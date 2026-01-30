Meciul Dinamo-Petrolul: Devis Epassy - Nu este prima mea greşeală, dar sper să nu mai fac
News.ro, 30 ianuarie 2026 23:20
Devis Epassy, portarul echipei Dinamo, a greşit flagrant la faza anterioară golului ploieştenilor, ca şi la faza golului propriu zis, la meciul cu Petrolul. El speră că nu va mai greşi în meciurile viitoare.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
23:30
Stolojan: Am o treime din pensia unui judecător şi am avut numai funcţii de conducere o lungă perioadă de timp, şi în socialism, şi după/ Fiecare avem o nemulţumire, dar asta nu mă împiedică să afirm că ceea ce face guvernul e ceea ce România are nevoie # News.ro
Fostul premier Theodor Stolojan, fost lider al PNL, afirmă că are o pensie care reprezintă o treime din cea a unui magistrat, după ce a contribuit în toată activitatea sa profesională, în care a avut, în mare parte, funcţii de conducere.
23:30
Stolojan: Partidele politice din această coaliţie de guvernare întârzie nejustificat şi nepermis de mult această reformă a administraţiei publice centrale/ Toate partidele spun că e necesară, dar, de fapt, niciunul nu o doreşte # News.ro
Theodor Stolojan, fost prim-ministru al României, afirmă că ”partidele politice din această coaliţie de guvernare întârzie nejustificat şi nepermis de mult reforma administraţiei publice”. El atrage atenţia, de asemenea, că sunt politicieni care nu doresc nici reorganizarea administrativă a României, pe motiv că ”asta înseamnă să renunţi la puzderia şi puzderia de instituţii în fiecare judeţ”.
Acum 30 minute
23:20
Criminologul Vlad Zaha explică de ce vârsta de la care copiii ar trebui să răspundă penal nu trebuie scăzută/ Care sunt argumentele sale # News.ro
Vlad Zaha, expert criminolog, este de părere că vârsta de la care copiii ar trebui să răspundă penal nu trebuie scăzută, prezentând trei argumente pentru care consideră că scăderea vârstei în Codul Penal nu ar aduce beneficii, în plan social.
23:20
Devis Epassy, portarul echipei Dinamo, a greşit flagrant la faza anterioară golului ploieştenilor, ca şi la faza golului propriu zis, la meciul cu Petrolul. El speră că nu va mai greşi în meciurile viitoare.
23:20
Dragoş Pîslaru: Începând de astăzi, toate cheltuielile cu deplasările externe ale ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene sunt publice pe site/ E uşor să fii transparent atunci când n-ai absolut nimic de ascuns # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că toate cheltuielile cu deplasările externe sunt disponibile pe site-ul instituţiei, inclusiv ale miniştrilor din ultimii cinci ani. El arată că, în mandatul său, costurile cu deplasările ministrului sunt de şase ori mai mici decât înainte, întrucât a ales aproape întotdeauna zboruri economy şi companii low-cost, a redus delegaţiile, iar unele zboruri şi le-a plătit singur.
23:10
Criminologul Vlad Zaha: Puritatea substanţelor este foarte scăzută în România/ Ele de obicei pot fi contaminate inclusiv cu substanţe de uz casnic, cum ar fi făină sau cretă, sau pot fi contaminate şi cu substanţe mult mai periculoase, otrăvuri # News.ro
Criminologul Vlad Zaha atrage atenţia asupra faptului că numeroase substanţe psihoactive care se vând în România nu sunt pure, iar unele droguri pot fi contaminate chiar cu otrăvuri. Specialistul spune că şi testarea periodică a copiilor implică riscuri, explicând în ce constau acestea.
23:10
Un pasager rănit în catastrofa feroviară de la 18 ianuarie în sudul Spaniei a murit vineri, iar bilanţul a dramei a crescut la 46 de morţi, anunţă autorităţile sanitare regionale, relatează AFP.
