Planul Nvidia de a investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI stagnează (WSJ)
Financial Intelligence, 31 ianuarie 2026 09:20
Planul Nvidia de a investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI pentru a-i ajuta să […]
Acum 5 minute
10:00
Rodica Nassar a demisionat din funcţia de preşedinte al PSD Sector 2; Gabriel Mutu a demisionat din funcţia de preşedinte al PSD Sector 6 # Financial Intelligence
Preşedinta PSD Sector 2, Rodica Nassar, şi-a anunţat demisia de la conducerea filialei partidului. Ea a postat pe […]
Acum 30 minute
09:40
Raed Arafat: Nu ar fi acum momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare? # Financial Intelligence
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat apreciază, în contextul recentelor evenimente […]
Acum o oră
09:30
Măsura eliminării deductibilității limitate în cuantum de 1% a cheltuielilor cu serviciile de consultanță înregistrate de multinaționale este lăudabilă (avocat) # Financial Intelligence
Măsura eliminării deductibilității limitate în cuantum de 1% a cheltuielilor cu serviciile de consultanță înregistrate de multinaționale este […]
09:20
09:20
Guvernul SUA, “paralizat” temporar după ce Congresul nu a reuşit să voteze bugetul # Financial Intelligence
Camera Reprezentanţilor nu a reuşit să adopte legea bugetului până la termenul stabilit la sfârşitul zilei de vineri, […]
Acum 2 ore
08:40
Citatul săptămânii: “Un lider politic este în mod necesar un impostor, de vreme ce el crede că poate rezolva problemele vieţii fără a întreba care sunt acestea”. Andre Malraux # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Un lider politic este în mod necesar un impostor, de vreme ce el crede că poate rezolva problemele vieţii fără a întreba care sunt acestea”. Andre Malraux appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
07:50
Carlyle poartă discuții cu potențiali parteneri din Emiratele Arabe Unite privind activele Lukoil (Reuters) # Financial Intelligence
Mubadala, XRG și IHC în discuții cu Carlyle, spun surse Tranzacția include active de la câmpurile petroliere din […]
07:40
Trei noi consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu; decizii publicate în Monitorul Oficial # Financial Intelligence
Doina Popescu, Cristian Tudor Băcanu şi Vasile Ţiple deţin de vineri calitatea de consilieri onorifici ai vicepremierului Oana […]
07:40
Vlad Dan Gheorghe a fost numit vineri consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. "Începând cu data de 2 […]
07:40
Daniel Constantin – numit preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior # Financial Intelligence
Liberalul Daniel Constantin a fost numit vineri în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al […]
Acum 24 ore
21:00
Argintul scade cu 30%, aurul scade cu 10%, deoarece alegerea lui Trump pentru șefia FED atenuează temerile legate de independența Rezervei Federale și declanșează o creștere a dolarului # Financial Intelligence
Prețurile aurului și argintului au scăzut vineri, deoarece nominalizarea președintelui Donald Trump pentru următorul președinte al Rezervei Federale, […]
20:20
Zelenski a discutat cu Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune; Ministerul Energiei: Au fost abordate teme precum construirea interconectorului electric de 400 kV Cernăuți–Suceava şi modernizarea liniei electrice de 110 kV Porubne–Siret # Financial Intelligence
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunţă, vineri, că a discutat cu preşedinte Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune care […]
19:40
Rusia consideră UE parte a conflictului din Ucraina, aşadar nu o poate accepta ca garantă a unui acord de pace # Financial Intelligence
Uniunea Europeană nu poate acţiona ca garant şi nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina, […]
19:40
Starmer afirmă că Beijingul a ridicat sancţiunile impuse în 2021 împotriva unor parlamentari britanici # Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer a declarat vineri că Beijingul a ridicat sancţiunile impuse în 2021 împotriva unor parlamentari […]
19:40
Preşedintele Dumei susţine că parlamentarii ruşi cer utilizarea “armelor răzbunării” în Ucraina # Financial Intelligence
Parlamentarii ruşi vor ca Moscova să utilizeze arme mai puternice, aşa-numitele "arme ale răzbunării", pentru a-şi atinge obiectivele […]
