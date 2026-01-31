Aryna Sabalenka - Elena Rybakina pentru marele trofeu » Finala Australian Open 2026
Gazeta Sporturilor, 31 ianuarie 2026 09:50
De la ora 10:30, pe „Rod Laver” Arena, Aryna Sabalenka (27 de ani, locul 1 WTA) și Elena Rybakina (26 de ani, #5 WTA) se vor înfrunta în finala Australian Open 2026. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Eurosport.În semifinale, Sabalenka a trecut de Elina Svitolina (6-2, 6-3), iar Rybakina de Jessica Pegula, 6-3, 7-6 (9-7).Este duelul celor mai în formă jucătoare din circuit. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
10:20
Rafael Nadal a prefațat finala masculină de la Australian Open și a fost întrebat cu cine ține: „Dacă Novak câștigă, voi fi fericit pentru el” # Gazeta Sporturilor
Rafael Nadal (39 de ani), dublul campion de la Australian Open, a ajuns la Melbourne pentru ultimele două zile de competiție, el urmând să participe și la evenimentul intitulat „Noaptea Legendelor”. Spaniolul a urmărit ambele semifinale din circuitul masculin și a prefațat finala dintre Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP). ...
10:20
Unirea Slobozia - Hermannstadt, meci-cheie la retrogradare în Superliga » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - Hermannstadt, meci crucial în etapa #24 în perspectiva luptei pentru salvarea de la retrogradare, se joacă în această după-amiază, de la ora 14:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Dacă ialomițenii au început 2026 cu două eșecuri (1-3 cu UTA Arad și 0-1 cu U Cluj), sibienii au obținut un punct cu Farul (1-1) și au pierdut cu Dinamo (1-2). ...
Acum 10 minute
10:10
Sorana Cîrstea, pregătită să scrie istorie la Transylvania Open: „Acesta ar fi idealul” # Gazeta Sporturilor
Aflată la ultima participare la turneul WTA Transylvania Open, Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA) a declarat că vrea să devină prima jucătoare de tenis din România care se impune pe hard-ul indoor de la Cluj-Napoca.Încă de anul trecut, Sorana Cîrstea a anunțat că 2026 va fi anul în care se va retrage din tenis, fără să specifice exact după care turneu se va opri. ...
Acum 30 minute
10:00
Contre acide în direct între Prunea și Ilie Dumitrescu: „Nu-mi spune tu mie! Ești în eroare / Astea sunt...” # Gazeta Sporturilor
Foști coechipieri la națională în perioada „Generației de Aur”, acum colegi de platou, Ilie Dumitrescu și Florin Prunea au avut un schimb de replici acide în direct, plecând de la suspendarea de un an a impresarului Cătălin Sărmășan, care îi reprezintă pe Cătălin Cîrjan, David Miculescu, Dennis Politic.Aprig contestatar al FRF, Prunea consideră că Federația s-ar putea răzbuna pe Sărmășan, pentru declarațiile date de agent în trecut. ...
10:00
Încă un atacant pentru Massimiliano Allegri » Ofertat de Juventus și Nottingham Forest, a semnat însă cu Milan! # Gazeta Sporturilor
Jean-Philippe Mateta (28 de ani), atacantul lui Crystal Palace, a ajuns la un acord verbal cu Milan pentru transferul în Serie A. Internaționalul francez are asigurat un contract până în 2023, cu un salariu net anual de 3,5 milioane de euro. Mai rămâne de stabilit cu clubul londonez doar când îi va da drumul jucătorului, la vară sau chiar în următoarele zile.AC Milan îi mai aduce un atacant lui Massimiliano Allegri. Și vine tot din Premier League. ...
10:00
Elche - Barcelona, duel din etapa #22 » Liderul din La Liga, test pe „Martinez Valero” # Gazeta Sporturilor
Elche și Barcelona se vor confrunta în această seară, de la ora 22:00, într-un duel contând pentru etapa a 22-a din La Liga. Meciul va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro, iar transmisia TV va fi asigurată de Digi Sport 2 și Prima Sport 2.Partida se va disputa pe stadionul „Martinez Valero” și va fi arbitrată de Alejandro Muniz. Gazdele speră să profite de avantajul terenului propriu pentru a opri marșul liderului campionatului. ...
