TEST IQ | Calculați 3-(3-3)+3. Dacă ai răspuns 0, ai greșit
Cancan.ro, 31 ianuarie 2026 08:30
CANCAN.RO ți-am pregătit testul IQ de sâmbătă dimineață. Tot ceea ce trebuie să faci este să găsești răspunsul corect pentru ecuația 3-(3-3)+3. Dacă ai răspuns zero, ai greșit. Spor la treabă! Testul de inteligență de […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 10 minute
08:40
Tătarul și gimnasta de aur. Povestea unei iubiri sportive: Anca Surdu, medaliata lui Denis Alibec # Cancan.ro
Denis Alibec, „Tătarul” fotbalului românesc, închide capitolul FCSB și se întoarce pe litoral. A plecat de la roș-albaștri și a semnat cu Farul Constanța. În spatele acestui acasă reîncărcat de emoție e o femeie cu […]
Acum 30 minute
08:30
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc perfect pentru a începe weekendul cu un zâmbet larg pe buze. Amuză-te alături de noi, în rândurile de mai jos. Speriat de faptul că s-a […]
08:30
CANCAN.RO ți-am pregătit testul IQ de sâmbătă dimineață. Tot ceea ce trebuie să faci este să găsești răspunsul corect pentru ecuația 3-(3-3)+3. Dacă ai răspuns zero, ai greșit. Spor la treabă! Testul de inteligență de […]
08:20
Crezi că The Walking Dead este pură ficțiune? Corect. Și totuși, guvernul Statelor Unite a decis că ar fi bine să fie pregătit și pentru varianta în care ficțiunea iese la plimbare pe stradă. Așa […]
Acum 2 ore
07:40
Paste cremoase cu cârnați – o poveste cremoasă despre confort, dorință și paste făcute ca în Italia # Cancan.ro
Amore mio, apropie-te puțin și ascultă-mă, pentru că rețeta aceasta nu este doar despre paste, ci despre acel moment intim în care o farfurie simplă, dar atent gândită, reușește să transforme o seară obișnuită într-una […]
07:20
Meghan Markle, în pas cu tendințele online. Ducesa preia trendul viral „2026 e noul 2016” # Cancan.ro
Potrivit Vanity Fair, Ducesa de Sussex a cedat în fața fenomenului care a acaparat rețelele de socializare și a postat pe Instagram un mesaj deja viral: „2026 pare exact ca 2016”. Când nostalgia devine virală […]
07:10
Horoscop rune azi, 31 ianuarie 2026. Runa zilei Berkano inversată – o zi de răcire, răbdare și atenție la detalii # Cancan.ro
Horoscop rune azi, 31 ianuarie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări […]
07:00
Oana Matache și iubitul ei, Radu Siffredi, au fost surprinși de CANCAN.RO în timp ce se îndreptau spre un restaurant din Dorobanți. Îmbrăcați fashion și cu o atitudine „cool”, cei doi au oferit un adevărat […]
Acum 4 ore
06:40
Cartea de tarot a zilei de azi, 31 ianuarie 2026. Zece de Bâte – cartea zilei și avertismentul despre poverile pe care le ducem # Cancan.ro
Cartea de tarot a zilei de azi, 31 ianuarie 2026. Oboseala acumulată, presiunea responsabilităților și sentimentul că duci totul pe umeri pot deveni tot mai apăsătoare. Zece de Bâte aduce astăzi un mesaj clar despre […]
06:10
Horoscop chinezesc azi, 31 ianuarie 2026. Influența Caprei aduce echilibru, sensibilitate și introspecție # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 31 ianuarie 2026. Ziua de astăzi stă sub semnul sensibilității și al nevoii de echilibru interior, exact așa cum se conturează energia Caprei, zodia care ne învață să încetinim, să fim mai […]
05:50
Dr. Cezar explică de ce oboseala care nu trece, respirația grea la efort și căderea părului pot ascunde lipsa de fier din organism # Cancan.ro
Oboseala care nu mai dispare, respirația dificilă la eforturi mici sau schimbările vizibile ale părului și unghiilor sunt adesea puse pe seama stresului sau a ritmului alert de viață. În realitate, aceste semne pot ascunde […]
05:40
