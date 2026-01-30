EXLUSIV. Surpriză: Sacha Dragic a vândut casa de brokeraj Investimental. Cumpărător, Vista Bank
Ziarul Financiar, 30 ianuarie 2026 15:45
EXLUSIV. Surpriză: Sacha Dragic a vândut casa de brokeraj Investimental. Cumpărător, Vista Bank
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
15:45
15:45
Acum o oră
15:00
15:00
Acum 2 ore
14:15
BREAKING. Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh pentru a-l înlocui pe Jerome Powell în funcţia de preşedinte al Rezervei Federale. Cine este Wash, cel care a fost guvernator al Fed în timpul crizei financiare din 2008, şi care acum s-a aliniat dorinţei administraţiei Trump de a reforma FED # Ziarul Financiar
14:15
Ce se mai întâmplă cu spitalele regionale? Doar la Craiova a început construcţia, cu progres de 6,7%, Iaşiul se află „în etapa de pregătire a execuţiei“ iar Clujul încă nu are un constructor, blocat sub valul de contestaţii # Ziarul Financiar
Două din cele trei spitale regionale, care trebuiau să fie gata de fapt încă din 2022, sunt în continuare proiecte pe hârtie, în condiţiile în care la Cluj nu a fost desemnat nici măcar un câştigător, contractul de construcţie fiind în continuare blocat în contestaţii, iar la Iaşi proiectul se află în „etapa de pregătire a execuţiei“.
Acum 4 ore
13:45
13:45
13:30
13:15
ZF Live. Mădălin Roşu, Asirom: Am văzut că există o tendinţă acum în piaţă să înlocuim partea umană cu AI sau cu alte tehnologii. Noi nu vrem să facem asta. Mergem în continuare pe ideea că o poliţă de asigurare este una care se vinde emoţional # Ziarul Financiar
Trendul care s-a mutat de la digitalizare la integrarea inteligenţei artificiale (AI) în majoritatea proceselor şi care capătă tot mai multă tracţiune la nivel global rămâne în unele situaţii destul de ponderat, cel puţin în cazul Asirom. Mădălin Roşu, CEO al Asirom, prezent în cadrul emisiunii ZF Live a spus că firma de asigurări pe care o conduce va merge în continuare pe ideea de a asocia poliţa de asigurare cu emoţia.
13:00
13:00
13:00
13:00
12:45
Cum se resimt provocările economice în rândul micilor antreprenori? Florin Jianu, IMM România: Din a doua jumătate a anului trecut, există o întârziere a plăţii facturilor. Firmele nu mai au bani să plătească. Statul trebuie să recâştige încrederea antreprenorilor # Ziarul Financiar
Odată cu primul pachet fiscal, cumulat cu toate provocările anului trecut, micii antreprenori au început să resimtă asupra businessurilor schimbările. Florin Jianu, preşedintele IMM România, spune că încă din a doua parte a anului trecut a constatat o problemă în rândul antreprenorilor, anume întârzierea plăţii facturilor.
12:45
12:30
12:15
Reguli noi pentru angajatori de la 1 februarie: vor mai plăti voluntar companiile prima zi de concediu medical? Ce consecinţe are scoaterea de la plată a primei zile de medical. Ce calcul a făcut ZF # Ziarul Financiar
Angajatorii care vor să acopere prima zi de concediu medical pentru angajaţii lor ca un beneficiu salarial se vor găsi în faţa unui labirint birocratic din februarie 2026, de când prima zi de medical nu va mai fi plătită. Dacă vor să acopere voluntar această primă zi, trebuie să fie atenţi la cum încadrează juridic această plată, astfel încât să nu existe probleme în cazul unui control.
12:15
12:15
12:00
iPhone 16 a fost cel mai vândut smartphone din lume în 2025. Apple ocupă şapte locuri în top 10, Samsung – trei # Ziarul Financiar
iPhone 16 a fost cel mai vândut smartphone la nivel global în 2025, conform datelor publicate miercuri de firma de cercetare Counterpoint Research. Apple şi Samsung au dominat clasamentul celor mai vândute 10 modele pentru al patrulea an consecutiv. Cele 10 smartphone-uri din top au contribuit cu 19% la vânzările globale de telefoane mobile în 2025. Apple ocupă şapte poziţii în clasament, în timp ce Samsung deţine trei locuri.
