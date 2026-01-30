FOTO Vești bune despre Autostrada Bucureștiului: În vară vom circula pe A0 între A2 și A3 – oficial Transporturi
PSNews.ro, 30 ianuarie 2026 19:50
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii intensifică presiunea asupra constructorului chinez care execută lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului (A0), astfel încât circulația între A2 și A3 să fie deschisă în această vară, a declarat secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu. Oficialul a efectuat vineri o vizită pe șantierul lotului 3 Nord al A0, unde […]
Acum 30 minute
19:50
Proiectul schemei care va înlocui plafonarea, după 1 aprilie: Bani pentru românii vulnerabili, dar și pentru furnizori # PSNews.ro
Ministerul Energiei pregătește un proiect de act normativ care va introduce un mecanism de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, bazat pe tichete lunare pentru plata gazelor naturale, potrivit unor surse Mediafax apropiate deciziei. Noua schemă ar urma să intre în vigoare de la 1 aprilie și va marca încheierea oficială a actualului mecanism de plafonare și […]
19:50
ANAF pregătește o divizie specială pentru tranzacțiile cu criptomonede. Anunțul lui Adrian Nica # PSNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va înființa, în urma procesului de reorganizare, o divizie specializată care va monitoriza tranzacțiile cu criptomonede, a anunțat vineri președintele instituției, Adrian Nica, citat de Agerpres. Noua structură va avea ca obiectiv identificarea și investigarea tentativelor de disimulare a activităților ilegale prin intermediul pieței cripto. Adrian Nica a recunoscut […]
19:50
FOTO Vești bune despre Autostrada Bucureștiului: În vară vom circula pe A0 între A2 și A3 – oficial Transporturi # PSNews.ro
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii intensifică presiunea asupra constructorului chinez care execută lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului (A0), astfel încât circulația între A2 și A3 să fie deschisă în această vară, a declarat secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu. Oficialul a efectuat vineri o vizită pe șantierul lotului 3 Nord al A0, unde […] Articolul FOTO Vești bune despre Autostrada Bucureștiului: În vară vom circula pe A0 între A2 și A3 – oficial Transporturi apare prima dată în PS News.
19:50
Într-un interviu în exclusivitate pentru TVR, generalul Gheorghiță Vlad a explicat că dacă va fi atacată una dintre Țările Baltice, articolul 5 se va aplica necondiţionat, un răspuns foarte scurt, dar foarte decisiv. – Ce ar însemna pentru România invadarea uneia dintre Ţările Baltice? Generalul Gheorghiţă Vlad: Răspunsul alianţei este foarte clar, articolul 5 se va […]
19:50
Dezvăluiri din culisele liberalilor – „E o vorbă în PNL: Dacă n-are Ada Georgescu o poză cu tine nu exiști" # PSNews.ro
Avocata Adriana Georgescu ar fi atras suspiciuni în interiorul PNL încă de mai mult timp, prin comportamentul afișat la evenimentele partidului, susține consilierul local liberal Silviu Feroiu. Invitat la Antena 3 CNN, acesta a declarat că, în mediul intern al PNL, devenise aproape o glumă faptul că Georgescu se fotografia constant alături de liderii importanți […]
19:50
Acces rapid la tratamente moderne! 33 de medicamente noi și terapii pentru boli grave și rare ajung în sistemul public # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că în doar șase luni a accelerat semnificativ actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite și a redus numărul terapiilor care așteptau de ani de zile să intre în finanțare publică. În acest an, lista va fi extinsă cu 33 de medicamente noi, iar pentru terapiile existente vor fi […]
19:50
Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, a declarat la Antena 3 că pachetul de măsuri fiscale adoptat de Guvern este suficient pentru reducerea deficitului bugetar, fără a fi necesară introducerea unor taxe suplimentare. Potrivit reprezentantului BNR, inflația ar urma să continue să scadă și să ajungă la aproximativ 4% până la […]
