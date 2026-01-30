Record de audiență în 2025 la cinematograful din Sf. Gheorghe / S-au vândut 51 de mii de bilete, număr egal cu cel al locuitorilor orașului / Cel mai vizionat a fost un film maghiar
G4Media, 30 ianuarie 2026 13:50
Cinemtograful Arta din mun. Sfântu Gheorghe, care a împlinit luna aceasta 9 ani, a depășit anul trecut toate recordurile anterioare: s-au vândut în total peste 51.000 de bilete pentru 2.118 proiecții. Numărul spectatorilor a atins practic numărul total al locuitorilor orașului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. În cei nouă ani de
Jurnalism sub acoperire în Italia: un imam din Brescia are soluții pentru o căsătorie cu o fată de 9 ani / "Dumnezeu nu-ți spune că nu te poți căsători cu ea, statul te oprește"
„O fetiță de nouă ani se poate căsători". "După prima menstruație, ea este adultă: asta spune islamul". Sunt declarațiile unui imam din Brescia înregistrat fără să știe de un jurnalist italian sub acoperire, scrie Corriere della Sera. Un reportaj difuzat de emisiunea „Fuori dal coro" pe Rete 4 este subiect de dezbatere în Italia. Un
SOS Satele Copiilor din județul Sibiu cere să schimbe numele străzii unde funcționează / Hermann Gmeiner, fondatorul organizației, a fost dovedit drept abuzator de copii / Primar: "Va trebui să schimbăm și peste o sută de buletine"
SOS Satele Copiilor a transmis Primăriei Cisnădie o solicitare prin care cere schimbarea denumirii străzii pe care funcționează, anunță Turnul Sfatului. În prezent, strada se numește Hermann Gmeiner, după numele fondatorului SOS Satele Copiilor, între timp persoană condamnată în Austria pentru abuzuri grave asupra minorilor. Solicitarea a fost făcută publică joi seara, la finalul ședinței
Inter Milano, echipă antrenată de Cristi Chivu, va juca cu Bodo/Glimt în play-off-ul pentru optimile Champions League, conform tragerii la sorți care a avut loc vineri la Nyon, în Elveția. Liga Campionilor, play-off-ul pentru optimi AS Monaco – PSG Benfica – Real Madrid Bodo/Glimt – Inter Milano Qarabag – Newcastle Galatasaray – Juventus Dortmund –
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: Ilie Bolojan nu o cunoaște pe Adriana Georgescu, avocata care îi spunea investigatorului DNA că are intrare la premier și președinte pentru a „rezolva" dosare penale / "Face adesea fotografii cu persoane care îi solicită acest lucru"
Ilie Bolojan nu o cunoaște pe Adriana Georgescu, avocata care îi spunea investigatorului DNA că are intrare premier și președinte pentru a rezolva dosare penale, susține purtătorul de cuvânt al Guvernului: "Face adesea fotografii cu persoane care îi solicită acest lucru", a transmis jurnaliștilor, vineri, Ioana Ene Dogioiu. „Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina au atras atenția mai multor branduri de lux, în contextul în care capitala modei italiene și celebra destinație alpină se pregătesc să primească turiști cu venituri ridicate din întreaga lume și să capteze un public global uriaș prin intermediul transmisiunilor TV, scrie Fashion Network. Brandurile de lux au deschis buticuri
La bilanțul LVMH, Bernard Arnault mizează pe Dior și Louis Vuitton și evită întrebările incomode
Întrebări nerostite pluteau în aer marți seară, în auditoriul de la 22 Avenue Montaigne, unde grupul francez LVMH și-a prezentat rezultatele anuale pentru 2025. Așa cum obișnuiește, Bernard Arnault, președinte și director general al celui mai mare grup de lux din lume, a apărut în fața unei audiențe formate din directori ai grupului (inclusiv majoritatea
Recuperare medicală intensivă de ultimă generație, folosind teoria rezonanței a lui Galileo Galilei
Recuperarea medicală intensivă după orice tip de intervenție chirurgicală ori afecțiuni neurologice este specializarea Spitalului "Sfântul Sava cel Sfințit", din Pantelimon, Ilfov. Una dintre cele mai mari baze de tratament prin fizioterapie și kinetoterapie se găsește în cadrul acestui centru medical, ridicat de la zero și dotat cu echipamente performante, de ultimă generație. Peste 40
Reducere de 50% la impozitul pe proprietate în Delta Dunării și Munții Apuseni / Nu se aplică pentru unitățile turistice
