la Mireasa a declarat că își dorește să plece acasă. Ce s-a întâmplat între el și un alt concurent: „Am fost dezamăgit” # SpyNews
Marian de la Mireasa a declarat că își dorește să plece acasă, la scurt timp după ce Diana a spus că nu este interesată de el. Tânăra pare că s-a răzgândit. Marian a vorbit și despre neînțelegerile cu care le-a avut cu Alan.
20:50
O femeie a născut prematur după ce a fost lovită de o bicicletă electrică! Bebelușul se află în stare critică, la spital # SpyNews
O femeie însărcinată de 30 de ani a fost lovită de o bicicletă electrică! În urma incidentului, femeia a născut prematur, iar bebelușul se află acum în stare gravă la spital.
20:20
Mira a recunoscut că a suferit, după despărțirea de iubit. Cântăreața și Levi Elekes s-au separat după patru ani de relație: „Nu ne-am iubit suficient” # SpyNews
Mira a confirmat astăzi despărțirea de Levi Elekes, după o lungă perioadă în care s-a zvonit că nu mai formau un cuplu. Cântăreața a scris o piesă după separarea lor și a dat de înțeles că a suferit după ruptura lor prin intermediul versurilor.
20:20
Marisa Paloma a atras din nou toate privirile cu ultima sa apariție. Influencerița și-a etalat abdomenul perfect, rezultatul antrenamentelor constante și al unui stil de viață sănătos.
19:20
Scandalul despărțirii dintre Roberta și Andi de la Mireasa ia amploare. Tânărul ar fi fost lovit și alungat din casa ei: „Am fost înjosit în ultimul hal” # SpyNews
Roberta și Andi de la Mireasa s-au despărțit, iar ruptura s-ar fi produs acum câteva luni. Cei doi au făcut acuzații unul la adresa celuilalt. După ce Roberta și-a spus partea ei de adevăr, Andi a reacționat și a postat imagini dintr-o zi în care ar fi fost alungat din casa ei.
19:20
Un copil de 12 ani a fost omorât în timp ce mergea spre casă. Criminalul, un adolescent de 15 ani, și-a recunoscut fapta # SpyNews
Un copil de 12 ani a fost ucis în timp ce se îndrepta spre casă. Potrivit autorităților, cel care l-a omorât a fost un adolescent de 15 ani care a și recunoscut că a comis fapta.
19:00
Zodiile care scapă de tensiuni în dragoste în perioada următoare! Ce se schimbă în viața lor în săptămâna 2–8 februarie # SpyNews
În săptămâna 2–8 februarie, astrele aduc vești bune pentru anumite zodii, mai ales pe plan sentimental. După o perioadă marcată de neînțelegeri și emoții amestecate, tensiunile din dragoste încep să se risipească, iar dialogul devine mai sincer și mai ușor.
18:40
Au apărut primele imagini cu trei dintre suporterii echipei PAOK care și-au pierdut viața în accidentul rutier din Timiș. Bărbații erau uniți nu doar de pasiunea pentru fotbal, ci și de o prietenie veche.
18:40
Doliu în familia președintelui Nicușor Dan. Bunica Mirabelei Grădinaru a murit la 84 de ani # SpyNews
Doliu în familia lui Nicușor Dan. Bunica Mirabelei Grădinaru a murit la 84 de ani. Aristița Malcoce ar fi murit în urma unei septicemii. Partenera președintelui nu și-ar fi văzut bunica înainte să moară. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, în Zăpodeni.
18:10
Mira și Levi Elekes s-au despărțit după o relație de patru ani. Cei doi au confirmat că nu mai sunt împreună după ce în ultimele săptămâni s-a zvonit că s-au separat. Cântăreața și fostul ei iubit au apărut din nou unul alături de celălalt, dar pentru a recunoaște că nu mai formează un cuplu.