19:30
Guterres avertizează statele membre cu privire la un ‘colaps financiar iminent’ a ONU # Financial Intelligence
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prevenit statele membre că organizaţia se află la risc de 'colaps […]
19:30
Minneapolis: Vicepreşedinta Comisiei Europene, indignată de imaginile “terifiante”, numindu-le un “şoc” # Financial Intelligence
Teresa Ribera, vicepreşedinta Comisiei Europene, şi-a exprimat indignarea faţă de imaginile "terifiante" din Minneapolis, după moartea a doi […]
17:30
Termen de tranziţie până la 1 iunie pentru utilizarea sistemului RO e-Factura pentru veniturile din drepturi de autor # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat introducerea unui termen de tranziţie până la 1 iunie 2026 pentru utilizarea sistemului RO e-Factura […]
17:10
Procedură de infringement împotriva României pentru contractele de credit de consum # Financial Intelligence
Comisia Europeană a decis, vineri, să demareze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în […]
17:10
Guvern: Codul fiscal – modificat privind impozitarea în acord cu Convenţia-cadru cu OCDE # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, vineri, prin ordonanţă, o modificare în Codul fiscal care vizează punerea în acord a dispoziţiilor […]
16:20
Generalul Sorin Cîrstea a fost numit secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, conform unui decret semnat, […]
16:10
SAI Capital Point SA anunță pe această cale investitorii fondurilor deschise de investiții FDI Certinvest Obligatiuni, FDI Certinvest […]
16:00
Avuția investitorilor în fondurile deschise de investiții a crescut cu 4,4 mld. lei în 2025, cel mai bun an din istoria industriei de asset management din România # Financial Intelligence
Profesioniștii din industrie consideră că perspectivele pentru 2026 sunt în continuare de creștere, deși tensiunile politice interne și […]
16:00
Mediul de afaceri româno-german transmite un semnal de unitate în Europa (AHK Romania) # Financial Intelligence
Situația internațională determină Europa să lupte pentru locul său într-o lume nouă, și în funcție de direcția pe […]
15:20
Ochelarii de soare ai preşedintelui Macron, un exemplu al provocărilor cu care se luptă artizanatul francez # Financial Intelligence
Subiect de vâlvă la nivel global de când Emmanuel Macron i-a purtat la Davos, ochelarii de soare Henry […]
15:10
Guvernul explică reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din Deltă şi Apuseni # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, vineri, printr-o ordonanţă de modificare a Codului de procedură fiscală, clarificările legislative necesare pentru aplicarea […]
15:10
Guvern: Majorarea cu 9 miliarde euro a valorii Programului de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes” # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, majorarea cu nouă miliarde de euro a valorii Programului de emisiuni […]
15:00
Canalul Panama/Curtea Supremă din Panama a anulat concesiunea acordată grupului CK Hutchison din Hong Kong # Financial Intelligence
Curtea Supremă din Panama a anulat joi concesiunea acordată conglomeratului CK Hutchison din Hong Kong pentru a exploata […]
14:50
Trump l-a desemnat pe Kevin Warsh pentru postul de preşedinte al Rezervei Federale (Fed) # Financial Intelligence
Preşedintele Donald Trump l-a desemnat vineri pe Kevin Warsh pentru a conduce banca centrală a SUA, după încheierea […]
14:50
Elita iraniană „transferă 1,5 miliarde de dolari în Dubai” în timp ce „părăsește nava”, din cauza temerilor legate de un atac american – Scott # Financial Intelligence
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a dezvăluit miercuri că Washingtonul monitorizează ceea ce el a caracterizat drept un […]
14:50
Vista Bank (Romania) SA a semnat un acord pentru achiziția a 100% din acțiunile Investimental S.A., societate de […]
14:40
Reacția KMG International (Rompetrol), după protestul angajaților: Dialogul social responsabil, protejarea locurilor de muncă și siguranța operațională rămân prioritățile noastre # Financial Intelligence
KMG Internațional (Rompetrol) își reafirmă angajamentul pentru un dialog social responsabil și pentru identificarea unor soluții sustenabile care […]
14:30