Acum o oră
23:00
Campaniile antidrog derulate în şcolile din România, desfiinţate de criminologul Vlad Zaha/ El spune că, în cel mai bun caz, acestea nu au niciun efect, arătând că ele pot chiar suscita interesul copiilor pentru droguri # News.ro
Expertul criminolog Vlad Zaha critică în termeni duri campaniile antidrog derulate în şcolile din România, el considerând că, în cel mai bun caz, acestea nu au niciun efect. Zaha spune că astfel de campanii pot chiar suscita interesul pentru droguri al copiilor, care văd foşti consumatori transformaţi în ”vedete” cărora li se acordă atenţie sau experimentează cu ochelari de realitate virtuală pentru a vedea cum e să fii drogat.
22:50
Un ”Batman” cere autorităţilor din Santa Clara, într-o şedinţă a Consiliului Municipal, să se asigure ca ICE să nu aibă acces la resursele locale şi datele rezidenţilor înainte de Super Bowl, prevăzut la 8 februarie în oraş # News.ro
Un locuitor din Santa Clara, în California, care purta costumul celebrului supererou Batman, le-a cerut autorităţilor oraşului să se asigure ca poliţia imigraţiei (ICE) să nu aibă acces la resursele locale înainte de Super Bowl, prevăzut la 8 februarie, relatează AFP.
22:40
Un ”Batman” cere autorităţilor din Santa Clara, într-o şedinţă a Consiliului Municipal, să se asigure ca ICE să nu aibă acces la resursele locale înainte de Super Bowl, prevăzut la 8 februarie în oraş # News.ro
Un locuitor din Santa Clara, în California, care purta costumul celebrului supererou Batman, le-a cerut autorităţilor oraşului să se asigure ca poliţia imigraţiei (ICE) să nu aibă acces la resursele locale înainte de Super Bowl, prevăzut la 8 februarie, relatează AFP.
Acum 2 ore
22:30
Criminologul Vlad Zaha afirmă că statul ar trebui să aloce fonduri, din taxele şi impozitele plătite de cetăţeni, pentru a construi centre de tratament şi post-cură pentru consumatorii de droguri # News.ro
Expertul criminolog Vlad Zaha consideră că statul român ar trebui ca, din taxele şi impozitele plătite de cetăţeni, să construiască centre de tratament pentru consumatorii de droguri, dar şi centre post-ură. El atrage atenţia asupra faptului că orice tratament făcut unui consumator de droguri trebuie să fie voluntar, nu forţat, pentru că riscurile în cazul unui tratament impus pot fi unele cu consecinţe dramatice.
22:10
Germania a început negocieri privind o împărtăşire a apărării nucleare cu europeni, anunţă Merz. Berlinul nu renunţă la scutul nuclear american, ci vrea să-l consolideze cu o umbrelă nucleară comună europeană. Poate contribui la dezvoltarea unei arme nucl # News.ro
Berlinul a început negocieri cu privire la o umbrelă nucleară comună europeană - fără să renunţe la scutul nuclear american - a anunţat cancelarul german Friedrich Merz, după ce administraţia Trump i-a îndemnat în mai multe rânduri pe europeni la mai multă autonomie în securitatea europeană, iar apoi a bruscat NATO prin politica sa de predator vizând Groenlanda, scrie Le Figaro.
22:10
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea bucureşteană Dinamo, în etapa a 24-a din Superligă.
22:10
Criminologul Vlad Zaha: De 25 de ani încercăm să prevenim exact la fel, la câteva luni poate ajunge cineva în şcoală şi vorbeşte despre efectele negative ale substanţelor/ Nu am văzut nicio recomandare reală de politici publice de la noua agenţie antidrog # News.ro
Criminologul Vlad Zaha atrage atenţia asupra faptului că, în ceea ce priveşte lupta antidrog, România nu doar că are strategii de prevenire a consumului vechi de zeci de ani, dar şi la noua agenţie antidrog numirile în funcţiile de conducere sunt făcute tot pe criterii politice, iar instituţia nu a putut prezenta politici publice legate chiar de activitatea pe care trebuie să o desfăşoare.
