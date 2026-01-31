Au mai găsit un vinovat la Dinamo, pe lângă Epassy: „Uite ce atitudine are...”

23:40

Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, a anunțat faptul că mâine va ajunge un jucător la echipă, despre care GSP a aflat că este Nana Boateng. De asemenea, tehnicianul a transmis că așteaptă un atacant, iar „lupii galbeni” îl au pe listă, printre alții, pe Islam Slimani (37 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj.Pe lista ploieștenilor sunt trei atacanți, iar unul dintre ei este Islam Slimani, fotbalistul celor de la CFR Cluj. ...