Prognoza meteo azi, 31 ianuarie 2026.Vremea în România va fi dominată de contraste. Vestul și sudul vor avea temperaturi ușor peste pragul înghețului, în timp ce estul și nord-estul rămân în plină iarnă, cu ger […]
05:00
Iulia Albu are concurență chiar în familie! Mikaela a dat moda în Dorobanți, cu paltonul purtat de Gigi Hadid # Cancan.ro
Iulia Albu și fiica ei, Mikaela, au fost surprinse de CANCAN.RO într-o plimbare atent calculată prin Dorobanți, unde au făcut o nouă declarație de stil. Deși ieșirea a fost una în interes medical, cele două […]
Acum 8 ore
01:00
Medicamentele moderne pentru slăbit pot oferi rezultate spectaculoase, dar vin la pachet cu o realitate pe care puțini sunt pregătiți să o accepte. Iată adevărul incomod din spatele “leacurilor-minune” pentru pierderea în greutate. Efectul yo-yo […]
Acum 12 ore
00:40
Într-o zi de decembrie din 1992, la Casa Oamenilor de Știință, s-a spus o frază care ar fi trebuit tăiată în piatră și pusă la intrarea Institutului Cantacuzino. Nu era o frază mare, nu suna […]
00:20
Horoscop 31 ianuarie 2026. Află zodia care primește vești proaste legate de bani, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Energie bună și chef de mișcare. E o zi […]
00:00
Un caz recent de infecție cu virusul Chikungunya, confirmat la un bărbat de aproximativ 50 de ani din România, a readus în atenția autorităților medicale riscul apariției unor boli considerate până de curând exotice. Deși […]
30 ianuarie 2026
23:50
Gabi Bădălău, „îmblânzitorul” de bestii pe patru roți. Bianca Drăgușanu îl vrea în top, dar universul îl pune la încercare # Cancan.ro
De când viața lui Gabi Bădălău se învârte în jurul Biancăi Drăgușanu, nimic nu mai e lăsat la voia întâmplării. Bine, poate doar luminile de poziție de la noul Lexus, dar asta e altă poveste, […]
23:50
Constantin Mândruț Orhan este de negăsit. Adolescentul de 16 ani a plecat voluntar de acasă, din localitatea Țețchea, și nu a mai revenit. Orice informație poate ajuta ca tânărul să fie găsit. Cine îl vede […]
23:40
Un zvon viral despre vânzarea unui singur loc a pus sub lupă documentarul „Melania”, produs de Amazon MGM Studios, după ce cifrele din box office-ul britanic au stârnit controverse. Câte bilete a vândut, de fapt, […]
23:30
Marymar a dat peste cap audiența, asortată perfect cu Cadillac-ul. Până și Kim Kardashian ar fi invidioasă # Cancan.ro
Există femei care ies din casă pe grabă, fără să acorde prea multă atenție detaliilor. Iar la polul opus o avem pe Marymar, care atunci când apare, nu apare așa, oricum, ci intră în scenă. […]
23:30
Ce mesaj i-a transmis Mihai Bendeac Mirei, după ce artista a anunțat despărțirea de Levi. Fanii și-au dat coate! # Cancan.ro
Anul 2026 începe cu o veste care a surprins atât fanii, cât și lumea mondenă din România. Mira și Levi Elekes, unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbizul autohton, au decis să […]
23:20
Cei mai frumoși iubiți – poza care arată ca un film american. Sweethearts din arhiva CANCAN # Cancan.ro
Ce arhivă? O enciclopedie vie a showbiz-ului românesc. În arhiva CANCAN.RO găsești nu doar poze, ci epoci. Una dintre ele ne-a picat în mână și ne-a lăsat fără replică: Dinu Maxer și Nicoleta Luciu – […]
23:10
Gabriel, un băiat de 15 ani, a fost ucis de alți doi adolescenți. A fost găsit fără viață într-o pădure! # Cancan.ro
Crimă trasă la indigo! După ce Mario Berinde a fost ucis de prietenii lui, un alt tânăr fotbalist de 15 ani a fost omorât cu sânge rece de doi adolescenți. A fost găsit fără viață […]
23:10
Multi-milionarul extravagant l-a altoit pe fostul „ginere”. Iubirea a declanșat războiul, iar finalul e neașteptat! # Cancan.ro
Numele lui Ștefan Odagiu, om de afaceri constănțean și multi-milionar în euro, a revenit recent în atenția publică, de data aceasta nu pentru flota impresionantă de mașini de lux, ci pentru un dosar care a […]
