Trei noi consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu; decizii publicate în Monitorul Oficial
Financial Intelligence, 31 ianuarie 2026 07:40
Doina Popescu, Cristian Tudor Băcanu şi Vasile Ţiple deţin de vineri calitatea de consilieri onorifici ai vicepremierului Oana […] The post Trei noi consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu; decizii publicate în Monitorul Oficial appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum o oră
07:50
Carlyle poartă discuții cu potențiali parteneri din Emiratele Arabe Unite privind activele Lukoil (Reuters) # Financial Intelligence
Mubadala, XRG și IHC în discuții cu Carlyle, spun surse Tranzacția include active de la câmpurile petroliere din […] The post Carlyle poartă discuții cu potențiali parteneri din Emiratele Arabe Unite privind activele Lukoil (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Trei noi consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu; decizii publicate în Monitorul Oficial # Financial Intelligence
Doina Popescu, Cristian Tudor Băcanu şi Vasile Ţiple deţin de vineri calitatea de consilieri onorifici ai vicepremierului Oana […] The post Trei noi consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu; decizii publicate în Monitorul Oficial appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Vlad Dan Gheorghe a fost numit vineri consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. ”Începând cu data de 2 […] The post Vlad Dan Gheorghe – numit consilier onorific al premierului appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Daniel Constantin – numit preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior # Financial Intelligence
Liberalul Daniel Constantin a fost numit vineri în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al […] The post Daniel Constantin – numit preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
21:00
Argintul scade cu 30%, aurul scade cu 10%, deoarece alegerea lui Trump pentru șefia FED atenuează temerile legate de independența Rezervei Federale și declanșează o creștere a dolarului # Financial Intelligence
Prețurile aurului și argintului au scăzut vineri, deoarece nominalizarea președintelui Donald Trump pentru următorul președinte al Rezervei Federale, […] The post Argintul scade cu 30%, aurul scade cu 10%, deoarece alegerea lui Trump pentru șefia FED atenuează temerile legate de independența Rezervei Federale și declanșează o creștere a dolarului appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Zelenski a discutat cu Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune; Ministerul Energiei: Au fost abordate teme precum construirea interconectorului electric de 400 kV Cernăuți–Suceava şi modernizarea liniei electrice de 110 kV Porubne–Siret # Financial Intelligence
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunţă, vineri, că a discutat cu preşedinte Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune care […] The post Zelenski a discutat cu Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune; Ministerul Energiei: Au fost abordate teme precum construirea interconectorului electric de 400 kV Cernăuți–Suceava şi modernizarea liniei electrice de 110 kV Porubne–Siret appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Rusia consideră UE parte a conflictului din Ucraina, aşadar nu o poate accepta ca garantă a unui acord de pace # Financial Intelligence
Uniunea Europeană nu poate acţiona ca garant şi nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina, […] The post Rusia consideră UE parte a conflictului din Ucraina, aşadar nu o poate accepta ca garantă a unui acord de pace appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Starmer afirmă că Beijingul a ridicat sancţiunile impuse în 2021 împotriva unor parlamentari britanici # Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer a declarat vineri că Beijingul a ridicat sancţiunile impuse în 2021 împotriva unor parlamentari […] The post Starmer afirmă că Beijingul a ridicat sancţiunile impuse în 2021 împotriva unor parlamentari britanici appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Preşedintele Dumei susţine că parlamentarii ruşi cer utilizarea “armelor răzbunării” în Ucraina # Financial Intelligence
Parlamentarii ruşi vor ca Moscova să utilizeze arme mai puternice, aşa-numitele “arme ale răzbunării”, pentru a-şi atinge obiectivele […] The post Preşedintele Dumei susţine că parlamentarii ruşi cer utilizarea “armelor răzbunării” în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Guterres avertizează statele membre cu privire la un ‘colaps financiar iminent’ a ONU # Financial Intelligence
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prevenit statele membre că organizaţia se află la risc de ‘colaps […] The post Guterres avertizează statele membre cu privire la un ‘colaps financiar iminent’ a ONU appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Minneapolis: Vicepreşedinta Comisiei Europene, indignată de imaginile “terifiante”, numindu-le un “şoc” # Financial Intelligence
Teresa Ribera, vicepreşedinta Comisiei Europene, şi-a exprimat indignarea faţă de imaginile “terifiante” din Minneapolis, după moartea a doi […] The post Minneapolis: Vicepreşedinta Comisiei Europene, indignată de imaginile “terifiante”, numindu-le un “şoc” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
17:30
Termen de tranziţie până la 1 iunie pentru utilizarea sistemului RO e-Factura pentru veniturile din drepturi de autor # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat introducerea unui termen de tranziţie până la 1 iunie 2026 pentru utilizarea sistemului RO e-Factura […] The post Termen de tranziţie până la 1 iunie pentru utilizarea sistemului RO e-Factura pentru veniturile din drepturi de autor appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Procedură de infringement împotriva României pentru contractele de credit de consum # Financial Intelligence
Comisia Europeană a decis, vineri, să demareze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în […] The post Procedură de infringement împotriva României pentru contractele de credit de consum appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Guvern: Codul fiscal – modificat privind impozitarea în acord cu Convenţia-cadru cu OCDE # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, vineri, prin ordonanţă, o modificare în Codul fiscal care vizează punerea în acord a dispoziţiilor […] The post Guvern: Codul fiscal – modificat privind impozitarea în acord cu Convenţia-cadru cu OCDE appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Generalul Sorin Cîrstea a fost numit secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, conform unui decret semnat, […] The post Sorin Cîrstea – numit secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării appeared first on Financial Intelligence.
