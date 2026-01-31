Raed Arafat cere lege în România care să limiteze accesul copiilor la rețelele de socializare / ”Nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție”
G4Media, 31 ianuarie 2026 09:50
Rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți, susține Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, care cere parlamentarilor inițierea unui cadru legislativ care să limiteze accesul acestora la astfel de rețele, anunță Mediafax. „Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
10:20
VREMEA: Cod galben de ger în mai multe județe din țară și în Capitală / Temperaturile pot ajunge până la minus 20 de grade. # G4Media
Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben de ger valabile până luni în mai multe județe din țară și în Capitală. Temperaturile pot ajunge până la minus 20 de grade, anunță Mediafax. Una dintre avertizări este în vigoare de sâmbătă de la ora 10.00 până duminică la ora 20.00. Aceasta vizează județele Suceava, Botoșani, […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
10:10
Elise Mertens și-a marcat revenirea pe locul 1 în clasamentul de dublu feminin, alăturându-se chinezoaicei Zhang Shuai pentru a câștiga titlul Australian Open sâmbătă. La masculin, s-au impus americanul Christian Harrison și britanicul Neal Skupski, scrie AP, citată de Mediafax. Reunite după patru ani de pauză, Mertens și Zhang au fost conduse cu 3-0 și […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:00
Un chinez, umilit pentru că are „doar licență” / Voia să se angajeze la o companie de stat / Scandalul vine în contextul în care piața muncii din China a devenit extrem de competitivă # G4Media
Un recrutor al unei mari companii de asigurări controlate de statul chinez a stârnit un val de indignare online, după ce i-a transmis unui candidat că „nu merită” weekenduri libere pentru că „are doar o diplomă de licență”, relatează Mediafax. Cazul a ieșit la iveală, când un solicitant de loc de muncă din Urumqi a […] © G4Media.ro.
Acum o oră
09:50
Raed Arafat cere lege în România care să limiteze accesul copiilor la rețelele de socializare / ”Nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție” # G4Media
Rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți, susține Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, care cere parlamentarilor inițierea unui cadru legislativ care să limiteze accesul acestora la astfel de rețele, anunță Mediafax. „Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:10
Sondaj în Timișoara: Companiile private beneficiază de cea mai mare încredere / Urmează armata, primăria și biserica / 70% dintre localnici sunt mulțumiți de transportul în comun # G4Media
Supărați pe trafic, pe locurile de parcare și starea drumurilor, timișorenii cred că orașul merge într-o direcție bună. 70% sunt mulțumiți de transportul în comun. Așa arata cifrele din Barometrul Calității Vieții comandat de Primăria Timișoara cu 40.000 de euro, anunță Opinia Timișoarei. Conform studiului, 74,2% dintre respondenți socotesc că Timișoara se îndreaptă într-o direcție […] © G4Media.ro.
09:00
Bilanțul accidentului de tren din Spania a ajuns la 46 de morți / „Una dintre victimele spitalizate a decedat” # G4Media
Bilanțul accidentului de tren din Spania, produs în 18 ianuarie, a ajuns la 46 de morți, după decesul unui pasager care era rănit, anunță Mediafax. Accidentul din 18 ianuarie din Andaluzia a pus sub semnul întrebării siguranța transportului feroviar în Spania, a doua cea mai mare rețea de trenuri de mare viteză din lume după […] © G4Media.ro.
