Iuliu Mureşan a anunţat noi transferuri la CFR Cluj după a cincea victorie consecutivă a echipei lui Pancu!

20:00

“Doare, asta e sigur”, a declarat tenismanul italian Jannik Sinner după înfrângerea sa în faţa sârbului Novak Djokovic în semifinalele turneului de Mare Şlem de la Australian Open, în cinci seturi, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Câştigător al ultimelor două ediţii de la Melbourne, Sinner a fost întrebat după meci dacă această înfrângere este dureroasă. El a răspuns: “Foarte, este un turneu foarte important pentru mine, dar asta se poate […] The post „Doare, asta e sigur”. Jannik Sinner, ferm după eșecul cu Novak Djokovic de la Australian Open: „A fost un carusel” appeared first on Antena Sport.