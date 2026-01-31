Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București
Gândul, 31 ianuarie 2026 06:40
După ani la rând în care februarie a semănat mai mult cu prima lună de primăvară, lucrurile lucrurile par să reintre pe făgașul firesc în 2026. Meteorologii Accuweather anunță că în următoarele 28 de zile va fi iarnă în toată regula în România, iar Bucureștiul ar urma să resimtă din plin revenirea frigului. Din 2001 […]
• • •
Acum 5 minute
07:10
Dronele termice de pe frontul ucrainean, semnal de alarmă pentru NATO. „Nu este clar de ce ar fi nevoie pentru a zgudui letargia actuală a puterilor occidentale” # Gândul
La sfârșitul anului 2025, cea mai grea iarnă din ultimii ani se instala în Ucraina, iar forța de invazie rusă – formată din 600.000 de soldați – a apelat la „inovații” pentru a face față frigului și a câștigat, pentru scurt timp, un avantaj tactic de-a lungul liniei frontului de 1.120 km. Totuși, ucrainenii au […]
07:10
Ion Cristoiu: „Maia Sandu va fi președintele României. În cadrul negocierilor de unire, unul dintre președinți va trebui să renunțe” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Republica Moldova se va uni cu România, iar Maia Sandu va ajunge președinte peste ambele țări. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Dacă este un plan de unire, ea nu […]
07:10
Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf # Gândul
Cazul unui șofer care a postat pe Facebook costul unei curse Uber de 55 de minute, la oră de vârf, a stârnit valuri de comentarii. Pentru traseul străbătut și momentul din zi, mulți români au considerat că nu merită efortul. Dar, totuși, iată că se poate și așa, iar un bucureștean poate povesti, acum, că […]
Acum o oră
06:40
Valentin Stan: Serviciile de Informații daneze au anunțat în 2025 care este pericolul rusesc și chinezesc din jurul Groenlandei # Gândul
În ediția Marius Tucă Show din 26 ianuarie 2026, prof. univ. dr. Valentin Stan analizează prioritățile Rusiei în regiunea arctică, citând un raport al serviciilor daneze de informații și apărare. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tuca Show. Mariu Tucă expune detalii din raportul danez că Rusia menține superioritatea militară în Arctica, în ciuda războiului din […]
06:40
Acum 2 ore
06:10
Ion Cristoiu discută în emisiunea Marius Tucă Show din 29 ianuarie 2026 despre un fenomen regional: tineri ucraineni trec ilegal frontiera în România și Republica Moldova pentru a evita încorporarea obligatorie în armată în contextul războiului. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show, Jurnalista Natalia Morari menționează o rețea organizată implicând grăniceri ucraineni și moldoveni, […]
06:10
Misterul donatorilor anonimi din campania lui Nicușor Dan. În România Onestă, nici până în ziua de azi nu știm cine i-a donat președintelui peste 9 milioane de euro pentru campania de anul trecut # Gândul
„Da, o să-mi fac declarația de avere chiar în 15 zile de la preluarea mandatului”, spunea Nicușor Dan în luna mai a anului 2025, întrebat dacă va face publică lista donatorilor din campania sa electorală pentru Președinția României. În „România Onestă”, finanțarea campaniei prezidențiale a lui Nicușor Dan a fost și încă rămâne un subiect […]
Acum 4 ore
05:10
Anchetă la Penitenciarul Craiova după ce un deținut despre care se știa că plănuia să se sinucidă a fost lăsat singur în celulă și a fost găsit spânzurat # Gândul
Un incident grav a avut loc, vineri, la Penitenciarul Craiova, unde un deținut cunoscut cu tendințe de sinucidere a fost găsit spânzurat în celulă, potrivit informațiilor obținute de Gândul. Deținutul, identificat drept Codruț Dincă, stătea singur în celulă, deși în fișa sa de evaluare ar fi fost menționat riscul de suicid, potrivit surselor noastre. La […]
Acum 8 ore
23:30
Ce nu ar trebui să mănânci niciodată la micul dejun pentru a evita problemele digestive. Lista cu alimentele care le pot provoca # Gândul
Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, care ne oferă energia necesară pentru întreaga zi și este esențial pentru sănătatea intestinelor. Dar cum vă puteți începe ziua într-un mod care să vă protejeze flora intestinală și ce ar trebui să evitați. De la musli sănătos și ouă cu bacon, până la toast cu […]
Acum 12 ore
23:10
O femeie a vrut să vândă, cu doar 20 de dolari, un vas vechi care era abandonat în curtea casei, dar suma finală a fost uriașă. „E foarte neobișnuit” # Gândul
Un vas din gresie de 130 de litri a stat abandonat în colțul verandei din spate a casei lui Lois Jurgens timp de aproape trei decenii, adunând praf în verile din Nebraska și zăpadă în timpul iernilor. Dar proprietara s-a hotărât să îl vândă, cerând pe el doar 2o de dolari. Însă, pe 10 ianuarie, […]
23:00
Ce se întâmplă dacă nu ai reușit să pui în practică rezoluțiile de Anul Nou, iar ianuarie se apropie deja de final. Sfaturile unui psiholog # Gândul
De ce nu-mi pot ține promisiunea de a mă lăsa de fumat, de a merge la sală sau de a economisi niște bani? Rezoluțiile de Anul Nou pe care ni le-am făcut, bazate pe voința noastră de neclintit, încep să se clatine, dacă nu chiar să dispară fără urmă, pe măsură ce luna ianuarie trece. […]
22:40
Fenta Maradona, 2026. Un afacerist japonez iscusit a vândut patru ceasuri de lux pe un rucsac cu hârtiuțe Monopoly # Gândul
Un întreprinzător iscuist japonez, în vârstă de 35 de ani, a fost înșelat cu suma de 247.000 de euro în Roma, Italia. Bărbatul a călătorit pe banii lui din Japonia pentru a încheia o tranzacție de succes, vânzarea a patru ceasuri de lux. Suma pe care a obținut-o este incredibilă. De fapt, japonezul a fost […]
22:20
Locuitorii unui oraș din România vor beneficia de transport public gratuit, în fiecare vineri. Unde s-a adoptat măsura și de când intră în vigoare # Gândul
Autoritățile din Brașov au decis, astăzi, ca – începând cu data de 1 aprilie 2026 – transportul public să fie gratuit în acest oraș, însă măsura se aplică doar pe liniile din municipiul, nu și pe rutele metropolitane. Astfel, din această primăvară, se va putea circula gratuit pe toate liniile de autobuz și troleibuz în […]
22:00
Acum trei zile, Buletinul Oamenilor de Știință din Domeniul Atomic a declarat că mai sunt 85 de secunde până la miezul nopții (momentul sfârșitului lumii după Ceasul Apocalipsei), invocând reluarea cursei înarmării, conflictele multiple existente și retorica naționalistă tot mai agresivă a Statelor Unite ale Americii, a Federației Rusiei și a Republicii Populare Chineze. A […]
22:00
Promitea mașini de lux sub prețul pieței și încasa avansuri, dar nu livra nimic. Escrocul a fost prins de polițiști la volan, deși nu avea permis # Gândul
Un bărbat de 31 de ani a fost reținut de polițiști și este acuzat că a înșelat mai multe persoane, cărora le-a promis autoturisme de lux la prețuri sub piață, fără să le livreze vreodată. Prejudiciul total este de aproximativ 7.000 de euro. Ancheta a început pe 20 noiembrie 2025, după ce o femeie de […]
21:40
Premierul Ilie Bolojan s-a încurcat în funcționarea Justiției. Întâi a comparat magistrații cu primarii, apoi s-a rătăcit în competențele constituționale ale CSM. La final, a spus: „nu sunt specialist”. Ce întrebare simplă l-a pus în dificultate pe Bolojan # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a încurcat de mai multe ori, în timpul interviului acordat G4Media, în competențele Justiției, atunci când i-a fost pusă o întrebare simplă: este sau nu de acord cu revenirea competenței de investigare a magistraților de la Parchetul General la DNA? De 4 ori, premierului României i-a fost pusă această întrebare, de 4 […]
21:40
Dubai a anunțat că are în plan să construiască o stradă „pavată cu aur” un proiect unic în lume, în apropierea Bazarului Gold Souk din oraș, unde turiștii pot cumpăra aur și alte bijuterii, potrivit Euronews. Cu salarii neimpozitate și reputația de a oferi un stil de viață luxos, Dubaiul este un oraș despre care […]