08:50
Dosarele Epstein: Bill Gates ar fi contactat o boală cu transmitere sexuală de la o rusoaică / Și-ar fi tratat apoi soția în secret cu antibiotice / Numele Donald Trump e menționat de 3.200 de ori în noile documente # G4Media
La câteva săptămâni după termenul limită de 19 decembrie pentru publicarea tuturor documentelor referitoare la fostul finanțist, Departamentul de Justiție a publicat noi documente, printre care se numără și materiale pornografice găsite pe dispozitivele aparținând pedofilului care s-a sinucis în închisoare, anunță Ansa. Printre numeroasele fișiere publicate, se află și un e-mail despre Bill Gates […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:20
Andrea Chiș, unul din magistrații care a vorbit în ancheta Recorder, susține un „ultim curs” la Cluj / Discuții despre justiție / „Aşa cum putem umple un teatru pentru un mare actor, la fel cred că vom putea umple Casa de Cultură a Studenților pentru un fost judecător echilibrat” # G4Media
Fosta judecătoare Andrea Chiș, care și-a încheiat recent activitatea didactică la Facultatea de Drept a UBB, va susține, în februarie, un „ultim curs” în sala mare a Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, anunță Monitorul de Cluj. Ea a vorbit în ancheta „Justiție capturată”, realizată de jurnaliștii de la Recorder. În 24 februarie, fosta […] © G4Media.ro.
08:00
Giorgia Meloni, desenată în biserică / Fața premierului italian Giorgia Meloni apare sub chip de înger într-o bazilică din Roma / ”Acolo era un heruvim. Azi, e chipul celei mai puternice femei din țară” # G4Media
În San Lorenzo in Lucina din Roma, înainte de lucrările de restaurare, exista un heruvim generic. Astăzi, poartă chipul primului ministru Giorgia Meloni, anunță La Repubblica. Peste bustul de marmură al lui Umberto al II-lea de Savoia, după cum se poate citi pe inscripția din Bazilica San Lorenzo in Lucina din Roma, veghează doi îngeri. […] © G4Media.ro.
07:40
VIDEO Turist de iarnă în Larnaca. Cum să te bucuri de un oraș mediteraneean cu climă blândă, fără presiunea sezonului turistic # G4Media
Autobuzul vechi, ticsit cu turiști, angajați ai magazinelor ”duty free” cu ecusoane la gât și oameni de la curățenie, pleacă de la aeroportul din Larnaca spre oraș, la prima oră a dimineții. Șoferul nu mai vede oglinda din stânga și face un semn cu mâna spre pasagerii care ocupă partea din față. Aceștia se lasă […] © G4Media.ro.
07:30
Val de concedieri în Râmnicu Vâlcea: 700 de persoane își vor pierde locul de muncă după închiderea centralei termice pe cărbune a orașului / ”CET-ul se transformă!” # G4Media
Municipiul Râmnicu Vâlcea va avea apă caldă și căldură și după închiderea centralei termice pe cărbune, dă asigurări președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. Acesta a precizat că, din septembrie, vor deveni operaționale patru cazane de apă fierbinte, în cadrul unui proiect în valoare de aproximativ […] © G4Media.ro.
07:30
NASA amână plecarea spre Lună din cauza frigului / Noua fereastră de lansare, 8 februarie, cade în aceeași zi cu Super Bowl # G4Media
NASA a anunțat că împinge dată la care astronauții ar putea zbura către Lună, pe fondul prognozelor de temperaturi apropiate de îngheț la baza de lansare din Cape Canaveral, anunță Mediafax, care citează presa americană. Cea mai timpurie fereastră pentru misiune este acum 8 februarie, cu două zile mai târziu decât era planificat inițial. Echipajul, […] © G4Media.ro.
07:20
Într-un turneu în care fiecare punct este atent urmărit, există inițiative care nu apar pe tabelă, dar care contează dincolo de scor. La Transylvania Open, Kaufland aduce în prim-plan Mingea neoficială, un simbol al modului în care sportul poate deschide drumuri și crea acces real. Deși nu este folosită în meciurile oficiale, Mingea neoficială poartă […] © G4Media.ro.
07:20
Din 1 aprilie, transportul în comun din Brașov va fi gratuit în fiecare vineri / Proiectul ”Vinerea verde” a trecut de votul consilierilor locali # G4Media
Consilierii locali brașovenu au aprobat cu unanimitate de voturi, în ședința ordinară de plen de vineri, 30 ianuarie, noile facilități pe mijloacele de transport în comun de pe raza municipiului Brașov. Astfel, începând cu data de 1 aprilie intră în vigoare Programul „Vinerea verde”, prin care este asigurată gratuitate pe liniile RATBV din municipiul Brașov, […] © G4Media.ro.
