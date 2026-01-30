Scumpirea aurului și deprecierea dolarului arată cât de cruntă va fi criza viitoare: „Cea din 2008 a fost ca un picnic de duminică”
Adevarul.ro, 30 ianuarie 2026 10:45
Scumpirea accelerată a prețului aurului semnalează apropierea unei crize crunte, avertizează economistul american Peter Schiff, argumentând că inflația crește, în timp ce dolarul american pierde la nivel global.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
11:00
Un virus extrem de periculos a ajuns în România. Chikungunya este transmis de țânțari. Care sunt simptomele # Adevarul.ro
Autoritățile sanitare au confirmat primul caz de Chikungunya în România, o boală virală transmisă prin înțepătura țânțarilor.
11:00
Transfer blocat. Inter nu poate să-l aducă pe jucătorul-cheie dorit de Chivu. Milanezii, fără soluții în flancul drept # Adevarul.ro
Situația rămâne în suspans, cu Perišić prins între dorința de a fi transferat la Inter și refuzul lui PSV de a-l lăsa să plece.
11:00
Elita iraniană ar fi transferat „1,5 miliarde de dolari în Dubai”. Secretarul Trezoreriei SUA: „Abandonează nava” # Adevarul.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a dezvăluit miercuri că Washingtonul monitorizează ceea ce a caracterizat drept un exod masiv de capital inițiat de elita la conducere în Iran, pe fondul amenințărilor iminente cu o acțiune militară americană, relatează Daily Express.
11:00
CTP, mesaj direct pentru pensionari. Soluțiile pentru a avea transport gratuit și în 2026 # Adevarul.ro
Pensionarii în vârstă de peste 70 de ani și cei cu pensii de până la 3.600 de lei vor beneficia de abonamente gratuite și în 2026.
Acum 30 minute
10:45
Scumpirea aurului și deprecierea dolarului arată cât de cruntă va fi criza viitoare: „Cea din 2008 a fost ca un picnic de duminică” # Adevarul.ro
Scumpirea accelerată a prețului aurului semnalează apropierea unei crize crunte, avertizează economistul american Peter Schiff, argumentând că inflația crește, în timp ce dolarul american pierde la nivel global.
10:45
Dieta care scade pofta de mâncare, arde grăsimea și reduce inflamația. Planul alimentar al actrițelor Jennifer Aniston și Demi Moore # Adevarul.ro
O dietă veche de aproape 30 de ani, adoptată de vedete precum Jennifer Aniston și Demi Moore, promite să reducă pofta de mâncare, să ardă grăsimea și să diminueze inflamația, fără pastile sau injecții.
Acum o oră
10:30
Tensiuni majore între SUA și Iran: Trump trimite nave „foarte mari și puternice”, dar nu exclude negocierile # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că intenționează să discute cu Iranul, în timp ce administrația sa a trimis încă o navă de război în Orientul Mijlociu.
10:30
Kremlinul îi reproșează lui Zelenski că nu a răspuns invitației de a se întâlni cu Putin la Moscova # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând invitația reînnoită adresată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a călători la Moscova pentru a purta discuții de pace liderul rus Vladimir Putin la Moscova, i-a reproșat liderului ucrainean că nu a răspuns în niciun fel.
10:15
Alibec, OUT de la FCSB! Atacantul, pregătit de al cincilea mandat la Farul. Becali l-a lăsat să plece gratis # Adevarul.ro
Denis Alibec se pregătea să înceapă al cincilea mandat la Farul, club alături de care obținuse deja performanțe importante.
10:15
Mașina folosită de Klaus Iohannis, scoasă la licitație la Sibiu. Consilier PNL: „Aici se vinde o poveste”. Care este prețul de pornire # Adevarul.ro
Un Audi A6 din 2005, prima mașină occidentală folosită de Klaus Iohannis în perioada în care era primar al Sibiului, va fi scoasă la licitație, anunță Turnul Sfatului.
10:15
Prețurile la carburanți pot exploda în criză — estimări până la 12 lei/litru pentru motorină # Adevarul.ro
Preţul carburanţilor ar putea creşte în România cu 0,5 bani până la 4,5 lei pe litru, în funcţie de gravitatea unei eventuale crize regionale, cu motorina în prima linie a scumpirilor, precizează preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.
10:15
Estonia avertizează că veteranii ruși ar putea inunda Europa după războiul din Ucraina: „Sunt oameni foarte periculoși” # Adevarul.ro
UE ia în considerare propunerea înaintată de Estonia de a interzice intrarea veteranilor ruși în țările din Uniunea Europeană post-conflict, a anunțat Înaltul Reprezentant al blocului comunitar pentru politică externă, Kaja Kallas.