21:30
Ce sancțiuni riscă șoferii care nu aprind luminile de ceaţă atunci când condiţiile meteo o impun sau le folosesc abuziv. Polițiștii nu iartă abaterile # Gândul
Mulţi şoferi nu pornesc luminile de ceaţă, atunci când condiţiile meteo impun acest lucru, în timp ce alții le folosesc abuziv. În ambele situaţii, polițiștii dau amenzi pe bandă rulantă, în toată țara, deși conducătorii găsesc mereu diverse scuze, printre cele mai folosite fiind graba sau rutina. „Majoritatea sunt prinși în grijile cotidiene și nu […]
21:20
21:00
Catherine O’Hara, actrița cunoscută pentru rolurile din „Home Alone”, „Best in Show” și „Schitt’s Creek”, a murit, potrivit informațiilor apărute în presă. Avea 71 de ani, preia ProTV. Actrița canadiană a decedat vineri, 30 ianuarie, informația fiind confirmată de managerul său pentru revista People. TMZ a fost prima publicație care a relatat despre deces. Cauza morții […]
20:50
Daniel Pancu, declarație incredibilă după ce CFR Cluj a învins Metaloglobus 4-2: „Să știți că de asta fac ca maimuța” # Gândul
CFR Cluj a învins pe Metaloglobus, 4-2, în etapa 24 a Superligii. Ardelenii sunt pe locul opt, cu 35 de puncte, iar Metaloglobus e ultima în clasament, cu 11 puncte. Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a vorbit despre meci și a explicat de ce e vulcanic pe banca tehnică. Au jucat echipele: CFR CLUJ: M. Popa […]
20:40
Inteligența Artificială trimite turiști în Neverland. Un articol meșterit de AI a promovat o destinație inexistentă. Sucesul a fost fenomenal # Gândul
Un articol de blog generat cu ajutorul inteligenței artificiale, publicat pe site-ul unei companii de turism, a trimis aventurieri ignoranți în Neverland, recomandând izvoare termale din nordul Tasmaniei care nu există. Capturi de ecran distribuite de CNN din articolul șters între timp de pe site-ul Tasmania Tours arătau recomandări pentru „Izvoarele termale Weldborough”, prezentate drept […]
20:10
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una: reforma pensiilor în sectorul de ordine publică și apărare. Premierul vrea să crească vârsta de pensionare în Poliție, Ministerul Apărării și servicii secrete # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat într-un interviu pentru G4Media că, după adoptarea reformei privind tăierile din administrația publică, următorul pachet e reformă vizează pensiile din sistemul de ordine publică și apărare națională. Potrivit datelor CSM, dacă în magistratură vorbim despre 5000 de pensii de serviciu, în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională – […]
20:00
Previziunile apocaliptice ale fermierilor. Roșia de solar ar putea atinge maximul istoric în 2026 # Gândul
În 2026, s-ar putea să fiți nevoiți să faceți un credit de nevoi personale, sau să vă asociați, pentru a cumpăra primele roșii de solar. Producătorii anunță prețuri de coșmar. Dacă previziunile lor se adeveresc, roșia va atinge maximul istoric în acest an. Tomatele ar putea ajunge la 100 de lei pe kilogram, cred producătorii, […]
20:00
Care este programul de liniște la bloc. Fiecare locatar e obligat să îl respecte, indiferent de oraș sau de ziua săptămânii / Care sunt sancțiunile # Gândul
Legea 61/1991 stabilește programul de liniște la bloc, indiferent de oraș sau de ziua săptămânii, iar locatarii sunt obligați să păstreze liniștea în anumite intervale orare, pentru a nu deranja vecinii. Legislația românească menține aceleași intervale de repaus, iar autoritățile pot interveni atunci când acestea sunt încălcate. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi de […]
20:00
Harvard îi spune „următorul Einstein”. Nu are nici o tunsoare nebună, nici păr alb și nici nu este bărbat. Cine este Sabrina Gonzalez și ce face # Gândul