22:10
Brian May a spus că în prezent este prea periculos pentru Queen să susţină un turneu în SUA # News.ro
Chitaristul trupei Queen, Brian May, a exclus posibilitatea unui turneu în SUA în viitorul apropiat, din cauza pericolului potenţial pe care l-ar reprezenta.
22:00
Auto: Cursă IndyCar organizată de Trump la Washington, cu ocazia a 250 de ani de independenţă a SUA # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri organizarea unei curse IndyCar, la Washington, în onoarea sărbătoririi a 250 de ani de la declararea Independenţei Statelor Unite ale Americii.
22:00
Criminologul Vlad Zaha, despre crima din Timiş: Ori este premeditare şi gândit, ori este un acces de furie. Despre cannabis, în general, pentru populaţiile adulte ştim că efectele negative apar pe termen mediu şi lung la consumul recurent # News.ro
Criminologul Vlad Zaha afirmă că este puţin probabil ca adolescentul de 13 ani care a participat la uciderea unui băiatului de 15 ani, în judeţul Timiş, să fi comis fapta pentru că a fost sub imperiul drogurilor, specialistul explicând că, în cazul adulţilor cel puţin, ieşirile violente sau criminale pe fondul consumului de cannabis au loc în contextul unui consum regulat şi pe termen lung.
21:50
„The Beatles” în avanpremieră - Paul Mescal este Paul McCartney, Barry Keoghan este Ringo Starr, într-un eveniment cinematografic format din patru filme/ FOTO # News.ro
„The Beatles - A Four Film Cinematic Event” a dezvăluit oficial primele imagini cu Fab Four, fotografii în care apar Paul Mescal în rolul lui Paul McCartney, Harris Dickinson în rolul lui John Lennon, Joseph Quinn în rolul lui George Harrison şi Barry Keoghan în rolul lui Ringo Starr.
Acum 4 ore
21:30
Peste 120 de clienţi casnici, afectaţi de o întrerupere a furnizării de gaze naturale în urma unui ”incident” la instalaţia comună care alimentează un bloc din Sectorul 2 al Capitalei # News.ro
Un număr de 124 de clienţi casnici sunt afectaţi, vineri seară, de o întrerupere a furnizării de gaze naturale în urma unui ”incident” produs la instalaţia comună care alimentează un bloc din Sectorul 2 din Bucureşti.
21:30
Actriţa Catherine O'Hara, care a jucat în „Home Alone”, „Schitt's Creek” şi „Best in Show”, a murit, a confirmat managerul ei pentru Variety. Ea avea 71 de ani.
21:00
Departamentul american al Justiţiei publică trei milioane de noi documente în dosarul Epstein. Numărul doi de la Justiţie Todd Blanche anunţă că este vorba despre peste 2.000 de înregistrări video şi 180.000 de imagini - în mare parte ”pornografie” # News.ro
Departamentul american al Justiţiei anunţă vineri că publică trei milioane de documente cu privire la Jeffrey Epstein, după ce primele documente publicate au confirmat o apropiere, în trecut, între infractorul sexual şi Donald Trump, relatează AFP.
20:50
Transylvania Open: Emma Răducanu o va înfrunta pe Greet Minnen, Jaqueline Cristian va juca împotriva Camilei Osorio / Tragerea la sorţi a fost făcută cu ajutorul Simonei Halep: “Pentru mine este un loc aproape de inimă” # News.ro
Tragerea la sorţi a meciurilor de pe tabloul principal al turneului Transylvania Open a avut loc vineri, cu participarea Simonei Halep şi a sportivei Jaqueline Cristian, aceasta din urmă favorită 2.
20:30
Dezbateri privind legea psihologului: profesioniştii şi politicienii cer o reglementare modernă, dar bine fundamentată # News.ro
Actualizarea legii care reglementează profesia de psiholog a fost tema centrală a unei dezbateri publice în cadrul emisiunii „Viitor pentru România” de la Prima News, unde reprezentanţi ai profesiei şi ai mediului politic au discutat despre nevoia de reformă, dar şi despre riscurile unui cadru legislativ insuficient fundamentat.