09:50
Aryna Sabalenka - Elena Rybakina pentru marele trofeu » Finala Australian Open 2026 # Gazeta Sporturilor
De la ora 10:30, pe „Rod Laver” Arena, Aryna Sabalenka (27 de ani, locul 1 WTA) și Elena Rybakina (26 de ani, #5 WTA) se vor înfrunta în finala Australian Open 2026. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Eurosport.În semifinale, Sabalenka a trecut de Elina Svitolina (6-2, 6-3), iar Rybakina de Jessica Pegula, 6-3, 7-6 (9-7).Este duelul celor mai în formă jucătoare din circuit. ...
09:50
Petrolul, pe un butoi cu pulbere după egalul cu Dinamo: „A amânat explozia!” » Ce se întâmplă în culisele clubului din Ploiești # Gazeta Sporturilor
Rezultatul din Dinamo - Petrolul 1-1 a mai calmat spiritele la suprafață la Ploiești, însă tensiunile interne rămân adânc înrădăcinate și pot reizbucni în orice clipă. Conform informațiilor GSP, mai mulți jucători sunt profund nemulțumiți de deciziile luate de antrenorul Eugen Neagoe.„Remiza nu a rezolvat problemele echipei, ci doar a amânat explozia”, susțin oameni importanți din interiorul clubului prahovean. ...
09:50
FC Argeș - UTA, duel pentru play-off la Mioveni » Echipe probabile + cote la pariuri # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - UTA, duel cu implicații în lupta pentru play-off, se joacă astăzi, de la ora 17:00. Partida de la Mioveni, contând pentru runda #24 a Superligii, e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Programul, rezultatele și marcatorii etapei #24 din SuperligăLocul 4 în acest moment, piteștenii țintesc un rezultat pozitiv în fața „Bătrânei Doamne”, care să le netezească și mai mult drumul spre play-off. ...
Acum o oră
09:40
Al-Hilal Omdurman, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a reușit o victorie importantă în Liga Campionilor Africii, scor 2-1 împotriva sud-africanilor de la Mamelodi Sundowns, una dintre cele mai puternice echipe ale continentului.Cele două formații se întâlniseră și în urmă cu o săptămână, tot în faza grupelor, când duelul se încheiase la egalitate, 2-2. ...
09:40
În goana după locul 1, fie și pentru o dimineață, Dinamo a uitat aseară că trebuie să învingă Petrolul. A fost doar 1-1. Și Zeljko Kopic, și Eugen Neagoe au dreptate când se laudă pe sine, adică propria echipă, pentru jocul prestat. Un rezultat care îi trezește la realitate pe „câini” și care poate fi de bun augur. Cel puțin la fel de important ca o victorie, dacă nu chiar mai important. Iată de ce, părerea mea. ...
Acum 2 ore
09:00
Fabrizio Romano, anunț de nicăieri: „Inter negociază cu Liverpool” » Chivu poate primi un campion din Premier League # Gazeta Sporturilor
Inter și Liverpool negociază pentru împrumutul lui Curtis Jones (25 de ani), mijlocaș central, la formația lui Cristi Chivu. Italienii ar avea și o opțiune de transfer definitiv în valoare de 40 de milioane de euro.Dublul campion din Premier League e un produs al academiei lui Liverpool și a jucat doar pentru „cormorani” până în acest moment. Nefiind titular cert, ar putea pleca iarna aceasta. ...
08:30
Luis Phelipe (24 de ani), fostul jucător de la FCSB, a fost prezentat oficial la Ponte Preta, în liga a doua din Brazilia, la o săptămână după ce Valeriu Iftime declara că extrema va semna cu Botoșani.Pe 23 ianuarie, patronul celor de la FC Botoșani era sigur că îl va lua pe Luis Phelipe, care a jucat în Liga 1 la Poli Iași și FCSB. Doar că brazilianul nu a fost convins și s-a întors acasă, fiind împrumutat de Sheriff Tiraspol la Ponte Preta până la finalul sezonului. ...
Acum 4 ore
08:10
Fostul internațional Ilie Dumitrescu (57 de ani) s-a declarat impresionat de Alibek Aliev (29 de ani), noul atacant de la CFR Cluj.Suedezul a înscris în victoria ardelenilor cu Metaloglobus, scor 4-2, după ce marcase și cu FCSB, la victoria cu 4-1. Vineri seară, în Gruia, Aliev a mai scos un penalty și a oferit un assist pentru Cordea, contribuind astfel la 3 reușite ale CFR-ului în poarta formației lui Mihai Teja. ...