Numele Sabrinei Gonzalez Pasterski apare des în online alături de o etichetă care prinde instant: „următorul Albert Einstein”. Sabrina s-a născut în Chicago și s-a remarcat devreme printr-o combinație mai rară. Interesul pentru avioane, abilitățile ei tehnice și disciplina. În ciuda numeroaselor realizări personale și a rezultatelor academice incredibile, cercetările lui Pasterski i-au adus atenția […]
19:50
Organizația Mondială a Sănătății face apel la calm: Virusul Nipah nu prezintă un risc pandemic major # Gândul
Organizația Mondială a Sănătății a informat că este un risc scăzut ca virusul Nipah să se răspândească din India. Organizația a adăugat că nu recomandă restricții de călătorie după ce au fost raportate două cazuri în cea mai populată țară a lumii. Totuși, Hong Kong, Malaysia, Thailanda, Singapore și Vietnam au impus controale medicale la aeroporturi pentru […]
19:40
Salubrizare Sector 5 transmite o serie de motive pentru care reciclarea este importantă pentru mediul înconjurător. Procesul de reciclare presupune separarea și colectarea deșeurilor, contribuind astfel la reducerea poluării și la protejarea resurselor naturale. Printre principalele beneficii ale reciclării, Salubrizare Sector 5 menționează: prin reciclare se diminuează considerabil depunearea deșeurilor la gropile de gunoi care […]
19:30
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski despre securitatea energetică a Ucrainei și a României # Gândul
Președintele Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică, vineri, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, cu care a discutat despre securitatea energetică a Ucrainei și României. „Am discutat cu Nicușor Dan despre proiectele energetice comune, care pot întări considerabil securitatea energetică a Ucrainei și a României. Este important să implementăm totul. Echipele noastre vor continua […]
19:30
O băutură tradițională din Europa de Est, supranumită „Coca-Cola comunismului” sau „Guinness-ul sovietic”, a revenit pe piață. Unde e foarte populară # Gândul
O băutură tradițională din Europa de Est, asociată cu vremuri de austeritate și rafturi goale, a devenit noua obsesie a hipsterilor preocupați de sănătate. Este vorba de Kvass, supranumit ironic „Coca-Cola comunismului” sau „Guinness-ul sovietic”, începe să câștige teren în Marea Britanie, profitând de valul global de interes pentru produsele fermentate, potrivit csid.ro. Este o […]
19:30
Salubrizare Sector 5 explică ce înseamnă deșeurile voluminoase și cum trebuie colectate corect. Potrivit reprezentanților Salubrizare Sector 5, deșeurile voluminoase sunt acele obiecte solide de dimensiuni mari, care nu pot fi ridicate prin sistemele obișnuite de colectare. Acestea necesită o preluare și un transport special. Printre deșeurile voluminoase se numără canapele, saltele, paturi, dulapuri, birouri, scaune, […]
19:20
Încă un stat în care democrația a fost anulată. Junta militară din Burkina Faso interzice partidele politice: „Pluralismul divizează cetățenii” # Gândul
În timp ce toată Asia a urmărit alegerile organizate de junta militară din Myanmar, considerate de jurnaliști străini drept „un simulacru”, încă un stat african ajunge controlat de o dictatură africană. Burkina Faso a interzis toate partidele politice, declarând că această măsură este necesară pentru a menține unitatea națională și a reforma guvernarea politică, potrivit […]
19:20
SUA și Rusia ar putea intra într-o nouă cursă a înarmărilor nucleare, pentru prima dată de la Războiul Rece. Tratatul actual expiră într-o săptămână # Gândul
Statele Unite și Rusia ar putea intra într-o nouă cursă a înarmărilor nucleare pentru prima dată de la Războiul Rece, cu excepția cazului în care cele două ajung la un acord de ultim moment înainte de expirarea actualului tratat în mai puțin de o săptămână, scrie Reuters. Tratatul START urmează să expire pe 5 februarie, […]
19:10
Regele Danemarcei a anunțat efectuarea unei vizite în Groenlanda pe fondul tensiunilor dintre Trump și UE # Gândul
