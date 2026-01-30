Noi măsuri pentru gestionarea fondurilor europene alocate prin PNRR, aprobate de Guvern
Economica.net, 30 ianuarie 2026 15:20
Guvernul a aprobat, vineri, prin ordonanţă, noi măsuri pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene, prin mecanisme care să prevină apariţia neregulilor în gestionarea acestora şi să consolideze cadrul de administrare a fondurilor europene rambursabile şi nerambursabile alocate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
Acum 10 minute
15:30
Guvernul a aprobat vineri o ordonanţă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prin care pune telemedicina într-un cadru legal funcţional, clar şi coerent, urmând ca aplicarea ei să fie detaliată prin acte normative subsecvente.
15:30
Rompetrol transmite angajaților Petromidia ieșiti la protest că nu pot majora salariile cu cât cer ei, din cauza taxelor mărite. Negocierile continuă, ce vor angajatii, ce oferă compania, și cât este acum salariul net # Economica.net
Unii dintre angajații rafinăriei Petromidia au protestat azi în fața clădirii administrative, pe motiv că cerererea lor de a primi în plus 1.500 de lei net la salariu nu a fost acceptată. Compania spune că efortul financiar suplimentar ar fi 21 de milioane de dolari pe an, pe care nu și-l poate permite în contextul taxelor pe care trebuie să le plătească, și a oferit două bonusuri, în sumă totală de 5.500 de lei. Venitul mediu net la Petromidia este de 10.900 de lei
Acum 30 minute
15:20
15:10
Guvernul a aprobat, vineri, prin ordonanţă, o modificare în Codul fiscal care vizează punerea în acord a dispoziţiilor interne naţionale cu Convenţia-cadru OCDE privind impozitarea.
15:10
UniCredit Bank – Dobândă de 6,30% pe an, pentru depozitele constituite cu fonduri noi # Economica.net
UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobânzi de 6,30% pe an pentru depozitele constituite pe 12 luni exclusiv din fonduri noi de minim 3.000 lei, prin aplicaţia Mobile Banking, şi o dobândă de 3,50% pe an pentru valoarea totală a contului de economii, constituit din minimum 2.000 lei, fonduri noi eligibile, conform unui comunicat al băncii.
15:10
Mecanismul European de Stabilitate ar putea fi utilizat la finanţarea apărării ţărilor din zona euro # Economica.net
Un fond european de criză, care dispune de 430 de miliarde de euro, ar putea împrumuta bani ţărilor din zona euro pentru apărare, într-un context în care blocul comunitar se străduieşte să-şi consolideze forţa armată, a declarat vineri, pentru Reuters, şeful Mecanismului European de Stabilitate, Pierre Gramegna.
Acum o oră
14:50
Neplata primei zile lucrătoare din concediu medical ar fi ilegală, spun consultanții fiscali # Economica.net
Casa Națională de Asigurări de Sănătate intenționează să introducă un exemplu de calcul care precizează în mod explicit că se scade prima zi lucrătoare de concediu medical, un proiect în acest sens fiind publicat pe site-ul instituției. Din păcate acest ordin este inaplicabil, deoarece un ordin de ministru nu ”bate” o ordonanță de urgență, spun cei de la Camera Consultanțulor Fiscali.
14:50
România pregăteşte împrumuturi de 100 de miliarde de euro prin programul de emisiuni titluri de stat „Medium Term Notes” # Economica.net
Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, majorarea cu nouă miliarde de euro a valorii Programului de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" (MTN).
Acum 2 ore
14:30
Regulile noi privind concediul medical de la 1 februarie; prima zi nu va mai fi plătită # Economica.net
Noile reguli privind concediile medicale, aplicabile de la 1 februarie: prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, ceea ce obligă departamentele de resurse umane să actualizeze procedurile interne, aplicațiile de salarizare și să gestioneze relația cu angajații, în timp ce costurile indirecte și complexitatea procesării și calculării salariilor cresc, consideră specialiștii TPA România, companie specializată în audit, contabilitate, consultanță fiscală și consultanță juridică.
14:30
Achiziție RECORD: IKEA ajunge la 500.000 de hectare de pădure după tranzacția de 720 de milioane de euro # Economica.net
Ingka Investments, divizia de investiții a Ingka Group (cel mai mare retailer IKEA), a finalizat achiziția de păduri în Letonia și Estonia, într-o tranzacție care este cea mai mare din istoria companiei, se arată în anunțul suedezilor.
14:00
Energom, parte din grupul Gonzales, a inaugurat o nouă fabrică în Apahida, județul Cluj, anunță compania.
13:50
Apple va da prioritate în acest an producţiei şi livrărilor de trei modele de top ale telefoanelor iPhone, în timp ce lansarea modelului standard va fi amânată, din cauza unei schimbări a strategiei de marketing şi a constrângerilor pe lanţurile de aprovizionare, a relatat vineri cotidianul financiar japonez Nikkei, preluat de Reuters.
