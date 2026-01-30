Droguri aduse din Spania, printr-o firmă de curierat, interceptate în Vrancea. Unul dintre dealeri, prins în flagrant
Adevarul.ro, 30 ianuarie 2026 20:00
Doi bărbați au fost prinși în flagrant la un punct de curierat din Vrancea, în timp ce încercau să intre în posesia unor colete cu canabis expediate din Spania.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
20:00
Droguri aduse din Spania, printr-o firmă de curierat, interceptate în Vrancea. Unul dintre dealeri, prins în flagrant # Adevarul.ro
Doi bărbați au fost prinși în flagrant la un punct de curierat din Vrancea, în timp ce încercau să intre în posesia unor colete cu canabis expediate din Spania.
Acum 30 minute
19:45
Jandarmeria avertizează asupra unei imagini cu o amendă de 2.000 de lei dată la protestele din 24 ianuarie: Este generată cu AI # Adevarul.ro
Jandarmeria Română avertizează asupra unei imagini care circulă în mediul online și care prezintă un proces-verbal pretins a fi emis de instituție cu ocazia protestelor din 24 ianuarie. În realitate, documentul nu reflectă conținutul unui proces-verbal autentic.
19:45
În urmă cu foarte puțin timp, dacă ai fin evocat posibilitatea ca tensiunile din spațiul trans-atlantic vor putea afecta grav alianțele politico-militare strategice de importanță globală pentru echilibrul mondial, te loveai instantaneu de zidul unei reacții cel puțin de neîncredere.
19:45
Top mașini de pâine 2026 testate și recomandate. Secretul pâinii perfecte acasă: proaspătă, sănătoasă și fără efort # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune mașini de pâine 2026, testate și recomandate, pentru a obține pâine proaspătă, sănătoasă și fără efort acasă. Alege aparatul perfect și și savurează fiecare felie de pâine în fiecare zi!
Acum o oră
19:30
Lavrov acuză SUA că au finanțat o lovitură de stat în Ucraina și refuză un armistițiu: Kievul e „pionul” Occidentului # Adevarul.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, face declarații controversate în care acuză SUA de implicare directă în pregătirea Ucrainei pentru o lovitură de stat și transformarea acesteia într-un instrument anti-Rusia, într-un interviu acordat presei turce.
19:30
Autostrăzile din România, construite mai alert decât în țările vecine. De ce nu se pot bucura încă numeroși români # Adevarul.ro
România a depășit în ultimul deceniu țările vecine la ritmul construcției de autostrăzi, dar rețeaua șoselelor de mare viteză este încă fragmentată, iar milioane de români continuă să trăiască departe de ea.
19:15
Avocata Adriana Georgescu se prezenta drept cheia puterii în România: promitea acces de la Cotroceni la Trump Jr. „E o nebună!” # Adevarul.ro
Arestarea Adrianei Georgescu, avocată și membră PNL, a scos la iveală o rețea de promisiuni politice și influențe la nivel înalt, care se întindea de la Palatul Victoria până la Washington.
19:15
De ce cafeaua provoacă, la scurt timp de la consum, somnolență la volan. Adevărul pe care șoferii nu-l știu # Adevarul.ro
Pentru mulți șoferi, cafeaua este primul „colac de salvare” atunci când oboseala începe să se instaleze la drum lung. La începutul călătoriei, atenția este ascuțită, reacțiile sunt rapide, iar drumul pare ușor de gestionat. Însă, pe măsură ce orele trec, privirea devine fixă, concentrarea scade.
19:15
Negociatorii ruși ar fi adresat scuze Ucrainei pentru atacul asupra unui tren din Harkov. Rusia, schimbare de tactică # Adevarul.ro
Atacurile rusești asupra Ucrainei au continuat în pofida unei pauze informale a ostilităților stabilite pe durata celor două zile de negocieri desfășurate la Abu Dhabi, la finalul săptămânii trecute, a declarat un consilier din Administrația Prezidențială de la Kiev.
19:15
ANAF va înființa o divizie pentru criptomonede, vizând frauda și spălarea de bani, anunță șeful instituției # Adevarul.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a vorbit vineri, 30 ianuarie, despre noile controalele care vor fi realizate în cazul românilor cu averi nejustificate. Acesta a anunțat că Fiscul își va face pentru prima dată o divizie de criptomonede.
19:15
Doi soți români, arestați în Italia pentru coordonarea unei rețele de spărgători de depozite. Vindeau marfa furată pe piața neagră # Adevarul.ro
Doi soți români au fost arestați de autoritățile italiene, fiind acuzați că ar fi coordonat activitatea unei rețele specializate în spargeri de depozite și revânzarea mărfii furate. Cei doi, în vârstă de 47 și 50 de ani, au fost reținuți în urma unei anchete desfășurate de poliția italiană.