07:50
Basarab Panduru și Marius Baciu au analizat în direct golul primit de Dinamo cu Petrolul, scor 1-1, din etapa 24 a Superligii.Petrolul a egalat pe final după o gafă a lui Epassy, care a scăpat mingea în față după o centrare din lateral. Boțogan a șutat după greșeala camerunezului, dar a trimis în bară. Mingea a ricoșat la Gicu Grozav, care a marcat. ...
Acum 12 ore
23:40
Încurcată de Petrolul, Dinamo umblă la „pușculiță”: „Suntem în discuții pentru apărare, mijloc și atac” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a comentat remiza cu Petrolul, 1-1 în etapa 24 a Superligii.Conducătorul lui Dinamo s-a declarat frustrat, în condițiile în care Dinamo a avut o posesie zdrobitoare și raportul șuturilor net de partea ei, 21-7.Andrei Nicolescu, după Dinamo - Petrolul: „E clar, ceva nu am făcut cum trebuie”„E frustrant, dar se întâmplă zile din astea. Important este să vedem deciziile luate, cât de bune sau mai puțin inspirate au fost. ...
23:40
Petrolul mută spectaculos pe piața transferurilor: negociază cu o vedetă din Superliga # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, a anunțat faptul că mâine va ajunge un jucător la echipă, despre care GSP a aflat că este Nana Boateng. De asemenea, tehnicianul a transmis că așteaptă un atacant, iar „lupii galbeni” îl au pe listă, printre alții, pe Islam Slimani (37 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj.Pe lista ploieștenilor sunt trei atacanți, iar unul dintre ei este Islam Slimani, fotbalistul celor de la CFR Cluj. ...
23:20
Șeful VAR a fost „reactivat” pe post de secund! » A avut mai multe meciuri în țările arabe decât în Superligă # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Hațegan (45 de ani) a fost delegat ca asistent VAR, ca ajutor pentru Lucian Rusandu la CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Ultima apariție în cabina VAR fusese în etapa a 18-a, la partida U Cluj - Universitatea Craiova, disputată pe 1 decembrie 2025, atunci când a fost titularul postului. ...
23:20
Atacantul Stipe Perica (30 de ani) nu a făcut parte din lot în această seară, pentru meciul dintre Dinamo și Petrolul Ploiești, încheiat la egalitate, 1-1. Croatul are zilele numărate la Dinamo.Este un sezon dificil pentru Perica. Și din cauza unor probleme de natură medicală, croatul a adunat doar 16 apariții în acest campionat, niciuna ca integralist. A răspuns cu două goluri, la 1-0 cu Unirea Slobozia și 4-0 cu Metaloglobus. ...
23:10
Cătălin Cîrjan, despre situația impresarului său, suspendat pentru pariuri: „E parte din familia mea” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan, căpitanul „câinilor” de la Dinamo, a comentat remiza obținută pe „Arcul de Triumf”, scor 1-1 cu Petrolul, vorbind despre prestația echipei, gafa lui Devis Epassy, dar și despre situația în care impresarul său este implicat într-un scandal legat de pariuri.Ambele reușite ale partidei au venit în repriza a doua. Danny Armstrong a deschis scorul pentru Dinamo, iar Gicu Grozav a egalat pentru Petrolul, după o eroare a goalkeeper-ului Devis Epassy. ...
23:10
Alexandru Musi, jucătorul celor de la Dinamo, a reacționat după ce echipa sa a remizat cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, într-un meci din etapa #24 din Superliga. Alexndru Musi a declarat că este „frustrant” că nu au obținut mai mult in partidă, a comentat gafele lui Devis Epassy, portarul „câinilor” și a vorbit despre ce urmează pentru „haită”. De asemenea, Alexandru Musi a vorbit despre transferul lui Denis Alibec, fostul coleg de la FCSB, la Farul Constanța. ...
22:50
Explicația lui Devis Epassy după gafa din meciul cu Petrolul: „Nu e prima greșeală” # Gazeta Sporturilor
Devis Epassy (32 de ani), portarul celor de la Dinamo, a reacționat după ce a gafat în partida „câinilor” cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, meci din etapa #24 din Superliga.Portarul „câinilor” a comis o greșeală dublă în minutul 83, iar această gafă i-a costat pe „câini” trei puncte. Prima dată portarul camerunez a degajat greșit, fiind presat de jucătorii de la Petrolul. ...
