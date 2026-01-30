Austria va organiza un referendum privind prelungirea stagiului militar obligatoriu

15:00

Stenograme din referatul de arestare al avocatei Adriana Georgescu, acuzată că cerea mită unui om de afaceri pentru intervenții în dosare penale au fost făcute publice. „Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”, spunea fosta membră PNL în interceptările DNA. Femeia s-ar fi folosit inclusiv de numele premierului Ilie Bolojan sau al președintelui Nicușor Dan și se fotografia alături de politicieni și de alți oameni influenți pentru a le câștiga încrederea celor de la care pretindea mită. Avocata este acuzată de trafic de influență, alături de un fals general SIE. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 zile, anunță Digi24.