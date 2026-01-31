Ce salarii au angajații de la ANCOM după tăieri. Câți oameni au fost concediați
Cotidianul de Hunedoara, 31 ianuarie 2026 05:40
ANCOM a transmis, la solicitarea Cotidianul, ce salarii au angajații și câți oameni au plecat din instituție după aplicarea legii Guvernului Bolojan privind reducerile. De notat că reforma este suspendată, prin decizia Curții de Apel București.
• • •
Ce salarii au angajații de la ANCOM după tăieri. Câți oameni au fost concediați
„Legământul” tăcerii. 50 de parlamentari au vorbit doar la depunerea jurământului # Cotidianul de Hunedoara
Partidul cu cel mai mare număr de parlamentari zgârciți la vorbă este PSD, însă nici liberalii nu duc lipsă de astfel de aleși.
În decembrie 2025, apartamentele vechi în București costau în medie 2.528 euro/mp, cele noi 2.025 euro/mp, iar pentru 2026 se estimează o creștere mai lentă și mai predictibilă a prețurilor.
Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, estimează că inflația va scădea semnificativ în a doua jumătate a anului, spre 4%, deși economia României rămâne expusă riscurilor, în special lipsei stabilității guvernamentale.
ANAF avertizează că firmele apelează la proceduri legale precum concordatul preventiv, insolvența sau inactivitatea fiscală pentru a întârzia plata datoriilor către bugetul de stat.
Celebra actriță Catherine O'Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă", a încetat din viață vineri, 30 ianuarie 2026.
Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru PMB și l-a susținut pe Ciprian Ciucu.
Românii s-au învățat să investească la bursă. Cifre record pe piața de capital # Cotidianul de Hunedoara
Piața de capital din România se află într-o etapă de maturizare accelerată, marcată de creșterea puternică a numărului de investitori și de numeroase listări noi
Nicușor Dan l-a cucerit pe Zelenski. Mesaj emoționant de la Kiev, pentru tot poprul român # Cotidianul de Hunedoara
Mesaj emoționant transmis vineri seara de la Kiev: președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre proiecte energetice comune care pot întări securitatea energetică a ambelor țări, subliniind importanța implementării acestora și mulțumind României și poporului român pentru sprijinul acordat.
Complexul de inferioritate față de Vest a fost transformat de un stat violent în mândrie și resentiment, arată un sondaj al Centrului Levada
Procedura de exercitare a preempțiunii presupune că statul nu „confiscă" gazul, ci are dreptul de a fi primul cumpărător, la preț de piață, printr-un mecanism administrat de ANRE și Ministerul Energiei.
Negocierile au loc pentru că Rusia și Ucraina nu vor să piardă războiul propagandei și nu duc nicăieri pentru că nu vor nu să piardă pe front
Risipă din bani publici la Iași. 8.000 euro pe lună pentru un antrenor, după ce clubul a uitat să trimită o hârtie la federație # Cotidianul de Hunedoara
Din cauza unei hârtii neînaintate la federație, CSM Iași plătește lunar 8.000 de euro unui antrenor de handbal, generând un scandal financiar legat de gestionarea banilor publici.
Explicația Ministrului Sănătății pentru neplata primei zile de concediu medical # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății explică neplata primei zile de concediu medical, invocând pierderea controlului asupra abuzurilor și menționând că măsura este tranzitorie, deși generează inechități.
Eternul Nole. Novak Djokovic s-a calificat în finala Australian Open la 38 de ani # Cotidianul de Hunedoara
Novak Djokovic s-a calificat în finala Australian Open unde îl va întâlni pe liderul mondial, Carlos Alcaraz.
Bolojan ia în calcul să ceară vot de încredere în PNL după asaltul taberei Thuma # Cotidianul de Hunedoara
„Nu văd de ce nu aș uza de această procedură internă în condițiile în care voi considera că sunt semnale din interior care pun la îndoială sprijinul".
Din toamna anului trecut, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra sectorului energetic al Ucrainei, aruncând Kievul în întuneric şi frig în mijlocul uneia dintre cele mai aspre ierni din ultimul deceniu.
„România a raportat că 92 de depozite de deșeuri au fost închise și reabilitate, dar 15 situri funcționează în continuare fără planuri clare de reabilitare."
În cazul unuia dintre membrii CSM nu a putut fi găsit niciun CV.
Compania susţine că nu poate mări salariile în acest an fără a pune în pericol stabilitatea financiară, capacitatea de a asigura funcţionarea în siguranţă şi protejarea locurilor de muncă.
Stranie coincidență. Nouă amânare la CAB. Soarta celor doi judecători se decide fix în ziua în care CCR are pe masă pensiile speciale # Cotidianul de Hunedoara
Este a treia amânare a deciziei CAB.
Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 devin o vitrină globală pentru brandurile de lux, care investesc în modă și parteneriate sportive.
Funcția va fi preluată începând cu data de 31 ianuarie.
Nici n-avea buletin, dar a furat mașina bunicii. „Să-i spuneți lui aia de mate că o iubesc” # Cotidianul de Hunedoara
„Să-i spuneți lui aia de mate că o iubesc!", le-a transmis copilul colegilor în timp ce se afla la volanul mașinii bunicii.
Analiză internă BBC arată că femeile în vârstă dispar treptat din rolurile de prezentatoare, fiind mult mai puține decât bărbații de aceeași vârstă.
