NYT dezvăluie că lui Trump i s-a propus „opţiunea riscantă” a unei infiltrări în Iran
Digi24.ro, 30 ianuarie 2026 18:20
Preşedintelui american Donald Trump i s-a propus, între alte opţiuni, să trimită în secret comandouri americane care să distrugă sau avarieze grav elemente ale programului nuclear iranian care nu au fost atinse în bombardamentele americane din iunie, în timpul „Războiului de 12 zile” declanşat de Israel, „una dintre cele mai riscante opţiuni”, dezvăluie The New York Times (NYT).
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
18:40
Vucic aprobă controversata reformă judiciară care pune în pericol aderarea Serbiei la UE # Digi24.ro
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a semnat vineri reforma judiciară controversată, despre care Comisia Europeană afirmă că subminează independența justiției și îndepărtează țara de aderarea la Uniunea Europeană.
Acum 15 minute
18:30
Rusia amenință că va lua „toate măsurile” posibile împotriva Occidentului, pentru a-și proteja petrolierele # Digi24.ro
Rusia a avertizat, vineri, că va lua toate măsurile pe care le are la dispoziţie pentru a-şi proteja petrolierele, după ce astfel de nave au fost capturate recent de SUA şi Franţa în apele internaţionale, relatează agenţiile Reuters şi EFE. Între timp, Uniunea Europeană lucrează la un nou pachet de sancţiuni ce ar extinde restricţiile împotriva flotei fantomă a Moscovei.
18:30
Guvernul abrogă temporar articolul care permite companiilor mari să exporte profiturile, pentru a nu întârzia aderarea la OCDE # Digi24.ro
Guvernul a decis să elimine temporar articolul de lege care permite companiilor mari să își exporte profiturile, după ce a apărut suspiciunea că acesta ar putea contraveni recomandărilor OCDE, a explicat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, care a subliniat că măsura este provizorie până la găsirea unei formule agreate care să nu întârzie parcursul României către aderarea la organizație.
Acum 30 minute
18:20
Preşedintelui american Donald Trump i s-a propus, între alte opţiuni, să trimită în secret comandouri americane care să distrugă sau avarieze grav elemente ale programului nuclear iranian care nu au fost atinse în bombardamentele americane din iunie, în timpul „Războiului de 12 zile” declanşat de Israel, „una dintre cele mai riscante opţiuni”, dezvăluie The New York Times (NYT).
18:20
Austria va organiza un referendum privind prelungirea stagiului militar obligatoriu, a anunţat vineri cancelarul austriac Christian Stocker, relatează dpa.
Acum o oră
18:10
Discuțiile dintre Ucraina, SUA și Rusia ar putea fi amânate din cauza tensiunilor din Iran. Anunțul lui Zelenski # Digi24.ro
Discuțiile trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, programate pentru acest weekend, ar putea fi amânate, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul faptului că Washingtonul se concentrează momentan pe situația din Iran.
18:10
Șeful puterii judiciare din Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, a avertizat vineri că statele europene „vor suporta consecințele” deciziei de a include Corpul Gardienilor Revoluției pe lista organizațiilor teroriste a Uniunii Europene, calificând măsura drept „fără sens”.
17:50
Ministrul Rogobete: 33 de medicamente noi vor fi introduse pe lista celor compensate și gratuite # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că anul acesta lista medicamentelor compensate și gratuite va crește cu 33 de medicamente şi, de asemenea, va fi extinsă lista de boli pentru substanțele existente pe listă.
Acum 2 ore
17:40
Arest preventiv și arest la domiciliu pentru reprezentanții firmei implicați în schema de tip Nordis, cu prejudiciu de 330.000 de euro # Digi24.ro
Unul dintre cei doi reprezentanţi ai societăţii de intermedieri imobiliare care au înşelat opt persoane cu 330.000 de euro, printr-o schemă de tip Nordis, bazată pe antecontracte de vânzare pentru apartamente deja vândute sau ipotecate, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în timp ce celălalt a fost plasat în arest la domiciliu.
17:30
Zelenski acuză Europa că a întrerupt aprovizionarea cu sisteme de apărare aeriană și a provocat un colaps energetic în Ucraina (FT) # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că partenerii europeni au lăsat efectiv sistemul de apărare aeriană al Ucrainei neprotejat într-un moment critic, în timp ce rachetele balistice rusești au lovit infrastructura energetică a țării și au împins-o „la un pas de o pană de curent”, scrie Financial Times.
