Cât de mult se pot scumpi carburanții în România? Motorina poate depăși 10 lei/l
Jurnalul.ro, 31 ianuarie 2026 00:20
Crizele regionale pot duce la scumpiri semnificative ale carburanților în România. Motorina este cea mai vulnerabilă și poate depăși 10 lei/l.
Acum 5 minute
00:50
Compania americană de robo taxiuri Waymo a declarat miercuri că intenționează să lanseze serviciul său de transport fără șofer în Londra în al patrulea trimestru al anului 2026.
Acum 30 minute
00:30
Super Neatza cu Răzvan şi Dani aniversează duminică, 1 februarie, 18 ani de dimineți trăite cu chef de viață, cu o super petrecere live, de la ora 09.00 # Jurnalul.ro
Pe 1 februarie, cea mai iubită gaşcă matinală, Super Neatza cu Răzvan şi Dani, împlinește 18 ani și… face ce știe mai bine: petrece în direct, alături de telespectatori şi de prietenii lor dintotdeauna, într-o ediție aniversară specială LIVE, plină de energie, surprize și voie bună.
Acum o oră
00:20
Pe 31 ianuarie 2026, Universul oferă un dar special pentru patru zodii, însă nu este vorba despre recompense rapide sau satisfacții imediate.
00:20
Acum 2 ore
23:40
Ce este logoreea, tulburarea de vorbire de care ar suferi Trump. Medicii o asociază cu demența # Jurnalul.ro
Psihologi de renume sugerează că președintele Donald Trump ar putea prezenta semne de logoree. Este o tulburare de vorbire asociată cu demența și alte probleme psihiatrice.
23:30
Bolojan spune că Guvernul va decide săptămâna viitoare cum adoptă reforma administrației # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că Guvernul va stabili săptămâna viitoare modalitatea prin care va adopta reforma administrației publice, astfel încât măsurile să intre cât mai repede în vigoare.
23:10
Guvernul a aprobat vineri clarificări legislative pentru reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate în Delta Dunării și Munții Apuseni. O altă modificare introduce un termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026.
23:00
Guvernul danez a anunțat o posibilă reformă a politicii de deportare care prevede expulzarea din țară a cetățenilor străini condamnați la cel puțin un an de închisoare pentru viol sau vătămare corporală gravă.
Acum 4 ore
22:50
Trei semne zodiacale reușesc să scape basma curată din orice situație. Fie că este vorba să iasă din necazuri sau de a fi binecuvântați financiar, norocul vine ușor la aceste trei semne.
22:40
„Pentru mine este un loc foarte aproape de inimă. Aici am jucat întotdeauna bine”, a spus, vineri, la Cluj, Simona Halep, desemnată ambasador onorific al Transylvania Open.
22:40
Dinamo și Petrolul au terminat la egalitate, pe Arcul de Triumf, în etapa a 24-a din Superliga.
22:40
Carlos Alcaraz, în finală la Australian Open, după un meci de peste cinci ore cu Alexander Zverev # Jurnalul.ro
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, s-a calificat în finala turneului Australian Open, după un meci epic de peste cinci ore împotriva germanului Alexander Zverev (locul 3 ATP), de care a dispus cu 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7), 7-5, vineri, la Melbourne.
22:30
Ministrul Economiei face publice cheltuielile cu deplasările în străinătate din ultimii 5 ani # Jurnalul.ro
Ministrul Economiei și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru a anunțat, vineri, că toate cheltuielile privind deplasările în străinătate ale sale, dar și ale tuturor miniștrilor din ultimii cinci ani, vor fi publicate pe site-ul MIPE.
22:30
Jannik Sinner a fost eliminat în semifinala de la Australian Open de Novak Djokovic, care va juca duminică în finală cu Carlos Alcaraz.
22:20
Au 12 metri lungime, prize USB, aer condiționat și scaune tapițate. Sunt primele troleibuze Yutong U12 licrate în Europa și vor circula în București.
22:10
Raportul lui George Simion despre anularea alegerilor, pe masa congressmenilor din SUA # Jurnalul.ro
Raportul întocmit de partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a ajuns pe masa membrilor congresului SUA. Documentul, întocmit în toamnă, a fost prezentat în cadrul vizitei lui George Simion la Washington.
22:00
Bugetul pe 2026 al Apărării va fi puțin mai mare decât anul trecut, dar nu va fi de 5%, a spus premierul Ilie Bolojan, într-un interviu la G4Media.
21:40
Actrița Catherine O’Hara cunoscută pentru rolurile sale din Home Alone și serialul de succes Schitt’s Creek, a murit la vârsta de 71 de ani.
