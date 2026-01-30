EXLUSIV. Surpriză: Sacha Dragic a vândut casa de brokeraj Investimental. Cumpărător, Vista Bank

Acum 15 minute
15:45
EXLUSIV. Surpriză: Sacha Dragic a vândut casa de brokeraj Investimental. Cumpărător, Vista Bank
15:45
Investitorii sunt euforici după nominalizarea lui Kevin Warsh de către Donald Trump pentru funcţia de preşedinte al Rezervei Federale a SUA: Dolaru se apreciază, iar metalele preţioase încep să scadă puternic. Aurul scade cu 5% imediat după anunţ, iar argintul cu 11%
Acum o oră
15:00
Preşedintele AHK România, la Recepţia de Anul Nou: „Europa va avea un loc la masă sau va fi în meniu"
15:00
Bursă. Rezultate VEKTOR by ARIR 2025: Banca Transilvania, Romgaz, Hidroelectrica, Evergent şi One United Properties, printre companiile cu cea mai bună comunicare cu investitorii
Acum 2 ore
14:15
BREAKING. Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh pentru a-l înlocui pe Jerome Powell în funcţia de preşedinte al Rezervei Federale. Cine este Wash, cel care a fost guvernator al Fed în timpul crizei financiare din 2008, şi care acum s-a aliniat dorinţei administraţiei Trump de a reforma FED
14:15
Ce se mai întâmplă cu spitalele regionale? Doar la Craiova a început construcţia, cu progres de 6,7%, Iaşiul se află „în etapa de pregătire a execuţiei" iar Clujul încă nu are un constructor, blocat sub valul de contestaţii
Două din cele trei spitale regionale, care trebuiau să fie gata de fapt încă din 2022, sunt în continuare proiecte pe hârtie, în condiţiile în care la Cluj nu a fost desemnat nici măcar un câştigător, contractul de construcţie fiind în continuare blocat în contestaţii, iar la Iaşi proiectul se află în „etapa de pregătire a execuţiei“.
Acum 4 ore
13:45
​Un nou hotel de brand internaţional. Mercure deschide un hotel nou în centrul Bucureştiului, cu o capacitate de 40 de camere
13:45
Băncile vin cu dobânzi mai bune la depozitele noi constituite online. UniCredit Bank lansează o ofertă de dobândă de 6,3% pe an pentru populaţie, la depozitele cu fonduri noi, de minim 3.000 de lei, constituite pe un an, prin mobile banking
13:30
Ionuţ Simion, PwC România: Harta antreprenoriatului. Companiile cu capital românesc sunt majoritare în topul celor mai mari 5.000 de companii din România, cea mai mare concentrare fiind în Moldova, Dobrogea şi Oltenia
13:15
ZF Live. Mădălin Roşu, Asirom: Am văzut că există o tendinţă acum în piaţă să înlocuim partea umană cu AI sau cu alte tehnologii. Noi nu vrem să facem asta. Mergem în continuare pe ideea că o poliţă de asigurare este una care se vinde emoţional
Trendul care s-a mutat de la digitalizare la inte­grarea inteligenţei artificiale (AI) în ma­joritatea proceselor şi care capătă tot mai multă tracţiune la nivel global rămâne în unele situaţii destul de ponderat, cel puţin în cazul Asirom. Mădălin Roşu, CEO al Asirom, prezent în cadrul emisiunii ZF Live a spus că firma de asigurări pe care o conduce va merge în continuare pe ideea de a asocia poliţa de asigurare cu emoţia.
13:00
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 2 februarie 2026, ora 09.30 cu Dan Armeanu, Vicepreşedinte Autoritatea de Supraveghere Financiară, responsabil Sectorul Pensii Private
13:00
Desant de investitori străini la Guvernul României, în frunte cu Bank of America. Ministerul Finanţelor s-a împrumutat anul trecut de la Bank of America. Ce planuri au în România în acest an investitorii străini şi ce vor să ştie?
13:00
Ce carte îţi recomandă Iulian Cîrciumaru, managing partner al vehiculului de investiţii Vertical Seven Capital
13:00
Producătorul de sisteme de răcire RAAL Bistriţa, cu clienţi precum John Deere, Class sau AGCO, disponibilizează 250 de angajaţi
12:45
Cum se resimt provocările economice în rândul micilor antreprenori? Florin Jianu, IMM România: Din a doua jumătate a anului trecut, există o întârziere a plăţii facturilor. Firmele nu mai au bani să plătească. Statul trebuie să recâştige încrederea antreprenorilor
Odată cu primul pachet fiscal, cu­mulat cu toate provocările anului trecut, micii antre­pre­nori au început să resimtă asupra businessurilor schim­bările. Florin Jianu, preşedin­tele IMM România, spune că încă din a doua parte a anului trecut a con­statat o problemă în rândul antrepre­norilor, anume întârzierea plăţii facturilor.