07:10
România discută din nou, cu patos şi confuzie, despre reforma administraţiei publice şi despre impozitele şi taxele locale, pe fondul modificărilor intrate în vigoare la 1 ianuarie. Dezbaterea este însă mai degrabă un spectacol politic decât o conversaţie serioasă despre politici publice. Subiectul e deturnat sistematic din două motive: ignoranţa larg răspândită cu privire la […] © G4Media.ro.
07:10
Dinamo pierde șansa de a urca din nou pe primul loc: 1-1 cu Petrolul pe stadionul Arcul de Triumf # G4Media
Dinamo și Petrolul au terminat la egalitate, vineri seară, pe Arcul de Triumf, în etapa a 24-a din Superliga, anunță Mediafax. Dinamo a dominat în prima repriză și a avut mai multe ocazii la poarta adversă, însă la pauză tabela indica tot 0-0. Gazdele au deschis scorul în minutul 64, prin Danny Armstrong, la 10 […] © G4Media.ro.
07:10
Elon Musk în ”Dosarul Epstein” / Fondatorul Tesla ar fi discutat despre o vizită pe „insula” lui Jeffrey Epstein # G4Media
Un nou lot de documente publicat vineri de United States Department of Justice include schimburi de emailuri din decembrie 2013 în care Musk întreabă despre o posibilă vizită pe insula privată a lui Epstein din Caraibe, contrazicând declarațiile publice anterioare ale miliardarului, anunță Mediafax, care citează presa americană. Cazul Epstein rămâne unul dintre cele mai […] © G4Media.ro.
07:00
Cea mai neagră zi pentru argint din 1980 / Aurul și argintul, în scădere după ce a fost nominalizat viitorul președinte al băncii centrale americane # G4Media
Prețurile aurului și argintului au înregistrat scăderi abrupte, după ce nominalizarea lui Kevin Warsh pentru funcția de viitor președinte al băncii centrale americane a calmat temerile legate de independența instituției și a împins dolarul puternic în sus, anunță Mediafax. Pe piața spot, argintul a coborât cu 28%, la 83,45 dolari/uncie, aproape de minimele zilei. Contractele […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
06:10
Rezumatul săptămânii: Clientelism, diurne abuzive și corupție în justiție. Dihonie în coaliție, dar și în opoziție. Plus cifre îngrozitoare din economie. Sau 3 motive mari de făcut bagajele. Dar știi unde? # G4Media
România a traversat încă o săptămână densă pe scena publică. Una marcată de tensiuni politice interne, atât între partidele de coaliție, cât și în cele de opoziție. Au apărut dezvăluiri șocante din justiție, stenograme, trafic de influență și solicitări aberante. Din punct de vedere economic, avem o veste îngrijorătoare care vine de la Eximbank. Banca […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:50
Polițiștii din Vrancea a descoperit 15 kilograme de canabis la o firmă de curierat internațional # G4Media
Poliţiştii vrânceni au descoperit alte 15 kilograme de canabis într-un punct de lucru al unei firme de curierat internaţional, în continuarea anchetei privind traficul internaţional de droguri în care, la începutul săptămânii, aceeaşi cantitate de droguri fusese găsită într-un autoturism, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, pe […] © G4Media.ro.
22:40
Ucraina a ordonat vineri evacuarea familiilor cu copii din şapte localităţi din regiunea Harkov (nord-est), ceea ce semnalează înaintarea forţelor ruse în acest sector, transmite Agerpres. „A fost luată decizia de a evacua forţat familiile cu copii din şapte sate”, a anunţat guvernatorul regional Oleg Sinegubov. Aceste localităţi se află la sud de oraşul Vovceansk, […] © G4Media.ro.