Regele Danemarcei Frederik a declarat joi că va vizita Groenlsnda între 18 și 20 februarie 2026. Anunțul vine chiar în contextul agravării tensiunilor dintre SUA și UE pe seama disputei asupra Groenlandei. Regele danez a declarat reporterilor în timp ce vizitase Lituania că „simte că groenlandezii sunt îngrijorați” și că „i-ar face plăcere să se ducă […]
19:10
Taxa de drum în Europa. Ce schimbări, prețuri și moduri de achiziție a vinietei sunt în 2026 pe continent # Gândul
În 2026, multe state europene și-au actualizat sistemele de taxare: unele au indexat prețuri, altele au introdus opțiuni noi pe termen scurt, iar digitalizarea a devenit regula, nu excepția. Pentru tine, asta înseamnă două lucruri: ai mai puține șanse să scapi netaxat și ai mai multe moduri în care poți greși, dacă te bazezi experiențele […]
19:10
Purtătorul de cuvânt al BNR spune că Guvernul nu trebuie să mai introducă taxe noi, măsurile actuale sunt suficiente pentru reducerea deficitului # Gândul
Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a declarat pentru Antena 3, că măsurile fiscale adoptate de Guvern sunt suficiente pentru reducerea deficitului și nu mai este nevoie de taxe suplimentare. Potrivit oficialului BNR, inflația va scădea până la finalul anului la 4%. „Va fi o scădere mai lentă a inflaţiei în primele 6 luni. […]
19:00
„Trebuie să facă proba!” Ilie Bolojan se ceartă cu Rareș Bogdan și sugerează că fostul prim – vicepreședinte PNL este mincinos # Gândul
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a vorbit în interviul pentru G4Media despre „campaniile de atacuri” la adresa sa și l-a contrat pe fostul prim – vicepreședinte PNL, Rareș Bogdan, care l-a criticat dur zilele trecute. Bolojan crede despre el că nu are un stil autoritar, însă colegii săi din partid nu spun întotdeauna adevărul. Ilie Bolojan: […]
18:50
Departamentul de Justiție al SUA a publicat un nou lot de documente din dosarul Epstein, ce conține peste 3 milioane de pagini, poze și videoclipuri # Gândul
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat vineri mai multe dosare legate de Ancheta asupra lui Jeffrey Epstein. Documentele publicate depășesc 3 milioane de pagini, inclusive 2.000 de videoclipuri și 180.000 de noi imagini. Cu toate astea, DOJ a estimate la începutul lunii că a publicat mai puțin de 1% din dosarele sale legate […]
18:50
Raluca Turcan îl ceartă pe Nicușor Dan că întârzie cu raportul anulării alegerilor. „Sunt foarte mulți oameni în România care așteaptă să afle” # Gândul
Raluca Turcan a declarat, vineri, la Sibiu, că întârzierea prezentării raportului referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 costă din punct de vedere politic atât actuala coaliție, cât și PNL. „Orice zi de întârziere a prezentării argumentelor care au condus la anularea alegerilor prezidențiale reprezintă o zi în care poate că nu crește neîncrederea oamenilor […]
18:50
Margherita, cea mai izolată cabană din Europa. În ce condiții te poți căsători în acest loc paradisiac # Gândul
Situată în Alpii Italieni, la 4.554 de metri altitudine, Cabana Margherita este clădirea aflată la cea mai mare altitudine din Europa și una dintre cele mai izolate cabane montane din lume. Aflată pe vârful Punta Gnifetti, un vârf din Alpii Italieni, aproape de granița dintre Italia și Elveția, aceasta poartă numele reginei Margherita de Savoia, care […]
18:40
Laptopurile și telefoanele vor deveni produse de lux. Producătorii de cipuri avertizează: Criza cipurilor provocată de AI va fi mult mai gravă # Gândul
În timp ce Meta a anunțat că va regândi angajările după ce Mark Zuckerberg a dezvăluit că un singur angajat talentat, capabil să folosească instrumente cu Inteligența Artificială, este mai „productiv” decât multe echipe mari de angajați,doi producători de cipuri au avertizat asupra investițiilor din cauza crizei de semiconductori. Companiile sud-coreene Samsung Electronics și SK Hynix […]
18:40
Emmanuel Macron și Olaf Scholz, dați de gol de fostul premier al Poloniei. Ce credeau când Rusia a atacat Ucraina # Gândul
