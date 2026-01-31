Pericolul maratoanelor de seriale: când relaxarea se transformă în dependență

10:30

Arafat: „Nu ar fi acum momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare?"