Guvernul a aprobat vineri clarificări legislative pentru reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate în Delta Dunării și Munții Apuseni. O altă modificare introduce un termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026, transmite Mediafax. Facilitatea se aplică pentru plata impozitului pentru terenurile aferente locuinței de domiciliu. De asemenea, vizează clădirile
Captură-record de cinci tone de canabis într-un sat din Serbia / Poliţia a confiscat și patru puşti de asalt şi un lansator de rachete antitanc / Două persoane au fost arestate
Poliţia sârbă a confiscat cinci tone de canabis, cea mai mare captură din ţară de până acum, după ce a efectuat o descindere la o mică companie de agricultură şi comerţ dintr-un sat din centrul Serbiei, a declarat ministrul de interne Ivica Dacic joi seară, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Două persoane
Europarlamentarul Victor Negrescu propune o taxă europeană pe jocurile de noroc online: „O alternativă corectă și realistă pentru a finanța educația"
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a propus introducerea unei taxe europene pe industria jocurilor de noroc și a pariurilor online. Resursele obținute ar urma să devină surse proprii ale bugetului UE, fiind destinate exclusiv educației și politicilor de tineret, transmite Mediafax. Inițiativa vine în contextul în care Uniunea Europeană are nevoie de resurse suplimentare pentru
Un cuplu indonezian a fost biciuit în public de 140 de ori pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei
Un cuplu din Indonezia a fost bătut cu nuiaua de 140 de ori pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei și a consumat alcool, deoarece acest lucru încalcă Sharia, legea religioasă islamică, scrie Mediafax. Tânăra de 21 de ani a leșinat în timpul pedepsei publice de flagelare din provincia indoneziană Aceh. Trei femei
Charles Leclerc a avut ocazia să vadă la lucru pentru prima dată monopostul Ferrari pentru sezonul 2026 din Formula 1 în cadrul testelor de la Barcelona. Pilotul Scuderiei se declară entuziasmat de mașina realizată de inginerii de la Maranello. Leclerc, încântat de primul test cu noul monopost Ferrari pentru 2026 Noul SF-26 a putut fi
Organizația Mondială a Sănătății declară că riscul de răspândire a virusului Nipah în afara Indiei este redus / Virusul se transmite la oameni de la liliecii infectaţi sau de la fructele pe care aceştia le contaminează
Riscul de răspândire a virusului mortal Nipah din India este redus, a declarat vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), adăugând că nu recomandă restricţii de călătorie sau comerciale după ce au fost raportate două cazuri de infectare în această ţară din Asia de Sud, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Hong Kong, Malaezia,
Trei persoane au furat valize care conțineau echivalentul a peste două milioane de euro în numerar, într-o stradă foarte circulată din centrul Tokyo-ului. Informația a fost confirmată vineri de poliție și de presa locală, scrie Mediafax. Astfel de infracțiuni sunt rare în capitala Japoniei, cunoscută pentru nivelul ridicat de siguranță, potrivit Le Figaro. Potrivit poliției,
Saga taxei de 200 de lei pentru șoferii constănțeni: Prefectura cere în instanță anularea proiectului votat de consilierii locali prin care taxa pentru ocuparea domeniului public era compensată
Prefectura Constanța cere în instanță anularea proiectului de hotărâre votat de consilierii locali privind compensarea taxei de 200 de lei, plătită de șoferii constănțeni, transmite Info Sud-Est. „Astăzi, 30 ianuarie 2026, Instituția Prefectului – Județul Constanța a introdus acțiune în contencios administrativ cu privire la Hotărârea de Consiliu Local nr. 435 din 12.12.2025 privind aprobarea
Zeci de angajați de la Petromidia protestează la Năvodari, nemulțumiți de oferta conducerii în negocierile salariale, transmite Mediafax. Un protest spontan a izbucnit vineri la cea mai mare rafinărie din România, în Năvodari, unde câteva zeci de angajați s-au adunat în zona clădirii de birouri, pentru a-și manifesta nemulțumirea legată de evoluția negocierilor salariale. Încă
EXCLUSIV Râmâi pe G4Media.ro pentru un interviu exclusiv cu premierul Ilie Bolojan. Guvernul sub asediu: Atacurile PSD, revolta din PNL și reformele care au blocat Coaliția
