Au venit analizele de la IML. Șoferul microbuzului cu suporteri PAOK avea droguri în sânge
Timis Online, 28 ianuarie 2026 17:20
Șoferul microbuzului implicat în accidentul mortal de pe E70, în apropiere de Lugojel, ar fi avut droguri în sânge, potrivit analizelor IML. Sursele indică, pentru G4Media, și consum de canabis înainte de impact.
• • •
Acum 30 minute
17:30
Peste 8 km de drum DJ 684 vor fi refăcuți între Coșava și Luncanii de Jos. CJT a aprobat documentația # Timis Online
Sectorul de drum DJ 684 care leagă Coșava de Luncanii de Jos va fi modernizat pe o lungime de peste 8 km, cu refacerea carosabilului și a trei poduri pentru a asigura o circulație cât mai sigură. Momentan, drumul este afectat de degradări ale carosabilului, marcajelor, semnalizării și infrastructurii pentru scurgerea apei.
17:30
Zona turistică de la Lacul Surduc, amenajată pentru agrement și activități în aer liber # Timis Online
O nouă investiție va transforma zona Lacului Surduc, din comuna Fârdea, într-un loc mai atractiv și mai prietenos pentru turiști. Pe terenul aflat pe malul lacului, vor fi realizate lucrări de amenajare a spațiilor de agrement, vor fi aduse două ambarcațiuni pentru activități nautice și vor fi create facilități care să încurajeze relaxarea și turismul activ.
Acum o oră
17:20
17:10
Piese romantice, flaut și sombrero, viori, ceardașuri, marimbă și concerte-lecție: Filarmonica Banatul Timișoara propune în luna februarie, „asociată tradițional cu tema dragostei, un program cuceritor și divers, în care romantismul, energia secolului XX și prospețimea clasicismului se întâlnesc pe scena Sălii Capitol”, anunță instituția.
17:10
Noul centru de zi pentru vârstnici din zona Telegrafului, pe strada Lorena, se apropie de faza de execuție, după ce consilierii locali au aprobat actualizarea devizului general. Clădirea existentă va fi reabilitată și extinsă de la 90 la 460 mp, investiția ajungând la peste 5 milioane de lei, TVA inclus.
Acum 2 ore
16:50
Vitamina K2: Beneficii esențiale, simptomele lipsei și rolul în osteoporoză! Detalii la Enigma Plant! # Timis Online
ADVERTORIAL. Vitamina K2, esențială pentru sănătatea oaselor și a sistemului cardiovascular, activează proteinele care direcționează calciul către oase și dinți, prevenind depunerea acestuia în artere.
Acum 4 ore
15:30
VIDEO. Va avea Timișoara stadion de Liga a II-a în sezonul următor? Stadiul lucrărilor la Arena „Eroii Timișoarei” # Timis Online
Consiliul Județean Timiș avertizează că stadionul de 10.000 de locuri din Calea Buziașului ar putea fi întârziat, deși a alocat 20 de milioane de lei pentru proiect. Președintele CJT, Alfred Simonis, spune că ritmul lucrărilor este sub așteptări, în timp ce Primăria Timișoara rămâne optimistă și promite inaugurarea cu un meci sau un concert.
14:50
Trei persoane, între care doi șoferi, au ajuns la spital după un accident pe DJ 609B, provocat de neadaptarea vitezei și păstrarea insuficientă a distanței între mașini.
14:20
Sprijin pentru familiile victimelor după accidentul tragic din apropiere de Lugojel, anunță Alfred Simonis # Timis Online
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat implicarea CJ Timiș în sprijinirea familiilor victimelor accidentului rutier din apropiere de Lugojel, în urma căruia șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața și alți trei au fost răniți.
14:10
Alfred Simonis despre tragedia din Cenei: „Criminalii, delincvenții, minori sau adulți, nu pot fi tratați în regim de asistență socială” # Timis Online
La ședința ordinară a Consiliului Județean Timiș de miercuri, 28 ianuarie, președintele Alfred Simonis a discutat pentru prima dată public despre tragedia de la Cenei, unde băiat de 15 ani a fost ucis de un alt minor. Subiectul a fost adus în plen de liberalul Marian Popescu, care a dorit să puncteze lipsa unei culturi a prevenției și a cooperării instituționale în astfel de situații.
Acum 6 ore
13:30
Trei suporteri PAOK luptă să se recupereze la Timișoara. Ambasadoarea Greciei a vizitat răniții # Timis Online
Durere, solidaritate și sprijin internațional după carnagiul rutier produs pe DN6, în apropiere de localitatea Lugojel, unde șapte tineri suporteri ai clubului PAOK Salonic și-au pierdut viața, marți, iar alți trei au fost grav răniți.
