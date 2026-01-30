Alcaraz - Zverev, meci epic la Australian Open. Primul finalist a fost desemnat după cea mai lungă semifinală din istoria turneului
Adevarul.ro, 30 ianuarie 2026 12:00
Al doilea finalist se stabilește tot astăzi, după duelul Sinner - Djokovici.
Bacterie periculoasă descoperită în apa curentă în Curtea de Argeș. Alina Gorghiu: „Oamenii nu pot fi lăsați să plătească, la propriu, pentru bacterii” # Adevarul.ro
O bacterie periculoasă a fost descoperită în apa curentă din Curtea de Argeș, afectând aproximativ 50.000 de oameni. „Oamenii nu pot fi lăsați să plătească, la propriu, pentru bacterii”, a transmis deputatul PNL Alina Gorghiu.
Sora bărbatului din Arizona implicat într-o confruntare cu agenții ICE la granița cu Mexicul spune că acesta este „un traficant violent” # Adevarul.ro
Sora bărbatului din Arizona împușcat de un agent al serviciului de frontieră al SUA în apropierea graniței cu Mexicul, zilele trecute, a spus că acesta este un traficant violent de persoane și are ordin de protecție împotriva lui, relatează Daily Mail.
O nouă relație, rapid după despărțire: Soluție sau capcană? Explică Ioana Dăncescu, psiholog specializat în terapia de cuplu # Adevarul.ro
În noua ediție din Interviurile Adevărul, Ioana Dăncescu, psiholog, psihoterapeut specializat în terapia de cuplu detaliază despre relație rebound
Jaf spectaculos în centrul orașului Tokyo. Hoții au pus mâna pe valize cu peste două milioane de euro furate cu ajutorul sprayurilor lacrimogene # Adevarul.ro
Un jaf rar și spectaculos a avut loc joi seara în centrul Tokyo, unde trei persoane au furat valize ce conțineau echivalentul a peste două milioane de euro în numerar.
Își mai găsește Nicolae Stanciu locul la națională, sau nu? Mircea Lucescu, anunț după mutarea tricolorului în China. „Am vorbit cu el” # Adevarul.ro
Stanciu și-a construit un parcurs solid la naționala României, cu 84 de meciuri și 15 goluri.
Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri, într-un interviu pentru postul public de radio, că Bruxelles-ul cooperează în secret cu Kievul pentru a asigura la Budapesta un guvern care să nu le opună rezistență, transmite MTI.
Zelenski promite aderarea Ucrainei la UE în 2027, în ciuda opoziției europene: „Din punct de vedere tehnic, vom fi pregătiți” # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina va fi „din punct de vedere tehnic” pregătită să adere la Uniunea Europeană în 2027.
Doi italieni închiriau maşini de lux din Arad pentru a le vinde în Italia. Au fost reținuți de poliție # Adevarul.ro
Doi cetățeni italieni au fost reținuți de polițiști în Arad, suspectați că ar fi închiriat mașini de lux pentru a le duce în Italia și a le vinde, potrivit surselor judiciare citate de Agerpres. Cercetările continuă pentru identificarea mai multor complici români.
Un bărbat îmbrăcat în Batman le cere oficialilor din California să blocheze operațiunile ICE la Super Bowl # Adevarul.ro
Un bărbat îmbrăcat în costumul personajului Batman a provocat rumoare la o ședință a Consiliului Local din Santa Clara, California, unde le-a cerut aleșilor să împiedice orice sprijin local pentru operațiunile agenției federale pentru imigrație (ICE) în timpul Super Bowl-ului.
Decizie definitivă! CSA Steaua: „ÎCCJ confirmă că palmaresul din 1947–1998 aparţine clubului nostru. Steaua e în Ghencea!”. # Adevarul.ro
CSA Steaua va notifica FRF după ce Înalta Curte a confirmat oficial că palmaresul din 1947–1998 le aparține.
Bărbat împușcat în timpul unei partide de vânătoare în Buzău, transportat de urgență la spital # Adevarul.ro
Un bărbat de 51 de ani din localitatea Merei, județul Buzău, a fost rănit vineri în timpul unei partide de vânătoare desfășurate în zona Pietroasele, suferind o plagă la nivelul abdomenului.