10:15
Tragedie în lumea culinară: Tal Berkovich, cuțitul de aur de la ultima ediție „Chefi la cuțite”, a murit într-un accident rutier # Adevarul.ro
Tal Berkovich, cunoscută publicului român după participarea în sezonul 2025 al emisiunii Chefi la cuțite, și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Vestea a fost făcută publică de prietena sa, Alina Pușcău, alături de care Tal participase la competiție.
Acum 2 ore
10:00
Încă o țară refuză invitația lui Trump: Noua Zeelandă nu va participa la Consiliul pentru Pace # Adevarul.ro
Noua Zeelandă a respins invitația lansată de președintele american, motivând că, în forma actuală, inițiativa nu ar aduce un plus semnificativ.
10:00
Rusia a lansat o rachetă balistică și 111 drone asupra Ucrainei, la doar câteva ore după ce Trump a anunțat că a discutat cu Putin un armistițiu # Adevarul.ro
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă balistică și 111 drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei, la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord verbal cu Vladimir Putin.
09:45
Scandal uriaș: Trump dă în judecată Fiscul și Trezoreria SUA și cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari. Cele două agenții sunt sub autoritatea sa # Adevarul.ro
Donald Trump a dat în judecată Departamentul Trezoreriei SUA și Serviciul de Venituri Interne (IRS) pentru 10 miliarde de dolari, din cauza dezvăluirii declarațiilor sale fiscale către presă în 2019 și 2020.
09:45
Franța, prioritate în politica externă a României. Nicușor Dan: „Am închis o perioadă de ezitări și de promisiuni neîmplinite” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan afirmă că una dintre prioritățile politicii externe din primele luni de mandat a fost clarificarea și consolidarea relației cu Franța.
09:45
Ursii polari din Svalbard, din Norvegia au devenit mai grași în ciuda scăderii gheții marine, consumând prăzi terestre și foci concentrate în zone mici de gheață. Studiul arată că situația lor e surprinzător de bună, dar încălzirea globală le poate afecta negativ supraviețuirea în viitor.
09:30
Frustrare la cote maxime. S-au apucat la bătaie, pe culoar, la pauza meciului FCSB-Fenerbahce. Elias Charalambous, în prim plan # Adevarul.ro
Tensiunile acumulate în prima repriză au dus la un conflict la pauza meciului dintre FCSB și Fenerbahce.
09:30
Trump amenință cu taxe vamale țările care vând petrol Cubei. Havana denunță un „act brutal de agresiune” # Adevarul.ro
Donald Trump a semnat, joi, un decret care permite Statelor Unite să impună taxe vamale, într-un cuantum nespecificat, țărilor care vând petrol Cubei.
09:15
O crimă șocantă din Marea Britanie amintește de cazul Cenei. Un copil de 12 ani, ucis de un adolescent de 15 ani. Poliția, acuzată că l-a lăsat în libertate pe criminal deși era periculos # Adevarul.ro
Poliția britanică este criticată dur după ce un adolescent de 15 ani, cunoscut pentru comportamentul său violent, a fost lăsat liber luni la rând, înainte de a ucide un băiat de 12 ani.
09:15
Bunicile gangster care conduc imperii criminale de milioane de euro: de la iubitoare de pisici și regine ale cocainei, la temute șefe mafiote # Adevarul.ro
Departe de stereotipul gangsterului dur, tot mai multe bunici din Europa preiau conducerea unor adevărate imperii criminale. Ele coordonează traficul de droguri, spălarea de bani sau alte activități ilegale, folosindu-se de autoritatea familială și control psihologic.
Acum 4 ore
09:00
Februarie aduce temperaturi peste cele normal și episoade frecvente de precipitații în toată țara # Adevarul.ro
Vremea va fi mai caldă decât normalul climatologic în următoarea lună, iar precipitațiile vor apărea frecvent la nivelul întregii țări, potrivit prognozei meteorologice pentru intervalul 2 februarie – 2 martie 2026.
08:45
Clipe de groază pentru o tânără de 20 de ani: agresată sexual și aruncată din mașină de un șofer care se oferise să o ducă acasă # Adevarul.ro
Momente de groază pentru o tânără de 20 de ani, din Comănești, județul Bacău, care a fost victima unei tentative de viol. Incidentul șocant a avut loc în timp ce femeia se îndrepta spre domiciliu.
08:45
Primarul din Minneapolis avertizează: „Următorul oraș ar putea fi oricare”. Trump ajunge la un acord cu democrații pentru evitarea blocajului guvernamental # Adevarul.ro
Minneapolis se află în centrul unei crize politice și sociale generate de ofensiva administrației Trump împotriva imigrației ilegale. Primarul orașului Jacob Frey, a avertizat că Minneapolis a fost supus unei „invazii” de agenți federali și a transmis un mesaj dur către alte orașe.
