Ce modele de iPhone apar anul acesta – Anunţ de la Apple despre ce va lansa în 2026
Economica.net, 30 ianuarie 2026 13:50
Apple va da prioritate în acest an producţiei şi livrărilor de trei modele de top ale telefoanelor iPhone, în timp ce lansarea modelului standard va fi amânată, din cauza unei schimbări a strategiei de marketing şi a constrângerilor pe lanţurile de aprovizionare, a relatat vineri cotidianul financiar japonez Nikkei, preluat de Reuters.
• • •