Fostul prim-ministru polonez, Mateusz Morawiecki, dezvăluie că președintele Emmanuel Macron și fostul cancelar german Olaf Scholz intuiau că Ucraina „se va prăbuși, cu siguranță, în primele zile ale invaziei la scară largă din 2022”. Ambii lideri au susținut că Europa ar trebui să revină la „afacerile obișnuite” în relațiile cu Rusia din acest motiv, a […]
18:20
Carambol cu trei autospeciale de poliţie, pe o stradă din Caransebeş. Toți agenții se îndreptau către un curs de conducere preventivă # Gândul
Un carambol stupid s-a produs, vineri, în Caransebeş, județul Caras-Severin. Mai exact, trei polițiști care mergeau la un curs de conducere preventivă s-au ciocnit pe un drum din oraș. Toate autospecialele aveau semnalele luminoase şi acustice pornite şi veneau dinspre orașul Reşiţa, același județ. Potrivit primelor informaţii, prima maşină din coloana a oprit pentru a […]
Acum 24 ore
18:10
Ca la 20 de ani, multe griji și fără bani. Explicația specialiștilor pentru starea de epuizare a tinerilor # Gândul
Au 20 de ani, dar se simt ca la 60. Pentru mulţi tineri, expresia „vârsta e doar un număr” a căpătat o nouă conotaţie. Se simt îmbătrâniţi înainte de vreme, epuizaţi, fără vlagă şi „storşi” emoţional. Specialiştii spun că sentimentul e firesc, în vremurile actuale şi mai ales când viaţa tinerilor se derulează pe repede […]
18:10
Iranul amenință SUA cu represalii mult mai dure în cazul unui atac. Toate bazele și portavioanele SUA din Orientul Mijlociu ar putea fi lovite # Gândul
Cu toate că Iranul a amenințat Uniunea Europeană cu „consecințe distrugătoare”, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a anunțat că UE va desemna Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept „organizație teroristă”. În timp ce SUA își crește prezența militară în Golful Persic, Iranul a anunțat că este în „stare de alertă crescută”. Forțele iraniene […]
18:00
Simion anunță un protest național, din solidaritate cu oamenii din Curtea de Argeș: „Nu trebuie să fie un lux să ai apă și căldură” # Gândul
Președintele AUR, George Simion, anunță „un protest național”, pentru că de patru luni de zile oamenii din Curtea de Argeș nu au apă potabilă. „De patru luni de zile locuitorii din Curtea de Argeș nu au apă. Nu e vorba doar de cei din Câmpina și din zonă, de patru luni de zile locuitorii din […]
18:00
Ajutorul energetic SUA promis Ucrainei a fost amânat din cauza birocrației. Ucrainenii traversează cea mai grea iarnă de la Al Doilea Război Mondial # Gândul
Oficialii SUA și UE sunt tot mai îngrijorați de soarta ucrainenilor care traversează prin cea mai grea iarnă de la Al Doilea Război Mondial încoace. Ajutorul energetic al SUA acordat Ucrainei a fost amânat din cauza birocrației, nefiind încă livrat. Ajutoarele întârzie din cauza „confuziei birocratice și a certurilor interne” din SUA, au spus doi […]
17:50
Ilie Bolojan constată că românii au obosit „total”, pentru că nu văd rezultatele guvernării sale. Premierul nu exclude să adopte reforma administrației publice prin OUG. Ce spune de pensiile speciale și CCR # Gândul
Într-un interviu pentru G4Media, premierul Bolojan a constatat că românii au obosit de la atâtea reforme la finalul cărora nu văd niciun rezultat. Șeful Executivului a dat exemplu legea privind pensionarea magistraților dar și reforma administrației publice. În ceea ce privește ultima reformă, Ilie Bolojan nu exclude să o adopte chiar prin Ordonanță de Urgență, […]
17:50
Novak Djokovic și Carlos Alcaraz merg în finală la Melbourne. Spaniolul urmărește Career Grand Slam la 22 de ani, iar sârbul al 25-lea titlu de Slam # Gândul
Finala masculină de la Australian Open 2026 se va disputa duminică, 1 februarie, între Carlos Alcaraz, favoritul nr. 1 al competiției, și Novak Djokovic, favoritul de pe locul 5. Ambii jucători au ajuns în ultimul act al competiției după semifinale epice de cinci seturi disputate astări. Novak Djokovic l-a detronat pe campionul en-titre, Jannik Sinner, cu scorul […]
17:50
