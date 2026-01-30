Taxa Temu alungă avioanele cu mărfuri de pe Otopeni la Budapesta

Taxa pe coletele extracomunitare impusă de România de la 1 ianuarie produce efecte dezastruoase și nu pentru că i-ar împovăra pe români cu cei 25 de lei pe care ar trebui să îi plătească pentru fiecare colet, ci pentru că a diminuat bugetul statului.