08:15
CCR sub presiune: Curtea de Apel București decide asupra cererii de suspendare a judecătorilor constituționali Mihai Busuioc și Cosmin Dragoș # Adevarul.ro
Curtea de Apel București urmează să se pronunțe vineri asupra suspendării judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș, după ce o avocată AUR a contestat numirile acestora pe motiv că nu ar îndeplini vechimea minimă prevăzută de lege.
08:00
Trump consideră „foarte periculoasă” apropierea Regatului Unit de China. Ce avertisment are cu privire la alianțele economice cu Beijingul # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a calificat drept „foarte periculoasă” dorința Regatului Unit de a-și consolida relațiile economice și politice cu China, în contextul vizitei premierului britanic Keir Starmer la Beijing, prima a unui lider britanic din 2018.
07:45
Guvernul se reunește în ședință: decizii-cheie pentru telemedicină, examenele medicilor, accizele pentru tutun și protecția patrimoniului cultural # Adevarul.ro
Guvernul se va reuni vineri, 30 ianuarie, într-o ședință în care vor fi abordate mai multe proiecte de lege și ordonanțe, vizând domenii esențiale precum sănătatea, fiscalitatea, transporturile, patrimoniul cultural și fondurile europene.
07:30
Statele Unite amenință Canada cu interzicerea tuturor avioanelor fabricate în această țară și cu aplicarea unei taxe vamale de 50% # Adevarul.ro
Statele Unite amenință Canada cu interzicerea tuturor aeronavelor fabricate în această țară și cu aplicarea unei taxe vamale de 50%, într-un nou episod al disputelor comerciale dintre cele două țări.
07:15
Al optulea antrenor pe care îl concediază Emma Răducanu. Sportiva, complet destabilizată înainte de Transylvania Open # Adevarul.ro
Emma Răducanu continuă perioada de tranziție din carieră, marcată de schimbări în echipa tehnică.
07:15
În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unor articole publicate de presa chineză despre vizita prim-ministrului canadian Mark Carney în China, în perioada 14-17 ianuarie.
Acum 6 ore
07:00
Zelenski reacționează după anunțul lui Trump privind armistițiul energetic: „Situația din orașe va arăta dacă Rusia își respectă promisiunea” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat inițiativa liderului american Donald Trump, care a anunțat că omologul său rus, Vladimir Putin, ar fi acceptat să oprească atacurile asupra rețelei energetice ucrainene timp de o săptămână.
06:45
Administrația Trump a purtat discuții confidențiale cu separatiști din Alberta, potrivit Financial Times # Adevarul.ro
Administrația președintelui american Donald Trump a avut întâlniri confidențiale cu reprezentanți ai unui grup separatist radical din provincia canadiană Alberta, bogată în petrol, pe fondul deteriorării relațiilor dintre Washington și Ottawa, relatează Financial Times.
06:45
Scandal la Bruxelles: un funcţionar de rang înalt din Comisia Europeană, concediat după ce ar fi primit cadouri de la Qatar # Adevarul.ro
Bruxelles-ul este zguduit de un nou scandal. Un funcţionar de rang înalt din Comisia Europeană a fost concediat în urma unei proceduri disciplinare, după ce ar fi primit cadouri şi beneficii din partea Qatarului, în timp ce negocia un acord strategic pentru Uniunea Europeană cu statul din Golf.
06:15
Viktor Orbán joacă ultima carte: Ucraina și frica de război, în centrul campaniei, din moment ce economia Ungariei scârțâie # Adevarul.ro
Pe măsură ce alegerile parlamentare din Ungaria se apropie, premierul Viktor Orbán a transformat Ucraina într-un element central al campaniei sale electorale, prezentând scrutinul ca o alegere fundamentală între „război și pace”.
06:15
Lovitura decisivă împotriva „flotei din umbră” a lui Putin. Uniunea Europeană pregătește interzicerea totală a serviciilor maritime pentru Rusia # Adevarul.ro
Uniunea Europeană se pregătește să treacă la un nou nivel în confruntarea economică cu Moscova. Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni, aflat în lucru la Bruxelles, ar putea include o măsură fără precedent: interzicerea totală a furnizării de servicii maritime către Rusia.
05:45
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate # Adevarul.ro
Piața imobiliară din Emiratele Arabe Unite și în special din Dubai atrage un număr tot mai mare de români cu venituri medii și profesii obișnuite, care până recent nu se regăseau în profilul clasic al investitorului român, aceste achiziții fiind până de curând apanajul celor cu venituri substanțiale
05:15
Ce categorii de persoane fizice sunt obligate să emită e-Factura. Amenzile ajung la 2.500 lei # Adevarul.ro
Sistemul RO e-Factura a fost extins, de la începutul acestui an, și asupra persoanelor fizice care desfășoară activități economice cu caracter de continuitate, acestea fiind obligate să transmită toate facturile aferente activităților prestate către beneficiari prin intermediul sistemului.