23:00
Donald Trump neagă că ar fi adormit în timpul unei ședințe de Cabinet. Ce spune că s-ar fi întâmplat, de fapt # Cancan.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că nu a adormit în timpul ședinței de Cabinet din luna decembrie, atunci când a fost surprins de presă închizând ochii pentru perioade lungi de timp. Liderul de […]
22:50
Dorian Popa, transformare spectaculoasă după ce s-a decis rejudecarea dosarului. A slăbit enorm! # Cancan.ro
Dorian Popa a trecut recent printr-o perioadă intensă de transformări, atât din punct de vedere medical, cât și fizic, schimbări care au atras rapid atenția publicului. Operația suferită de acesta, programată inițial ca o intervenție […]
22:50
Am găsit fotografia într-un pachet de cărți de joc. Nu pe Google, nu în arhivele lustruite, ci acolo unde ajung lucrurile care au trăit. Anul: 2005. Locația: Imperial Casino Bucharest. Personajul: Rita Mureșan. Wow. A […]
22:40
A fost cutremur în România! Seismul a fost înregistrat în seara zilei de vineri, 30 ianuarie 2026, și s-a produs în zona seismică Vrancea, notează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Un cutremur […]
22:20
Ce boală gravă trădează tulburarea de vorbire a lui Donald Trump. Specialiștii i-au analizat ultimul discurs # Cancan.ro
Psihologi de renume au sugerat că președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar putea prezenta semne de demență și că discursurile sale din ce în ce mai haotice și mai lungi ar putea fi un semn […]
22:00
Accidentare gravă la Survivor 2026! Concurentul, la un pas de tragedie: ”Abia pot să mă mișc!” # Cancan.ro
Un incident extrem de serios a marcat ediția cu numărul 10 a emisiunii Survivor România, difuzată pe 30 ianuarie 2026, transformând o etapă deja tensionată într-una dintre cele mai dramatice seri de până acum. Competiția, […]
21:50
Codul Civil stabilește clar obligațiile dintre chiriași și proprietari, însă multe din reguli pot fi ajustate și adaptate prin clauze contractuale negociate de ambele părți. În cazul unei locuințe cu centrală, cine trebuie să plătească […]
21:20
În 2026, procedurile de cadastru și intabulare rămân esențiale pentru orice tranzacție imobiliară, fie că este vorba despre vânzarea sau cumpărarea unui teren, a unui apartament sau a unei case. Cadastrul modern a evoluat semnificativ […]
21:10
Catherine O’Hara, legenda filmului american, a încetat din viață la vârsta de 71 de ani. Actrița va rămâne în memoria celor care au apreciat-o pentru aparițiile sale din „Singur acasă” , „Best în Show” și […]
20:20
Călăul lui Mario Berinde a rupt tăcerea! Ce s-a întâmplat între cei doi adolescenți, înainte de crimă: ”Mă teroriza, mă înjura!” # Cancan.ro
O tragedie cutremurătoare a zguduit comunitatea din Timiș, după ce trei adolescenți au fost implicați în uciderea unui prieten de-al lor. Cei doi băieți de 15 ani, acuzați de implicare directă, au renunțat la cererea […]
20:00
Vești importante pentru o anumită categorie de români. 7.000 de oameni vor avea datoriile (către bugetul local) anulate. Sunt vizate atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice. Joi, 29 ianuarie 2026, Consilul Local Oradea a […]
19:50
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 4.800 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați # Cancan.ro
O ofertă surprinzătoare atrage atenția pe piața imobiliară din județul Prahova: o casă cu teren de 1.100 de metri pătrați poate fi achiziționată pentru doar 4.800 de euro. Proprietatea se află în satul Vadu Părului, […]
Acum 24 ore
19:10
A murit și fratele lui Tal Berkovich, la câteva ore după accidentul cumplit. Medicii n-au mai putut face nimic ca sa-l salveze # Cancan.ro