Acum 2 ore
18:45
Aripa paramilitară Gardienii Revoluției din Iran a devenit o forță puternică în cadrul regimului teocratic al țării, răspunzând doar în fața liderului suprem. Aceasta supraveghează arsenalul de rachete balistice și lansează atacuri în străinătate, relatează AP.
18:45
FT: Zelenski acuză partenerii europeni de întârzieri care au lăsat Ucraina vulnerabilă în fața atacurilor rusești # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat partenerii europeni că au lăsat sistemul de apărare aeriană al țării neprotejat într-un moment critic, în contextul în care rachete balistice rusești au lovit infrastructura energetică.
18:30
Fost prezentator CNN și o jurnalistă, arestați după ce au relatat despre un protest față de ICE la o biserică din Minnesota # Adevarul.ro
Un fost prezentator CNN și o jurnalistă independentă au fost arestați de agenți federali ai guvernului SUA, în legătură cu un protest împotriva operațiunilor ICE desfășurat într-o biserică din St. Paul, Minnesota.
18:30
Un gigant german, primul client al gazelor din Neptun Deep, vrea să se extindă în România # Adevarul.ro
Gigantul german Uniper - primul client extern al gazelor ce urmează să fie extrase din perimetrul Neptun Deep - își pregătește o prezență mai amplă pe piața românească. Compania analizează oportunități locale nu doar în sectorul gazelor naturale, ci și în zona energiilor verzi, inclusiv biometan.
18:30
Danemarca introduce expulzarea aproape automată a străinilor condamnați la cel puțin un an de închisoare # Adevarul.ro
Guvernul danez a anunțat vineri, 30 ianuarie, că va expulza automat persoanele de cetăţenie străină condamnate la pedepse cu închisoarea de un an sau mai mult pentru infracţiuni grave.
18:30
Schița noului curs militar al Germaniei scoate la iveală o cursă contracronometru pentru o armată federală din nou puternică. Pe lista de achiziții se află drone de atac, avioane invizibile și fregate.
18:15
Amenințările Iranului după ce UE a inclus Gardienii Revoluţiei pe lista organizaţiilor teroriste # Adevarul.ro
Iranul amenință statele europene după ce Uniunea Europeană a inclus Corpul Gardienilor Revoluției pe lista organizațiilor teroriste, catalogând decizia drept „fără sens” și avertizând asupra consecințelor ce vor urma.
Acum 4 ore
18:00
Haine din păr uman și lenjerie „îmblănită” la Paris Fashion Week 2026. Cine este designerul celei mai şocante colecţii # Adevarul.ro
Un designer francez a prezentat la Paris Fashion Week 2026 o colecție realizată în mare parte din păr uman și lenjerie „îmblănită”, într-un spectacol radical, care sfidează convențiile modei şi esteticii tradiționale.
18:00
Se poate apăra Europa fără Statele Unite, dacă Washingtonul ar ieși din NATO? Răspunsul unui fost comandant suprem al forțelor aliate # Adevarul.ro
Criza recentă legată de suveranitatea Groenlandei a readus în prim-plan o întrebare care, până nu demult, părea de neconceput: cum ar arăta NATO fără Statele Unite?
17:45
Creditele de consum aduc România în vizorul Comisiei Europene. A fost declanșată procedură de infringement # Adevarul.ro
Comisia Europeană a declanșat vineri o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere unui număr de 23 de state membre, printre care şi România, pentru necomunicarea transpunerii complete a Directivei privind contractele de credit de consum.
17:30
Guvernul schimbă regulile în transportul rutier: șoferii de TIR vor avea nevoie de un certificat de pregătire profesională # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat vineri, 30 ianuarie, că Guvernul a adoptat o ordonanță care aduce reguli mai clare și mai moderne în transportul rutier de persoane și mărfuri
17:30
Ioana Dogioiu a declarat despre decizia Guvernului de a adopta măsura prin care companiile mari pot să-şi exporte profiturile în continuare, că a apărut o suspiciune că articolul de lege poate să genereze interpretări care să contravină recomandărilor OCDE.
17:00
O nouă amânare: Curtea de Apel prelungește suspansul în cazul suspendării celor doi judecători CCR # Adevarul.ro
Curtea de Apel București a amânat vineri, pentru data de 11 februarie, pronunțarea unei decizii pe cererea depusă de avocata Silvia Uscov, membră AUR, privind suspendarea din funcție a doi judecători de la Curtea Constituțională - Mihai Busuioc și Dacian Dragoș.