Acum 6 ore
11:45
Război total cu statul: Donald Trump dă în judecată ANAF-ul şi american Trezoreria pentru 10 mld. dolari după ce rapoartele privind taxele plătite de preşedintele american s-au scurs în presă. Documentele arată că preşedintele a fentat taxele timp de zece ani sau a plătit sume simbolice # Ziarul Financiar
11:30
11:30
11:30
11:30
11:15
11:15
Interes major pentru deschiderea de fabrici în industria alimentară: peste 120 de proiecte estimate la 400 mil. euro au fost depuse pe măsura DR 23, dar bugetul acoperă abia un sfert # Ziarul Financiar
Peste 120 de proiecte au fost depuse doar pe componenta de înfiinţare fabrici pe schema DR-23 – Procesare produse agricole, parte din Planul Strategic PAC 2023–2027, derulată prin intermediul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), astfel că suma totată a investiţiilor propuse, de 400 mil. euro, depăşeşte de aproape cinci ori bugetul de 82 mil. euro al măsurii.
11:00
11:00
11:00
11:00
10:45
Radu Bălăceanu, fost director foodpanda şi cofondator, LifeBox, preia funcţia de COO la Neakaisa.ro. Obiectivul: lansarea pe două pieţe noi # Ziarul Financiar
Radu Bălăceanu, executiv cu peste 15 ani de experienţă în leadership şi antreprenoriat, a preluat începând cu luna ianuarie 2026 funcţia de chief operating officer (COO) în cadrul magazinului online Neakaisa.ro.
10:45
10:30
Brokerul de credite Imobiliare.ro Finance a intermediat în 2025 împrumuturi de 529 mil.euro, în creştere cu 51%, cea mai mare parte a fondurilor mergând spre segmentul ipotecar. ”Cererea pe segmentul locuinţelor noi a început 2026 în uşoară scădere, dar este posibil să recupereze” # Ziarul Financiar
10:15
Bursă. Unde puteţi face investiţii: Maximele bursiere şi atractivitatea investiţiilor care pot depăşi inflaţia au atras 1 mld. euro în fonduri mutuale în 2025. Directorii văd oportunităţi pe titluri de stat, iar o zi de scădere a bursei este un cadou pentru investitorii care acumulează # Ziarul Financiar
Anul 2025 a adus un nivel record de interes şi performanţă pentru industria fondurilor de investiţii din România, pe fondul popularizării conceptului de investiţie ca urmare a aprecierii spectaculoase a bursei, dată de reajustarea percepţiei la risc, iar directorii fondurilor privesc către 2026 cu aşteptări optimiste şi atenţie la oportunităţile care ar putea fi generate de titlurile de stat şi de acţiuni.
10:15
10:15
10:15
10:15
Acum 8 ore
09:15
Cum vor evolua costurile cu forţa de muncă, economia, creditarea, inflaţia şi deficitele. Avertismentele BNR la început de an. Dispută privind costurile cu forţa de muncă: rămân preocupante sau consolidarea fiscală le va potoli? Ce crede BNR că se va întâmpla cu salariile şi cu piaţa muncii în acest an # Ziarul Financiar
Dinamica costurilor cu forţa de muncă rămâne preocupantă, susţine BNR, dar direcţia în care vor merge aceste costuri nu este clară, în condiţiile în care măsurile de consolidare fiscală vor acţiona în sensul scăderii, la fel ca şi recursul la angajaţi extracomunitari, extinderea digitalizării şi automatizării sau tensiunile comerciale.
08:15
Asociaţia din spatele programului de preacelerare Innovation Labs a intrat acţionar în Pentra Solution, start-up-ul de cybersecurity câştigător al ediţiei 2024 # Ziarul Financiar
Asociaţia Tech Lounge, organizatorul programului de preaccelerare Innovation Labs, a intrat acţionar în Pentra Solutions, startup-ul de cybersecurity fondat de trei tineri care a câştigat „Investment Prize“ la ediţia 2024 a programului, conform datelor publice disponibile. Tech Lounge deţine 1,7% din Pentra Solutions prin vehiculul de investiţii Ilabs Invest, înfiinţat în iunie 2024, reprezentat de Flavia Husar, chief innovation officer şi cofondator al Innovation Labs.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Christa De-Anna, fondatoarea CloudSSM: Digitalizăm procesele de protecţia muncii pentru o piaţă de 5 milioane de angajaţi. Printre clienţi se numără deja un minister şi companii private, iar planul este extinderea europeană # Ziarul Financiar
Start-up-ul local CloudSSM, desprins din compania locală de dezvoltare software Insoftive, şi-a propus să elimine dosarele fizice şi birocraţia din departamentele de resurse umane, digitalizând complet procesele de securitate şi sănătate în muncă (SSM) pentru o piaţă potenţială de aproximativ 5 milioane de angajaţi în România.