16:10
SAI Capital Point SA anunță pe această cale investitorii fondurilor deschise de investiții FDI Certinvest Obligatiuni, FDI Certinvest […] The post Nota de informare a investitorilor SAI Capital Point SA appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Avuția investitorilor în fondurile deschise de investiții a crescut cu 4,4 mld. lei în 2025, cel mai bun an din istoria industriei de asset management din România # Financial Intelligence
Profesioniștii din industrie consideră că perspectivele pentru 2026 sunt în continuare de creștere, deși tensiunile politice interne și […] The post Avuția investitorilor în fondurile deschise de investiții a crescut cu 4,4 mld. lei în 2025, cel mai bun an din istoria industriei de asset management din România appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Mediul de afaceri româno-german transmite un semnal de unitate în Europa (AHK Romania) # Financial Intelligence
Situația internațională determină Europa să lupte pentru locul său într-o lume nouă, și în funcție de direcția pe […] The post Mediul de afaceri româno-german transmite un semnal de unitate în Europa (AHK Romania) appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Ochelarii de soare ai preşedintelui Macron, un exemplu al provocărilor cu care se luptă artizanatul francez # Financial Intelligence
Subiect de vâlvă la nivel global de când Emmanuel Macron i-a purtat la Davos, ochelarii de soare Henry […] The post Ochelarii de soare ai preşedintelui Macron, un exemplu al provocărilor cu care se luptă artizanatul francez appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Guvernul explică reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din Deltă şi Apuseni # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, vineri, printr-o ordonanţă de modificare a Codului de procedură fiscală, clarificările legislative necesare pentru aplicarea […] The post Guvernul explică reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din Deltă şi Apuseni appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Guvern: Majorarea cu 9 miliarde euro a valorii Programului de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes” # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, majorarea cu nouă miliarde de euro a valorii Programului de emisiuni […] The post Guvern: Majorarea cu 9 miliarde euro a valorii Programului de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes” appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Canalul Panama/Curtea Supremă din Panama a anulat concesiunea acordată grupului CK Hutchison din Hong Kong # Financial Intelligence
Curtea Supremă din Panama a anulat joi concesiunea acordată conglomeratului CK Hutchison din Hong Kong pentru a exploata […] The post Canalul Panama/Curtea Supremă din Panama a anulat concesiunea acordată grupului CK Hutchison din Hong Kong appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Trump l-a desemnat pe Kevin Warsh pentru postul de preşedinte al Rezervei Federale (Fed) # Financial Intelligence
Preşedintele Donald Trump l-a desemnat vineri pe Kevin Warsh pentru a conduce banca centrală a SUA, după încheierea […] The post Trump l-a desemnat pe Kevin Warsh pentru postul de preşedinte al Rezervei Federale (Fed) appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Elita iraniană „transferă 1,5 miliarde de dolari în Dubai” în timp ce „părăsește nava”, din cauza temerilor legate de un atac american – Scott # Financial Intelligence
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a dezvăluit miercuri că Washingtonul monitorizează ceea ce el a caracterizat drept un […] The post Elita iraniană „transferă 1,5 miliarde de dolari în Dubai” în timp ce „părăsește nava”, din cauza temerilor legate de un atac american – Scott appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Vista Bank (Romania) SA a semnat un acord pentru achiziția a 100% din acțiunile Investimental S.A., societate de […] The post Vista Bank (Romania) achiziționează Investimental appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Reacția KMG International (Rompetrol), după protestul angajaților: Dialogul social responsabil, protejarea locurilor de muncă și siguranța operațională rămân prioritățile noastre # Financial Intelligence
KMG Internațional (Rompetrol) își reafirmă angajamentul pentru un dialog social responsabil și pentru identificarea unor soluții sustenabile care […] The post Reacția KMG International (Rompetrol), după protestul angajaților: Dialogul social responsabil, protejarea locurilor de muncă și siguranța operațională rămân prioritățile noastre appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Ioana Dogioiu: Cât de curând cu putinţă premierul va veni cu o propunere la Ministerul Educaţiei # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan va veni cu o propunere pentru funcţia de ministru al Educaţiei cât de curând cu […] The post Ioana Dogioiu: Cât de curând cu putinţă premierul va veni cu o propunere la Ministerul Educaţiei appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Guvernul a aprobat reabilitarea Bazinului de Apă Curată şi a lucrărilor anexe pe râul Doftana # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, vineri, reabilitarea Bazinului de Apă Curată şi a lucrărilor anexe pe râul Doftana din judeţul […] The post Guvernul a aprobat reabilitarea Bazinului de Apă Curată şi a lucrărilor anexe pe râul Doftana appeared first on Financial Intelligence.
