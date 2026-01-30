EXLUSIV. Surpriză: Sacha Dragic a vândut casa de brokeraj Investimental. Cumpărător, Vista Bank

12:15

Angajatorii care vor să acopere prima zi de concediu medical pentru angajaţii lor ca un beneficiu salarial se vor găsi în faţa unui labirint birocratic din februarie 2026, de când prima zi de medical nu va mai fi plătită. Dacă vor să acopere voluntar această primă zi, trebuie să fie atenţi la cum încadrează juridic această plată, astfel încât să nu existe probleme în cazul unui control.