19:50
Vlad Gheorghe va fi numit consilier personal al premierului Bolojan. Ce atribuții va avea – surse # PSNews.ro
Liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, urmează să fie numit consilier personal al premierului Ilie Bolojan, potrivit unor surse politice citate de G4Media.ro. Conform acelorași surse, fostul europarlamentar, ales anterior pe listele USR PLUS, va avea responsabilități legate de procesul de reorganizare administrativă, precum și de relația Guvernului cu viitoarea zonă metropolitană București–Ilfov. Vlad Gheorghe s-a […]
Acum 2 ore
18:50
Comisia Europeană solicită României să respecte termenele de plată în sectorul asigurărilor de sănătate # PSNews.ro
Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat suplimentar României pentru că nu s-a asigurat de faptul că farmaciile sunt plătite la timp pentru produsele medicale eliberate pacienţilor în cadrul programului naţional de asigurări de sănătate, informează un comunicat de presă al Executivul comunitar, citat de Agerpres. Întârzierile în efectuarea plăţilor generează un impact […]
18:50
Ministerul Finanţelor anunţă măsuri în sprijinul mediului de afaceri şi al instituţiilor publice # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanţelor, un set de modificări legislative car prevăd eliminarea birocraţiei pentru 400.000 de puncte de lucru, extindere facilităţi fiscale pentru zone defavorizate, măsuri de aliniere la standardele OCDE şi introducerea unui termen de tranziţie până la 1 iunie 2026 pentru utilizarea sistemului RO e-Factura de către persoanele fizice impozabile. […]
18:50
Ministrul de interne din R. Moldova: La frontiera moldo-română controlul coordonat va fi extins # PSNews.ro
Pentru a accelera circulația sigură și eficientă a persoanelor și mărfurilor, Republica Moldova este în proceduri de extindere și consolidare a controlului coordonat cu autoritățile de frontieră din România și a controlului comun cu Ucraina, a declarat ministrul afacerilor interne moldovean, Daniella Misail-Nichitin, într-un interviu publicat vineri de agenția Moldpres. '(…) la frontiera moldo-română, controlul […]
18:50
NYT: Trump analizează opțiuni militare riscante în Iran: comandouri americane și atacuri nucleare # PSNews.ro
Președintelui american Donald Trump i-a fost prezentată, printre alte scenarii, și opțiunea trimiterii în secret a unor comandouri americane pentru a distruge sau a avaria grav componente ale programului nuclear iranian care nu au fost afectate de bombardamentele americane din luna iunie, desfășurate în timpul Războiului de 12 Zile declanșat de Israel. Informația a fost […]
18:50
Peste 700 de proiecte de lege au fost depuse în Parlament într-un singur an, însă doar puțin peste 100 au devenit legi. Restul au rămas blocate în proceduri parlamentare, unele de mai bine de un deceniu. Printre actele normative adoptate se regăsesc numeroase inițiative cu caracter festiv sau simbolic. Aproape 800 de proiecte depuse într-un […]
18:50
„Nu trebuie să fie un lux să ai apă și căldură". Liderul AUR, George Simion, anunță un protest național de solidaritate # PSNews.ro
Președintele AUR, George Simion, anunță „un protest național", pentru că de patru luni de zile oamenii din Curtea de Argeș nu au apă potabilă. „De patru luni de zile locuitorii din Curtea de Argeș nu au apă. Nu e vorba doar de cei din Câmpina și din zonă, de patru luni de zile locuitorii din […]
Acum 4 ore
17:50
UNIFARM, de la pragul insolvenței la stabilitate națională: bilanțul unei transformări remarcabile # PSNews.ro
UNIFARM SA, compania națională de medicamente și produse farmaceutice aflată în subordinea Ministerului Sănătății, a parcurs o transformare majoră în ultimii ani, reușind să treacă de la vulnerabilitate financiară la stabilitate și rol strategic în lanțul de aprovizionare cu medicamente. Informațiile au fost prezentate de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook, în care […]
17:50
