Jurnal Antena Sport | După Alibec, FCSB vrea să mai renunţe la 3 jucători!

09:30

Denis Alibec semnează astăzi cu Farul Constanţa. El pleacă liber de contract de la FCSB, cu toate că iniţial latifundiarul anunţase că vrea 200.000 de euro pentru el. „Să vorbesc cu ei, poate îl vor pe Politic. Poate îl dau pe George (Tavi Popescu), să vedem ce luăm noi. Le-am zis să îl ia ei […] The post Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” appeared first on Antena Sport.