22:50
Zeljko Kopic a vorbit despre gafa lui Epassy care a decis soarta partidei: „A adus multe lucruri” # Gazeta Sporturilor
Dinamo a remizat pe stadionul „Arcul de Triumf”, scor 1-1, cu Petrolul Ploiești, într-o partidă care a început fără mari ocazii, dar a fost controlată în mare parte de „câinii roșii”. La finalul meciului, tehnicianul alb-roșilor, croatul Zeljko Kopic, a tras concluziile.Ambele reușite au venit în repriza a doua. Danny Armstrong a deschis scorul pentru Dinamo, iar Gicu Grozav a egalat pentru Petrolul, profitând de o eroare a goalkeeper-ului Devis Epassy. ...
22:40
Eugen Neagoe, după ce a încurcat-o pe Dinamo: „Fără cadoul de la noi, nu ne puteau da gol!” + Anunță un transfer-bombă: „Surpriză pentru toată lumea” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul Petrolului, a analizat remiza cu Dinamo, 1-1, primul rezultat pozitiv al ploieștenilor în acest an.Dinamo a avut o posesie zdrobitoare și raportul șuturilor de partea ei, 21-7, dar Eugen Neagoe nu a simțit-o atât de periculoasă. La final, antrenorului Petrolului a susținut că era convins că nu avea să piardă astăzi. ...
22:30
Decisivul Petrolului din meciul cu Dinamo, reacție modestă: „Nu cred că sunt eu omul meciului” # Gazeta Sporturilor
Gicu Grozav, autorul golului care a adus un punct pentru Petrolul în deplasarea de la București cu Dinamo, a comentat partida, atmosfera din jurul clubului și bucuria de a juca împotriva „câinilor”.Ambele reușite au venit în repriza a doua. Danny Armstrong a deschis scorul pentru Dinamo, iar Gicu Grozav a egalat, după o eroare a goalkeeper-ului Devis Epassy.Gicu Grozav, după Dinamo - Petrolul 1-1: „Echipa e omul meciului”„Nu cred că sunt eu omul meciului, echipa e. ...
22:20
Florin Prunea a reacționat după gafa lui Devis Epassy din Dinamo - Petrolul: „Bă, mai bine nu ieși!” # Gazeta Sporturilor
Florin Prunea, fostul portar internațional român, a comentat greșeala lui Devis Epassy din Dinamo - Petrolul, scor 1-1, din etapa #24 din Superliga.Greșeala lui Devis Epassy, venită la scorul de 1-0 pentru Dinamo, i-a costat pe „câini”. Petrolul a egalat, iar „haita” a ratat ocazia de a urca din nou în fruntea Superligii.Florin Prunea nu l-a iertat pe Devis Epassy după greșeala din Dinamo - Petrolul: „Mai bine nu ieși!”„Greșeală dublă a fost. ...
22:10
S-a încăpățânat să gafeze: Epassy, două greșeli la faza în care Petrolul a egalat-o pe Dinamo # Gazeta Sporturilor
Petrolul a egalat-o pe Dinamo (final 1-1) după o secvență de joc în care portarul „câinilor roșii”, Devis Epassy, a comis două greșeli, în momente diferite.Într-un meci închis, în care jocul nu i-a funcționat așa cum ar fi sperat, Dinamo a deschis scorul prin Danny Armstrong, în minutul 64. Suflarea alb-roșie spera ca acela să fie golul care să-i aducă victoria și să o urce, provizoriu, pe locul 1 în Superligă. ...
21:50
Metaloglobus face o mișcare istorică. Micuța echipă din București ar urma să încaseze 30.000 de euro pentru Christ Kouadio, unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei. A fost vândut la Radnik Surdulica, echipa de pe locul 7 din Serbia.Suma este una mică, comparativ cu alte sume din fotbalul românesc, dar reprezintă o premieră. Este primul jucător pe care formația din București a încasat vreodată bani, conform portalului Transfermarkt. ...
21:40
21:40
Mesajul lui Darius Olaru la o zi după eliminarea din Europa League: „Mulțumim pentru sprijin” # Gazeta Sporturilor
Aseară, FCSB a părăsit competiția europeană Europa League după ce a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Fenerbahce, într-o prestație solidă în care roș-albaștrii au pus mari probleme porții apărate de cunoscutul goalkeeper brazilian Ederson.După nici 24 de ore, căpitanul campioanei României, Darius Olaru (27 de ani), a postat un mesaj pe Instagram în care le mulțumește suporterilor și își exprimă mândria pentru modul în care a luptat echipa. ...
Acum 24 ore
21:20
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a înscris golul 961 al carierei, deblocând tabela în Al Kholood - Al Nassr, meci din etapa 19 a campionatului Arabiei Saudite.Cristiano continuă goana spre golul 1000. Titular la Ar Rass, contra lui Al Kholood, Cristiano a înscris în minutul 47. Golul a fost o formalitate, Cristiano împingând mingea în poarta goală după ce a fost servit excelent de conaționalul Joao Felix. ...
