E-mailuri între Epstein și Elon Musk – noi documente ale Departamentului de Justiție al SUA

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, în urma incidentului. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa pentru meciul dintre OL și PAOK.