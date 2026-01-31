Dosarul Epstein - Epstein discuta cu Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei, spunându-i că nu înţelege „cât de prost” este Trump

23:50

Fostul premier Theodor Stolojan este de părere că interesul PSD este acela de a rămâne în Guvern pentru că PSD va prelua funcţia de prim-ministru de anul viitor. Stolojan nu crede în speculaţia conform căreia rotativa guvernamentală ar urma să nu aibă loc. ”Îl ştiu bine pe Bolojan şi el va respecta înţelegerea şi ăsta este interesul fundamental al PSD-ului, restul este jocul politic al PSD-ului de a încerca (...) să nu fie ţinta directă a nemulţumirii populaţiei”, argumentează Theodor Stolojan.