Într-un moment de maximă tensiune politică, premierul Ilie Bolojan răspunde întrebărilor G4Media.ro adresate de jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi. Este Guvernul Bolojan la final de drum? Mai este actuala coaliție funcțională? Este posibil un guvern minoritar? Războiul total cu PSD. Va cere Ilie Bolojan un vot de încredere în Coaliție după ce a fost
Venezuela legiferează o reformă petrolieră care permite mai multe investiții străine / Statele Unite elimină o parte din sancţiuni
Adunarea Naţională a Venezuelei a aprobat în unanimitate joi o iniţiativă legislativă care reformează sectorul petrolier, permiţând mai multe investiţii străine, informează agențiile de știri AFP şi dpa, citate de Agerpres. Preşedintele american Donald Trump ceruse investiţii în sectorul petrolier venezuelean, după ce forţele Statelor Unite l-au capturat la începutul lui ianuarie pe preşedintele Nicolas
Semifinală dramatică la AO: Alcaraz, în finală – Meci de aproape cinci ore și jumătate cu Alexander Zverev
Carlos Al
Donald Trump depune plângere împotriva fiscului american şi cere daune de 10 miliarde de dolari pentru că nu a reușit să împiedice publicarea declarațiilor sale de impozitare din primul mandat de președinte al SUA / În 2016 și 2017 plătise impozite de doar 750 de dolari # G4Media
Donald Trump a depus plângere joi împotriva fiscului american şi a cerut daune de 10 miliarde de dolari pentru că acesta nu a reuşit să împiedice scurgerea declaraţiilor sale de impozitare în primul mandat, relatează agenția de știri AFP. Preşedintele american a refuzat mereu să-şi publice declaraţiile de impozitare, spre deosebire de mulţi dintre predecesorii […] © G4Media.ro.
Bazele şi navele americane sunt în raza de acţiune a rachetelor noastre, ameninţă armata iraniană / Statele Unite au desfăşurat o flotă în Orientul Mijlociu, condusă de portavionul american Abraham Lincoln şi grupul său de escortă # G4Media
Armata iraniană a dat asigurări că va răspunde „instantaneu” la orice agresiune din partea Statelor Unite, ale căror baze şi portavioane din Orientul Mijlociu se află „în raza de acţiune a rachetelor” Teheranului, şi a avertizat că un eventual conflict se va răspândi în întreaga regiune, informează vineri agenția de știri EFE, citată de Agerpres. […] © G4Media.ro.
Franţa a împiedicat operatorul de sateliți Eutelsat să-şi vândă antenele terestre către un fond suedez # G4Media
Ministrul francez al Finanţelor, Roland Lescure, a declarat vineri că, la începutul acestei săptămâni, Franţa a împiedicat operatorul de sateliţi Eutelsat să îşi vândă antenele terestre către fondul suedez EQT, guvernul de la Paris explicând că este vorba de un „activ strategic”, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Statul francez este cel mai […] © G4Media.ro.
Răsturnare de situație în F1: RedBull, surpriza plăcută, în timp ce Audi se lovește de probleme legate de motor # G4Media
Datele preliminare obținute până acum în cadrul testelor de Formula 1 de la Barcelona arată că motorul RedBull Racing (realizat în colaborare cu Ford) arată destul de bine, fiind de departe surpriza plăcută. La polul opus se află unitatea de propulsie a celor de la Audi. Monopostul Aston Martin 2026 „împinge limitele” noului regulament din […] © G4Media.ro.
VIDEO FOTO Un imobil care funcționa ca vilă turistică în Constanța a fost închis de Protecția Consumatorului / Inspectorii susțin că nu avea autorizație de la primărie și nici certificat de la Turism # G4Media
Un imobil din Constanța care funcționa ca vilă turistică, II Barzu Stelian – Vila BDS, a fost închis temporar și amendat de Protecția Consumatorilor. Inspectorii susțin că nu avea nici autorizație de la primărie și nici certificat de Turism, transmite Info Sud-Est. Totodată, vila a primit și propunere o sancțiune complementară de închidere definitivă a unitatii. […] © G4Media.ro.
O femeie din SUA a găsit cheia succesului: Câștigă milioane de dolari din vânzarea câinilor de pază. Un exemplar dresat costă o mică avere (VIDEO) # G4Media
O femeie din Montana poate spune că a descoperit cheia succesului: face milioane de dolari din vânzarea câinilor de pază. Animalele sunt special dresate pentru a oferi securitate, iar clienții sunt, de obicei, vedete sau persoane extrem de bogate. Milioane de dolari din vânzarea câinilor de pază Kim Greene, fondatoarea Svalinn, crește câini ciobănești metiși […] © G4Media.ro.