22:30
Ninsorile abundente şi persistente provocate de fronturi de presiune atmosferică hibernală au afectat multe zone ale Japoniei în ultimele zile, provocând moartea a cel puţin 14 oameni şi rănirea a 198 de persoane în întreaga ţară, a anunţat vineri Agenţia niponă pentru Gestionarea Incendiilor şi Dezastrelor, citată de Xinhua, potrivit Agerpres. Până vineri dimineaţă, prefectura […] © G4Media.ro.
22:20
Venezuela, un aliat istoric al Cubei, dar al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, a fost capturat de armata americană, şi-a exprimat vineri „solidaritatea” faţă de Cuba, criticând „măsurile punitive” şi ordinul executiv prin care preşedintele american Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările ce vând petrol Cubei, transmite Agerpres. „Venezuela respinge decretul prezidenţial emis de guvernul […] © G4Media.ro.
22:10
Masculinitatea MAGA. Noile recomandări alimentare americane sub bagheta lui Robert F. Kennedy Jr. conțin și sfaturi care să ajute la menținerea unui nivel ridicat de testosteron, considerat benefic dar fără un fundament științific # G4Media
Printre noile și deja controversatele recomandări alimentare date recent publicității de noua administrație americană nu se numără doar consumul de grăsimi animale, pe care lumea științifică îl contestă. Apar și sfaturi din perspectivă alimentară care să ajute la menținerea unui nivel ridicat de testosteron, scrie Il Fatto Alimentare. Astfel, creșterea nivelului de testosteron este descrisă […] © G4Media.ro.
22:10
Pîrslaru anunță că începând de azi toate cheltuielile cu deplasările externe în calitatea sa de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene sunt publice pe site-ul instituției # G4Media
Ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru anunță că începând de astăzi, toate cheltuielile cu deplasările externe sunt publice pe site-ul instituției. Și nu doar cheltuielile sale, ci cheltuielile tuturor miniștrilor acestui portofoliu, din ultimii 5 ani. „Suntem primul minister care ia această inițiativă pentru că doar prin transparență putem reclădi relația de încredere […] © G4Media.ro.
22:00
Un sondaj efectuat în rândul locuitorilor Groenlandei şi publicat vineri de ziarul danez Copenhagen Post arată că numai 5% dintre aceştia ar dori ca insula lor arctică, ce are statut de teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să se orienteze spre o cooperare mai strânsă cu SUA, dacă ar avea de ales între Uniunea Europeană […] © G4Media.ro.
21:50
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea a fost tăiat din motive de siguranţă în Franţa # G4Media
Aflat încă în poziţie verticală dar uscat din vara trecută, un stejar cu o vechime excepţională de 340 de ani, plantat în timpul domniei regelui Ludovic al XIV-lea (supranumit „Regele Soare”), a fost tăiat vineri din motive de siguranţă în vestul Franţei, informează Agerpres. Acest copac gigantic, cu înălţimea de 46 de metri şi diametrul […] © G4Media.ro.
21:30
Dosarul Epstein: Circa 3 milioane de noi documente publicate, inclusiv imagini majoritatea pornografice # G4Media
Departamentul american al Justiţiei a anunţat vineri publicarea a circa trei milioane de noi documente referitoare la pedofilului miliardar cu conexiuni politice Jeffrey Epstein, inclusiv circa 180.000 de noi imagini necenzurate, relatează Agerpres citând agențiile AFP şi EFE. Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că noile dezvăluiri includ peste 2.000 de videoclipuri şi aproximativ […] © G4Media.ro.