Ioana Dogioiu: Cât de curând cu putinţă premierul va veni cu o propunere la Ministerul Educaţiei # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan va veni cu o propunere pentru funcţia de ministru al Educaţiei cât de curând cu […]
14:30
Guvernul a aprobat reabilitarea Bazinului de Apă Curată şi a lucrărilor anexe pe râul Doftana # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, vineri, reabilitarea Bazinului de Apă Curată şi a lucrărilor anexe pe râul Doftana din judeţul […]
14:30
România a fost trimisă la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru că nu a închis şi reabilitat depozitele de deşeuri # Financial Intelligence
Comisia Europeană a decis, vineri, să iniţieze o acţiune împotriva României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene […]
14:20
Adrian Nica: ANAF, în urma reorganizării, îşi va face pentru prima dată o divizie de criptomonede # Financial Intelligence
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va avea, în urma reorganizării, o divizie de criptomonede, iar faptele pe care […]
14:20
Explozia preţului aurului îi împinge pe bijutierii italieni să se reorienteze spre designuri mai suple # Financial Intelligence
Bijutierii italieni au schimbat designurile pentru a reduce conţinutul de aur al produselor lor, în condiţiile în care […]
14:20
CNAS intenționează să scadă din calculul indemnizației prima zi lucrătoare din concediul medical # Financial Intelligence
Casa Națională de Asigurări de Sănătate intenționează să introducă un exemplu de calcul care precizează în mod explicit […]
14:10
Dogioiu: Premierul nu o cunoaşte şi nu a primit-o în audienţă pe avocata Adriana Georgescu # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan nu-i cunoaşte şi nu i-a primit în audienţă nici pe avocata Adriana Georgescu, nici pe […]
13:20
În luna noiembrie, Rompetrol Rafinare spunea că taxele pe cifra de afaceri din România îi pun în pericol […]
13:10
Nazare: România intră în 2026 cu un deficit de 7,65% din PIB, iar ţinta este coborârea spre 6% # Financial Intelligence
România intră în anul 2026 cu un deficit de 7,65% din PIB, iar ţinta este coborârea spre 6% […]
12:50
Kremlinul confirmă că Trump i-a cerut lui Putin să nu bombardeze Kievul până la 1 februarie # Financial Intelligence
Kremlinul a confirmat vineri că preşedintele american Donald Trump i-a cerut liderului rus Vladimir Putin să suspende atacurile […]
12:50
Guvern: Proiect de lege privind majorarea capitalului României la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat vineri, printr-un proiect de lege, majorarea capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi […]
12:40
INSCOP Research: Biserica și Armata sunt instituțiile în care românii au cea mai multă încredere; Guvernul și Parlamentul – pe ultimele locuri # Financial Intelligence
Biserica și Armata sunt instituțiile în care românii au cea mai multă încredere, Guvernul și Parlamentul fiind pe […]
12:40
Un mare incendiu al unei rafinării din Turcia afectează puternic o piață de rafinare deja tensionată # Financial Intelligence
Piețele petroliere au fost zguduite săptămâna aceasta după ce o explozie și un incendiu au distrus o parte […]
12:30
Articol generat cu AI Nota Redacției: Din ce în ce mai mulți oameni din jurul nostru s-au săturat […]
12:20
Vulpescu, BVB: Piaţa de capital din România se află într-un moment de maturizare accelerată; 286.000 de investitori activi la BVB, de peste cinci ori mai mare decât în 2019 # Financial Intelligence
Piaţa de capital din România se află într-un moment de maturizare accelerată, a declarat vineri directorul general al […]
12:00
Claudiu Năsui propune taxare inversă generalizată la TVA şi listarea la bursă a companiilor de stat # Financial Intelligence
Deputatul USR Claudiu Năsui propune cinci măsuri care ar da "o gură de oxigen" economiei, printre care taxarea […]
11:50
TPA România: Schimbările aplicabile din 1 februarie privind concediile medicale complică procesul de salarizare și relația angajat-angajator # Financial Intelligence
Noile reguli privind concediile medicale, aplicabile de la 1 februarie, cresc semnificativ activitățile administrative pentru companii, deși obiectivul […]
11:50
De la covorul negru la business-ul de primă doamnă Washingtonul a avut parte joi seara de o premieră […]