Acum 8 ore
04:45
Paradoxul moștenirii dacice: legendele inventate despre Decebal și Zamolxis, mai atractive decât cetățile autentice # Adevarul.ro
Munții Șureanu adăpostesc cele mai multe cetăți dacice din România, însă, în afara Sarmizegetusei Regia, vizitată anual de zeci de mii de oameni, majoritatea așezărilor atrag puțini turiști. Istoria dacilor continuă să îi fascineze pe români, dar așezările lor autentice rămân ocolite.
04:15
Banii ţinuţi cash, în conturi sau "la saltea", pierd valoare de la o lună la alta, în timp ce există o sumedenie de mecanisme prin care oamenii își pot salva economiile de inflație, poate și cu ceva randament, potrivit analiștilor.
03:45
Cât de mult contează părerea elevilor și a studenților când se fac schimbări în Educație? „Foarte puțin ne uităm la elev și la ce e bine pentru ei" # Adevarul.ro
Un raport al UNESCO arată că reprezentanții elevilor și studenților din România au fost consultați în privința legilor educației, dar că nu există nicio obligație legală clară prin care să se specifice că opinia lor trebuie luată în calcul de fiecare dată când vine vorba de măsuri care îi privesc.
03:15
Remedii contra oboselii. Cum ne recâștigăm claritatea mintală prin mișcare, somn și alimentație # Adevarul.ro
În 2026, discuția despre echilibru s-a mutat din zona motivațională în cea de funcționare concretă. Nu mai vorbim despre „a fi zen”, ci despre felul în care mintea și corpul reușesc să țină pasul.
Acum 12 ore
01:45
E bine sau nu să îți transformi pasiunea în carieră? Psiholog: „Când pasiunea devine obligație, se schimbă relația emoțională cu ea" # Adevarul.ro
,,Fă ceea ce-ți place și nu vei munci o singură zi din viața ta". Este un citat celebru, atribuit lui Confucius. Dar cât adevăr se ascunde în spatele acestor vorbe? Ne salvează munca făcută din pasiune de oboseală? Și cât mai rămâne din hobby atunci când se transformă în mijloc de trai.
01:15
De ce nu e bine să ne conectăm la rețele de Wi-Fi publice. Ce pericole se ascund și cum ne putem proteja # Adevarul.ro
Când ieșim în oraș sau mai ales atunci când călătorim în străinătate suntem tentanți să uitilizăm rețelele de Wi-Fi publice, în locul datelor mobile, pentru a evita costurile suplimentare. Numai că această metodă nu este lipsită de riscuri.
00:45
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro” # Adevarul.ro
Avram Iancu, românul care a străbătut înot Dunărea, de la izvoare la deltă, a devenit cunoscut în ultimii ani pentru performanțele sale acvatice, însă cea mai recentă provocare pe care a lansat-o a stârnit controverse. Sportivul a cerut donații pentru a-și cumpăra o mașină nouă.
00:15
30 ianuarie, ziua în care pandemia COVID-19 a fost recunoscută oficial drept urgență globală # Adevarul.ro
OMS a declarat pe 30 ianuarie 2020 COVID-19 drept urgență de sănătate publică de interes internațional, pe fondul răspândirii rapide a virusului SARS-CoV-2 și al riscurilor globale pentru sănătate.
00:15
Senatul SUA blochează proiectul de buget ca măsură de presiune pentru schimbări în Departamentul pentru Securitate Internă după asasinarea a doi civili # Adevarul.ro
Senatul SUA a respins joi, 29 ianuarie, un proiect de buget federal, într-o mișcare menită să pună presiune asupra administrației pentru a accepta modificări în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), după incidentul în care doi civili au fost uciși.
00:00
Crin Antonescu: „România nu prea are președinte, e luată la pachet, e în bagajele UE. Nu avem politică externă” # Adevarul.ro
Fostul lider liberal Crin Antonescu a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de absență atât în politica externă, cât și în cea internă.
29 ianuarie 2026
23:45
Satele de munte din România dispar ca în povești. „Viața la țară nu înseamnă doar o casă izolată pentru doi” # Adevarul.ro
Idealizate pentru peisajele pitorești, aerul curat și nostalgia unei vieți „autentice”, multe sate de munte din România se apropie astăzi de dispariție. Mulți români care au ales să se mute aici au descoperit că viața imaginată la țară diferă de realitatea de zi de zi.
23:30
România, la un pas de un nou blocaj al Austriei în politica externă. Nicușor Dan: „Putea să ne scoată din OCDE. Am rezolvat” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, la Digi24, că România se află „în grafic” în procesul de aderare la OCDE și că, cel mai probabil, țara noastră va deveni membră în vara acestui an. Șeful statului a explicat că una dintre cele mai delicate probleme, opoziția Austriei, a fost depășită.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.