Coaliția de guvernare a prezentat un pachet de relansare economică care promite să stimuleze investițiile și creșterea, însă experții avertizează că efectele reale depind de viteza implementării și de credibilitatea politicii fiscale. Fără aceste măsuri, economia României ar urma să crească cu doar circa 1% în 2026, iar țintele ambițioase de 3–5% pe termen […]
17:50
FOTO Cum era prezentată Adriana Georgescu pe pagina PNL Sector 1: consilier local, secretar general adjunct # PSNews.ro
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de DNA în timp ce primea mită 60.000 de euro, era prezentată pe pagina oficială de Facebook a organizației PNL Sector 1, într-o postare din 2010, drept „avocat, consilier local PNL Sector 1 din 2019, secretar general adjunct al filialei PNL Sector 1 din 2019 și secretar regional al […]
17:50
Presiunea publică poate accelera dezbaterea legislativă, dar reforma juridică trebuie bazată pe date și analize, subliniază ministrul Justiției, Radu Marinescu. Cazurile extreme pot genera presiune socială pentru modificarea legislației penale, dar autoritățile avertizează că reformele trebuie făcute responsabil. „Nu cred că este indicat să modificăm legislația după un singur caz. Un caz grav poate arăta […]
17:50
CAB amână din nou o decizie pe cererea de suspendare din funcţie a doi judecători de la CCR # PSNews.ro
Judecătoarea Olimpiea Creţeanu de la Curtea de Apel Bucureşti a amânat vineri, pentru data de 11 februarie, pronunţarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcţie a doi judecători de la Curtea Constituţională – Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş. Este pentru a doua oară când judecătoarea amână luarea unei […]
17:50
EXCLUSIV Stenogramele în cazul Georgescu. Ludovic Orban, prima reacție: „L-a susținut pe Cîțu! Nu am nicio legătură" # PSNews.ro
Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a reacționat în exclusivitate pentru PS News la stenogramele din cazul Adriana Georgescu în care aceasta pretindea că este apropiată inclusiv de fostul premier și președinte PNL. ADRIANA GEORGESCU: „păi dacă nu vă implicați voi acuma, nu iese. De ce crezi că-ți…cuvânt obscen…acuma, aicea ție? Păi, de ce crezi […]
17:50
Afaceriști rusofili, implicați în contractul pentru Cobra II. MApN și Otokar își pasează responsabilitatea # PSNews.ro
Un contract de aproximativ 860 de milioane de euro pentru peste 1.000 de vehicule blindate ușoare Cobra II, destinate Armatei Române, ridică semne de întrebare legate de structura acționariatului uneia dintre companiile implicate. Potrivit investigațiilor publicate de Curs de Guvernare în 2025 și confirmate de informații obținute de Digi24.ro, în acționariatul Automecanica SA, subcontractor al […] Articolul Afaceriști rusofili, implicați în contractul pentru Cobra II. MApN și Otokar își pasează responsabilitatea apare prima dată în PS News.
17:50
În cadrul unei recente sesiuni de informare organizate la București, British American Tobacco (BAT) și-a prezentat strategia pentru una dintre cele mai ample transformări din istoria companiei: accelerarea tranziției de la produsele tradiționale din tutun către un portofoliu dominat de alternative fără fum. Reprezentanții companiei au pus accent pe rolul platformei Omni™, lansată în 2024, […] Articolul BAT mizează pe dovezi științifice pentru transformarea afacerii sale apare prima dată în PS News.
17:50
Ilie Bolojan: Săptămâna viitoare decidem dacă adoptăm reforma în administrație prin OUG sau asumarea răspunderii # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu acordat G4media, că săptămâna viitoare Guvernul va decide dacă reforma administrației publice va fi adoptată prin ordonanță de urgență sau prin asumarea răspunderii în Parlament. Șeful Executivului a subliniat că întârzierea reformelor amplifică presiunea socială și riscă să afecteze grav încrederea cetățenilor. Potrivit premierului, presiunea asupra populației […] Articolul Ilie Bolojan: Săptămâna viitoare decidem dacă adoptăm reforma în administrație prin OUG sau asumarea răspunderii apare prima dată în PS News.