21:30
Industria smartphone-urilor devine din ce în ce mai diversă odată cu avansarea alertă a tehnologiei și amatorii din domeniu se pot bucura de o gamă largă de telefoane mobile cu caracteristici diferite. Printre cele mai interesante se numără cele pliabile, așadar propun să trecem prin lista celor mai bune telefoane pliabile din 2026. În acest […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:10
Actrița câștigătoare a premiului Emmy, Catherine O’Hara, care a jucat în filmele „Home Alone” și în serialul „Schitt’s Creek”, a murit. Actrița canadiană-americană avea 71 de ani, transmite Sky News. Ea a murit vineri la domiciliul său din Los Angeles „în urma unei scurte boli”, a declarat agenția sa, CAA, într-un comunicat. Cariera lui O’Hara […] © G4Media.ro.
21:10
Iranul doreşte un acord cu SUA, susţine Trump, care a dat Teheranului un termen pentru a încheia înţelegerea # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a susţinut vineri că Iranul doreşte să „încheie un acord” cu SUA, adăugând că a dat pentru aceasta Teheranului un termen limită pe care a refuzat să-l divulge, transmite Agerpres citând AFP. „Vă pot spune că ei vor să încheie un acord”, le-a spus Trump jurnaliştilor în Biroul Oval. Întrebat dacă […] © G4Media.ro.
20:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri seară că a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre proiecte energetice comune, transmite MEDIAFAX. „Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune ce pot consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial să le realizăm pe toate. Echipele noastre vor continua […] © G4Media.ro.
20:30
La Iași, conducerea PNL a decis ca toți consilierii locali și județeni să voteze proiectele de hotărâre după ce în prealabil primesc o directivă de la conducerea partidului: „Consolidăm disciplina, transparența și responsabilitatea” / Ruptură între liderii administrației ieșene și șefia PNL # G4Media
În prima întrunire de anul acesta a Biroului Politic Județean al PNL Iași s-au dispus măsuri care să „consolideze disciplina, transparența și responsabilitatea” de partid. Mai precis, toți aleșii locali au obligația de acum înainte să raporteze în BPJ, proiectele de hotărâre propuse de executivul Primăriei și Consiliului Județean, înainte de ședințele forurilor administrative, urmând […] © G4Media.ro.
20:30
Orașe care devin „vise de iubire” de Valentine’s Day/ Răsfață-te, împreună cu cel drag, cu un city break și o cină romantică în cele mai frumoase locuri din Europa # G4Media
Până la Valentine’s Day mai sunt doar două săptămâni, iar dacă vrei să evadezi un weekend împreună cu cel drag inimii tale, Europa te așteaptă. Un city break de două zile și o cină romantică de neuitat sunt cele mai frumoase amintiri. Iată cele mai bune destinații europene, unde dragostea trece (și) prin stomac: 1. […] © G4Media.ro.
20:30
SUA sancţionează înalţi demnitari iranieni pe care îi acuză de „reprimarea violentă” a protestelor # G4Media
Statele Unite au anunţat vineri noi sancţiuni împotriva unor înalţi oficiali iranieni şi a unor reţele financiare legate de Teheran pentru rolul lor în ceea ce Washingtonul a calificat drept „reprimarea violentă” a recentelor proteste din Iran, informează EFE preluată de Agerpres. Biroul pentru controlul activelor străine (OFAC), care ţine de Departamentul Trezoreriei, l-a inclus […] © G4Media.ro.
19:50
Starmer afirmă că Beijingul a ridicat sancţiunile impuse în 2021 împotriva unor parlamentari britanici # G4Media
Premierul britanic Keir Starmer a declarat vineri că Beijingul a ridicat sancţiunile impuse în 2021 împotriva unor parlamentari britanici care au criticat situaţia sa în materie de drepturi ale omului, relatează AFP conform Agerpres. „Am ridicat problema şi răspunsul a fost că restricţiile (împotriva lor) nu se mai aplică. Iar preşedintele Xi mi-a spus că […] © G4Media.ro.
