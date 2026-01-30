Bursa de Valori de la Bucureşti începe 2026 cu cea mai bună lună din ultimii 14 ani: Indicele BET a urcat cu 11,3% în ianuarie, iar tranzacţiile au fost de 2,3 mld. lei. Acţiunile Nuclearelectrica au avansat cu 31%, ale MedLife cu 28%, Fondul Proprietatea 27%, peste bursele din regiune şi marile pieţe europene
Ziarul Financiar, 30 ianuarie 2026 18:30
Energia care stă la uşile sistemului de zeci de ani. Care este situaţia hidrocentralelor blocate? Valoarea lor este de 1 miliard de euro, din care restul de executat este de 351 milioane de euro # Ziarul Financiar
„Prelungirea procedurilor de mediu şi litigiile asociate nu au doar un impact punctual asupra unor proiecte individuale, ci produc efecte sistemice, afectând realizarea obiectivelor de interes public major privind securitatea energetică, tranziţia energetică şi valorificarea durabilă a resurselor hidroenergetice“, spun reprezentanţii Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România.
Piaţa industrială şi logistică din România se pregăteşte pentru un salt major: de la 8 milioane de metri pătraţi în prezent, stocul va depăşi 10 milioane mp în următorii doi ani, pe fondul livrărilor anuale de circa 1 milion mp # Ziarul Financiar
Sectorul industrial şi logistic a înregistrat un an record în 2025, cu 1 milion de metri pătraţi de spaţii de depozitare închiriaţi la nivelul României, iar 2026 ar putea aduce un volum similar sau chiar superior dacă economia rămâne în parametri normali. România a depăşit deja 8 milioane de metri pătraţi de spaţii industriale moderne, iar ritmul actual de dezvoltare indică o depăşire a pragului de 10 milioane mp în maximum doi ani.
Revoltător. Cum am ajuns să importăm roşii din Albania şi Macedonia de Nord, ţări cu o suprafaţă de teren arabil de 15 ori mai mică decât a României? # Ziarul Financiar
În Albania, agricultura este unul dintre principalele sectoare ale economiei, care generează peste 20% din PIB. Şi în Macedonia de Nord povestea seamănă cu cea din Albania. Ţara cu ieşire la mare are 1,2 milioane de hectare de terenuri agricole, un nivel comparabil cu Albania, care are 1,1 milioane de hectare.
BREAKING. Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh pentru a-l înlocui pe Jerome Powell în funcţia de preşedinte al Rezervei Federale. Cine este Wash, cel care a fost guvernator al Fed în timpul crizei financiare din 2008, şi care acum s-a aliniat dorinţei administraţiei Trump de a reforma FED # Ziarul Financiar
Ce se mai întâmplă cu spitalele regionale? Doar la Craiova a început construcţia, cu progres de 6,7%, Iaşiul se află „în etapa de pregătire a execuţiei“ iar Clujul încă nu are un constructor, blocat sub valul de contestaţii # Ziarul Financiar
Două din cele trei spitale regionale, care trebuiau să fie gata de fapt încă din 2022, sunt în continuare proiecte pe hârtie, în condiţiile în care la Cluj nu a fost desemnat nici măcar un câştigător, contractul de construcţie fiind în continuare blocat în contestaţii, iar la Iaşi proiectul se află în „etapa de pregătire a execuţiei“.
ZF Live. Mădălin Roşu, Asirom: Am văzut că există o tendinţă acum în piaţă să înlocuim partea umană cu AI sau cu alte tehnologii. Noi nu vrem să facem asta. Mergem în continuare pe ideea că o poliţă de asigurare este una care se vinde emoţional # Ziarul Financiar
Trendul care s-a mutat de la digitalizare la integrarea inteligenţei artificiale (AI) în majoritatea proceselor şi care capătă tot mai multă tracţiune la nivel global rămâne în unele situaţii destul de ponderat, cel puţin în cazul Asirom. Mădălin Roşu, CEO al Asirom, prezent în cadrul emisiunii ZF Live a spus că firma de asigurări pe care o conduce va merge în continuare pe ideea de a asocia poliţa de asigurare cu emoţia.
Cum se resimt provocările economice în rândul micilor antreprenori? Florin Jianu, IMM România: Din a doua jumătate a anului trecut, există o întârziere a plăţii facturilor. Firmele nu mai au bani să plătească. Statul trebuie să recâştige încrederea antreprenorilor # Ziarul Financiar
Odată cu primul pachet fiscal, cumulat cu toate provocările anului trecut, micii antreprenori au început să resimtă asupra businessurilor schimbările. Florin Jianu, preşedintele IMM România, spune că încă din a doua parte a anului trecut a constatat o problemă în rândul antreprenorilor, anume întârzierea plăţii facturilor.
Reguli noi pentru angajatori de la 1 februarie: vor mai plăti voluntar companiile prima zi de concediu medical? Ce consecinţe are scoaterea de la plată a primei zile de medical. Ce calcul a făcut ZF # Ziarul Financiar
Angajatorii care vor să acopere prima zi de concediu medical pentru angajaţii lor ca un beneficiu salarial se vor găsi în faţa unui labirint birocratic din februarie 2026, de când prima zi de medical nu va mai fi plătită. Dacă vor să acopere voluntar această primă zi, trebuie să fie atenţi la cum încadrează juridic această plată, astfel încât să nu existe probleme în cazul unui control.
iPhone 16 a fost cel mai vândut smartphone din lume în 2025. Apple ocupă şapte locuri în top 10, Samsung – trei # Ziarul Financiar
iPhone 16 a fost cel mai vândut smartphone la nivel global în 2025, conform datelor publicate miercuri de firma de cercetare Counterpoint Research. Apple şi Samsung au dominat clasamentul celor mai vândute 10 modele pentru al patrulea an consecutiv. Cele 10 smartphone-uri din top au contribuit cu 19% la vânzările globale de telefoane mobile în 2025. Apple ocupă şapte poziţii în clasament, în timp ce Samsung deţine trei locuri.
Război total cu statul: Donald Trump dă în judecată ANAF-ul şi american Trezoreria pentru 10 mld. dolari după ce rapoartele privind taxele plătite de preşedintele american s-au scurs în presă. Documentele arată că preşedintele a fentat taxele timp de zece ani sau a plătit sume simbolice # Ziarul Financiar
Interes major pentru deschiderea de fabrici în industria alimentară: peste 120 de proiecte estimate la 400 mil. euro au fost depuse pe măsura DR 23, dar bugetul acoperă abia un sfert # Ziarul Financiar
Peste 120 de proiecte au fost depuse doar pe componenta de înfiinţare fabrici pe schema DR-23 – Procesare produse agricole, parte din Planul Strategic PAC 2023–2027, derulată prin intermediul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), astfel că suma totată a investiţiilor propuse, de 400 mil. euro, depăşeşte de aproape cinci ori bugetul de 82 mil. euro al măsurii.
Radu Bălăceanu, fost director foodpanda şi cofondator, LifeBox, preia funcţia de COO la Neakaisa.ro. Obiectivul: lansarea pe două pieţe noi # Ziarul Financiar
Radu Bălăceanu, executiv cu peste 15 ani de experienţă în leadership şi antreprenoriat, a preluat începând cu luna ianuarie 2026 funcţia de chief operating officer (COO) în cadrul magazinului online Neakaisa.ro.