16:50
Dragoș Pîslaru explică „EU Inc.” – proiectul prin care românii își vor putea lansa firme în orice stat UE, 100% online # PSNews.ro
Cetățenii Uniunii Europene, inclusiv românii, își vor putea înregistra întreprinderi europene 100% online, în orice stat membru, în doar 48 de ore. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Forumul Economic de la Davos. Ministrul român al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a detaliat pentru StartupCafe.ro cum ar […] Articolul Dragoș Pîslaru explică „EU Inc.” – proiectul prin care românii își vor putea lansa firme în orice stat UE, 100% online apare prima dată în PS News.
16:50
Încă un județ se ridică împotriva majorării de taxe. Oamenii nu vor să audă de reforma lui Ilie Bolojan # PSNews.ro
Creșterea taxelor și impozitelor locale a stârnit nemulțumiri în mai multe localități din județul Cluj, cetățenii și reprezentanții politici contestând deciziile administrațiilor locale. Situații tensionate au fost semnalate la Cluj-Napoca, Baciu și Dej, unde au avut loc atât demersuri administrative, cât și proteste în stradă, potrivit presei locale. Proteste și contestații la Cluj-Napoca La Cluj-Napoca, […] Articolul Încă un județ se ridică împotriva majorării de taxe. Oamenii nu vor să audă de reforma lui Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
16:50
Guvernul schimbă regulile în urbanism: mai puține avize, mai puține taxe, mai multe proceduri digitale # PSNews.ro
Guvernul a aprobat vineri o Ordonanță care modifică legislația din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului. Potrivit Ministerului Dezvoltării, noile reguli au ca scop principal reducerea birocrației și simplificarea procedurilor pentru obținerea autorizațiilor de construcție, atât pentru lucrări private, cât și pentru proiecte publice. Actul normativ vizează autorizarea construcțiilor, a lucrărilor de utilități publice și a […] Articolul Guvernul schimbă regulile în urbanism: mai puține avize, mai puține taxe, mai multe proceduri digitale apare prima dată în PS News.
16:50
Președintele CJ Cluj: Asta nu e reformă, e premierea eșecului! Guvernul duce o politică împotriva propriilor cetățeni! # PSNews.ro
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a transmis un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, acuzând guvernul de „politizarea sănătății” și de faptul că prioritatea autorităților nu sunt copiii, ci interesele de partid. Potrivit lui Tișe, ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate nu reprezintă o reformă, ci „premierea eșecului” și „politică împotriva […] Articolul Președintele CJ Cluj: Asta nu e reformă, e premierea eșecului! Guvernul duce o politică împotriva propriilor cetățeni! apare prima dată în PS News.
16:50
În perioada 26-30 ianuarie 2026, cu ocazia celebrării a 120 de ani de relații diplomatice dintre România și Egipt, prof. univ. dr. Liliana Popescu-Bîrlan, cadru didactic al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, a reprezentat instituția la Târgul Internațional de Carte de la Cairo, unde România a fost invitat de onoare. Prof. univ. dr. […] Articolul SNSPA, reprezentată la Târgul Internațional de Carte de la Cairo apare prima dată în PS News.
16:50
Consilierul de stat Mihai Șomordolea, care a ocupat funcția de secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), părăsește Administrația Prezidențială după 10 ani. Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul privind eliberarea sa din funcție și trecerea în rezervă. În locul său, începând cu 31 ianuarie 2026, a fost numit generalul Sorin Cîrstea, […] Articolul Schimbare de calibru în CSAT. Cine pleacă după un deceniu și cine vine în loc apare prima dată în PS News.
16:50
Speculă cu fonduri SAFE? Monitorul Apărării: De ce România plătește prea mult pentru nave, blindate și elicoptere # PSNews.ro
Conform Monitorului Apărării, echipamentele militare achiziționate de România prin programul SAFE afișează prețuri ridicate, stârnind controverse. Două nave de patrulare (OPV) costă aproximativ 700 de milioane de euro, în timp ce o corvetă ușoară din Turcia, cu sistemele de rachete incluse, ajunge la 265 milioane de euro. Aceleași surse estimează că, dacă ar fi construite […] Articolul Speculă cu fonduri SAFE? Monitorul Apărării: De ce România plătește prea mult pentru nave, blindate și elicoptere apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:40
ANALIZĂ. Cum schimbă securitatea națională sistemele de rachete ce urmează a fi luate prin programul SAFE # PSNews.ro
România își propune o relansare amplă a industriei naționale de apărare, printr-o strategie care vizează atât achiziții majore, cât și producție locală, în cooperare cu parteneri internaționali. Programele anunțate acoperă domeniile terestru, aerian, naval, cibernetic și mobilitatea militară și includ vehicule blindate, camioane logistice, elicoptere, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, nave de patrulare, muniții, […] Articolul ANALIZĂ. Cum schimbă securitatea națională sistemele de rachete ce urmează a fi luate prin programul SAFE apare prima dată în PS News.
