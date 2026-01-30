New York vrea să interzică poliției locale cooperarea cu temuții agenți ICE

17:00

La doar 16 ani, Patricia Alexandra Ghiță scrie una dintre cele mai puternice povești ale baletului românesc contemporan. În septembrie 2025, tânăra balerină din București a fost admisă la Bolshoi Ballet Academy, școala care se află, fără echivoc, în vârful absolut al baletului mondial. Performanța sa este una istorică: Patricia este singura elevă din Europa de Est admisă în acel an, într-o clasă internațională extrem de restrictivă, formată din doar șapte fete selectate la nivel global.