Două victime, printre care un copil, transportate la spital în urma unui accident în Giroc

La scurt timp după tragedia de la Cenei, unde un copil de 13 ani a fost ucis de un alt minor, Consiliul Județean Timiș a aprobat înființarea unui centru special destinat copiilor care comit fapte penale, dar nu răspund penal. Proiectul a fost prezentat de DGASPC Timiș și ar urma să fie o premieră la nivel național.