17:30
Dogioiu spune că nu există legături între premier și avocata Adriana Georgescu: „Sunt doar fotografii de la evenimente publice” # Digi24.ro
Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență pe avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant în timp ce primea mită de zeci de mii de euro, nici pe omul de afaceri Jean Tucan, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Fotografiile în care premierul apare alături de avocată sunt de la evenimente publice, unde numeroși participanți solicită imagini cu șeful Executivului, iar acestea nu indică vreo relație personală sau oficială, a adăugat ea.
17:30
(P) Kaufland aduce „Mingea neoficială” la Transylvania Open: o inițiativă care face bine, dincolo de teren # Digi24.ro
În calitate de partener principal al Transylvania Open, Kaufland aduce în atenție „Mingea neoficială” – o inițiativă care completează competiția sportivă cu o dimensiune socială clară și un impact care depășește limitele terenului. Proiectul pornește de la valorile sportului de performanță și le transpune într-un demers concret despre acces, incluziune și șanse reale.
17:20
„Taxă pe libertate”: Cum intenționează Olanda să crească bugetul pentru apărare
17:20
Persoanele de cetăţenie străină condamnate la pedepse cu închisoarea de un an sau mai mult pentru infracţiuni grave vor fi expulzate din Danemarca, a anunţat vineri guvernul de la Copenhaga în cadrul prezentării unui nou plan pentru înăsprirea politicii sale în materie de imigraţie, relatează AFP.
17:10
ANAF va crea o divizie specială pentru tranzacțiile cu criptomonede, după reorganizare. Adrian Nica: „Avem cinci ani să îi prindem” # Digi24.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală va crea, în urma reorganizării, o divizie specială care va viza tranzacțiile cu criptomonede, a anunțat vineri președintele instituției, Adrian Nica, citat de Agerpres. Noua structură va urmări faptele prin care unii contribuabili încearcă să ascundă activități ilegale folosind zona cripto.
17:10
12 oferte pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava-Siret. Pistol: „Interes masiv pentru acest drum strategic” # Digi24.ro
12 oferte au fost depuse pentru construcţia primelor două loturi din Drumul Expres Suceava - Siret, a anunţat șeful CNAIR, Cristian Pistol. Este vorba despre asocieri de constructori din România, Bulgaria şi Ucraina.
16:50
Ioana Dogioiu: Premierul va propune „cât de curând” un ministru al Educației. Decizia finală trebuie luată și în cadrul PNL # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan va anunța „cât de curând” o propunere pentru portofoliul Educației, însă decizia depinde și de validarea în PNL, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, care a subliniat că că viitorul ministru trebuie să fie o persoană credibilă și cu anvergură în domeniu.
Acum 4 ore
16:40
Un cuplu indonezian a fost pedepsit cu 140 de lovituri de nuia pentru relaţii sexuale în afara căsătoriei şi consum de alcool # Digi24.ro
O femeie şi un bărbat acuzaţi de relaţii sexuale în afara căsătoriei şi consum de alcool au fost supuşi uneia dintre cele mai severe pedepse de când provincia indoneziană Aceh a adoptat legea sharia, relatează BBC şi The Guardian, citate de News.ro.
16:40
Nicușor Dan a numit un nou secretar CSAT. Cel numit este un general specializat în operațiuni de informare și psihologice # Digi24.ro
Administrația prezidențială a anunțat printr-un comunicat că generalul cu patru stele Șomordolea Vasile Mihai, care ocupa funcția de secretar al Consiliului Suprem de Apărarea a Țării, a fost trecut în rezervă, iar funcția acestuia va fi ocupată de către generalul Cîrstea Sorin.
16:40
Sentință definitivă în cazul mamei din Galați care și-a torturat și ucis fetița. Unchiul și mătușa copilei vor sta și ei după gratii # Digi24.ro
28 de ani și 4 luni de închisoare într-un caz de rele tratamente aplicate minorului. Sentința definitivă a fost dictată în cazul unei mame din Galați care și-a torturat până la moarte fetița de 9 ani. Și unchiul și mătușa copilei, care locuiau în același apartament și au fost complici, vor sta după gratii.
16:30
Un număr de 12 state, printre care şi România, au avertizat asupra riscului crescut al unui accident nuclear în Ucraina, la o sesiune specială a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) desfăşurată vineri la Viena.