Dan Negru, mesaj către părinții care urmează trendurile „cool”: „Doar peștii morți sunt duși de val. Mergeți întotdeauna contra curentului” # Adevarul.ro
Dan Negru a transmis un mesaj ferm părinților care își cresc copiii departe de religie, cu ocazia sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi. Omul de televiziune îi îndeamnă să nu urmeze „spiritul de turmă” și să le ofere celor mici șansa de a cunoaște valorile culturale și spirituale.
În plină criză energetică, Cuba mai are petrol pentru „15-20 zile”, estimează experții # Adevarul.ro
Pe fondul blocadei americane asupra exporturilor petrolului Venezuelean și presiunea SUA asupra Mexicului de a opri livrările către Cuba, țara va rămâne în curând fără rezerve de petrol, pe fondul unei crize acute de electricitate, a relatat Financial Times, citând date Kepler.
Cutremur în Coaliție: va fi Ilie Bolojan „eliminat” după modelul Cîțu? Explicațiile profesorului Andrei Țăranu # Adevarul.ro
Neînțelegerile dintre Ilie Bolojan și Partidul Social Democrat au devenit tot mai accentuate. Politologul Andrei Țăranu explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, de ce asistăm la un spectacol al neîncrederii și care este momentul critic care va decide soarta premierului.
Presa mainstream nu a avut acces la premiera filmului „Melania” la Trump Kennedy Center # Adevarul.ro
Premiera documentarului „Melania”, despre fosta primă-doamnă Melania Trump, a avut loc joi seară la Trump Kennedy Center, însă majoritatea presei mainstream nu a avut acces la proiecție.
Furia localnicilor i-a făcut să se răzgândească: cei doi adolescenți acuzați de moartea lui Mario vor să rămână în arest # Adevarul.ro
Frica de reacțiile violente ale localnicilor din comuna Cenei i-a determinat pe cei doi minori de 15 ani, acuzați de uciderea lui Mario, să accepte arestul preventiv, deși inițial îl contestaseră.
Avocatul Anei Bărbosu face lumină, după decizia Tribunalului Federal Elvețian. „Medalia rămâne la ea” # Adevarul.ro
Gimnasta româncă se judecă pentru bronzul de la Jocurile Olimpice 2024.
Un virus extrem de periculos a ajuns în România. Chikungunya este transmis de țânțari. Care sunt simptomele # Adevarul.ro
Autoritățile sanitare au confirmat primul caz de Chikungunya în România, o boală virală transmisă prin înțepătura țânțarilor.
Transfer blocat. Inter nu poate să-l aducă pe jucătorul-cheie dorit de Chivu. Milanezii, fără soluții în flancul drept # Adevarul.ro
Situația rămâne în suspans, cu Perišić prins între dorința de a fi transferat la Inter și refuzul lui PSV de a-l lăsa să plece.
Elita iraniană ar fi transferat „1,5 miliarde de dolari în Dubai”. Secretarul Trezoreriei SUA: „Abandonează nava” # Adevarul.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a dezvăluit miercuri că Washingtonul monitorizează ceea ce a caracterizat drept un exod masiv de capital inițiat de elita la conducere în Iran, pe fondul amenințărilor iminente cu o acțiune militară americană, relatează Daily Express.
CTP, mesaj direct pentru pensionari. Soluțiile pentru a avea transport gratuit și în 2026 # Adevarul.ro
Pensionarii în vârstă de peste 70 de ani și cei cu pensii de până la 3.600 de lei vor beneficia de abonamente gratuite și în 2026.
Scumpirea aurului și deprecierea dolarului arată cât de cruntă va fi criza viitoare: „Cea din 2008 a fost ca un picnic de duminică” # Adevarul.ro
Scumpirea accelerată a prețului aurului semnalează apropierea unei crize crunte, avertizează economistul american Peter Schiff, argumentând că inflația crește, în timp ce dolarul american pierde la nivel global.
Dieta care scade pofta de mâncare, arde grăsimea și reduce inflamația. Planul alimentar al actrițelor Jennifer Aniston și Demi Moore # Adevarul.ro
O dietă veche de aproape 30 de ani, adoptată de vedete precum Jennifer Aniston și Demi Moore, promite să reducă pofta de mâncare, să ardă grăsimea și să diminueze inflamația, fără pastile sau injecții.
Tensiuni majore între SUA și Iran: Trump trimite nave „foarte mari și puternice”, dar nu exclude negocierile # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că intenționează să discute cu Iranul, în timp ce administrația sa a trimis încă o navă de război în Orientul Mijlociu.