Acum 24 ore
00:15
Bursă. Corecţie la Bursa de Valori Bucureşti, pe tranzacţii de peste 320 de milioane de lei: Romgaz şi OMV Petrom au concentrat cea mai mare parte a lichidităţii, într-o şedinţă dominată de marcări de profit şi ordine mari # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti a închis miercuri în scădere, într-o şedinţă care a arătat mai degrabă ca o corecţie tehnică după seria de aprecieri din ultimele săptămâni decât ca o reacţie de panică la factori externi sau interni.
00:15
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Gabriela Pop, 14 ani, atletism: Atletismul m-a ajutat să îmi dezvolt foarte bine condiţia fizică şi rezistenţa şi m-a învăţat cât de importante sunt seriozitatea, perseverenţa şi respectarea obiectivelor # Ziarul Financiar
00:15
Business sportiv. Grand Chess Tour 2026 anunţă linia de start şi un fond de premiere de 2 milioane de dolari # Ziarul Financiar
În al unsprezecelea an de existenţă, Grand Chess Tour (GCT), fondat de Gari Kasparov, revine anul acesta cu nume noi la linia de start şi cu un fond de premiere mărit de la 1,6 la 2 milioane de dolari. Etapa de la Bucureşti, Super Chess Classic Romania 2026, va fi a doua din circuit, după Polonia, şi va avea loc în perioada 12-24 mai.
00:15
Business sportiv. Cum a reuşit un maraton de alergare montană din Bucovina să intre într-unul dintre cele mai importante circuite internaţionale? Bucovina Ultra Rocks va strânge peste 2.000 de alergători din 60 de ţări. „România are printre cele mai mari creşteri ale numărului de practicanţi din Europa“ # Ziarul Financiar
„După câteva experienţe personale în perioada 2017-2019, prin participarea la câteva curse legendare, precum MIUT Madeira, Transgrancaria, Lavaredo Ultra Trail şi UTMB, toate la acea vreme parte din Ultra Trail World Tour, şi din pasiunea pentru acest sport am început să explorăm ideea unei competiţii de anvergură în România pe trasee spectaculoase din masivul Rarău – Giumalău“, aşa îşi povesteşte începutul Paul Smereciuc, cel care ulterior, alături de soţia sa, a pornit Bucovina Ultra Rocks.
00:15
În 2025, turismul din Ungaria a crescut mai rapid decât cel din Austria, Cehia şi Croaţia şi a stabilit un nou record # Ziarul Financiar
Anul trecut, creşterea turismului din Ungaria a fost mai mult decât dublul ratei de expansiune a sectorului din Austria, de peste cinci ori mai mare decât cea a Croaţiei şi depăşeşte semnificativ creşterea din Cehia. Guvernul maghiar a remarcat că turismul este unul dintre cele mai importante motoare ale economiei, având o contribuţie de peste 14% la PIB şi asigurând traiul pentru aproape 400.000 de familii.
00:15
Claudiu Manda, unul dintre noii lideri ai PSD, vrea să facă o fermă pentru producţia de cartofi cu fonduri europene, o investiţie de peste 2 mil. euro # Ziarul Financiar
Peste 100 de milioane de euro este valoarea celor 94 de proiecte depuse de companii din România pentru a accesa fonduri europene prin DR 16, o sesiune prin care se susţine producţia de cartofi. Cererea a fost dublă faţă de bugetul alocat (51 de milioane de euro), deşi sesiunea a fost deschisă numai 5 zile. Ieri, 29 ianuarie, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat lista cu proiectele depuse. Cine se află printre companiile interesate de un sector în care România are deficit?
00:15
Lukoil ajunge la un acord cu colosul american Carlyle pentru vânzarea operaţiunilor internaţionale. Dacă se semnează, Carlyle, deja al treilea producător de gaze din România, devine un jucător semnificativ în piaţa petrolieră # Ziarul Financiar
„PJSC LUKOIL (denumită în continuare Compania) informează că a semnat un acord cu compania de investiţii americană Carlyle privind vânzarea LUKOIL International GmbH (filială deţinută în proporţie de 100% de PJSC LUKOIL, care deţine activele internaţionale ale Grupului LUKOIL).
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.