19:50
Departamentul de Justiție al SUA deschide o anchetă privind încălcarea drepturilor civile în cazul uciderii lui Alex Pretti # G4Media
Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă federală privind o posibilă încălcare a drepturilor civile în cazul uciderii lui Alex Pretti, a confirmat procurorul general adjunct, transmite Sky News. „Analizăm toate elementele care ar putea face lumină asupra evenimentelor din acea zi”, a declarat Todd Blanche în cadrul unei conferințe de presă susținute […] © G4Media.ro.
19:30
Institutul Publicus: 55% dintre maghiari spun că Viktor Orbán este obosit și incompetent. Cei mai mulți membri ai FIDESZ l-ar înlocui pe Orbán cu Péter Szijjártó # G4Media
Majoritatea alegătorilor pro-guvernamentali din Ungaria ar dori să-l vadă pe ministrul de Externe Péter Szijjártó drept succesor al premierului Viktor Orbán, dacă se pune serios problema succesiunii prim-ministrului, în timp ce János Lázár este mult în urmă, pe locul al doilea, potrivit unei cercetări recente realizate de Institutul Publicus. Conform unui sondaj reprezentativ comandat de […] © G4Media.ro.
19:20
EXCLUSIV Interviul integral cu premierul Ilie Bolojan: Reforma pensiilor militare urmează după reforma administrației / Bugetul apărării va fi de circa 2,3 la sută din PIB / În februarie apar concluziile grupului de lucru pe justiție # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu pentru G4Media.ro, că reforma pensiilor militare este următoarea măsură care va fi adoptată după adoptara pachetului privind reforma în administrație. ”Este parte a pachetului de administrație. În momentul în care pachetul de administrație se adoptă, următoarea măsură este – după modelul pensiilor magistraților – să facem asta […] © G4Media.ro.
19:10
Cazuri de rabie descoperite la animale domestice şi sălbatice, în Maramureș / Șacalul, prezenţă îngrijorătoare # G4Media
Pe parcursul lunii ianuarie la nivelul judeţului Maramureş au fost înregistrate 21 de cazuri de rabie, virsul fiind transmis de vulpile şi şacalii prezenţi în zonele rurale, a informat, vineri, Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Maramureş, transmite Agerpres. Conform sursei citate, din cele 21 de cazuri examinate pe parcursul lunii ianuarie, 11 cazuri […] © G4Media.ro.
19:10
Rusia consideră UE parte a conflictului din Ucraina, motivând că nu o poate accepta ca garantă a unui acord de pace # G4Media
Uniunea Europeană nu poate acţiona ca garant şi nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina, întrucât este parte a conflictului, a declarat vineri viceministrul rus de externe Alexandr Gruşko, relatează Agerpres citând EFE. „Să vorbim despre orice fel de rol de observator sau de garant în cazul Uniunii Europene, având în vedere […] © G4Media.ro.
19:00
STUDIU: 15% dintre arborii din Parcul Tineretului din Capitală necesită intervenţii corective, iar 5% intervenții imediate. Trebuie evitate tăierile radicale # G4Media
Un raport de specialitate privind vegetaţia din Parcul Tineretului arată că 15% dintre arbori necesită intervenţii corective, iar 5% necesită acţiuni imediate. Autorii studiului recomandă: evitarea tăierilor radicale sau mutilante, menţinerea arborilor maturi cu valoare ecologică ridicată, consolidarea diversităţii speciilor. Totodată, este subliniată importanţa unui Registru verde, o bază de date digitale actualizată în timp real, […] © G4Media.ro.
18:50
Judecătoarea Ruxandra Grecu de la Curtea de Apel București contestă în instanță mutarea ei din Penal la o secție de Litigii de muncă / Judecătoarea a fost magistratul de legătură în Spania # G4Media
Judecătoarea Curții de Apel București (CAB), Ruxandra Grecu, contestă în instanță mutarea ei de la Secţia Penală la Secţia Litigii de muncă, a anunţat judecătoarea Sorina Marinaș de la CA Craiova pe rețelele de socializare. “Judecător specializat în materie penală mutat forțat în dreptul muncii. Justiția corectă nu se poate face alandala, se face specializat, […] © G4Media.ro.