17:50
Bancher cu cetățenie română, găsit mort în Italia. Ar fi fost aruncat de la geam. Ce se știe despre principalii suspecți # SpyNews
Alexander Adarich avea 54 de ani și a fost găsit mort în centrul istoric al orașului Milano. Se crede că bărbatul ar fi fost aruncat de la geam pe 23 ianuarie 2026. Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei crime. Doi bărbați ar fi fost surprinși în timp ce ieșeau în grabă din locația unde a murit bărbatul.
17:20
Andrea Andrade, regina frumuseții, a murit la 35 de ani! Se confrunta cu o boală necruțătoare de aproape zece ani # SpyNews
Andrea Andrade avea 35 de ani și de aproape zece ani se lupta cu o boală gravă. Tânăra a murit pe 16 ianuarie 2026 și câștigase mai multe concursuri de frumusețe. Soțul ei, cu care era împreună de opt ani, a făcut public anunțul.
16:50
Martorul cheie din crima din Cenei a dezvăluit tot ce a văzut! Este convins că mama lui este complice: ”Și de droguri a știut” # SpyNews
Martorul cheie al crimei din Cenei a făcut declarații halucinante! Bărbatul a luat parte la scenele în care urmele crimei au fost șterse și când Mario Berinde a fost găsit îngropat în curtea din spate.
16:40
Șoferul microbuzului care transporta suporteri greci a consumat cannabis, cocaină și alcool. Ar fi fost găsită și o altă substanță interzisă în mașină # SpyNews
Șoferul microbuzului care transporta suporteri greci era drogat. Rezultatele analizelor toxicologice au arătat că a consumat cannabis, cocaină, dar și alcool. În mașină ar fi fost găsită și o altă substanță, dar și energizante și vodcă.
16:30
Imagini în premieră! Acesta este locul în care criminalii l-au îngropat pe Mario Berinde, în Cenei # SpyNews
Cazul care a șocat România nu se oprește aici! Noi detalii cutremurătoare despre moartea lui Mario Berinde au ieșit la iveală. Totodată, în cadrul emisiunii Viața fără filtru s-au prezentat și primele imagini cu locul în care trupul neînsuflețit al adolescentului din Cenei a fost îngropat.
16:10
S-a confirmat că mesajele suspectului de 13 ani au fost trimise de pe contul lui, după crimă. Bunica lui, dezvăluiri explozive # SpyNews
Bunica suspectului a dezvăluit dacă adolescentul de 13 ani, suspectat de uciderea lui Mario, a trimis sau nu mesajele care au isterizat comunitatea din Cenei. Femeia a spus unde ar fi telefonul nepotului ei în aceste momente.
15:40
Cum arată casa în care s-a ascuns criminalul de 13 ani din Cenei, după moartea lui Mario. Ce s-a găsit în patul lui # SpyNews
Au apărut și primele imagini din interiorul casei în care s-a ascuns criminalul de 13 ani, după ce l-a ucis cu sânge rece pe Mario Berinde. Dormitorul adolescentului a rămas neatins.
15:20
Un incendiu a izbucnit joi dimineață, în apropiere de Vaslui! Un tren cu 200 de pasageri a luat foc. Acesta a pornit din București și urma să ajungă la Iași. Un echipaj de pompieri a ajuns de urgență la locul incendiului.
14:50
Mobilitatea îi dă mari bătăi de cap lui Sensy! Influencerița a luat o decizie radicală: „Mă simt rigidă și bătrână” # SpyNews
Mobilitatea îi dă mari bătăi de cap lui Sensy! Influencerița a luat o decizie radicală. Ce măsuri a luat creatoarea de conținut, după ce s-a simțit, după cum a declarat chiar ea, rigidă și bătrână. Declarații exclusive!
14:50
Mărturia halucinantă a bunicii criminalului de 13 ani. Cum ar fi fost ucis Mario, pas cu pas: ”Hai să-l omorâm...” # SpyNews
Reporterii emisiunii Viața fără filtru s-au deplasat direct în locul în care s-a produs tragedia din Cenei: acasă la criminalul de 13 ani. Bunica celui care l-a ucis pe Mario Berinde a explicat exact ceea ce nepotul ei de 13 ani i-a povestit.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.