Liderul PNL Bistriţa, Ioan Turc, menţionat de Adriana Georgescu în stenograme, spune că nu o cunoaşte pe avocată # G4Media
Preşedintele organizaţiei municipale Bistriţa, Ioan Turc, în prezent secretar de stat la Ministerul Justiţiei, neagă faptul că ar cunoaşte-o pe avocata Adriana Georgescu, arestată preventiv pentru trafic de influenţă şi care, potrivit stenogramelor apărute în presă, susţinea că „poate ajunge” la acesta. În stenograme, avocata nu pronunţă explicit numele lui Ioan Turc, dar se referă […] © G4Media.ro.
Cele mai vechi unelte din lume, cu o vârstă estimată la 430.000 de ani, descoperite în Grecia # G4Media
O echipă de arheologi a descoperit în peninsula Peloponez din sudul Greciei două unelte vechi de 430.000 de ani, cele mai vechi unelte rudimentare descoperite până acum, ce au fost create de o specie hominidă, transmite vineri Live Science care citează un studiu publicat la 26 ianuarie în jurnalul PNAS, transmite Agerpres. „Obiectele reprezintă cele […] © G4Media.ro.
Problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condiţiile, spune secretarul general al ONU # G4Media
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a criticat comportamentul geopolitic al Chinei şi al Statelor Unite, în conferinţa sa de presă de început de an susţinută joi la New York, a consemnat agenția de știri dpa, citată de Agerpres. „Problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condiţiile”, a afirmat Guterres, […] © G4Media.ro.
VIDEO Rusia rămâne o amenințare, avertizează un fost comandant român de structură NATO: „Are acum industria trecută pe picior de război” # G4Media
Rusia rămâne o amenințare deoarece și-a trecut întreaga industrie pe picior de război și își reface rapid stocurile, a declarat generalul de brigadă (r) dr. Mircea Mîndrescu, la podcastul „Frontier Defense”, găzduit de G4Media. Generalul subliniază că, deși Rusia nu și-a atins obiectivele inițiale în Ucraina, capacitatea ei de a ataca alte state depinde de […] © G4Media.ro.
VIDEO | Alexandra Staicu a renunțat la cariera din domeniul bancar și a deschis o băcănie: „Ne adresăm celor care au plăcerea de a consuma produse sănătoase, cu rădăcini locale” # G4Media
Alexandra Staicu a renunțat la o carieră în domeniul finanțelor pentru a reînvia o tradiție aproape uitată. Ea a părăsit lumea băncilor pentru a pune pe picioare o băcănie autentică, în spiritul perioadei antebelice, notează G4Food. În tradiția românească, o băcănie însemna mult mai mult față de ceea ce suntem astăzi obișnuiți să înțelegem. Băcănia […] © G4Media.ro.
Donald Trump îl numește „agitator și posibil insurgent” pe asistentul ucis în Minneapolis de forțele ICE / Un video recent îl arată pe Alex Pretti înjurându-i pe agenți și lovind cu piciorul un SUV al acestora # G4Media
Președintele american Donald Trump l-a descris, vineri, pe paramedicul Alex Pretti, ucis sâmbătă de doi polițiști la Minneapolis, drept „un agitator și posibil un insurgent”, pe rețeaua sa de socializare Truth, potrivit France Presse. Președintele se referă la o înregistrare video care îl arată pe Alex Pretti, cu 11 zile înainte de moartea sa, rezistând […] © G4Media.ro.
Rusia atacă Ucraina cu drone și rachete, la câteva ore după ce Donald Trump a anunțat că s-a înțeles cu Putin asupra unui armistițiu energetic de o săptămână # G4Media
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă de acţiune de diferite tipuri asupra Ucrainei, într-un nou atac aerian care vine la câteva ore după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat un acord verbal cu omologul său rus, Vladimir Putin, prin care acesta din […] © G4Media.ro.
Riscul de răspândire a virusului mortal Nipah în afara Indiei este redus, susține OMS / Virusul se transmite greu de la om la om # G4Media
OMS declară că Riscul de răspândire a virusului mortal Nipah din India este redus, a declarat vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), adăugând că nu recomandă restricţii de călătorie sau comerciale după ce au fost raportate două cazuri de infectare în această ţară din Asia de Sud, transmite Reuters. Hong Kong, Malaezia, Singapore, Thailanda şi […] © G4Media.ro.