13:00
În Timiș se fac primii pași pentru deschiderea unui centru destinat minorilor care comit fapte penale # Timis Online
La scurt timp după tragedia de la Cenei, unde un copil de 13 ani a fost ucis de un alt minor, Consiliul Județean Timiș a aprobat înființarea unui centru special destinat copiilor care comit fapte penale, dar nu răspund penal. Proiectul a fost prezentat de DGASPC Timiș și ar urma să fie o premieră la nivel național.
12:50
Peste 4 kilograme de droguri de mare risc, găsite de polițiști la două persoane în Timișoara # Timis Online
Două persoane au fost prinse în Timișoara cu peste patru kilograme de droguri de mare risc, într-o acțiune a polițiștilor și procurorilor D.I.I.C.O.T., care a dus și la percheziții și la reținerea suspecților.
12:40
Ateliere educative la Muzeul de Artă, în expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi” # Timis Online
În cadrul expoziției „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi”, deschisă pentru public, la Palatul Baroc, până în 29 martie 2026, va începe un amplu program de educație muzeală, au anunțat, astăzi, Muzeul Național de Artă Timișoara și Consiliul Județean Timiș.
12:00
Sistemul de asistență ar fi blocat volanul: posibila cauză a accidentului mortal cu suporterii PAOK de la Lugojel # Timis Online
Apar noi informații în cazul gravului accident rutier din România în care au fost implicați suporterii PAOK: unul dintre supraviețuitori susține că pierderea controlului asupra autovehiculului ar fi fost cauzată de activarea sistemului de asistență la menținerea benzii, ridicând suspiciuni privind un posibil defect tehnic.
Acum 8 ore
11:40
Primăria cumpără cu 300.000 de euro terenul de lângă „Vidu” unde vrea să construiască o sală multifuncțională # Timis Online
Primăria Timișoara face pași pentru construirea unei săli multifuncționale la Liceul de Artă „Ion Vidu”, după ce a ajuns la un acord pentru cumpărarea unui teren privat din perimetrul școlii. Investiția ar rezolva lipsa spațiilor pentru sport, coregrafie și repetiții artistice.
11:10
LISTĂ. Au fost aprobate proiectele de bugetară participativă a elevilor timișoreni. Începe implementarea lor # Timis Online
Consilierii locali din Timișoara au aprobat proiectele câștigătoare ale primei ediții de bugetare participativă dedicate liceelor. Elevii inițiatori și profesorii coordonatori se vor întâlni vineri cu reprezentanții primăriei la Cinema Studio, urmând ca apoi să înceapă implementarea proiectelor.
11:00
Zăpadă proaspătă în Banatul Montan! Pârtiile de la Muntele Mic, Semenic și Văliug își așteaptă turiștii # Timis Online
Vești excelente pentru iubitorii sporturilor de iarnă! Banatul Montan se bucură de un nou strat de zăpadă la altitudinile mai mari, în special în zonele Muntele Mic și Semenic, unde condițiile sunt favorabile pentru practicarea schiului și a activităților de iarnă.
10:40
Mobilă și bijuterii. Fosta florărie din Piața Victoriei, dată cu scandal asociației care sprijină comunitatea romă din Cerneteaz # Timis Online
Fosta florărie din centrul Timișoarei va fi atribuită Asociației Seeds of Kenosis, organizație care sprijină comunitatea romă din Cerneteaz, într-un proiect marcat de controverse legate de procedură și chirie. Hotărârea a fost adoptată la limită, după o dezbatere tensionată în Consiliul Local.
Acum 12 ore
09:50
FOTO. Amenzi de aproape 9.000 de lei pentru taximetriștii din Timișoara. Controale ample ale Poliției Locale # Timis Online
Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au desfășurat, în ultimele patru zile, o amplă acțiune de verificare a modului în care este respectată legislația privind transportul de persoane în regim de taxi, în mai multe zone din Timișoara.
09:40
Solidaritate fără granițe la Timișoara: Druckeria, alături de răniții ajunși la Spitalul Județean # Timis Online
Un nou exemplu de umanitate și unitate a fost oferit de comunitatea suporterilor timișoreni. Membrii Asociației Druckeria s-au mobilizat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, acolo unde sunt internați trei suporteri PAOK răniți, demonstrând că, dincolo de rivalități sportive, rămâne solidaritatea dintre oameni.
09:20
Miercuri, 28 ianuarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
00:10
Miercuri, 28 ianuarie, puteți participa la un tur ghidat, să vizitați expoziții diverse, să mergeți la teatru sau la un film.
