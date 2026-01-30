Ce facem astăzi, 31 ianuarie 2026, în Timișoara?

17:30

Sectorul de drum DJ 684 care leagă Coșava de Luncanii de Jos va fi modernizat pe o lungime de peste 8 km, cu refacerea carosabilului și a trei poduri pentru a asigura o circulație cât mai sigură. Momentan, drumul este afectat de degradări ale carosabilului, marcajelor, semnalizării și infrastructurii pentru scurgerea apei.