14:30
România a fost trimisă la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru că nu a închis şi reabilitat depozitele de deşeuri # Financial Intelligence
Comisia Europeană a decis, vineri, să iniţieze o acţiune împotriva României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene […] The post România a fost trimisă la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru că nu a închis şi reabilitat depozitele de deşeuri appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Adrian Nica: ANAF, în urma reorganizării, îşi va face pentru prima dată o divizie de criptomonede # Financial Intelligence
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va avea, în urma reorganizării, o divizie de criptomonede, iar faptele pe care […] The post Adrian Nica: ANAF, în urma reorganizării, îşi va face pentru prima dată o divizie de criptomonede appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Explozia preţului aurului îi împinge pe bijutierii italieni să se reorienteze spre designuri mai suple # Financial Intelligence
Bijutierii italieni au schimbat designurile pentru a reduce conţinutul de aur al produselor lor, în condiţiile în care […] The post Explozia preţului aurului îi împinge pe bijutierii italieni să se reorienteze spre designuri mai suple appeared first on Financial Intelligence.
14:20
CNAS intenționează să scadă din calculul indemnizației prima zi lucrătoare din concediul medical # Financial Intelligence
Casa Națională de Asigurări de Sănătate intenționează să introducă un exemplu de calcul care precizează în mod explicit […] The post CNAS intenționează să scadă din calculul indemnizației prima zi lucrătoare din concediul medical appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Dogioiu: Premierul nu o cunoaşte şi nu a primit-o în audienţă pe avocata Adriana Georgescu # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan nu-i cunoaşte şi nu i-a primit în audienţă nici pe avocata Adriana Georgescu, nici pe […] The post Dogioiu: Premierul nu o cunoaşte şi nu a primit-o în audienţă pe avocata Adriana Georgescu appeared first on Financial Intelligence.
13:20
În luna noiembrie, Rompetrol Rafinare spunea că taxele pe cifra de afaceri din România îi pun în pericol […] The post Angajații rafinăriei Petromidia au protestat, cerând salarii mai mari appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Nazare: România intră în 2026 cu un deficit de 7,65% din PIB, iar ţinta este coborârea spre 6% # Financial Intelligence
România intră în anul 2026 cu un deficit de 7,65% din PIB, iar ţinta este coborârea spre 6% […] The post Nazare: România intră în 2026 cu un deficit de 7,65% din PIB, iar ţinta este coborârea spre 6% appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Kremlinul confirmă că Trump i-a cerut lui Putin să nu bombardeze Kievul până la 1 februarie # Financial Intelligence
Kremlinul a confirmat vineri că preşedintele american Donald Trump i-a cerut liderului rus Vladimir Putin să suspende atacurile […] The post Kremlinul confirmă că Trump i-a cerut lui Putin să nu bombardeze Kievul până la 1 februarie appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Guvern: Proiect de lege privind majorarea capitalului României la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat vineri, printr-un proiect de lege, majorarea capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi […] The post Guvern: Proiect de lege privind majorarea capitalului României la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre appeared first on Financial Intelligence.