12:45
Dezvoltatorul imbiliar One United Properties a anunţat la Bursă că Oferta Publică de Cumpărare de acţiuni va avea o primă tranşă în prima decadă a lunii martie. Perioada închisă de tranzacţionare se va încheia pe 27 februarie
12:30
Care sunt primii paşi ca să devii acţionar la OMV Petrom, Hidroelectrica sau Banca Transilvania şi de câţi bani ai nevoie
12:15
Reguli noi pentru angajatori de la 1 februarie: vor mai plăti voluntar companiile prima zi de concediu medical? Ce consecinţe are scoaterea de la plată a primei zile de medical. Ce calcul a făcut ZF
Angajatorii care vor să acopere prima zi de concediu medical pentru angajaţii lor ca un beneficiu salarial se vor găsi în faţa unui labirint birocratic din februarie 2026, de când prima zi de medical nu va mai fi plătită. Dacă vor să acopere voluntar această primă zi, trebuie să fie atenţi la cum încadrează juridic această plată, astfel încât să nu existe probleme în cazul unui control.
12:15
Cât mai poate rezista Viktor Orban? Economia Ungariei e la un pas de stagnare, industria în declin, iar opoziţia câştigă teren cu doar câteva luni înainte de una dintre cele mai importante curse electorale din istoria recentă a Ungariei
12:15
Bursă. Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare investitor în acţiuni din lume, a vândut în 2025 acţiunile pe care le deţinea la Banca Transilvania, OMV Petrom şi One United Properties. Expunerea pe titluri de stat româneşti, redusă cu peste 200 mil. dolari
12:00
iPhone 16 a fost cel mai vândut smartphone din lume în 2025. Apple ocupă şapte locuri în top 10, Samsung – trei
iPhone 16 a fost cel mai vândut smart­phone la nivel global în 2025, conform datelor publicate miercuri de firma de cercetare Counterpoint Research. Apple şi Samsung au dominat clasamentul celor mai vândute 10 modele pentru al patrulea an consecutiv. Cele 10 smartphone-uri din top au contribuit cu 19% la vânzările glo­bale de telefoane mobile în 2025. Apple ocupă şapte poziţii în clasament, în timp ce Samsung deţine trei locuri.
Acum 6 ore
11:45
Război total cu statul: Donald Trump dă în judecată ANAF-ul şi american Trezoreria pentru 10 mld. dolari după ce rapoartele privind taxele plătite de preşedintele american s-au scurs în presă. Documentele arată că preşedintele a fentat taxele timp de zece ani sau a plătit sume simbolice
11:30
Cine este Kevin Warsh, omul pe care Donald Trump vrea să-l pună la conducerea Fed, cea mai puternică bancă centrală din lume. Legătura fabuloasă cu România: Este ginerele lui Ronald Lauder, cel alături de care Adrian Sârbu a lansat PRO TV
11:30
Ce fonduri administrează Raiffeisen Bank România pentru clienţii cu bani: Activele administrate de divizia Private Banking & Premium Invest au atins 4 mld.euro în 2025, în creştere cu 17,7%
11:30
Nadella apasă acceleraţia pe AI, dar Wall Street calcă frâna: Microsoft raportează venituri de peste 81 miliarde dolari, însă investiţiile masive în centre de date prăbuşesc acţiunile cu 5% după raportare
11:30
Ionuţ Simion, Partener PwC România: Harta antreprenoriatului. Companiile cu capital românesc sunt majoritare în topul celor mai mari 5.000 de companii din România, cea mai mare concentrare fiind în Moldova, Dobrogea şi Oltenia
11:15
Tim Cook deschide şampania: Apple depăşeşte toate aşteptările analiştilor după ce Iphone-urile s-au vândut ca pâine caldă şi au adus companiei 85 mld. dolari. Acţiunile cresc pe bursă
11:15
Interes major pentru deschiderea de fabrici în industria alimentară: peste 120 de proiecte estimate la 400 mil. euro au fost depuse pe măsura DR 23, dar bugetul acoperă abia un sfert
Peste 120 de proiecte au fost depuse doar pe componenta de înfiinţare fabrici pe schema DR-23 – Procesare produse agricole, parte din Planul Strategic PAC 2023–2027, deru­lată prin intermediul Agenţiei pentru Finanţarea Investi­ţiilor Rurale (AFIR), astfel că suma totată a investiţiilor propuse, de 400 mil. euro, depăşeşte de aproape cinci ori bu­ge­tul de 82 mil. euro al măsurii.