21:10
FCSB a încheiat parcursul european din acest sezon cu o remiză, 1-1 contra celor de la Fenerbahce, în ultima etapă a grupei unice din Europa League. Cu doar 7 puncte acumulate în 8 meciuri, campioana României s-a clasat pe locul 27 și a ratat calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. ...
21:00
Mărturia chirurgului care l-a operat pe unul dintre fanii răniți: „Nu-și mai amintește nimic despre accident!” # Gazeta Sporturilor
Șapte suporteri greci care se deplasau prin România în drum spre Lyon pentru meciul din grupa unică a Europa League și-au pierdut viața, într-un carnagiu rutier întâmplat în județul Timiș, pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel. Doi dintre fanii răniți al lui PAOK au fost transferați cu un avion special în țară, în timp ce al treilea supraviețuitor a rămas internat la Timișoara. ...
20:40
Ce a afișat PCH în memoria suporterilor decedați ai celor de la PAOK: „Rămâneți puternici!” # Gazeta Sporturilor
Peluza Cătălin Hîldan, galeria celor de la Dinamo, a afișat mai multe bannere de susținere pentru fanii celor de la PAOK, după ce aceștia au fost loviți de o tragedie: 7 suporteri greci și-au pierdut viața într-un cumplit accident în județul Timiș.Înainte de fluierul de start al lui Iulian Călin, ultrașii dinamoviști au afișat trei bannere. Partida de pe „Arcul de Triumf” a avut și un minut de reculegere înainte de start. ...
20:20
Tabloul principal la Transylvania Open, stabilit cu ajutorul Simonei Halep: pe cine vor înfrunta Sorana, Jaqueline și Emma Răducanu # Gazeta Sporturilor
În această seară a avut loc tragerea la sorți pentru tabloul principal de la Transylvania Open, turneul de nivel WTA250 care va avea loc la Cluj-Napoca. La ceremonie au participat Jaqueline Cristian, jucătoarea română cu cel mai bun clasament, și Simona Halep.Începând de luni, în săptămâna 1-7 februarie, Transylvania Open își caută următoarea campioană. ...
20:00
Daniel Pancu, declarația serii după victoria chinuită cu Metaloglobus: „Când mă vedeți că fac ca o maimuță să știți că...” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a reacționat după victoria chinuită a echipei sale în fața celor de la Metaloglobus, scor 4-2, meci din etapa #24 din Superliga. Antrenorul celor de la CFR Cluj a vorbit laudativ la adresa adversarei de astăzi, iar apoi și-a felicitat jucătorii, în special pe Alibek Aliev. La final, Daniel Pancu și-a explicat manifestările „ieșite din comun” de pe bancă. ...
20:00
Andrei Cordea, mulțumit de evoluțiile sale: „Eu am făcut lucrurile perfect de când am venit” # Gazeta Sporturilor
După victoria obținută de CFR Cluj pe teren propriu, scor 4-2 cu Metaloglobus, autorul unei „doppiette”, Andrei Cordea, a vorbit despre jocul prestat de echipă, dar și despre evoluțiile sale de când a ajuns în Gruia.CFR Cluj a fost condusă în două rânduri, dar a marcat golurile decisive în ultimele minute ale timpului regulamentar, la capătul unui meci în care a fost ținută în șah timp de 87 de minute de echipa de pe ultimul loc. ...
19:50
Chivu face „hattrick-ul” la Inter » „Conduce cu claritate, entuziam, determinare și arată perspicacitate tactică” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu a început 2026 așa cum terminat anul trecut: lider cu Inter în Serie A și cel mai bun tehnician al campionatului italian. Românul e antrenorul lunii ianuarie, trofeul pe care l-a câștigat și în luna anterioară. Două astfel de premii mai are în acest sezon doar rivalul rossonero Massimiliano Allegri (AC Milan).Ianuarie 2026 este luna în care Chivu și-a mărit avansul la șefia Seriei A, la cinci puncte față de AC Milan și la nouă peste AS Roma și Napoli. ...
19:50
Iuliu Mureșan a intervenit după victoria 4-2 cu Metaloglobus: „Când am venit, era dezastru” # Gazeta Sporturilor
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele vicecampioanei CFR Cluj, a intervenit după partida câștigată cu 4-2, pe teren propriu, în fața celor de la Metaloglobus. Bucureștenii au condus de două ori, însă ardelenii au reușit să întoarcă soarta meciului pe final. ...