18:50
Institutul Nobel confirmă o scurgere de informaţii legată de câştigătoarea Nobelului pentru Pace, dar nu a identificat autorul # G4Media
Institutul Nobel a confirmat vineri că numele câştigătoarei Premiului Nobel pentru Pace din 2025, opozanta venezueleană Maria Corina Machado, a fost într-adevăr comunicat „ilegal” înaintea anunţului oficial, susţinând că implicarea unui actor statal nu este exclusă, deşi nu a reuşit să identifice autorul, relatează Agerpres. În noaptea de 9 spre 10 octombrie, ziua anunţului, şansele […] © G4Media.ro.
18:40
Subvenții și inflație: de ce plafonarea prețului energiei nu vindecă boala, ci doar maschează simptomele # G4Media
Anul 2022 a fost unul de referință pe piața energetică europeană. După izbucnirea războiului din Ucraina, prețurile la electricitate și gaze naturale au crescut foarte mult într-o perioadă scurtă de timp, ceea ce a determinat guvernele să recurgă la scheme de sprijin pentru consumatori. Cele mai multe țări nu au acordat subvenții directe, ci au […] © G4Media.ro.
18:40
SURSE Liderul partidului DREPT Vlad Gheorghe va fi numit consilier personal al premierului Bolojan / Fostul europarlamentar USR va avea atribuții pe reorganizare administrativă și zona metropolitană București-Ilfov # G4Media
Liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, va fi numit consilier personal al premierului Ilie Bolojan, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit acestora, fostul europarlamentar USR ar urma să aibă atribuții în ce privește reorganizarea administrativă și relația guvernului cu viitoarea zonă metropolitană București-Ilfov. Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria București și le-a cerut […] © G4Media.ro.
18:40
În Germania, creșterea ratei șomajului exercită presiuni asupra guvernului cancelarului Friedrich Merz / Bosch disponibilizează 20.000 de angajați # G4Media
Gigantul industrial german Bosch a confirmat vineri planurile de a reduce 20.000 de locuri de muncă după ce profiturile s-au înjumătățit anul trecut, subliniind tensiunea crescândă asupra sectorului manufacturier german, odată dominant, și sporind presiunea asupra politicienilor de la Berlin pentru a găsi o soluție, relatează Politico. Datele oficiale publicate vineri au arătat, de asemenea, […] © G4Media.ro.
18:30
Lista arabă comună ar putea deține balanța puterii în viitorul parlament al Israelului – sondaj de opinie # G4Media
Lista comună ar putea obține 13 mandate din cele 120, față de cele 10 deținute actualmente de cele două partide reprezentate în Knesset – Ra’am (islamist) cu cinci și Hadash – Ta’al (stânga) cu cinci. Partidul Balad (naționalist arab) nu a trecut pragul electoral de 3,25% în alegerile de la 1 noiembrie 2022. Cele trei […] © G4Media.ro.
18:10
Raluca Turcan (PNL), critică față de Nicușor Dan: Întârzierea prezentării raportului referitor la anularea prezidenţialelor din 2024 costă politic actuala coaliţie # G4Media
Deputatul Raluca Turcan, lider al filialei PNL Sibiu, a declarat, vineri, că întârzierea prezentării raportului privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 costă din punct de vedere politic atât actuala coaliţie, cât şi PNL, transmite Agerpres. „Orice zi de întârziere a prezentării argumentelor care au condus la anularea alegerilor prezidenţiale reprezintă o zi în care poate […] © G4Media.ro.
18:10
Președintele Fiscului a anunțat că inspectorii ANAF vor merge în curând în controale țintite, la nivel național, nu stabilite la nivelul fiecărui județ, scrie Mediafax. Adrian Nicușor Nica, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a detaliat zonele pe care se concentrează verificările inspectorilor antifraudă. „Evident că înainte de a demara orice control facem o […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.