15:40
Ce avere are Adriana Georgescu, avocata reținută de DNA pe care PNL o reneagă, deși a vrut să o bage în Parlament # PSNews.ro
Avocata Adriana Mihaela Georgescu, reținută de procurorii DNA într-un dosar de trafic de influență și corupție, a avut de-a lungul timpului mai multe funcții publice în administrația centrală. Parcursul său profesional include poziții-cheie în instituții importante ale statului, atât sub guverne PSD, cât și în perioade în care Ministerul Transporturilor era condus de miniștri social-democrați. […] Articolul Ce avere are Adriana Georgescu, avocata reținută de DNA pe care PNL o reneagă, deși a vrut să o bage în Parlament apare prima dată în PS News.
15:40
PMB anunță sosirea a 22 de troleibuze moderne cu autonomie. Vor circula din primăvară pe linia 86 # PSNews.ro
Primăria Municipiului București (PMB) anunță că cele 22 de troleibuze cu autonomie, achiziționate cu fonduri nerambursabile, au ajuns în România și urmează să intre în flota Societății de Transport București (STB). Potrivit reprezentanților PMB, vehiculele sunt în prezent garate la Ciolpani, la sediul furnizorului, și vor fi mutate în depoul Bucureștii Noi după finalizarea ultimelor […] Articolul PMB anunță sosirea a 22 de troleibuze moderne cu autonomie. Vor circula din primăvară pe linia 86 apare prima dată în PS News.
15:40
Invitat în studioul Puterea Știrilor, ministrul Justiției a vorbit despre faptul că instituția pe care o coordonează ia în calcul modificarea legislației privind răspunderea penală a minorilor. În contextul tragediilor recente în care sunt implicați minori, limitele legislației penale actuale sunt puse în discuție. Astfel, o crimă violentă comisă de un minor a declanșat […] Articolul Răspunderea penală a minorilor: dezbatere juridică și presiune publică apare prima dată în PS News.
15:40
România, dată în judecată de CE pentru că nu a închis și nu a reabilitat depozitele de deșeuri # PSNews.ro
Comisia Europeană a decis vineri să trimită România în fața Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru nerespectarea obligațiilor privind închiderea și reabilitarea depozitelor de deșeuri neconforme, asumate prin Tratatul de aderare și prin Directiva europeană privind depozitele de deșeuri. Potrivit executivului comunitar, legislația europeană impune statelor membre să închidă și să reabiliteze depozitele de […] Articolul România, dată în judecată de CE pentru că nu a închis și nu a reabilitat depozitele de deșeuri apare prima dată în PS News.
15:40
Top subiecte și entități politice în online: ce a captat atenția românilor în ultima săptămână # PSNews.ro
Pe parcursul ultimei săptămâni, spațiul online a fost dominat de subiecte din politica internă, atenția publică a fost influențată de controverse legate de integritatea în politică, precum și de reacții la teme de justiție și ordine publică. Pe agenda internă s-au menținut și discuțiile despre decizii și numiri la nivel instituțional și despre perspectivele României […] Articolul Top subiecte și entități politice în online: ce a captat atenția românilor în ultima săptămână apare prima dată în PS News.