21:40
Ei sunt Laurențiu și Cornel, agenții din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Hunedoara, cei care au salvat viața unui bărbat aflat în dificultate
21:40
Cutremur cu magnitudinea 3,2 în județul Vrancea. Este al doilea înregistrat vineri seara # Jurnalul.ro
Un cutremur cu magnitudinea 3,2 a avut loc în județul Vrancea. Acesta este al doilea cutremur înregistrat vineri seara în zonă.
21:40
Reglementarea femicidului, un pas decisiv: protecția femeilor în România intră într-o nouă etapă # Jurnalul.ro
România face un pas istoric în protecția femeilor. Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului, care definește pentru prima dată această formă de violență și prevede măsuri clare de prevenție și protecție inclusiv pentru copiii rămași în urmă, a intrat în procedura parlamentară.
21:30
Doi poliţişti au reuşit să salveze, la limită, viaţa unui bărbat de 45 de ani, din comuna Ghelari, după ce acesta a sunat la numărul de urgenţă 112 fără să mai poată comunica apoi cu operatorul, din primele aspecte constatate existând suspiciunea unei tentative de suicid, a informat vineri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.
21:30
Unul dintre cei mai vocali susținători ai Kremlinului din presa audiovizuală rusă, Vladimir Soloviov, a lansat un discurs extremist la televiziunea de stat, cerând explicit distrugerea ucrainenilor.
21:10
Prim-ministrul Keir Starmer va zbura marți în China, în cadrul primei vizite a unui lider britanic în ultimii opt ani, în încercarea de a reface relațiile cu a doua economie mondială și de a reduce dependența de Statele Unite, care devin din ce în ce mai imprevizibile.
21:00
Teatrul Evreiesc de Stat vă invită la spectacolele lunii februarie 2026
21:00
Bolojan despre Educație: Ar fi recomandat să avem un nou ministru înainte de aprobarea bugetului # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că ar trebui să fie un nou ministru al Educației până la aprobarea bugetului astfel încât nevoile bugetare să fie analizate de viitorul titular. Acesta a menționat că o propunere de ministru va fi făcută în perioada următoare.
21:00
Aur pe tarabe! Roșiile românești vor costa cât cireșele, în martie 2026: 100 de lei/kg # Jurnalul.ro
Primele roșii românești sunt așteptate să ajungă în piețe spre finalul lunii martie, însă consumatorii ar putea avea parte de un adevărat șoc la tarabă.
Acum 6 ore
20:30
Într-un interviu acordat G4 Media, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre creșterea presiunii sociale pe Guvern, precizând că este „o constantă” în situații dificile.
20:10
Bambusul norocos (Dracaena sanderiana) este o plantă de apartament tropicală populară, care prosperă în lumină puternică și sol bine drenat. Poate fi cultivat în interior sau în exterior, în climate calde.
20:00
Copil de 12 ani din Buzău, prins la volan pe DN 1, la Comarnic. El a furat maşina mamei sale # Jurnalul.ro
Un copil de 12 ani din judeţul Buzău a fost prins la volan pe drumul naţional DN 1, în zona Comarnic, mama acestuia sesizând anterior poliţiştii cu privire la dispariţia autoturismului său.
19:40
Comisia Europeană dă România în judecată pentru că nu a închis și reabilitat depozitele de deșeuri # Jurnalul.ro
Potrivit unui comunicat publicat de Comisia Europeană, Bruxelles-ul a anunțat că inițiază o acțiune împotriva României la Curtea de Justiție a UE, pentru nerespectarea legislației privind deșeurile.
19:30
Scandal la Primăria Bacău: Administrator public și angajați trimiși în judecată pentru fraudă cu fonduri UE în proiect de trafic # Jurnalul.ro
DNA a trimis în judecată administratorul Bacău și angajați primărie pentru fraudă cu fonduri UE în proiect trafic: facturi false, pavele vechi, prejudiciu 1,4 mil. lei. Detalii șocante!
19:30
Fals proces-verbal al Jandarmeriei distribuit în on-line, însoțit de comentarii politice # Jurnalul.ro
Jandarmeria reacționează după ce în mediul online a fost distribuită o postare cu un fals proces-verbal întocmit unui participant la protestele ce au avut loc pe 24 ianuarie, cu ocazia sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române. Originalul este prezentat de jandarmi, fiind total diferit.
19:10
Misiune de salvare a unui bărbat căzut într-un lac înghețat din Turda. Un pompier s-a aruncat în apă # Jurnalul.ro
O misiune dificilă de salvare s-a desfășurat vineri la Turda. Un pompier a spart gheața formată pe un lac și s-a aruncat în apa foarte rece pentru a salva un bărbat în pericol de înec.