11:00
Raiffeisen Bank România a încheiat 2025 cu active de 88,6 miliarde lei, în creştere cu 8%, şi un profit net de 1,7 miliarde lei (337 mil.euro), cu 4% mai mare decât cel din 2024. Depozitele au crescut cu 7%, iar creditele cu 11%
11:00
Apple a raportat rezultate peste aşteptările pieţei în primul trimestru fiscal, după ce veniturile din iPhone au atins un maxim istoric. Gigantul tech avertizează că tensiunile din piaţa cipurilor de memorie ar putea eroda marjele în perioada următoare
11:00
Remus Vulpescu, CEO, Bursa de Valori Bucureşti: Piaţa locală de capital se maturizează accelerat, cu 286.000 de investitori de retail activi la finele anului trecut, de cinci ori mai mult decât în 2019
11:00
Franţa sfidează criza politică: Economia franceză a bifat o creştere economică modestă de 0,2% în T4/2025, în ciuda turbulenţelor şi a tensiunilor fiscale
10:45
Radu Bălăceanu, fost director foodpanda şi cofondator, LifeBox, preia funcţia de COO la Neakaisa.ro. Obiectivul: lansarea pe două pieţe noi
Radu Bălăceanu, executiv cu peste 15 ani de experienţă în leadership şi antreprenoriat, a preluat începând cu luna ianuarie 2026 funcţia de chief operating officer (COO) în cadrul magazinului online Neakaisa.ro.
10:45
Cine este Kevin Warsh, omul pe care Donald Trump vrea să-l pună la conducerea Fed, cea mai puternică bancă centrală din lume
10:30
Brokerul de credite Imobiliare.ro Finance a intermediat în 2025 împrumuturi de 529 mil.euro, în creştere cu 51%, cea mai mare parte a fondurilor mergând spre segmentul ipotecar. "Cererea pe segmentul locuinţelor noi a început 2026 în uşoară scădere, dar este posibil să recupereze"
10:15
Bursă. Unde puteţi face investiţii: Maximele bursiere şi atractivitatea investiţiilor care pot depăşi inflaţia au atras 1 mld. euro în fonduri mutuale în 2025. Directorii văd oportunităţi pe titluri de stat, iar o zi de scădere a bursei este un cadou pentru investitorii care acumulează
Anul 2025 a adus un nivel record de interes şi perfor­manţă pentru industria fondurilor de investiţii din România, pe fondul popu­larizării conceptului de investiţie ca urmare a aprecierii spectaculoase a bursei, dată de reajustarea percepţiei la risc, iar directorii fondurilor privesc către 2026 cu aşteptări optimiste şi atenţie la oportu­nităţile care ar putea fi generate de titlurile de stat şi de acţiuni.
10:15
„Într-o lume plină de incertitudini, investitorii caută pieţe mai simple, cu businessuri uşor de înţeles, iar România este una dintre ele", spune Mihai Constantinescu, investitor pe piaţa de capital, la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi
10:15
Aurul şterge într-o oră 3.200 de miliarde de dolari, echivalentul a 58 de miliarde pe minut, îşi revine parţial şi apoi cade din nou, pe fondul temerilor privind o conducere mai dură a Fed
10:15
Raiffeisen Bank România a încheiat 2025 cu active de 88,6 miliarde lei, în creştere cu 8%, şi un profit net de 1,7 miliarde lei, cu 4% mai mare decât cel din 2024
10:15
Ai ideea, dar ai nevoie de cineva care să te ajute să o pui în aplicare? Dacă eşti student la Cluj, ai şansa să participi la un incubator de afaceri şi să faci primii paşi pentru a-ţi transforma visul într-un business real
Acum 8 ore
09:15
Cum vor evolua costurile cu forţa de muncă, economia, creditarea, inflaţia şi deficitele. Avertismentele BNR la început de an. Dispută privind costurile cu forţa de muncă: rămân preocupante sau consolidarea fiscală le va potoli? Ce crede BNR că se va întâmpla cu salariile şi cu piaţa muncii în acest an
Dinamica costurilor cu forţa de muncă rămâne preocupantă, susţine BNR, dar direcţia în care vor merge aceste costuri nu este clară, în condiţiile în care măsurile de consolidare fiscală vor acţiona în sensul scăderii, la fel ca şi recursul la angajaţi extracomunitari, extinderea digitalizării şi automatizării sau tensiunile comerciale.
