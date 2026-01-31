Valentin Stan: Serviciile de Informații daneze au anunțat în 2025 care este pericolul rusesc și chinezesc din jurul Groenlandei

18:00

Președintele AUR, George Simion, anunță „un protest național”, pentru că de patru luni de zile oamenii din Curtea de Argeș nu au apă potabilă. „De patru luni de zile locuitorii din Curtea de Argeș nu au apă. Nu e vorba doar de cei din Câmpina și din zonă, de patru luni de zile locuitorii din […]