Luigi Mangione nu va putea să fie condamnat la moarte pentru uciderea directorului UnitedHealthcare, Brian Thompson

18:30

Rusia a avertizat, vineri, că va lua toate măsurile pe care le are la dispoziţie pentru a-şi proteja petrolierele, după ce astfel de nave au fost capturate recent de SUA şi Franţa în apele internaţionale, relatează agenţiile Reuters şi EFE. Între timp, Uniunea Europeană lucrează la un nou pachet de sancţiuni ce ar extinde restricţiile împotriva flotei fantomă a Moscovei.