13:40
TAROM Tehnic a obținut certificările europene pentru serviciile tehnice de reparații și întreținere # Economica.net
TAROM Tehnic a obținut certificările europene pentru a putea repara și întreține modele de avioane Boeing, Airbus și ATR.
Acum 4 ore
13:30
Peste un miliard de lei, scheme de ajutor pentru proiecte de investiţii, în 2026. Anunțul Guvernului pentru companii # Economica.net
Guvernul pregăteşte şi extinde pentru 2026 scheme de ajutor pentru proiecte de investiţii de cel puţin un miliard de lei, care vor beneficia de granturi, garanţii de stat, facilităţi fiscale şi acces simplificat la terenurile statului, a transmis, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
13:30
Vodafone România a fost furnizorul cel mai frecvent reclamat la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) în timpul anului 2025, urmat de Orange România și Telekom Mobile și Digi Communication, arată datele instituției.
13:20
Trump depune plângere împotriva fiscului american şi Trezoreria şi cere daune de 10 miliarde de dolari # Economica.net
Donald Trump a depus plângere joi împotriva fiscului american şi a cerut daune de 10 miliarde de dolari pentru că acesta nu a reuşit să împiedice scurgerea declaraţiilor sale de impozitare în primul mandat, relatează AFP.
13:10
Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,4% în 2025 # Economica.net
Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale înregistrate anul trecut a fost mai mare cu 4,4% faţă de 2024, situându-se la 37.252, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.
12:40
Un nou tigru al Europei – Spania a fost „motorul” zonei euro în 2025 cu o creştere economică de 2,8% # Economica.net
Cu o creştere economică de 2,8% în 2025, Spania a continuat anul trecut avansul economic înregistrat de la redresarea post-Covid, stimulată în principal de sectorul turismului şi de cererea gospodăriilor, şomajul fiind în scădere, transmite AFP.
12:40
Taxare inversă generalizată la TVA şi listarea la bursă a companiilor de stat – propunerea lui Claudiu Năsui # Economica.net
Deputatul USR Claudiu Năsui propune cinci măsuri care ar da "o gură de oxigen" economiei, printre care taxarea inversă generalizată la TVA şi listarea la bursă a companiilor de stat, subliniind că reducerea taxelor şi a birocraţiei reprezintă singura metodă care şi-a demonstrat performanţa.
12:10
Piaţa de capital din România se află într-un moment de maturizare accelerată, a declarat vineri directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Remus Vulpescu, menţionând că numărul investitorilor activi la BVB a ajuns la finalul anului trecut la 286.000.
12:00
Amenzi pentru casele de amanet şi comercianţii de metale preţioase. Anunţ de la ANPC # Economica.net
Un număr de 148 de amenzi în valoare de peste 260.000 de lei a fost aplicat de către comisarii de la Protecţia Consumatorilor unor operatori economici din domeniul comercializării produselor din metale preţioase.
12:00
Tehnologia de diagnosticare digitală reduce retururile și nemulțumirile din sectorul beauty # Economica.net
Cumpărăturile online au devenit tot mai practicate de către pasionatele de beauty. Pot vâna ofertele, citi recenzii, din confortul propriului cămin. Spre deosebire de magazinele fizice, în cele online e deschis 24/7 și pot petrece oricât timp au nevoie pentru a citi etichetele și a analiza ingredientele.
11:40
Blackjackul este unul dintre cele mai populare jocuri de cazino din lume, atât în sălile fizice, cât și online. Motivul este simplu: regulile sunt ușor de înțeles, jocul este rapid, iar jucătorul poate influența direct rezultatul prin deciziile luate. Spre deosebire de alte jocuri de noroc, blackjackul nu se bazează exclusiv pe șansă, ci și pe strategie. Pentru începători, cunoașterea unor strategii de bază poate face diferența dintre pierderi constante și un joc echilibrat, controlat.
Acum 6 ore
11:30
Ministrul francez al Finanţelor, Roland Lescure, a declarat vineri că, la începutul acestei săptămâni, Franţa a împiedicat operatorul de sateliţi Eutelsat să îşi vândă antenele terestre către fondul suedez EQT, guvernul de la Paris explicând că este vorba de un "activ strategic", informează AFP.
11:30
Rata şomajului în luna decembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, valoare egală cu cea înregistrată în luna noiembrie 2025, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistica, publicate vineri.
10:50
Invazia mașinilor chinezeşti continuă – Una din zece maşini vândute în Europa sunt din China (Bloomberg) # Economica.net
Producătorii auto chinezi au construit aproape o zecime din autoturismele vândute luna trecută în Europa, o cotă record care încheie un an de creştere rapidă, susţinută de vânzările rapide de vehicule hibride şi pe baterii, transmite Bloomberg.