12:40
INSCOP Research: Biserica și Armata sunt instituțiile în care românii au cea mai multă încredere; Guvernul și Parlamentul – pe ultimele locuri # Financial Intelligence
Biserica și Armata sunt instituțiile în care românii au cea mai multă încredere, Guvernul și Parlamentul fiind pe […] The post INSCOP Research: Biserica și Armata sunt instituțiile în care românii au cea mai multă încredere; Guvernul și Parlamentul – pe ultimele locuri appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Un mare incendiu al unei rafinării din Turcia afectează puternic o piață de rafinare deja tensionată # Financial Intelligence
Piețele petroliere au fost zguduite săptămâna aceasta după ce o explozie și un incendiu au distrus o parte […] The post Un mare incendiu al unei rafinării din Turcia afectează puternic o piață de rafinare deja tensionată appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Articol generat cu AI Nota Redacției: Din ce în ce mai mulți oameni din jurul nostru s-au săturat […] The post Îmi doresc un partid al bunului-simț în România appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Vulpescu, BVB: Piaţa de capital din România se află într-un moment de maturizare accelerată; 286.000 de investitori activi la BVB, de peste cinci ori mai mare decât în 2019 # Financial Intelligence
Piaţa de capital din România se află într-un moment de maturizare accelerată, a declarat vineri directorul general al […] The post Vulpescu, BVB: Piaţa de capital din România se află într-un moment de maturizare accelerată; 286.000 de investitori activi la BVB, de peste cinci ori mai mare decât în 2019 appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Claudiu Năsui propune taxare inversă generalizată la TVA şi listarea la bursă a companiilor de stat # Financial Intelligence
Deputatul USR Claudiu Năsui propune cinci măsuri care ar da “o gură de oxigen” economiei, printre care taxarea […] The post Claudiu Năsui propune taxare inversă generalizată la TVA şi listarea la bursă a companiilor de stat appeared first on Financial Intelligence.
11:50
TPA România: Schimbările aplicabile din 1 februarie privind concediile medicale complică procesul de salarizare și relația angajat-angajator # Financial Intelligence
Noile reguli privind concediile medicale, aplicabile de la 1 februarie, cresc semnificativ activitățile administrative pentru companii, deși obiectivul […] The post TPA România: Schimbările aplicabile din 1 februarie privind concediile medicale complică procesul de salarizare și relația angajat-angajator appeared first on Financial Intelligence.
11:50
De la covorul negru la business-ul de primă doamnă Washingtonul a avut parte joi seara de o premieră […] The post În culisele premierei documentarului nedocumentar al Melaniei Trump – CNN appeared first on Financial Intelligence.
11:40
ANALIZĂ XTB, Radu Puiu: Acordul comercial semnat de UE și India, pas major către „independența europeană”. Ce înseamnă pentru companii? # Financial Intelligence
Uniunea Europeană și India anunță că au ajuns la un acord comercial cuprinzător, iar momentul nu este deloc […] The post ANALIZĂ XTB, Radu Puiu: Acordul comercial semnat de UE și India, pas major către „independența europeană”. Ce înseamnă pentru companii? appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Numărul investitorilor la BVB a urcat la 285.582, la finalul anului trecut, cu 26% mai mulți față de 2024 # Financial Intelligence
Numărul investitorilor la Bursa de Valori București (BVB) a urcat la 285.582, la finalul anului trecut, cu 26% […] The post Numărul investitorilor la BVB a urcat la 285.582, la finalul anului trecut, cu 26% mai mulți față de 2024 appeared first on Financial Intelligence.
10:20
35 de emitenți de la BVB au luat note de 10, la evaluarea VEKTOR by ARIR 2025, care evaluează comunicarea cu investitorii; media companiilor din categoria Premium este de 7,6 # Financial Intelligence
25 companii listate în Piața Principală a Bursei de Valori București au obținut punctaj maxim la evaluarea VEKTOR […] The post 35 de emitenți de la BVB au luat note de 10, la evaluarea VEKTOR by ARIR 2025, care evaluează comunicarea cu investitorii; media companiilor din categoria Premium este de 7,6 appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Adrian Voican (ANAT): „Riscăm un 2026 extrem de greu, fără pârghii de atragere a turiștilor români sau străini” # Financial Intelligence
Analiza indicatorilor privind voucherele de vacanță din ultimii doi ani indică o contracție fără precedent a celui mai […] The post Adrian Voican (ANAT): „Riscăm un 2026 extrem de greu, fără pârghii de atragere a turiștilor români sau străini” appeared first on Financial Intelligence.
09:50
AAF: Mecanismul de colectare a impozitului pe piața de capital, prin reținere la sursă, mai important decât creșterea cotelor de taxare # Financial Intelligence
Menținerea mecanismului de colectare a impozitului pe câștigul de capital, prin reținere la sursă, este mai important decât […] The post AAF: Mecanismul de colectare a impozitului pe piața de capital, prin reținere la sursă, mai important decât creșterea cotelor de taxare appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Chisăliţă, AEI: Preţul carburanţilor ar putea creşte, în România, cu până la 4,5 lei/litru, cu motorina în prima linie # Financial Intelligence
Preţul carburanţilor ar putea creşte în România cu 0,5 bani până la 4,5 lei pe litru, în funcţie […] The post Chisăliţă, AEI: Preţul carburanţilor ar putea creşte, în România, cu până la 4,5 lei/litru, cu motorina în prima linie appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.