20:20
Israelul anunţă că a ucis ”trei terorişti” ieşiţi dintr-o structură subterană la Rafah şi că desfăşoară atacuri împotriva altor cinci, care au reuşit să fugă în sector # News.ro
Armata israeliană a anunţat vineri că a ”eliminat trei terorişti” care au ieşit din subteran în zona Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, un nou incident armat care ilustrează fragilitatea unui armistiţiu între Israel şi Hamas, relatează AFP.
20:20
Târg educaţional dedicat părinţilor, organizat la Sala Palatului: „Le oferim posibilitatea să compare şi să aleagă informat” # News.ro
Părinţii care caută soluţii educaţionale pentru copiii lor au la dispoziţie un nou eveniment dedicat informării şi dialogului direct cu furnizorii de educaţie privată. Un târg educaţional organizat pe 31 ianuarie la Sala Palatului reuneşte grădiniţe, şcoli şi licee private din Bucureşti, cu sisteme de predare diferite şi oferte adaptate diverselor nevoi ale familiilor.
20:20
Kurzii şi Damascul anunţă un acord ”global” de integrare treptată a forţelor kurde. Forţe siriene urmează să fie desfăşurate în bastioanele kurde Al-Hasakah şi Qamishli, iar forţele kurde să rămână regrupate în trei brigăzi ale armatei siriene, prevede ac # News.ro
Puterea siriană şi kurzii, care controlează o zonă autonomă în nordul Siriei, au anunţat vineri un acord ”global” care prevede ca forţele Administraţiei kurde să fie integrate - în mod treptat - în statul sirian, relatează AFP.
20:20
Franţa şi Ciadul îşi relansează relaţiile după mai bine de un an de tensiuni de la ruperea Acordului Apărării francezo-ciadian # News.ro
Preşedintele Ciadului Mahamat Idriss Déby Itno şi omologul său francez Emmanuel Macron au relansat relaţiile între cele două ţări, după peste un an de tensiuni, relatează AFP.
20:00
Volodimir Zelenski anunţă că a discutat cu Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune care pot îmbunătăţi semnificativ securitatea energetică a Ucrainei şi a României: Mulţumesc domnului preşedinte şi poporului român pentru sprijin # News.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunţă, vineri, că a discutat cu preşedinte Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune care pot îmbunătăţi semnificativ securitatea energetică a Ucrainei şi a României. Liderul ucrainean mulţumeşte preşedintelui şi poporului român pentru sprijin.
20:00
Primarul din Iaşi, Mihai Chirica, ar putea pierde majoritatea în Consiliul Local/ PNL Iaşi a decis ca proiectele de hotârâre să fie discutate întâi la partid înainte de votul reprezentanţilor liberali din CL # News.ro
Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi a decis să analizeze, înaintea fiecărei şedinţe de Consiliu Local, toate proiectele aflate pe ordinea de zi şi să stabilească o poziţie ”obligatorie, clară şi argumentată la vot” pentru consilierii liberali. Până acum, edilul PNL Mihai Chirica era cel care se întâlnea cu reprezentanţii liberali din consiliu şi stabilea strategia la vot.
19:50
Sibiu: Două femei, lovite pe o trecere de pietoni din Mediaş de un autoturism condus tot de o femeie/ Aceasta din urmă nu ar fi respectat culoarea roşie a semaforului/ Una dintre victime, transportată la spital # News.ro
Două femei au fost lovite, vineri seară, pe o trecere de pietoni din municipiul Mediaş, judeţul Sibiu, de un autoturism condus tot de o femeie, care nu ar fi respectat culoarea roşie a semaforului. Una dintre femeile accidentate a fost transportată la spital.
19:50
Kurzii şi Damascul anunţă un acord ”global” de integrare treptată a forţelor kurde. Forţe sirien urmează să se desfăşoare în bastioanele kurde Al-Hasakah şi Qamishli, iar forţele kurde să rămână regrupate în trei brigăzi ale armatei siriene, prevede acord # News.ro
Puterea siriană şi kurzii, care controlează o zonă autonomă în nordul Siriei, au anunţat vineri un acord ”global” care prevede ca forţele Administraţiei kurde să fie integrate - în mod treptat - în statul sirian, relatează AFP.
