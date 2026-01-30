Impresii de vacanță cu Ani Crețu și Yasmin Awad, sâmbătă, la „Vacanță de vedetă”

12:40

Februarie vine cu energii intense, revelații puternice și decizii care pot schimba direcții de viață. Nimic nu mai rămâne ascuns sub influența astrelor, iar adevărul iese la suprafață exact acolo unde am evitat să privim. În această lună a testelor și oportunităților, fiecare zodie este pusă în fața unei probe de foc, iar destinul ne provoacă să alegem conștient: continuăm pe vechi sau îndrăznim să ne rescriem drumul?