10:40
FOTO – Noile troleibuze autonome ce vor circula în Bucureşti au ajuns în ţară. Pe ce linii intră şi când # Economica.net
Primăria Capitalei anunţă că cele 22 de troleibuze cu autonomie au ajuns în ţară şi urmează să fie introduse, din primăvară, pe linia 86.
10:40
Mercedes-Benz Clasa S revine în lupta cu BMW Seria 7 cu 2.700 de componente complet noi # Economica.net
Aflată pe piață încă din 2020, generația actuală a Mercedes-Benz Clasa S avea nevoie de o modernizare. Mai ales după ce producția sa a scăzut de la peste 90.000 la circa 50.000 de unități. Conform lui Ola Källenius, noua interpretare a Clasei S „rămâne standardul... și promisiunea noastră”.
10:30
Mesajul Lui Nicușor Dan către primari din ţară şi despre situaţia de la Primăria Capitalei # Economica.net
Nicuşor Dan a declarat joi că nu este rezonabil ca primarii "să ceară mai mult decât au avut în 2025", în condiţiile în care, pe deficit, toată lumea a strâns cureaua. De asemenea, președintele a explicatcă actualul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, se confruntă cu o situaţie ''dificilă", deoarece trebuie să găsească un consens în Consiliul General format din opt partide.
10:10
O criză regională ar putea creşte preţurile la carburanţi cu până la 4,5 lei pe litru, în România – Chisăliţă (AEI) # Economica.net
Preţul carburanţilor ar putea creşte în România cu 0,5 bani până la 4,5 lei pe litru, în funcţie de gravitatea unei eventuale crize regionale, cu motorina în prima linie a scumpirilor, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.
10:10
Raiffeisen Bank România – Profit în creştere cu 4%, în 2025, până la 1,75 miliarde lei # Economica.net
Raiffeisen Bank România a încheiat anul 2025 cu un profit net de 1,75 miliarde lei, în creştere cu 4% faţă de anul anterior, potrivit unui comunicat de presă al băncii.
09:50
Venezuela – Reforma petrolului a fost adoptată de autoritățile de la Caracas. SUA elimină o parte din sancţiuni # Economica.net
Adunarea Naţională a Venezuelei a aprobat în unanimitate joi o iniţiativă legislativă care reformează sectorul petrolier, permiţând mai multe investiţii străine, informează AFP şi dpa.
09:50
Donald Trump intenţionează să anunţe vineri care este candidatul său pentru postul de preşedinte al băncii centrale a SUA, Rezerva Federală (Fed), o decizie majoră pentru o instituţie pe care a presat-o fără încetare în speranţa că va obţine dobânzi mai mici, transmite AFP.
Acum 8 ore
08:50
Prieteni "din politică" ai celor care ar putea fi propuşi ca şefi la SRI şi SIE au făcut ca numele celor luaţi în considerare "să apară şi şansele lor să scadă", a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.
08:40
Carburanții s-au scumpit din nou, a fost sărit pragul de 8 lei pe litru la majoritatea benzinăriilor. Noi scumpiri la orizont # Economica.net
Carburanții s-au scumpit din nou azi în benzinăriile Petrom, liderul pieței din România, pentru a opta oară la rând, azi dimineață. Au crescut și prețul motorinei și prețul benzinei.
08:30
Nicuşor Dan, despre situaţia din coaliţie: Nu există alternativă la Bolojan. Nu există lucruri care să ne îngrijoreze # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că a discutat, pe rând, cu liderii partidelor din coaliţie - Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu şi Dominic Fritz şi nu există "lucruri care să îngrijoreze". De asemenea, întrebat dacă se poate guverna în 2026 fără Ilie Bolojan, preşedintele a replicat că "în momentul ăsta nu există altă alternativă".
08:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite vor retrage certificarea aeronavelor Bombardier canadiene, precum şi a "tuturor aeronavelor fabricate în Canada", ca măsură de retorsiune la certificatele "refuzate" de Ottawa pentru avioane americane, relatează AFP.
08:20
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv care indică faptul că Statele Unite "ar putea" impune taxe vamale de o valoare neprecizată ţărilor care vând petrol Cubei, notează AFP.
08:10
Ce spune Nicușor Dan despre relaţia României cu SUA şi discursul lui Trump la adresa Europei # Economica.net
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, la Digi24, întrebat dacă România ar trebui să se simtă amenințată de discursul președintelui american Donald Trump la adresa Europei, că au mai fost „șocuri în ultimul an”, dar care nu au rupt relația țării noastre cu SUA.
08:00
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că în următoarele două luni va exista un Cod urbanistic pentru Capitală.