Kremlinul îi reproșează lui Zelenski că nu a răspuns invitației de a se întâlni cu Putin la Moscova # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând invitația reînnoită adresată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a călători la Moscova pentru a purta discuții de pace liderul rus Vladimir Putin la Moscova, i-a reproșat liderului ucrainean că nu a răspuns în niciun fel.
Alibec, OUT de la FCSB! Atacantul, pregătit de al cincilea mandat la Farul. Becali l-a lăsat să plece gratis # Adevarul.ro
Denis Alibec se pregătea să înceapă al cincilea mandat la Farul, club alături de care obținuse deja performanțe importante.
Mașina folosită de Klaus Iohannis, scoasă la licitație la Sibiu. Consilier PNL: „Aici se vinde o poveste”. Care este prețul de pornire # Adevarul.ro
Un Audi A6 din 2005, prima mașină occidentală folosită de Klaus Iohannis în perioada în care era primar al Sibiului, va fi scoasă la licitație, anunță Turnul Sfatului.
Prețurile la carburanți pot exploda în criză — estimări până la 12 lei/litru pentru motorină # Adevarul.ro
Preţul carburanţilor ar putea creşte în România cu 0,5 bani până la 4,5 lei pe litru, în funcţie de gravitatea unei eventuale crize regionale, cu motorina în prima linie a scumpirilor, precizează preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.
Estonia avertizează că veteranii ruși ar putea inunda Europa după războiul din Ucraina: „Sunt oameni foarte periculoși” # Adevarul.ro
UE ia în considerare propunerea înaintată de Estonia de a interzice intrarea veteranilor ruși în țările din Uniunea Europeană post-conflict, a anunțat Înaltul Reprezentant al blocului comunitar pentru politică externă, Kaja Kallas.
Tragedie în lumea culinară: Tal Berkovich, cuțitul de aur de la ultima ediție „Chefi la cuțite”, a murit într-un accident rutier # Adevarul.ro
Tal Berkovich, cunoscută publicului român după participarea în sezonul 2025 al emisiunii Chefi la cuțite, și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Vestea a fost făcută publică de prietena sa, Alina Pușcău, alături de care Tal participase la competiție.
Încă o țară refuză invitația lui Trump: Noua Zeelandă nu va participa la Consiliul pentru Pace # Adevarul.ro
Noua Zeelandă a respins invitația lansată de președintele american, motivând că, în forma actuală, inițiativa nu ar aduce un plus semnificativ.
Rusia a lansat o rachetă balistică și 111 drone asupra Ucrainei, la doar câteva ore după ce Trump a anunțat că a discutat cu Putin un armistițiu # Adevarul.ro
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă balistică și 111 drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei, la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord verbal cu Vladimir Putin.
Scandal uriaș: Trump dă în judecată Fiscul și Trezoreria SUA și cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari. Cele două agenții sunt sub autoritatea sa # Adevarul.ro
Donald Trump a dat în judecată Departamentul Trezoreriei SUA și Serviciul de Venituri Interne (IRS) pentru 10 miliarde de dolari, din cauza dezvăluirii declarațiilor sale fiscale către presă în 2019 și 2020.
Franța, prioritate în politica externă a României. Nicușor Dan: „Am închis o perioadă de ezitări și de promisiuni neîmplinite” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan afirmă că una dintre prioritățile politicii externe din primele luni de mandat a fost clarificarea și consolidarea relației cu Franța.
Ursii polari din Svalbard, din Norvegia au devenit mai grași în ciuda scăderii gheții marine, consumând prăzi terestre și foci concentrate în zone mici de gheață. Studiul arată că situația lor e surprinzător de bună, dar încălzirea globală le poate afecta negativ supraviețuirea în viitor.
Frustrare la cote maxime. S-au apucat la bătaie, pe culoar, la pauza meciului FCSB-Fenerbahce. Elias Charalambous, în prim plan # Adevarul.ro
Tensiunile acumulate în prima repriză au dus la un conflict la pauza meciului dintre FCSB și Fenerbahce.
Trump amenință cu taxe vamale țările care vând petrol Cubei. Havana denunță un „act brutal de agresiune” # Adevarul.ro
Donald Trump a semnat, joi, un decret care permite Statelor Unite să impună taxe vamale, într-un cuantum nespecificat, țărilor care vând petrol Cubei.