19:40
Mihai Teja (47 de ani), antrenorul lui Metaloglobus, a comentat înfrângerea din Gruia, 2-4 cu CFR Cluj, după ce a condus în două rânduri.„Lanterna roșie” a condus în două rânduri în fața CFR-ului, dar s-a văzut egalată de fiecare dată. În ultimele minute, ardelenii au tranșat meciul prin goluri semnate de Korenica și Cordea, primul de o calitate deosebită. ...
19:10
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 seamănă, fără voia lor, cu Jocurile Olimpice de vară de la Berlin. Sursa tensiunii suplimentare nu e deloc sportul, ci decurge din comportamentul haotic și autoritar al celui mai mare balaur al lumii moderne, SUA. Cel care a crescut atât de grăsuț și de glorios încât a ajuns să-și mănânce singur coada, mai ales prin inițiativele ICE - căci despre asta e vorba aici -, dar și prin multe altele. ...
19:10
Soția lui Robert Lewnadowski a dezvăluit detalii despre viitorul atacantului: „Probabil e ultimul an aici” # Gazeta Sporturilor
Viitorul lui Robert Lewandowski la Barcelona pare să fie decis. Cel puțin, aceasta este concluzia care se poate trage din spusele soției sale, Anna Lewandowska, care nu a ezitat să lase de înțeles că o despărțire a polonezului de clubul „blaugrana” ar fi scenariul cel mai probabil la sfârșitul acestui sezon.Robert Lewandowski este la Barcelona din 2022, iar contractul său cu formația blaugrana expiră la finalul acestui sezon competițional. ...
19:10
Danemarca - Islanda, a doua semifinală a Campionatului European de handbal masculin # Gazeta Sporturilor
Danemarca și Islanda se vor înfrunta în această seară în cea de-a doua semifinală a Campionatului European de handbal masculin 2026, într-un duel ce se va disputa de la ora 21:30. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis exclusiv de VOYO.Câștigătoarea acestei confruntări va merge în marea finală, unde va întâlni învingătoarea duelului dintre Germania și Croația. ...
19:00
Novak Djokovic a avut un mesaj pentru cei care s-au îndoit de el: „Vreau să le mulțumesc pentru că mi-au dat putere să le arăt că se înșală” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) va fi prezent pentru a 38-a oară într-o finală a unui turneu de Mare Șlem, prima după Wimbledon 2024. Câștigător de zece ori la Melbourne, sârbul a răspuns tranșant atunci când a fost întrebat cum de a reușit o evoluție atât de bună în meciul cu Jannik Sinner din semifinale, pe care l-a câștigat în cinci seturi. ...
18:40
Mihai Popa, aflat la al doilea meci de la revenirea la CFR Cluj, a comis o gafă incredibilă la golul de 2-1 marcat de bucureștenii de la Metaloglobus. Portarul revenit recent din Italia a greșit grav, la doar câteva zile după un redebut de senzație în tricoul ardelenilor. ...
18:40
Germania - Croația, prima semifinală a Campionatului European de handbal masculin # Gazeta Sporturilor
De la ora 18:45, pe Jyske Bank Boxen din Herning, Danemarca, Germania și Croația se vor înfrunta în prima semifinală de la Campionatul European de handbal masculin. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis exclusiv de VOYO, platforma contracost a trustului PRO.În cealaltă semifinală, de la 21:30, se vor duela Danemarca și Islanda. ...
18:30
Șoc în fotbalul românesc! Impresarul Cătălin Sărmășan, suspendat un an pentru pariuri » Amendă uriașă primită de omul care îi reprezintă pe Cîrjan, Politic, Miculescu # Gazeta Sporturilor
Cătălin Sărmășan, cunoscutul impresar din fotbalul românesc, a fost suspendat pentru un an de Federația Română de Fotbal și amendat cu 150.000 de lei, ca urmare a implicării sale în pariuri sportive, practică strict interzisă de regulamentele FRF. ...
18:20
Al Akhdoud, formația pregătită de tehnicianul român Marius Șumudică (54 de ani), a suferit o nouă înfrângere în prima ligă a Arabiei Saudite, pierzând cu 0-1 pe terenul celor de la Al-Taawon, în etapa a 19-a a campionatului.Echipa lui Șumudică a avut șansa de a deschide scorul încă din minutul 20, însă togolezul Khaled Narey a ratat lovitura de la 11 metri. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.