27 ianuarie 2026
23:40
FOTO. Mai mulți suporteri greci vin spre Timișoara, după ce s-au oprit în fața Spitalului Municipal din Lugoj # Timis Online
Patru autocare pline cu suporteri greci, care ar fi trebuit să ajungă în orașul francez Lyon pentru a-și susține echipa favorită, PAOK Salonic, s-au oprit în seara zilei de marți în fața Spitalului Municipal din Lugoj cu speranța de a afla noi informații despre conaționalii lor răniți în tragicul accident de la Lugojel.
21:30
Doi bărbați din Timiș au ajuns în arest după ce polițiștii au descoperit, în urma unor percheziții la Recaș și Stanciova, arme de foc, muniție și zeci de kilograme de carne de vânat deținute ilegal.
20:40
Un cititor Tion ne-a reclamat că bicicleta sa a fost furată din Timișoara. Cei care pot oferi informații sunt rugați să ia legătura proprietarul sau cu poliția.
20:10
Printr-o serie de evenimente culturale dedicate publicului larg, Școala de Arte invită comunitatea timișeană să descopere talentul cursanților săi, debuturi impresionante pe scena artistică și energia pe care atmosfera creativă a Școlii o generează. Accesul publicului la toate aceste spectacole este liber.
19:10
Electroruga Buzad 2026: Shantel, Om la lună și Implant pentru refuz, primele nume confirmate # Timis Online
Festivalul Electroruga Buzad revine în 2026 cu un line-up eclectic și promisiunea unor experiențe culturale complete, la intersecția dintre muzică alternativă, tradiție și natură.
18:50
Cursuri gratuite la matematică, chimie și informatică pentru elevii de liceu, oferite de UPT # Timis Online
Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) va organiza și în acest an programe gratuite de pregătire pentru elevii de liceu, la discipline precum matematică, chimie și informatică, atât pentru bacalaureat, cât și pentru admiterea la facultate. Programele sunt deschise tuturor elevilor, indiferent de opțiunile lor viitoare de studiu.
18:40
Spații culturale noi și revitalizate în Regiunea Vest, cu finanțări europene de zeci de milioane de euro # Timis Online
Autoritățile publice din Regiunea Vest pot accesa finanțări consistente pentru dezvoltarea infrastructurii culturale, printr-un nou apel de proiecte lansat în cadrul Programului Regional Vest. Inițiativa vizează crearea de spații culturale noi, revitalizarea celor existente și extinderea accesului comunităților la cultură, educație și viață creativă.
18:30
„Copiii PAOK-ului sunt copiii noștri”. Reacția lui Ivan Savvidis după tragedia suporterilor morți în apropiere de Lugojel # Timis Online
Președintele PAOK FC, Ivan Savvidis, a transmis un mesaj de profundă durere după tragedia petrecută în apropiere de Lugojel, în urma căreia mai mulți suporteri ai clubului au murit. Acesta a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor și a transmis gânduri de susținere pentru persoanele rănite.
Ieri
17:00
Solidaritate dincolo de rivalitatea din teren: Druckeria se mobilizează după tragedia suporterilor PAOK Salonic # Timis Online
O tragedie de proporții a lovit comunitatea fotbalistică europeană, după ce mai mulți suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un grav accident rutier, produs în timp ce se deplasau spre Lyon, pentru a-și susține echipa favorită. Alte persoane au fost rănite, iar o parte dintre acestea ar urma să fie internate în unități medicale din Timișoara.
16:40
Primăria Timișoara anunță digitalizarea procedurii de autorizare pentru agenții economici. Documentațiile sunt gestionate online, iar comercianții nu mai trebuie să depună planurile la scară, acestea fiind extrase direct din baza de date a municipalității.
16:10
VIDEO. Victimele accidentului de lângă Lugojel erau suporteri PAOK Salonic, cetățeni greci, aflați în drum spre Franța # Timis Online
Noi informații apar în cazul accidentului rutier grav produs marți în apropierea localității timișene Lugojel. Toate victimele aflate în microbuz erau cetățeni greci și suporteri ai echipei PAOK Salonic, formație antrenată de românul Răzvan Lucescu.
15:40
Un protest pașnic are loc marți după-amiază în centrul Timișoarei, sub sloganul „Dreptate pentru Mario”. Aproximativ 100 de persoane, majoritatea elevi, scandează „Vrem dreptate”, „Mario vrea dreptate” și „Criminalul la pușcărie”, cerând modificări legislative și măsuri concrete într-un caz care a stârni indignare publică.
15:20
Centrul Medical Neoclinic: depistare timpurie și tratament precis pentru afecțiunile ORL (hemoragie nazală, afecțiuni ale urechii medii, afecțiuni hipofaringiene și laringiene) # Timis Online
De la utilizarea endoscopiei nazale pentru diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor ORL, la evaluarea și gestionarea simptomelor urechii medii prin timpanometrie, suntem aici pentru a vă oferi asistență completă și personalizată.