16:20
Coroana britanică, expusă pentru secole de sclavie. Regele Charles, presat să-și ceară scuze pentru crime împotriva umanității # Digi24.ro
Presiunea asupra regelui Charles crește, după apariția unor cercetări care arată că monarhia britanică și Marina Regală au avut un rol central în extinderea și protejarea comerțului transatlantic cu africani înrobiți timp de sute de ani. Parlamentari, experți ONU și organizații pentru drepturile omului cer o scuză oficială din partea coroanei, susținând că simplele expresii de „regret personal” nu sunt suficiente pentru a răspunde uneia dintre cele mai grave crime din istoria umanității și pentru a aborda moștenirea de rasism și inegalitate care persistă până astăzi.
16:20
Radioactivitate detectată în aer, în Finlanda. Anunțul făcut de autoritățile de la Helsinki privind riscul pentru sănătatea publică # Digi24.ro
Cantități mici de substanțe radioactive au fost detectate în probele de aer prelevate în Finlanda, însă nu există niciun risc pentru sănătatea publică, a declarat vineri autoritatea de supraveghere a siguranței nucleare din această țară, citată de Reuters.
16:10
Ce au făcut parlamentarii anul trecut? Sute de legi depuse, majoritatea rămase în aer. Aleșii și-au concentrat atenția pe zile festive # Digi24.ro
Peste 700 de proiecte de lege au fost depuse în Parlament doar anul trecut, pentru dezbatere și adoptare. Dintre acestea, cele mai multe au rămas fără deznodământ. Puțin peste 100 au fost adoptate și doar câteva respinse, restul au rămas în sertare. Dintre legile intrate în vigoare, numeroase sunt pentru zile de sărbătoare, precum „instituirea zilei de 21 septembrie Ziua Munților Apuseni”.
16:00
Furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents. Detectiv de artă: „Nu am întâlnit niciodată aşa ceva în cariera mea” # Digi24.ro
Deși a trecut un an de la furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents, Olanda, detectivul de artă Arthur Brand a afirmat că încă mai are speranțe: „Aștept un telefon”. Acesta a fost implicat anterior, printre altele, în găsirea și returnarea picturilor furate din Muzeul Westfries. Primește regulat ponturi, dar până în prezent nu a auzit nimic despre obiectele furate din Muzeul Drents, relatează RTV Drenthe.
15:50
Incident în Capitală: linia de tramvai 41, complet blocată din cauza unei defecțiuni la rețeaua electrică # Digi24.ro
Linia de tramvai 41 din București, una dintre cele mai importante rute de transport public din Capitală, este complet blocată din cauza unei defecțiuni apărute la rețeaua electrică.
15:40
Melania Trump a explicat ce răspuns a primit de la Vladimir Putin în privința copiilor ucraineni răpiți # Digi24.ro
Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a dezvăluit, într-un interviu acordat Fox Business, răspunsul pe care l-a primit de la președintele rus Vladimir Putin cu privire la cererea sa de a-i returna pe copiii ucraineni.
15:40
Bunurile din patrimoniul României vor putea fi scoase din țară doar temporar. Cine și în ce condiții le poate folosi # Digi24.ro
Guvernul a adoptat vineri, 30 ianuarie, o ordonanță care modifică modul în care sunt protejate și folosite bunurile din patrimoniul cultural național mobil, pentru ca aceste obiecte să fie mai bine promovate, inclusiv în afara țării, dar fără a le pune în pericol.
15:30
Un fost înalt oficial european îl critică dur pe șeful NATO: „Rutte este dezamăgitor, trebuie să înceteze să mai fie un agent american” # Digi24.ro
Fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel, a declarat pentru Euronews că „abordarea lingușitoare” a lui Rutte față de președintele SUA va duce la un „eșec total”. Șeful NATO, Mark Rutte, ar trebui să înceteze să mai fie un „agent american” și să unească alianța militară tensionată în fața „retoricii ostile” și a „intimidării” Statelor Unite, a declarat fostul șef al Consiliului European, Charles Michel, pentru Euronews.
15:20
Ilie Bolojan ar putea cere vot de încredere în PNL, după atacurile interne. Ce spune despre schimbarea premierilor, în 2027, cu PSD # Digi24.ro
Ilie Bolojan susține că le-ar putea cere un vot de încredere colegilor din PNL în perioada următoare, după ce au apărut nemulțumiri în interiorul partidului față de premier. Șeful Executivului mai spune că nu va susține o variantă de guvern minoritar și respinge acuzațiile unui edil PNL, care susține că Ilie Bolojan le-ar fi transmis liberalilor că rotativa guvernamentală din 2027, cu PSD, nu va avea loc.
