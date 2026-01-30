Amenzi de peste 100.000 de lei pentru operatorii de vidanjare din Timiș

17:10

Noul centru de zi pentru vârstnici din zona Telegrafului, pe strada Lorena, se apropie de faza de execuție, după ce consilierii locali au aprobat actualizarea devizului general. Clădirea existentă va fi reabilitată și extinsă de la 90 la 460 mp, investiția ajungând la peste 5 milioane de lei, TVA inclus.