O crimă șocantă din Marea Britanie amintește de cazul Cenei. Un copil de 12 ani, ucis de un adolescent de 15 ani. Poliția, acuzată că l-a lăsat în libertate pe criminal deși era periculos # Adevarul.ro
Poliția britanică este criticată dur după ce un adolescent de 15 ani, cunoscut pentru comportamentul său violent, a fost lăsat liber luni la rând, înainte de a ucide un băiat de 12 ani.
Bunicile gangster care conduc imperii criminale de milioane de euro: de la iubitoare de pisici și regine ale cocainei, la temute șefe mafiote # Adevarul.ro
Departe de stereotipul gangsterului dur, tot mai multe bunici din Europa preiau conducerea unor adevărate imperii criminale. Ele coordonează traficul de droguri, spălarea de bani sau alte activități ilegale, folosindu-se de autoritatea familială și control psihologic.
Februarie aduce temperaturi peste cele normal și episoade frecvente de precipitații în toată țara # Adevarul.ro
Vremea va fi mai caldă decât normalul climatologic în următoarea lună, iar precipitațiile vor apărea frecvent la nivelul întregii țări, potrivit prognozei meteorologice pentru intervalul 2 februarie – 2 martie 2026.
Clipe de groază pentru o tânără de 20 de ani: agresată sexual și aruncată din mașină de un șofer care se oferise să o ducă acasă # Adevarul.ro
Momente de groază pentru o tânără de 20 de ani, din Comănești, județul Bacău, care a fost victima unei tentative de viol. Incidentul șocant a avut loc în timp ce femeia se îndrepta spre domiciliu.
Primarul din Minneapolis avertizează: „Următorul oraș ar putea fi oricare”. Trump ajunge la un acord cu democrații pentru evitarea blocajului guvernamental # Adevarul.ro
Minneapolis se află în centrul unei crize politice și sociale generate de ofensiva administrației Trump împotriva imigrației ilegale. Primarul orașului Jacob Frey, a avertizat că Minneapolis a fost supus unei „invazii” de agenți federali și a transmis un mesaj dur către alte orașe.
CCR sub presiune: Curtea de Apel București decide asupra cererii de suspendare a judecătorilor constituționali Mihai Busuioc și Cosmin Dragoș # Adevarul.ro
Curtea de Apel București urmează să se pronunțe vineri asupra suspendării judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș, după ce o avocată AUR a contestat numirile acestora pe motiv că nu ar îndeplini vechimea minimă prevăzută de lege.
Trump consideră „foarte periculoasă” apropierea Regatului Unit de China. Ce avertisment are cu privire la alianțele economice cu Beijingul # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a calificat drept „foarte periculoasă” dorința Regatului Unit de a-și consolida relațiile economice și politice cu China, în contextul vizitei premierului britanic Keir Starmer la Beijing, prima a unui lider britanic din 2018.
Guvernul se reunește în ședință: decizii-cheie pentru telemedicină, examenele medicilor, accizele pentru tutun și protecția patrimoniului cultural # Adevarul.ro
Guvernul se va reuni vineri, 30 ianuarie, într-o ședință în care vor fi abordate mai multe proiecte de lege și ordonanțe, vizând domenii esențiale precum sănătatea, fiscalitatea, transporturile, patrimoniul cultural și fondurile europene.
Statele Unite amenință Canada cu interzicerea tuturor avioanelor fabricate în această țară și cu aplicarea unei taxe vamale de 50% # Adevarul.ro
Statele Unite amenință Canada cu interzicerea tuturor aeronavelor fabricate în această țară și cu aplicarea unei taxe vamale de 50%, într-un nou episod al disputelor comerciale dintre cele două țări.
Al optulea antrenor pe care îl concediază Emma Răducanu. Sportiva, complet destabilizată înainte de Transylvania Open # Adevarul.ro
Emma Răducanu continuă perioada de tranziție din carieră, marcată de schimbări în echipa tehnică.
În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unor articole publicate de presa chineză despre vizita prim-ministrului canadian Mark Carney în China, în perioada 14-17 ianuarie.
Zelenski reacționează după anunțul lui Trump privind armistițiul energetic: „Situația din orașe va arăta dacă Rusia își respectă promisiunea” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat inițiativa liderului american Donald Trump, care a anunțat că omologul său rus, Vladimir Putin, ar fi acceptat să oprească atacurile asupra rețelei energetice ucrainene timp de o săptămână.