Cum arată viața oamenilor, iarna, în Delta Dunării / La Sfântu Gheorghe sunt trei curse pe săptămână: ”Vine luni și se întoarce marți” / ”Avem noroc că asistenta de farmacie, că e din sat” # G4Media
Multe activități economice din Delta Dunării se restrâng, iar posibilitățile de a câștiga bani scad considerabil. În Delta Dunării, „aproape” nu e niciodată chiar așa de aproape, mai ales pe timp de iarnă, notează Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța, într-un reportaj despre viața din deltă. Transportul public se reduce la câteva curse […] © G4Media.ro.
Aston Martin și-a făcut, în cele din urmă, apariția pe circuitul de la Barcelona în penultima zi de teste. Lance Stroll a efectuat doar patru tururi, dar monopostul echipei din Silverstone i-a uimit deja pe specialiștii din Formula 1 cu designul său „la limită”, după informează The Race. Adrian Newey și monopostul Aston Martin dus […] © G4Media.ro.
STENOGRAME (II) Cum se lăuda avocata Adriana Georgescu că poate influența conducerea țării, fără nicio legătură cu realitatea, și se folosea de numele lui Ciprian Ciucu ca să ceară bani: ”Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri” / A fost arestată 30 de zile după ce a fost prinsă în flagrant luând șpagă # G4Media
O nouă serie de stenograme consultate de reporterii G4Media arată cum se lăuda avocata Adriana Georgescu că poate influența conducerea țării, fără nicio legătură cu realitatea, și se folosea de numele lui Ciprian Ciucu, în campania electorală pentru Primăria Generală, ca să ceară bani: ”Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”. Joi, Georgescu, […] © G4Media.ro.
Donald Trump își anunță vineri candidatul la șefia Băncii Centrale a SUA / Președintele american își dorește dobânzi mai mici # G4Media
Donald Trump intenţionează să anunţe vineri care este candidatul său pentru postul de preşedinte al băncii centrale a SUA, Rezerva Federală (Fed), o decizie majoră pentru o instituţie pe care a presat-o fără încetare în speranţa că va obţine dobânzi mai mici, transmite AFP. Mai multe organizaţii media financiare (Bloomberg, Wall Street Journal) au relatat […] © G4Media.ro.
Cercetătoarea Thea Ionescu, despre programa de română propusă pentru liceeni: Să nu-i aruncăm în cronicari din a IX-a și a X-a, dacă vrem să înțeleagă realitatea. Sunt și specialiști în psihologia dezvoltării chemați să se uite la vârsta pentru care creăm o programă? # G4Media
„Programele școlare sunt construite pentru dezvoltarea copiilor, nu ca să le deschidem apetitul pentru o facultate sau alta”. Iar cele mai noi date de cercetare din psihologia dezvoltării, din postcognitivism, din cogniția ancorată arată că nu este recomandată la 14-17 ani introducerea cronicarilor, care înseamnă texte greu de înțeles, a declarat într-un interviu acordat Edupedu.ro […] © G4Media.ro.
România va fi promovată la marile târguri internaționale de turism în 2026 / Ministerul Economiei a aprobat lista evenimentelor unde va fi reprezentată țara noastră # G4Media
România va fi promovată în 2026 la unele dintre cele mai importante târguri de turism din lume, după ce Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a aprobat lista manifestărilor expoziţionale la care ţara noastră va participa cu stand naţional, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Anunţul a fost făcut joi de […] © G4Media.ro.
Tot mai multe aplicații și marile rețele sociale vor să introducă filtrarea conținutului artistic generat de AI # G4Media
Un număr tot mai mare de aplicații noi și unele nume mari din rețelele sociale oferă filtrarea conținutului generat de inteligența artificială (IA) pentru a răspunde frustrării unor utilizatori de internet, sătui să vadă imagini sintetice derulându-se, conform unei analize AFP. „AI slop” sau „AI mush” este cuvântul la modă pentru avalanșa de fotografii și […] © G4Media.ro.
Un aolescent de 13 ai a murit mușcat de rechin, în nord-estul Braziliei / Oamenii ignoră avertismentele autorităților și înoată în zone periculoase # G4Media
Un adolescent de 13 ani şi-a pierdut viaţa, joi, în localitatea Olinda, în nord-estul Braziliei, după ce a fost muşcat de un rechin, a anunţat guvernul local, citat de AFP. Statul Pernambuco, unde se află Olinda, reprezintă o atracţie pentru turişti datorită plajelor sale idilice, însă autorităţile au avertizat asupra riscurilor la care se expun […] © G4Media.ro.