La doar câteva ore după ce Tal Berkovich, fosta concurentă de la Chefi la cuțite, a murit într-un accident rutier în Israel, Gil, fratele acesteia s-a stins și el din viață. Bărbatul se afla internat […]
19:10
În 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va ajusta semnificativ modul în care realizează controalele, concentrându-se pe persoanele care afișează public bunuri sau cheltuieli semnificative fără a declara venituri corespunzătoare. Instituția va utiliza tot […]
18:50
Conform previziunilor astrologice pentru 2026, există trei zodii care ar putea să se confrunte cu provocări semnificative, evenimente neașteptate și ghinion în luna februarie. Aceste semne vor avea o lună dificilă, provocările fiind adesea interpretate […]
18:30
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni # Cancan.ro
Iulia Ganea a încetat din viață astăzi, după 11 ani de luptă cu consecințele unui tragic accident rutier care i-a schimbat viața pentru totdeauna. În urma acelui eveniment, Iulia și soțul ei, Laurențiu, au pierdut […]
18:10
Adrian Minune și soția sa, Cati, au fost audiați, miercuri, 30 ianuarie, la Postul de Poliție Ștefănești din județul Ilfov, în cadrul unui dosar de amenințare aflat în curs de anchetă. Audierea a avut loc […]
18:00
După ani consecutivi de pierderi financiare, magazinele unui celebru brand sportiv de pe piața locală din România se vor închide complet. Ce se va întâmpla, de fap, cu cei 558 de angjați ai companiei? Este […]
18:00
Ce amendă a primit o femeie după ce a anunțat pe Facebook unde este radar. Neplata duce la închisoare # Cancan.ro
O femeie din Elveția a fost sancționată cu o amendă consistentă după ce a distribuit pe Facebook un mesaj prin care îi avertiza pe șoferi de prezența unui radar al poliției. Plata pe care o […]
17:30
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de weekend. Încheie ziua de vineri cu zâmbetul pe buze! Un bărbat a aflat ce se întâmplă când iubita lui e supărată pe el, dar tot are grijă de el și […]
17:20
După o perioadă în care vremea a lăsat impresia unei apropieri timpurii a primăverii, finalul lunii ianuarie aduce o schimbare radicală a condițiilor meteorologice în România. Începând de joi seara, 29 ianuarie, țara noastră intră […]
17:20
Protopopul de Rădăuți, înlăturat după “războiul” cu ÎPS Calinic. Scandal uriaș în BOR, cu înregistrări și acuzații! # Cancan.ro
Saga „războiului” dintre protopopul ortodox de Rădăuţi, Ionuţ Maloş şi IPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei a ajuns la deznodământul anticipat. Asa încât, Preotul Ionel Constantin Maloș, protopopul de Rădăuţi din Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor, a […]
17:10
45.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la casă și fac acest lucru în curtea proprie # Cancan.ro
Românii care locuiesc la curte trebuie să fie foarte atenți la regulile impuse de autorități, deoarece nerespectarea acestora poate aduce amenzi consistente. Una dintre cele mai dure sancțiuni este prevăzută pentru arderea deșeurilor în curtea […]
17:10
TEST IQ | Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. Unde este al doilea? # Cancan.ro
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. Unde este al doilea? Iluzia optică de […]
16:50
Celebra actriță are puteri paranormale când pictează. Ce îi transmit spiritele: „A fost tulburător să realizez tabloul” # Cancan.ro
Sharon Stone a făcut o dezvăluire care a luat prin surprindere fanii din întreaga lume. Actrița susține că, atunci când pictează, ajunge să comunice cu spiritele și să audă o „conștiință superioară” care îi vorbește. […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.