17:00
Cartea care zguduie monarhia britanică. Regele Charles, presat să ceară oficial scuze pentru implicarea Coroanei în comerţul cu sclavi # Adevarul.ro
Parlamentari, experți și activiști cer ca regele Charles să ofere scuze oficiale pentru implicarea Coroanei britanice în comerțul cu africani înrobiți, după ce o nouă carte documentează modul în care monarhia a beneficiat și a protejat această practică timp de secole.
17:00
Se extinde revolta: încă un mare sindicat contestă ordonanța ce lasă prima zi de medical neplătită # Adevarul.ro
Încă un mare sindicat - Cartel Alfa - cere Avocatului Poporului să sesizeze CCR pentru a constata neconstituționalitatea unei prevederi din ordonanța care prevede neplata primei zile din concediul medical.
17:00
Mobilizare pentru Autostrada Bucureștiului, ca să circulăm la vară pe A0 între A2 și A3. Stadiul lucrărilor # Adevarul.ro
Lucrările pe Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului, o investiție de aproape 400 de milioane de lei, se desfășoară într-un ritm care încearcă să recupereze întârzieri și să răspundă presiunii politice și economice de a deschide traficul între A2 și A3 în această vară.
17:00
e-Factura pentru persoane fizice, amânată. Ce alte modificări a operat Ministerul Finanțelor # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanțelor, un set de modificări legislative care vizează clarificarea aplicării unor facilități fiscale, alinierea legislației naționale la standardele OCDE și introducerea unui termen de tranziție pentru e-Factura persoane fizice.
16:45
Vista Bank (Romania) S.A. a semnat un acord pentru achiziția a 100% din acțiunile Investimental S.A., societate de servicii de investiții financiare. Finalizarea tranzacției este estimată a avea loc în al doilea trimestru al acestui an și este condiționată de aprobarea sa de către ASF.
16:45
Curtea de Apel București amână din nou pronunțarea în cazul cererii de suspendare a doi judecători CCR # Adevarul.ro
Curtea de Apel București a amânat vineri, pentru data de 11 februarie, pronunțarea unei decizii pe cererea depusă avocata Silvia Uscov, membră AUR, privind suspendarea din funcție a doi judecători de la Curtea Constituțională - Mihai Busuioc și Dacian Dragoș.
16:45
Trump, nou mesaj către Iran: „Ar fi minunat” ca SUA să nu fie nevoite să folosească forța militară. Condițiile președintelui american # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat că a transmis Iranului că ar trebuie să facă „două lucruri” pentru a evita o acțiune militară, pe măsură ce SUA acumulează forțe în Golful Persic.
16:45
Cine este Sorin Cîrstea, generalul numit de Nicușor Dan consilier de stat și secretar al CSAT # Adevarul.ro
Generalul Sorin Cîrstea a fost numit consilier de stat și secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), începând cu 31 ianuarie 2026.
16:30
Imagini de la accidentul în care a murit Tal Berkovich. Fosta concurentă „Chefi la cuțite” era în Israel pentru ziua mamei # Adevarul.ro
Au apărut primele imagini de la accidentul rutier grav în urma căruia și-a pierdut viața Tal Berkovich, actriță și model israelian, cunoscută publicului din România după participarea la emisiunea „Chefi la cuțite”.
16:15
Premierul va anunța în curând o propunere pentru Ministerul Educației. Decizia trebuie validată în PNL # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan va veni, în perioada următoare, cu o propunere pentru funcția de ministru al Educației, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.
16:15
Pentru mulți, Ryan Reynolds va fi mereu Deadpool: antieroul care sparge al patrulea perete, face glume incomode și refuză să se conformeze tiparului clasic de erou.
16:15
Timiș devine primul județ cu centru pentru minorii infractori care nu au vârsta răspunderii penale # Adevarul.ro
Autoritățile județene din Timiș vor înființa primul centru din România destinat minorilor care comit fapte penale, dar nu răspund penal din cauza vârstei. Structurile Comunitare Consultative, mecanisme locale de prevenție formate din membri ai comunității, vor fi activate la nivelul județului.
16:15
Pentru multe femei, alegerea unei jachete nu este doar o decizie legată de vreme, ci un moment în care își afirmă stilul și starea de spirit. O jachetă potrivită poate schimba complet o ținută și, uneori, chiar și dispoziția cu care ieși pe ușă.