15:20
Trapperul MGK, reținut după o bătaie la o sală din Capitală: alți 6 tineri, săltați de poliție. Aveau la ei cuţite, pistoale și săbii # Digi24.ro
Şapte tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani, care s-au bătut în vestiarul unei săli de sport din Sectorul 6 al Capitalei având asupra lor arme albe şi spray-uri lacrimogene, au fost reţinuţi de poliţişti pentru portul fără drept de substanţe sau obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Trapperul MGK, vedetă pe TikTok, ar fi fost unul dintre tinerii implicaţi în scandal.
15:00
Un nou procedeu de camuflaj testat de ruși: îmbrăcămintea de pinguin. Dronele ucrainene nu se lasă păcălite # Digi24.ro
Armata rusă continuă să testeze, intensiv, o nouă metodă de camuflaj. Pentru a doua oară, zilele trecute, soldați ruși, deghizați în pinguini, au fost luați la țintă de drone și lunetiștii ucraineni, semn că mijlocul de camuflaj nu prea funcționează, informează Digi24.
15:00
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, va înfrunta echipa lui Ionuţ Radu, Celta Vigo, în play-off-ul Ligii Europa, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi de vineri, de la Nyon.
15:00
Stenograme din dosarul avocatei care lua mită: „Sunt conectată și la mafie, și la miniștri”. Adriana Georgescu, poze cu politicieni # Digi24.ro
Stenograme din referatul de arestare al avocatei Adriana Georgescu, acuzată că cerea mită unui om de afaceri pentru intervenții în dosare penale au fost făcute publice. „Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”, spunea fosta membră PNL în interceptările DNA. Femeia s-ar fi folosit inclusiv de numele premierului Ilie Bolojan sau al președintelui Nicușor Dan și se fotografia alături de politicieni și de alți oameni influenți pentru a le câștiga încrederea celor de la care pretindea mită. Avocata este acuzată de trafic de influență, alături de un fals general SIE. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 zile, anunță Digi24.
14:50
Guvernul a adoptat Ordonanța pentru construcții: proceduri digitale și termene clare pentru autorizații # Digi24.ro
Guvernul a aprobat vineri o Ordonanță care modifică legislația din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului. Potrivit Ministerului Dezvoltării, noile reguli au ca scop principal reducerea birocrației și simplificarea procedurilor pentru obținerea autorizațiilor de construcție, atât pentru lucrări private, cât și pentru proiecte publice.
14:50
Polonia a semnat contracte pentru zidul anti-drone „cel mai modern din Europa”. Donald Tusk: „Un moment istoric” # Digi24.ro
Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea forţelor armate cu un zid anti-drone pentru protecţia frontierei de est a ţării şi totodată a NATO şi a Uniunii Europene, relatează AFP.
Acum 6 ore
14:40
Revoltă printre șoferii și vatmanii de la STB din cauza scandalului politic din CGMB: „Când au furat, ne-au întrebat pe noi?” # Digi24.ro
Este revoltă printre șoferi și vatmani, enervați că STB este la un pas de insolvență din cauza datoriilor. O parte dintre ei au răbufnit la microfonul Digi 24, cu mesaje adresate celor pe care îi consideră vinovați.
14:30
Conducerea militară şi civilă a misiunii SUA în Gaza va fi înlocuită şi numele noilor titulari vor fi anunţate public, au declarat vineri diplomaţi americani, citaţi de Reuters, în contextul în care ţările europene îşi regândesc prezenţa în cadrul iniţiativei post-conflict pentru enclava palestiniană.
14:20
Fondul de criză al UE, în valoare de 500 de miliarde €, ar putea fi utilizat pentru apărare. De ce România nu va avea acces la bani # Digi24.ro
Un fond european de criză cu rezerve de peste 430 de miliarde de euro ar putea împrumuta bani țărilor UE pentru apărare, a declarat pentru Reuters șeful Mecanismului European de Stabilitate (MES), în contextul în care blocul se străduiește să-și consolideze armatele. Dacă se va ajunge la o astfel de măsură, banii vor putea fi accesați doar de țările din zona euro, cel puțin conform regulilor de funcționare a fondului din prezent, excluzând astfel țări precum România și Polonia, care nu folosesc moneda unică europeană.
14:20
Pădurile României, distruse sistematic: Comorova, perla verde a litoralului, pe jumătate pierdută. Tăieri ilegale și în Prahova # Digi24.ro
Pădurile României se confruntă cu distrugeri sistematice, provocate atât de defrișări brutale, cât și de retrocedări ilegale. Pădurea Comorova, perla verde a litoralului românesc, avea peste 885 de hectare în urmă cu 100 de ani, dar acum a rămas pe jumătate. Situații similare se regăsesc și în județul Prahova. Polițiștii au făcut sute de controale și au dat amenzi de sute de mii de lei doar anul trecut.