19:00
Conflict violent la o sală de fitness din București. Șapte tineri între 16 și 25 de ani au fost reținuți după ce au scos cuțite și spray-uri lacrimogene.
Acum 8 ore
18:40
Curtea de Apel București amână din nou decizia în cazul cererii de suspendare a doi judecători CCR # Jurnalul.ro
Curtea de Apel București a amânat, vineri, pentru a doua oară, pronunțarea unei decizii în dosarul deschis de avocata Silvia Uscov, asociată AUR, care solicită suspendarea actelor prin care au fost numiți la CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș. Noul termen stabilit este 11 februarie.
18:30
Noi reguli pentru artificii: Publicul larg nu mai poate cumpăra articole pirotehnice T1 și P1 # Jurnalul.ro
Guvernul a interzis publicului larg deținerea, utilizarea și vânzarea de articole pirotehnice de scenă din categoria T1, precum și a altor articole pirotehnice din categoria P1.
18:20
150 de milioane de lei datorie pentru Slatina. PUSL Olt: „Facturile promisiunilor electorale ajung la cetățeni” # Jurnalul.ro
Slatina riscă să intre într-o spirală periculoasă a îndatorării, avertizează Cristian Cismaru, președintele PUSL Olt. Potrivit acestuia, deciziile luate de actuala administrație locală pun o presiune tot mai mare pe bugetul orașului și pe buzunarele slătinenilor.
18:10
Pâinea coreeană cu usturoi și cremă de brânză ne cucerește prin gustul și texura unice.
18:00
Cei mai importanți jucători din mediul de afaceri românesc au stat față în față cu decidenții politici într-o dezbatere unică, cu tradiție, creată în jurul temelor fierbinți din economie la Forumul Dezvoltăm Împreună România - Premise de creștere economică pentru 2026, organizat de Intact Media Group și moderat de Directorul Executiv Alessandra Stoicescu.
18:00
Bolojan despre scandalurile din coaliție: Câștigă cei care nu fac nimic pentru România # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate G4Media că scandalurile din coaliție nu ajută partidele aflate la guvernare. E păcat, câștigă cei care nu fac nimic pentru a duce România într-o direcție bună, a spus premierul.
17:50
Descoperă Cambodgia în numărul 10 al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea”. Revistă educativă și bancnotă autentică. De luni la chioșcuri! # Jurnalul.ro
Colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” continuă cu numărul 10, dedicat Cambodgiei. Acest număr include revista educativă, alături de o bancnotă autentică – rielul cambodgian, oferind cititorilor atât informație clar structurată, cât și o piesă reală de colecție.
17:40
După 30 ianuarie 2026, totul se așează în sfârșit la locul lui pentru trei semne zodiacale. Jupiter retrograd ne aduce un profund sentiment de ușurare emoțională vineri.
17:30
Vineri, Nicușor Dan a semnat decretul privind numirea Generalului Sorin Crîstea în funcția de consilier de stat, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).
17:20
Vortex polar peste România: ger năprasnic, ninsori și vânt puternic la început de februarie # Jurnalul.ro
Un vortex polar aduce ger extrem în România la început de februarie. Temperaturile pot coborî până la -20°C, cu ninsori și vânt puternic.
17:00
Patricia Ghiță, românca admisă la Bolshoi - vârful absolut al baletului mondial. Balerina, înscrisă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # Jurnalul.ro
La doar 16 ani, Patricia Alexandra Ghiță scrie una dintre cele mai puternice povești ale baletului românesc contemporan. În septembrie 2025, tânăra balerină din București a fost admisă la Bolshoi Ballet Academy, școala care se află, fără echivoc, în vârful absolut al baletului mondial. Performanța sa este una istorică: Patricia este singura elevă din Europa de Est admisă în acel an, într-o clasă internațională extrem de restrictivă, formată din doar șapte fete selectate la nivel global.
17:00
Cel mai nou cinematograf de artă din București, Apollo111 Cinema, se va deschide pentru public începând cu data de 29 ianuarie, lângă Parcul Cișmigiu, în Palatul Universul (Ion Brezoianu 23 – 25, corp B, subsol).
17:00
Ploșnițele urât mirositoare se strecoară în case prin crăpături mici, atrase de căldură, adăpost și hrană.
Acum 12 ore
16:20
Bucuria de a vedea două liniuțe pe testul de sarcină poate fi urmată, pentru unele femei, de experiența dureroasă a avortului spontan. Acesta este una dintre cele mai frecvente complicații în primele săptămâni de sarcină și, atunci când se repetă, poate devei o cauză majoră de infertilitate.
16:10
Samsung lansează Galaxy Z Flip 7 special, care va fi inaccesibil publicului. Au fost produse doar 3.800 de unități.