15:00
O intervenție pirotehnică are loc marți după-amiază, în centrul Timișoarei, în urma descoperirii unor elemente de muniție în zona Castelului Huniade.
14:40
Datele Direcției de Sănătate Publică (DSP) Timiș arată o creștere a infecțiilor respiratorii în județ în ultimele săptămâni. În perioada 19-25 ianuarie, au fost înregistrați 1.971 de pacienți cu infecții ale căilor respiratorii superioare, dintre care 36 au necesitat spitalizare. A fost confirmat și primul deces din acest sezon.
14:40
Parcări cu plată în tot centrul Lugojului. Primăria pune la bătaie peste 3,5 milioane de lei pentru un sistem „inteligent” # Timis Online
Primăria Lugoj a lansat licitația pentru implementarea unui sistem inteligent de „smart parking”, care va transforma toate parcările din zona centrală în parcări cu plată. Proiectul vizează peste 1.600 de locuri și include o aplicație mobilă, camere video și control automat al plăților.
14:20
Hotel Parc oferă condiţii ideale de cazare, masă şi recuperare, la preţuri accesibile, pentru cantonamentele din 2026 și nu numai.
13:50
Reducere de 50% la impozitul pe clădiri pentru locuințele cu panouri fotovoltaice, în Moșnița Nouă # Timis Online
Primăria Comunei Moșnița Nouă anunță acordarea unei reduceri de 50% la impozitul pe clădirile de locuit noi sau reabilitate, pentru proprietarii care au instalat sisteme fotovoltaice pe cheltuială proprie. Măsura se aplică în anul fiscal în curs.
13:50
Cel puțin șase oameni au murit și mai mulți au fost răniți în urma unui accident, în apropiere de Lugojel # Timis Online
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc marți, la prânz, pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel. Potrivit informațiilor transmise de ISU Timiș, în coliziune au fost implicate patru vehicule. Cel puțin șase oameni au murit.
13:40
Florin Piersic, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, s-a născut la 27 ianuarie 1936, la Cluj și astăzi aniversează 90 de ani.
13:00
Proiect de reabilitare de aproape 10 milioane de euro la „Moisil”. A fost finalizată documentația # Timis Online
Primăria Timișoara a finalizat documentația tehnică pentru modernizarea școlii gimnaziale, sălii de sport și bibliotecii de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”. Proiectul, care prevede lucrări ample de reabilitare și eficientizare energetică, cu o valoare totală de peste 47 de milioane de lei, va ajunge în curând pe masa consilierilor locali.
12:00
Un nou aviz negativ de la DJC Timiș pentru Pasarela Îndrăgostiților. Primăria îl va contesta la nivel central # Timis Online
Primăria Timișoara acuză Direcția Județeană pentru Cultură (DJC) Timiș că blochează nejustificat reabilitarea Pasarelei Îndrăgostiților, după un nou aviz negativ. Municipalitatea susține că structura este în risc de prăbușire și anunță că va contesta decizia la nivel central.
11:40
Marți, 27 ianuarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
11:20
Rezoluția 60/7 a Adunării Generale a Națiunilor Unite din 2005 a desemnat ziua de 27 ianuarie Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului și a înființat Programul de informare a Națiunilor Unite despre Holocaust.
11:20
Virusul Sincitial Respirator, un risc major pentru sugari, vârstnici și pacienții cu boli cronice, avertizează medicii # Timis Online
Virusul Sincitial Respirator (VSR) este una dintre cele mai frecvente cauze ale infecțiilor respiratorii severe, afectând în special sugarii, persoanele vârstnice și pacienții cu afecțiuni cronice. Deși este adesea asociat cu îmbolnăvirile din copilărie, specialiștii atrag atenția că virusul poate avea consecințe grave și în rândul adulților vulnerabili.
10:50
Premieră medicală în vestul României. Testul cu metacolină disponibil la Spitalul Victor Babeș # Timis Online
Spitalul Victor Babeș din Timișoara este, în prezent, singura unitate sanitară din vestul României care a implementat testul de provocare cu metacolină, o investigație utilizată pentru evaluarea hiperreactivității căilor respiratorii, în special în cazurile cu suspiciune de astm bronșic.
10:20
Protest al transportatorilor din Serbia. Sunt afectate mai multe puncte de trecere a frontierei # Timis Online
Traficul rutier la frontiera cu Serbia este perturbat din cauza protestelor transportatorilor de marfă. Sunt afectate punctele de trecere Jimbolia, Moravița, Porțile de Fier I și Naidăș, însă autoturismele pot tranzita normal, pe benzi separate de cele pentru TIR-uri.