14:00
Guvernul introduce noi reguli pentru schimbul automat de informații fiscale. Sunt vizate marile companii # Digi24.ro
Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanță care modifică Codul de procedură fiscală și introduce în legislația românească noile reguli europene privind schimbul automat de informații între autoritățile fiscale. Măsura creează un sistem standard de raportare pentru marile companii, în legătură cu impozitul minim global. Potrivit Executivului, scopul este creșterea transparenței în sistemul fiscal și reducerea practicilor prin care profiturile sunt mutate artificial dintr-o țară în alta pentru a evita plata taxelor. În același timp, autoritățile spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate și predictibilitate pentru mediul de afaceri.
14:00
Câmpul minat comercial al lui Donald Trump pune presiune pe aliații Americii: „A majorat tarifele vamale în două situații distincte” # Digi24.ro
Comerțul global este un teren minat în era Trump: oriunde ar păși liderii mondiali, ei riscă să declanșeze un nou conflict cu administrația Trump — indiferent dacă este vorba de un acord comercial sau nu, relatează Axios.
14:00
Zelenski respinge revendicările teritoriale ale Rusiei. La ce teritoriu nu va renunța liderul ucrainean și ce îi cere Americii # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat vineri că Ucraina nu va accepta revendicările teritoriale ale Rusiei, care includ întreaga regiune Donbas pentru a încheia războiul, şi a insistat că acordul de garanţii de securitate pe care îl solicită de la SUA pentru a împiedica Kremlinul să invadeze din nou trebuie semnat înainte de confirmarea oricărui ipotetic acord de pace care să pună capăt conflictului, informează EFE.
13:50
Care sunt meciurile din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. Pe cine va înfrunta Interul lui Cristi Chivu # Digi24.ro
Cele opt meciuri din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor au fost trase la sorți, vineri, la sediul UEFA din Nyon, Elveția.
13:40
Bancher ucrainean cu cetățenia română, găsit mort după ce a căzut de la fereastra unui hotel din Milano. Poliția: circumstanțe suspecte # Digi24.ro
Un fost bancher ucrainean de renume a fost găsit mort după ce a căzut de la fereastra de la etajul patru al unei locuințe închiriate pe termen scurt în Italia.
13:40
România, dată în judecată de CE, la Curtea de Justiție a UE pentru că nu a închis și nu a reabilitate depozitele de deșeuri # Digi24.ro
Comisia Europeană a decis, vineri, să iniţieze o acţiune împotriva României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligaţiilor care îi revin în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor în temeiul Tratatului de aderare a României şi al Directivei privind depozitele de deşeuri (Directiva 1999/31/CE, astfel cum a fost modificată de Directiva (UE) 2018/850), informează un comunicat de presă al executivului comunitar.
13:30
Cum poate Europa să arate forță în era Trump. Antonia Colibășanu: Am vorbit pe limba lui și a rezultat un tratament de la egal la egal # Digi24.ro
„Credem profund în legăturile pe care le avem cu Europa ca civilizație. Vreau să o văd prosperând.” Cuvintele îi aparţin preşedintelui Statelor Unite, sunt din discursul său fluviu, de la Davos. Legătura dintre Europa şi SUA nu s-a rupt, dar cu siguranţă se transformă. Cum va arăta noua relaţie între aliaţii istorici? Primim răspunsuri de la Antonia Colibăşanu, analist principal la Geopolitical Futures.
13:30
Crima din Cenei. Copilul de 13 ani a fost dus într-un centru al Protecției Copilului. Drepturile părinților au fost suspendate # Digi24.ro
Copilul de 13 ani, considerat principalul vinovat în cazul crimei din Cenei, a fost luat de autorități și dus într-un centru al Protecției Copilului prin ordonanță președințială. Hotărârea a fost luată după ce părinții minorului nu ar fi respectat măsurile de supraveghere impuse de specialiști.
13:20
Ministrul Sănătăţii, despre măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale: Aduce inechități, dar „s-a pierdut controlul” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale aduce multe inechităţi pentru oamenii care într-adevăr au nevoie de acest tip de concediu, însă a fost introdusă întrucât „s-a pierdut controlul” asupra concediilor medicale fictive.
13:10
Google a declarat că motorul său de căutare s-ar putea defecta, în condițiile în care mecanismele de reglementare încearcă o delimitare mai clară între zona de răspunsuri AI de cea de conținut editorial.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.