Acum 6 ore
16:00
Aurul dă semne de revenire în România. La nivel mondial rămâne peste 5.000 dolari uncia # Adevarul.ro
Aurul dă semne de revenire în România, înregistrând vineri o scădere bruscă de 55 de lei, ceea ce a făcut să ajungă la aproape același nivel ca la începutul săptămânii, la aproape 700 de lei/gram. La nivel mondial, metalul prețios rămâne la peste 5.000 dolari uncia.
16:00
Momentul în care un șofer spulberă mașina în care se aflau o mamă și fiica ei de 10 ani într-o intersecție lângă Timișoara # Adevarul.ro
O femeie și fiica ei în vârstă de 10 ani au ajuns la spital în urma unui accident rutier grav produs într-o intersecție din localitatea Giroc, aflată în apropierea municipiului Timi
16:00
Bolojan, pregătit să-și pună mandatul pe masă. „Nu mă agăț de funcție. Problemele rămân, indiferent cine e premier” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că în calcul solicitarea unui vot de încredere în interiorul PNL, în contextul tensiunilor politice generate de măsurile fiscale.
15:45
Guvernul înăsprește controlul în gestionarea fondurilor PNRR și introduce sancţiuni de până la 15.000 de lei # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat o ordonanță care modifică procedurile de management și control ale fondurilor europene din PNRR, introducând corecții financiare și reguli mai stricte de prevenire a neregulilor și fraudelor.
15:45
„Deja e rău”. STB, în pragul insolvenței. Șoferii acuză politicienii: „Când au furat, ne-au întrebat pe noi?” # Adevarul.ro
Șoferii, vatmanii și personalul tehnic de la STB sunt tot mai nemulțumiți, pe fondul riscului de insolvență al companiei și al conflictelor politice din Consiliul General al Capitalei.
15:30
Play-off UCL: Urna i-a oferit un cadou lui Cristi Chivu. Adversar accesibil pentru Inter + Cele 8 confruntări stabilite # Adevarul.ro
Accederea în faza următoare va fi stabilită în urma a două partide, disputate tur-retur.
15:15
Fondul de criză al UE, redirecționat spre apărare. De ce România nu ar putea accesa banii # Adevarul.ro
Un fond european de criză, cu rezerve de peste 430 de miliarde de euro, ar putea fi folosit pentru a sprijini cheltuielile de apărare ale statelor membre.
15:15
Germania insistă pentru o Europă „cu două viteze”. Unde va fi locul României: „Am ignorat cu nonșalanță acest efort” # Adevarul.ro
Germania adoptă o idee mai veche formulată anterior de președintele Franței, Emmanuel Macron: o Uniune Europeană „cu două viteze”. Politologul Corneliu Bjola, profesor la Universitatea Oxford, explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, de ce România nu a fost nici măcar invitată la discuții.
15:15
Georgia acuză UE de ingerinţă în politica naţională, prin finanţarea „frauduloasă” a unor ONG-uri ale opoziţiei # Adevarul.ro
Autoritățile georgiene solicită Uniunii Europene clarificări privind presupuse mecanisme de finanțare a ONG-urilor și a presei de opoziție, acuzând ocolirea legislației naționale privind transparența fondurilor externe.
15:15
Două bombe de artilerie din Al Doilea Război Mondial, descoperite pe o stradă din Oradea # Adevarul.ro
Două bombe de artilerie neexplodate au fost descoperite vineri dimineață pe strada Calea Aradului din municipiul Oradea, în timpul unor lucrări de infrastructură. Informația a fost confirmată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor.
15:15
Executivul dezminte informațiile privind implicarea în organizarea Summitului Invest 2026: „Un fake news” # Adevarul.ro
Guvernul României a infirmat, vineri, informațiile apărute în mediul online potrivit cărora Executivul și premierul ar fi implicați în organizarea Summitului Invest, programat pentru perioada 18–19 noiembrie 2026.
15:00
„Să-i spuneți lui aia de mate că o iubesc”. Un copil de 12 ani, prins de polițiști conducând mașina furată de la părinți. Unde se îndrepta # Adevarul.ro
Un copil de 12 ani din județul Buzău a furat mașina părinților, dorind să plece în orașul Bușteni din Prahova. Acesta s-a filmat în timp ce era la volan și a trimis videoclipul colegilor de clasă.
15:00
Zelenski confirmă că Rusia nu a vizat infrastructura energetică în ultimul atac asupra Ucrainei. Ce au lovit rușii # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat vineri că Rusia nu a vizat nicio infrastructură energetică ucraineană în atacul noaptea de joi spre vineri, lovind în schimb elemente de logistică, potrivit agențiilor internaționale de presă, citate de Agerpres.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.