19:40
Ministrul Economiei, Irineu Darău, vizită la IAR Braşov, Airbus Helicopters România şi Airbus Aerostructure: Braşovul are un potenţial industrial puternic # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a mers vineri într-o vizită la IAR Braşov, Airbus Helicopters România şi Airbus Aerostructure, el arătând că Braşovul are un potenţial industrial puternic, iar responsabilitatea lor este să susţină dezvoltarea atât prin decizii corecte şi eficiente, cât şi prin parteneriate funcţionale, alături de atragerea tuturor fondurilor europene pe care le vom avea la dispoziţie.
Acum 6 ore
19:30
Lindsey Vonn, după căzătura suferită vineri la Crans-Montana: „Visul meu olimpic nu s-a sfârşit” # News.ro
Lindsey Vonn a suferit o accidentare la genunchiul stâng, vineri, în ultima sa cursă de coborâre înainte de Jocurile Olimpice, dar a declarat că încă speră să se recupereze la timp pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, relatează AP.
19:20
Alba: Scăpări de gaze în casa scării unui bloc din Ocna Mureş/ Locatarii au ieşit din imobil/ Alimentarea cu gaz şi electricitate, oprite # News.ro
Pompierii intervin, vineri seară, după ce s-au sesizat scăpări de gaze în casa scării unui bloc din localitatea Ocna Mureş, judeţul Alba, măsurătorile indicând o concentraţie redusă de metan, fără pericol de explozie. Locatarii, între care doi copii, au ieşit din imobil. Alimentarea cu gaz şi electricitatea au fost oprite.
19:20
Israelul anunţă că a ucis ”trei terorişti” ieţiţi dintr-o structură subterană la Rafah şi că desfăşoară atacuri împotriva altor cinci, care au reuşit să fugă în sector # News.ro
Armata israeliană a anunţat vineri că a ”eliminat trei terorişti” care au ieşit din subteran în zona Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, un nou incident armat care ilustrează fragilitatea unui armistiţiu între Israel şi Hamas, relatează AFP.
19:10
Echipa clujeană CFR a învins vineri, pe teren propriu, scor 4-2, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 24-a din Superligă.
19:00
Acţiunile Bombardier scad cu 9% după ce Trump ameninţă Canada cu tarife de 50% şi decertificarea avioanelor # News.ro
Acţiunile Bombardier au scăzut vineri cu 9% după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că ”va decertifica” avioanele mari de business ale producătorului canadian şi ”toate aeronavele fabricate în Canada” şi că va impune tarife de import de 50% pentru noile aeronave, până când Ottawa va certifica cel mai recent model produs de rivalul american Gulfstream, relatează Reuters.
19:00
Jucătorul sârb Jug Stanojev a semnat vineri un contract cu gruparea din Superligă, Universitatea Cluj. Stanojev vine de la Kairat Almaty, alături e care a jucat în Liga Campionilor.
18:50
Vrancea: Alte 15 kilograme de canabis, găsite la un punct de lucru al unei firme de curierat, în cadrul anchetei în care cinci persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri # News.ro
Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vrancea, împreună cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Vrancea, au confiscat, în continuarea cercetărilor făcute în dosarul în are cinci persoane sunt suspectate de trafic internaţional de droguri de risc şi trafic de droguri de risc, alte 15 kilograme de canabis. Drogurile, introduse în ţară prin intermediul unei societăţi de curierat, au fost găsite în două cutii, la un punct de lucru al firmei de curierat.
18:40
Clubul FCSB a anunţat, vineri, despărţirea de atacantul Denis Alibec. Acesta a revenit la Farul Constanţa.