PAOK Salonic și Celta Vigo se vor înfrunta pentru un loc în optimile de finală ale Europa League.
VIDEO L-a bătut vântul? Căzătura hilară a unui consilier PNL, pusă pe spatele unui PSD-ist # Cotidianul de Hunedoara
„Ce faci mă?", întreabă Rădescu în timpul căderii către social-democrat, în timp ce un om din spatele camerei îl acuză că joacă teatru.
Vaccinarea rămâne cea mai sigură și eficientă formă de protecție împotriva bolilor infecțioase grave în rândul copiilor și adolescenților.
Această producție face parte dintr-un demers amplu inițiat de echipa Cinemaraton, dedicat adaptării operei lui Ioan Luca Caragiale pentru generația actuală de telespectatori.
Potrivit DGASPC Timiș, instituția a apelat la instanță deoarece nu au fost respectate recomandările specialiștilor.
„Sper că liderii noştri ne aud, pe noi, cei care vă cerem să schimbaţi rapid cursul şi să aveţi milă de toţi cetăţenii ţării noastre", a mai spus Lady Gaga.
Un bărbat a fost împușcat accidental la o partidă de vânătoare și transportat de urgență la spital cu elicopterul SMURD. Ancheta este în desfășurare.
Formația antrenată de Cristian Chivu urmează să întâlnească un adversar mai slab cotat, dar deloc facil.
Guvernul a introdus aceste schimbări prin „Ordonanța trenuleț" la finalul anului trecut, însă intrarea în vigoare s-a amânat pentru 1 iunie 2026.
Primul caz de virus Chikungunya confirmat în România. Află cum se transmite boala, care sunt simptomele și ce spun medicii despre riscuri și măsurile de prevenție.
„PSD a dat mâna cu AUR.” Un liberal sare în ajutorul lui Ciprian Ciucu, după eșecul Coaliției la București # Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu nu a reușit să treacă mai multe proiecte prin Consiliul General, pentru că PSD, AUR și PUSL au votat împotrivă.
Dogioiu neagă orice legătură între premier și avocata PNL săltată de DNA – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Cred că sunt mii de fotografii pe care le-a făcut cel puțin de când este în funcția de premier", spune purtătoarea de cuvânt al Guvernului.
Trei copii cu vârste cuprinse între 13 şi 16 ani au fost bănuiţi că au agresat un taximetrist cu care ar fi avut o neînţelegere cu privire la costul cursei. Procurorii au dezvăluit motivele reale pentru care au urcat în autoturismul taximetristului.
Tragedie cu repetiție. Tatăl uneia dintre victimele din Timiș, mort pe același drum # Cotidianul de Hunedoara
Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, în urma incidentului. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa pentru meciul dintre OL și PAOK.
Aceh este singura provincie din Indonezia, stat cu majoritate musulmană, care aplică legea Sharia și sancționează mai multe tipuri de infracțiuni prin pedepse corporale aplicate în public.
De ce este vulnerabil un guvern minoritar. Ce șanse are Bolojan să formeze unul # Cotidianul de Hunedoara
Dacă PSD iese din Coaliție, ar fi foarte ușor ca, alături de AUR, să dărâme Guvernul în orice moment.
VIDEO O rachetă chineză se prăbușește astăzi pe Pământ. Ar putea trece peste România # Cotidianul de Hunedoara
Racheta chineză Zhuque-3 se va prăbuși pe Pământ vineri, 30 ianuarie 2026, după o misiune lansată în decembrie.
Potrivit poliției, patru bărbați, cu vârste între 19 și 41 de ani, domiciliați în județele Cluj și Mureș, au fost identificați și reținuți. În octombrie 2025, au pătruns în locuința victimei sub un pretext inventat, scrie Știri pe Surse. Hoții i‑ar fi spus bătrânului că un porumbel ar fi rămas blocat în podul casei și […]
Violența împotriva copiilor rămâne un fenomen larg răspândit în România. Statistici recente arată că sunt peste 15.000 de cazuri raportate de exploatare a copiilor, abuz și neglijare.
Premierul britanic Keir Starmer s-a văzut în China cu liderul Chinei. În cadrul recepției, Xi Jinping a dezvăluit echipa de fotbal pe care o susține.
Cu cîntecele celor două grupuri, Ovidiu Lipan și personajul Țăndărică au intrat în istorie și au ocupat primul și singurul loc de toboșar genial din muzica românească.
Cătălin Cherecheș, condamnat la cinci ani de închisoare pentru corupție, continuă să lupte în instanță pentru aplicarea unor norme de drept mai favorabile peste condamnarea sa, dar a pierdut încă o cale juridică în demersul său.
Achiziția bijuteriilor de aur de la comercianții autorizați nu garantează automat că toate lucrurile sunt în regulă, avertizează inspectorii ANPC.
Stenograme din dosarul avocatei PNL: „Sunt fosta gagică a lui Ludovic”. Cum învârtea milioanele de euro din vorbe # Cotidianul de Hunedoara
„Câte milioane de euro vreau să fac, bănuiesc că o oră o să rezist, da' două nu cred, că o să am adrenalină! …[râde]", este o stenogramă din dosarul avocatei PNL Adriana Georgescu.
Spaniolul Carlos Alcaraz a reușit să se califice în cea de-a opta finală de Grand Slam a carierei după un meci dramatic, încheiat după aproape cinci ore și jumătate de joc împotriva numărului 3 ATP, Alexander Zverev. A fost cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open.