15:40
Prima strategie europeană în materie de migrație și azil a CE. Reguli mai stricte și frontiere mai sigure # PSNews.ro
Comisia Europeană a prezentat joi, 29 ianuarie, prima strategie europeană dedicată gestionării azilului și migrației, un document-cadru care stabilește direcțiile politice ale Uniunii în acest domeniu pentru următorii cinci ani, transmite Calea Europeană. Executivul european arată că strategia deschide „un nou capitol” în politica UE privind migrația și azilul, valorificând progresele realizate în ultimii ani […] Articolul Prima strategie europeană în materie de migrație și azil a CE. Reguli mai stricte și frontiere mai sigure apare prima dată în PS News.
15:40
Preţul carburanţilor ar putea creşte în România cu 0,5 bani până la 4,5 lei pe litru, în funcţie de gravitatea unei eventuale crize regionale, cu motorina în prima linie a scumpirilor, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă. „Pe fondul tensiunilor geopolitice din Europa de Est, dar şi din lume, România ar putea vedea […] Articolul Scenariu de coșmar pentru România: Cu cât ar putea crește prețul combustibilului apare prima dată în PS News.
15:40
Protest al angajaţilor de la Rafinăria Petromidia, deoarece conducerea nu doreşte să le mărească salariile # PSNews.ro
Zeci de angajaţi ai Rafinăriei Petromidia au protestat, vineri, deoarece conducerea companiei nu doreşte să le mărească salariile cu 1500 de lei şi le propune acordarea a două bonusuri în 2026. Sindicaliştii au anunţat suspendarea negocierilor cu conducerea companiei şi declanşarea conflictului colectiv de muncă. Compania susţine că nu poate mări salariile în acest an […] Articolul Protest al angajaţilor de la Rafinăria Petromidia, deoarece conducerea nu doreşte să le mărească salariile apare prima dată în PS News.
14:40
Guvernul a decis! Cele două zone din România unde oamenii vor avea taxele reduse la jumătate # PSNews.ro
Guvernul a adoptat vineri o ordonanță de urgență prin care menține, și în acest an, reducerea de 50% a impozitelor și taxelor locale pentru locuitorii din Munții Apuseni și din zona Rezervației Biosferei Delta Dunării, regiuni recunoscute oficial ca zone defavorizate. Măsura vine după tensiuni apărute la nivel local, pe fondul unor neclarități legislative care […] Articolul Guvernul a decis! Cele două zone din România unde oamenii vor avea taxele reduse la jumătate apare prima dată în PS News.
14:40
Gardul Palatului Parlamentului ar putea fi dărâmat, în cadrul unui proiect de regenerare urbană # PSNews.ro
Consiliul General al Municipiului București a dat acordul pentru demararea procedurilor care ar putea duce la eliminarea gardului ce înconjoară Palatul Parlamentului. Proiectul a primit 51 de voturi favorabile, fiind unul dintre puținele adoptate în unanimitate. Inițiativa face parte dintr-un plan mai larg de regenerare urbană în zona fostului cartier Uranus, potrivit Digi24. Este vorba de o propunerea […] Articolul Gardul Palatului Parlamentului ar putea fi dărâmat, în cadrul unui proiect de regenerare urbană apare prima dată în PS News.
14:40
Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor, avertisment de ultimă oră legat de deplasările în Statele Unite # PSNews.ro
Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor (WTTC) avertizează că noile propuneri ale autorităților americane privind verificarea conturilor de social media ale vizitatorilor ar putea avea un impact economic major asupra SUA, cu pierderi de ordinul miliardelor de dolari și efecte serioase asupra pieței muncii, relatează Mediafax. Potrivit unui sondaj citat de Sky News, aproximativ o […] Articolul Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor, avertisment de ultimă oră legat de deplasările în Statele Unite apare prima dată în PS News.
14:40
Băiatul de 13 ani, acuzat de crima din Cenei, a fost preluat de stat. Drepturile părinților au fost suspendate # PSNews.ro
Copilul de 13 ani din Timiş, bănuit că, împreună cu alt minor de 15 ani, a ucis un adolescent, a fost luat de urgenţă din familie, în baza unei ordonanţe preşedinţiale, după ce părinţii săi au încălcat regulile impuse de Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC) Timiş. Potrivit instituţiei citate, drepturile […] Articolul Băiatul de 13 ani, acuzat de crima din Cenei, a fost preluat de stat. Drepturile părinților au fost suspendate apare prima dată în PS News.