18:20
Secretar de stat: Au fost depuse ofertele pentru construirea tronsonului Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei A7, ultimul sector la nivel de drum expres, loturile 1 şi 2 # News.ro
Douăsprezece oferte au fost depuse pentru construirea primelor două loturi de 43,05 km, ultimul sector la nivel de drum expres din tronsonul Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei A7, anunţă Irinel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
18:20
Justiţia americană respinge două capete de acuzare prin care procuratura cerea ca Luigi Mangione să fie condamnat la moarte # News.ro
Luigi Mangione, suspectat de uciderea patronului celui mai mare grup de asigurări de sănătate american, la New York, în 2024, nu va putea să fie condamnat la moarte, decide vineri o judecătoare federală, scrie presa americană.
18:20
Superliga: Marcel Bîrsan, Andrei Chivulete şi Florin Andrei vor arbitra meciurile de sâmbătă # News.ro
Arbitrii Marcel Bîrsan, Andrei Chivulete şi Florin Andrei vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 24-a a Superligii.
18:10
Preţurile aurului şi argintului s-au prăbuşit vineri, după nominalizarea lui Kevin Warsh la şefia Fed, pieţele văzând o posibilă reafirmare a independenţei băncii centrale # News.ro
Preţurile aurului şi argintului au scăzut puternic vineri, după ce preşedintele Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh drept viitor preşedinte al Rezervei Federale (Fed), o alegere percepută de pieţe ca un semnal de stabilitate şi independenţă pentru banca centrală, transmite CNBC.
17:50
În cadrul unei sesiuni de informare cu presa organizate recent la Bucureşti, BAT a prezentat direcţia sa strategică pentru unul dintre cele mai ample procese de transformare din cadrul : tranziţia rapidă de la produse combustibile din tutun şi nicotină la un portofoliu predominant fără fum.
17:50
Fotbal: Jack Grealish, de la Everton, va fi operat şi va lipsi, probabil, tot restul sezonului # News.ro
Jack Grealish, internaţionalul englez al echipei Everton, s-a accidentat şi va suferi o intervenţie chirurgicală, care îl va ţine în afara terenului până la finalul actualului sezon.
17:50
Preşedintelui american Donald Trump i s-a propus, între alte opţiuni, să trimită în secret comandouri americane care să distrugă sau avarieze grav elemente ale programului nuclear iranian care nu au fost atinse în bombardamentele americane din iunie, în timpul Războiului de 12 Zile declanşat de Israel, ”una dintre cele mai riscante opţiuni”, dezvăluie The New York Times (NYT).
17:40
Cartel Alfa a cerut Avocatului Poporului să sesizeze CCR cu privire la neconstituţionalitea OUG care prevede că prima zi de concediu medical este neplătită # News.ro
Cartel Alfa a anunţat că a ceut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională a României (CCR) cu privire la neconstituţionalitatea OUG care prevede că prima zi de concediu medical este neplătită. Sindicaliştii consideră că dreptul la protecţie socială în caz de boală nu poate fi condiţionat, diminuat sau transformat într-un instrument de disciplinare bugetară.
17:40
Bărbatul din Caraş-Severin care a muşcat de mâini şi de picioare trei poliţişti când aceştia încercau să îl imobilizeze a fost trimis în judecată pentru ultraj/ El se află în arest preventiv # News.ro
Bărbatul din oraşul Bocşa, judeţul Caraş-Severin, care a muşcat de mâini şi de picioare trei poliţişti când aceştia încercau să îl imobilizeze, a fost trimis în judecată pentru ultraj. El se află în arest preventiv, în urma unei decizii a magistraţilor de la Judecătoria Reşiţa.
17:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, l-a primit pe Pat Fallon, congresman republican din Texas: Interesul companiilor americane pentru investiţii în România creşte pentru că există resurse, proiecte mature şi predictibilitate # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, l-a primit pe Pat Fallon, congresman republican din Texas, la minister, el arătând că interesul companiilor americane pentru investiţii în România creşte pentru că există resurse, proiecte mature şi predictibilitate. Ministrul precizează că România rămâne un partener de încredere pentru Statele Unite, iar rolul nostru în regiune este tot mai important.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.