08:00
Trump consideră „foarte periculoasă” dorinţa Regatului Unit de a se apropia de China # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a apreciat joi drept "foarte periculoasă" dorinţa Regatului Unit de a-şi consolida legăturile cu China, într-un schimb de idei cu presă la sosirea sa la Washington pentru premiera unui documentar despre soţia sa, Melania Trump, notează AFP.
Acum 12 ore
04:10
Control, flexibilitate, zero stres: generația care plătește smart, cu cardul Star de la BT # Economica.net
Generația celor născuți în anii care încep cu ”2” nu mai plătește ”ca înainte”, ci vor soluții simple, digitale și flexibile, care să îi ajute să-și gestioneze banii fără stres. Exact aici intră în joc cardurile Star de la Banca Transilvania.
Acum 24 ore
22:20
Cererea crescută pentru noul iX3 forțează BMW să caute angajați pentru un nou schimb la uzina din Ungaria # Economica.net
Grupul german BMW pregătește o majorare a producției mai rapidă decât își propusese inițial la noua sa uzină din Ungaria pentru a face față cererii neașteptat de mari pentru modelul iX3.
22:20
Asigurarea opţională la pilonul I de pensii costă 12.150 de lei dacă vă asiguraţi la nivelul salariului minim în 2026 # Economica.net
Oamenii care fie nu au venituri fiscalizate, fie au doar venituri din activităţi independente şi/sau drepturi de autor în cuantum total anual (net sau brut, după caz) sub plafonul de 48.600 de lei, care nu s-au pensionat încă, se pot asigura opţional la sistemul public de pensii prin încheierea unui contract de asigurare socială cu Casa de Pensii de care aparţin. Venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, e de cel puţin 4.050 de lei, iar valoarea CAS datorată de persoana fizică, aferentă venitului de 4.050 de lei, este de 1.013 lei lunar, pentru anul 2026.
22:10
Ce planuri anunță Orange România pentru 2026: rețele 5G, metroul din București și renunțarea la vechile tehnologii pe cupru # Economica.net
Orange Romania va continua să își extindă anul acesta rețelele mobile, dar și să își îmbunătățească infrastructura de fibră optică pentru internet fix, potrivit lui Marius Maican, Technology Director Orange Romania. În următorii ani compania își propune ca peste 90% din infrastructura grupului să fie eligibilă pentru cea mai mare viteză.
22:10
Românii mănâncă tot mai puțin zahăr, dar nu neapărat de dragul sănătății. Taxa pe zahăr a tras în jos și producția internă, și importurile # Economica.net
Un român a consumat în 2024, anul în care Guvernul a introdus așa-numita taxă pe zahăr, cu 5,1 kilograme de zahăr mai puțin decât în anul precedent. Impactul s-a văzut direct în importuri, care s-au diminuat, deși producția locală s-a prăbușit și ea cu 70% față de 2023.
22:00
SUA și-au prezentat propunerile pentru Groenlanda. Oferta se bazează pe acordurile de apărare din 1941 și 1951 dintre Washington și Copenhaga # Economica.net
Emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele cheie ale unei propuneri a SUA către Danemarca privind Groenlanda, inclusiv posibile noi baze, extinderea libertăţii operaţionale a SUA şi un "Dom de Aur" deasupra insulei arctice, informează joi DPA, transmite Agerpres.
21:50
UE introduce pe lista sa de sancțiuni împotriva Rusiei patru jurnaliști, un actor și un balerin pentru susținerea arătată față de răzbiul din ucraina # Economica.net
Noile sancţiuni ale Uniunii Europene adoptate joi împotriva unor cetăţeni ruşi afectează două femei şi patru bărbaţi implicaţi în jurnalism, actorie sau dans, care, potrivit statelor membre UE, au contribuit la diseminarea propagandei ruseşti în legătură cu războiul din Ucraina, informează EFE, transmite Agerpres.
21:20
Metroul de Otopeni: Când vor termina „cârtițele” săpăturile la secțiunea 1 Mai – Tokyo. Cum au evoluat lucrările în ianuarie VIDEO # Economica.net
Metrorex prezintă joi jurnalul de șantier al lunii ianuarie de pe Magistrala 6 de metrou, unde cârtița Sfânta Maria a străpuns peretele viitoarei stații Gara Băneasa. Potrivit datelor de progres de la primele două stații ale secțiunii sudice, cârtițele ar putea să ajungă la stația 1 Mai în august anul viitor.
21:20
Primăria Capitalei va declanșa patru proceduri de atribuire pentru 1.000 de autorizații de taximetrie # Economica.net
Primăria Municipiului București va declanşa patru proceduri succesive de atribuire, la intervale de câte trei luni, pentru 1.000 de autorizaţii taxi disponibilizate, dintre care 80 vor fi alocate pentru autovehicule adaptate transportului persoanelor cu dizabilităţi, transmite Agerpres.