08:15
Asociaţia din spatele programului de preacelerare Innovation Labs a intrat acţionar în Pentra Solution, start-up-ul de cybersecurity câştigător al ediţiei 2024
Asociaţia Tech Lounge, organi­za­torul programului de preaccelera­re Innovation Labs, a intrat acţionar în Pentra Solutions, startup-ul de cy­bersecurity fondat de trei tineri care a câştigat „Investment Prize“ la ediţia 2024 a programului, conform datelor publice disponibile. Tech Lounge deţine 1,7% din Pentra Solutions prin vehiculul de investiţii Ilabs Invest, în­fiinţat în iunie 2024, reprezentat de Flavia Husar, chief innovation officer şi cofondator al Innovation Labs.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Christa De-Anna, fondatoarea CloudSSM: Digitalizăm procesele de protecţia muncii pentru o piaţă de 5 milioane de angajaţi. Printre clienţi se numără deja un minister şi companii private, iar planul este extinderea europeană
Start-up-ul local CloudSSM, desprins din compania locală de dez­voltare software Insoft­ive, şi-a propus să elimi­ne do­sarele fizice şi birocraţia din departamentele de resurse umane, digita­lizând complet procesele de securitate şi sănătate în muncă (SSM) pentru o piaţă potenţială de aproximativ 5 milioane de angajaţi în România.
Acum 24 ore
00:15
Bursă. Corecţie la Bursa de Valori Bucureşti, pe tranzacţii de peste 320 de milioane de lei: Romgaz şi OMV Petrom au concentrat cea mai mare parte a lichidităţii, într-o şedinţă dominată de marcări de profit şi ordine mari
Bursa de Valori Bucureşti a închis miercuri în scădere, într-o şedinţă care a arătat mai degrabă ca o corecţie tehnică după seria de aprecieri din ultimele săptămâni decât ca o reacţie de panică la factori externi sau interni.
00:15
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Gabriela Pop, 14 ani, atlet
00:15
Business sportiv. Grand Chess Tour 2026 anunţă linia de start şi un fond de premiere de 2 milioane de dolari Ziarul Financiar
În al unsprezecelea an de existenţă, Grand Chess Tour (GCT), fondat de Gari Kasparov, revine anul acesta cu nume noi la linia de start şi cu un fond de premiere mărit de la 1,6 la 2 milioane de dolari. Etapa de la Bucureşti, Super Chess Classic Romania 2026, va fi a doua din circuit, după Polonia, şi va avea loc în perioada 12-24 mai.
00:15
Business sportiv. Cum a reuşit un maraton de alergare montană din Bucovina să intre într-unul dintre cele mai importante circuite internaţionale? Bucovina Ultra Rocks va strânge peste 2.000 de alergători din 60 de ţări. „România are printre cele mai mari creşteri ale numărului de practicanţi din Europa“ Ziarul Financiar
„După câteva experienţe personale în perioada 2017-2019, prin participarea la câteva curse legendare, precum MIUT Madeira, Transgrancaria, Lavaredo Ultra Trail şi UTMB, toate la acea vreme parte din Ultra Trail World Tour, şi din pasiunea pentru acest sport am început să explorăm ideea unei competiţii de anvergură în România pe trasee spectaculoase din masivul Rarău – Giumalău“, aşa îşi povesteşte începutul Paul Smereciuc, cel care ulterior, alături de soţia sa, a pornit Bucovina Ultra Rocks.
00:15
În 2025, turismul din Ungaria a crescut mai rapid decât cel din Austria, Cehia şi Croaţia şi a stabilit un nou record Ziarul Financiar
Anul trecut, creşterea turis­mu­lui din Ungaria a fost mai mult decât dublul ratei de expansiune a sectorului din Austria, de peste cinci ori mai mare decât cea a Croaţiei şi depăşeşte semnificativ creşterea din Cehia. Guvernul maghiar a remarcat că turismul este unul dintre cele mai importante motoare ale economiei, având o contribuţie de peste 14% la PIB şi asigurând traiul pentru aproa­pe 400.000 de familii.
00:15
Claudiu Manda, unul dintre noii lideri ai PSD, vrea să facă o fermă pentru producţia de cartofi cu fonduri europene, o investiţie de peste 2 mil. euro Ziarul Financiar
Peste 100 de milioane de euro este valoarea celor 94 de proiecte depuse de companii din România pentru a accesa fonduri europene prin DR 16, o sesiune prin care se susţine pro­ducţia de cartofi. Cererea a fost dublă faţă de bugetul alocat (51 de milioane de euro), deşi sesiunea a fost deschisă numai 5 zile. Ieri, 29 ianuarie, Agenţia pentru Finanţarea Investi­ţiilor Rurale (AFIR) a publicat lista cu proiectele depuse. Cine se află printre companiile interesate de un sector în care România are deficit?
00:15
Lukoil ajunge la un acord cu colosul american Carlyle pentru vânzarea operaţiunilor internaţionale. Dacă se semnează, Carlyle, deja al treilea producător de gaze din România, devine un jucător semnificativ în piaţa petrolieră Ziarul Financiar
„PJSC LUKOIL (denumită în conti­nuare Compania) informează că a sem­nat un acord cu compania de investiţii americană Carlyle privind vân­zarea LUKOIL International GmbH (filială deţinută în proporţie de 100% de PJSC LUKOIL, care de­ţine activele interna­ţionale ale Gru­pu­lui LUKOIL).