14:40
Prea multe legi și reguli diferite afectează organizarea alegerilor. Avem nevoie de un cod electoral – președintele AEP # PSNews.ro
Organizarea alegerilor în România este sufocată de un hățiș legislativ greu de gestionat chiar și pentru specialiști, spune președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), la Puterea Știrilor. „Avem o inflație de acte normative”, a spus Adrian Țuțuianu, enumerând legi diferite pentru fiecare tip de scrutin. Lipsa unui cod electoral unitar generează confuzie și erori administrative. […] Articolul Prea multe legi și reguli diferite afectează organizarea alegerilor. Avem nevoie de un cod electoral – președintele AEP apare prima dată în PS News.
14:40
Merz respinge calendarul avansat de Zelenski pentru aderarea Ucrainei la UE până în 2027 # PSNews.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a afirmat, la Berlin, că aderarea Ucrainei la UE în 2027 nu este un obiectiv fezabil. Merz a subliniat că aderarea este un proces care durează mai mulți ani, întrucât orice membru potențial trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de la Copenhaga – un set de condiții politice, economice și legislative. […] Articolul Merz respinge calendarul avansat de Zelenski pentru aderarea Ucrainei la UE până în 2027 apare prima dată în PS News.
14:40
Doliu în familia președintelui. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru se pregătesc de înmormântare # PSNews.ro
Este doliu la Palatul Cotroceni. Bunica Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, ar fi murit la vârsta de 85 de ani, anunță presa locală. Bunica Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, ar fi murit miercuri, conform informațiilor publicate de Vremea Nouă. Reporterii publicației locale au fost la fața locului și au vorbit […] Articolul Doliu în familia președintelui. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru se pregătesc de înmormântare apare prima dată în PS News.
14:40
Asigurarea socială opțională la pilonul I de pensii în 2026: praguri, condiții și contribuții # PSNews.ro
Oamenii care fie nu au venituri fiscalizate, fie au doar venituri din activităţi independente şi/sau drepturi de autor în cuantum total anual (net sau brut, după caz) sub plafonul de 48.600 de lei, care nu s-au pensionat încă, se pot asigura opţional la sistemul public de pensii prin încheierea unui contract de asigurare socială cu […] Articolul Asigurarea socială opțională la pilonul I de pensii în 2026: praguri, condiții și contribuții apare prima dată în PS News.
14:40
Bucureștiul are, de astăzi, Piața „Ilie Ilașcu”. Decizie unanimă în CGMB în memoria patriotului de peste Prut # PSNews.ro
Capitala României are, începând de astăzi, un nou spațiu public care poartă numele eroului Ilie Ilașcu. Consiliul General al Municipiului București a votat în unanimitate atribuirea denumirii „Piața Ilie Ilașcu”, în memoria fostului disident basarabean care a luptat pentru apărarea limbii române și a valorilor naționale în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul […] Articolul Bucureștiul are, de astăzi, Piața „Ilie Ilașcu”. Decizie unanimă în CGMB în memoria patriotului de peste Prut apare prima dată în PS News.
14:40
Schimbare importantă în sistemul RO e-Factura: guvernul introduce un termen de tranziţie. Ce trebuie să știe românii # PSNews.ro
Guvernul introduce un termen de tranziţie pentru RO e-Factura, până la 1 iunie 2026, astfel că persoanele fizice impozabile care desfăşoară activităţi economice şi sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la acest termen. Această amânare le va permite o perioadă de adaptare, testarea […] Articolul Schimbare importantă în sistemul RO e-Factura: guvernul introduce un termen de tranziţie. Ce trebuie să știe românii apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
13:30
Idealizate pentru peisajele pitorești, aerul curat și nostalgia unei vieți „autentice”, multe sate de munte din România se apropie astăzi de dispariție. Mulți români care au ales să se mute aici au descoperit că viața imaginată la țară diferă de realitatea de zi de zi, precizează Adevărul. Carpații ocupă o treime din suprafața României și […] Articolul Visul unei vieți idilice la munte se destramă: realitatea satelor aproape pustii apare prima dată în PS News.