Mercedes, fără rival în ziua a patra de teste de la Barcelona – Aston Martin, prezență modestă # G4Media
Superioritatea Mercedes s-a făcut simțită și în cea de-a patra zi de teste de la Barcelona, George Russell și Kimi Antonelli fiind primii doi clasați. Charles Leclerc (Ferrari) a fost al treilea, iar Oscar Piastri (McLaren) al patrulea. După 77 de tururi parcurse, George Russell a oprit cronometrul la 1:16.445. A fost cel mai bun […] © G4Media.ro.
Fosta șefă a Curții Supreme din Muntenegru, condamnată la 10 ani de închisoare pentru implicarea într-o grupare de crimă organizată # G4Media
Sistemul judiciar din Muntenegru a condamnat-o miercuri pe fosta președintă a Curții Supreme, Vesna Medenica, la 10 ani de închisoare pentru implicarea sa într-un caz de crimă organizată, transmite AFP, citată de Rador. Totuşi, ea a fost achitată de apartenența la grupul criminal condus de fiul ei, Milos Medenica, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul […] © G4Media.ro.
Guvernul german profită de pana de curent din Berlin pentru acțiuni dure împotriva extremismului și o posibilă creștere a rolului serviciului de informații # G4Media
Analiză a publicației spaniole La Razon, via Rador: Incendiul provocat la o instalație esenţială a rețelei electrice, potrivit ministrului german de Interne, confirmă o amenințare care a fost subestimată prea mult timp. Pana de curent care a lăsat zeci de mii de locuințe din Berlin fără electricitate mai multe zile i-a oferit lui Alexander Dobrindt […] © G4Media.ro.
Un PUZ cu blocuri de până la 24 de etaje a fost votat în CL Constanța, în ciuda sesizărilor din partea cetățenilor / ”O presiune uriașă pe trafic, parcări, utilități, școli, siguranță rutieră și calitatea vieții celor care locuiesc deja acolo” # G4Media
Un PUZ controversat, inițiat de Cambela Prod SRL, cu blocuri de până la 24 de etaje în fosta bază RATC, a fost votat în Consiliul Local, în ședința de joi, 29 ianuarie 2026, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Proiectul inițiat de primarul Vergil Chițac (PNL) a fost adoptat cu 14 voturi pentru, […] © G4Media.ro.
Italia introduce detectoare de metale pentru combaterea violenței în rândul tinerilor după ce un elev a fost ucis cu un cuțit # G4Media
Guvernul italian ia măsuri pentru a combate utilizarea cuțitelor în rândul tinerilor, transmite Euronews, citată de Rador. Ministrul Educației, Giuseppe Valditara, și ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, au semnat o circulară care introduce măsuri de control mai stricte, inclusiv utilizarea detectoarelor de metale în școli. „Cazul La Spezia” și punctul de cotitură în materie de […] © G4Media.ro.
Criză în industrie: sute de angajați din Bistrița-Năsăud rămân fără loc de muncă / Betak și RAAL notifică AJOFM pentru concedieri colective # G4Media
Luna ianuarie 2026 aduce un val de concedieri colective în județul Bistrița-Năsăud, pe fondul dificultăților financiare majore întâmpinate de doi mari angajatori, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. În total, 340 de persoane urmează să rămână fără loc de muncă. Un agent economic (BETAK) cu domeniul principal de activitate în tratarea și […] © G4Media.ro.
Un consilier local dintr-o comună Alba și-a câștigat în instanță dreptul de a participa online la ședințele de CL / Lucrează la Comisia Europeană , iar un proiect de hotărâre prin care cerea dreptul de a participa online i-a fost respins de către colegi # G4Media
Luis Maria Bunescu, consilier local din comuna Cenade din Alba lucrează la Comisia Europeană la Bruxelles și și-a câștigat în instanță dreptul de participa, în mod online, la ședintele de Consiliu Local, anunță Alba24. Ea a câștigat la alegerile din 2024 un post de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Cenade, din poziția […] © G4Media.ro.
Analiză L’Express (Franţa), via Rador: – Confruntată cu agresiunea nerușinată a puterii americane, Uniunea Europeană trebuie să construiască, împreună cu puterile mijlocii și în primul rând cu continentul african, o nouă axă de nealiniere, afirmă fondatorul Cercului pentru o Europă Geopolitică. Forumul de la Davos din 2026 va rămâne simbolul sfârșitului unei ere care a […] © G4Media.ro.
