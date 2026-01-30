Ninsorile abundente au făcut victime în Japonia: Cel puțin 14 oameni au murit şi aproape 200 au fost răniți
Digi24.ro, 30 ianuarie 2026 21:20
Ninsorile abundente şi persistente provocate de fronturi de presiune atmosferică hibernală au afectat multe zone ale Japoniei în ultimele zile, provocând moartea a cel puţin 14 oameni şi rănirea a 198 de persoane în întreaga ţară, a anunţat vineri Agenţia niponă pentru Gestionarea Incendiilor şi Dezastrelor, citată de Xinhua.
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:00
Catherine O’Hara, actrița care a jucat rolul mamei lui Kevin în „Singur acasă”, a murit la 71 de ani # Digi24.ro
Catherine O’Hara, cunoscută pentru interpretarea mamei lui Kevin în filmul „Singur acasă”, dar și pentru pelicule precum „Beetlejuice” și „Schitt’s Creek”, a murit la vârsta de 71 de ani, a confirmat managerul său, pentru revista People. Actrița canadiană a fost apreciată pentru talentul său comic și pentru contribuția adusă cinematografiei și televiziunii internaționale.
Acum 2 ore
20:30
Jandarmeria avertizează asupra unui proces-verbal falsificat cu AI, de la protestele din 24 ianuarie, care circulă pe internet # Digi24.ro
Jandarmeria avertizează asupra unui proces-verbal falsificat cu AI, de la protestele din 24 ianuarie, care circulă pe internet
20:20
Unde a decis să locuiască Papa Leon al XIV-lea. Acest spațiu a fost respins de Papa Francisc pe motiv că se simţea prea izolat # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a ales să nu locuiască nici la Casa Santa Marta din Cetatea Vaticanului, nici în apartamentele papale spaţioase ale Palatului Apostolic, ca predecesorii săi, ci la mansarda acestei clădiri emblematice, după o amplă renovare, transmite vineri agenţia spaniolă de presă EFE care citează cotidianul italian La Repubblica.
20:10
Guterres avertizează că ONU riscă un „colaps financiar iminent” și acuză țări membre că nu-și plătesc cotizațiile # Digi24.ro
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prevenit statele membre că organizaţia se află la risc de „colaps financiar iminent”, citând cotizaţii neplătite şi reguli bugetare care o obligă să returneze banii necheltuiţi, potrivit unei scrisori consultate vineri de Reuters.
20:10
Dosarele Epstein: Departamentul Justiției din SUA publică peste trei milioane de pagini și mii de materiale video # Digi24.ro
Departamentul Justiției din SUA a început publicarea a peste trei milioane de pagini de documente și a mii de materiale video legate de cazul infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, la mai mult de o lună după termenul-limită impus prin lege, a anunțat vineri adjunctul procurorului general, Todd Blanche.
20:00
Pompierii din Turda au salvat un bărbat din apele înghețate, la peste 20 de metri de mal # Digi24.ro
Un bărbat a fost salvat din apele înghețate din Turda, județul Cluj, după o intervenție spectaculoasă a pompierilor, transmite IGSU. Victima se afla la peste 20 de metri de mal, ținându-se cu ultimele puteri de gheață, iar salvatorii au spart stratul de gheață și l-au adus în siguranță la mal, unde a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la spital.
19:50
Europa, în alertă: Un segment dintr-o rachetă chinezească de 11 tone se va prăbuși în nordul continentului # Digi24.ro
Europa se confruntă cu reintrarea necontrolată în atmosferă a celui de-al doilea segment a rachetei chinezești ZQ-3 R/B (Zhuque-3), lansată în decembrie 2025 de compania privată LandSpace. A doua treaptă a rachetei chinezești lansate în spațiu este așteptată să reintre în atmosfera Pământului vineri și se prevede că va cădea în Letonia, dar și Lituania este pregătită să reacționeze dacă situația se schimbă, a declarat șeful serviciului de navigație aeriană al țării, citat de lrt.lt.
Acum 4 ore
19:30
Volodimir Zelenski anunță că a vorbit cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune. „Este crucial să le realizăm pe toate” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că a discutat cu omologul său român Nicușor Dan despre proiecte din domeniul energiei, care pot consolida semnificativ securitatea energetică a celor două țări.
19:20
Institutul Nobel susține că numele câștigătoarei premiului pentru Pace a fost dezvăluit „ilegal” înainte de anunțul oficial # Digi24.ro
Institutul Nobel a confirmat vineri că numele câştigătoarei Premiului Nobel pentru Pace din 2025, opozanta venezueleană Maria Corina Machado, a fost într-adevăr comunicat „ilegal” înaintea anunţului oficial, relatează AFP, potrivit Agerpres. Institutul precizează că implicarea unui actor statal nu este exclusă, deşi nu a reuşit să identifice autorul.
19:20
Fostul prezentator CNN Don Lemon, arestat de agenții federali în legătură cu protestele din Minnesota. Ordinul, de la Pam Bondi # Digi24.ro
Fostul prezentator CNN Don Lemon a fost arestat de agenți federali în legătură cu participarea sa la un protest la adresa ICE, care a avut loc acum mai bine de o săptămână la o biserică din Minnesota. Lemon susține că se afla acolo în calitate de jurnalist, nu de protestatar, și că arestarea sa este un atac la libertatea presei și la Primul Amendament al Constituției SUA. El a fost reținut joi noaptea în Los Angeles, în timp ce relata despre Premiile Grammy. Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunţat vineri că a ordonat arestarea fostului prezentator CNN Don Lemon, în legătură cu protestele organizate împotriva operaţiunilor Serviciului federal pentru imigraţie şi vămi (ICE) din statul Minnesota.
19:00
Sindicaliștii cer Avocatului Poporului să sesizeze CCR pe măsura care prevede că prima zi de concediu medical e neplătită # Digi24.ro
Cartel Alfa a cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională pe ordonanța de urgență care prevede că prima zi de concediu medical este neplătită. Sindicaliştii subliniază că dreptul la protecţie socială în caz de boală nu poate fi condiţionat, diminuat sau transformat într-un instrument de disciplinare bugetară.
18:50
Armata israeliană a recunoscut că numărul victimelor din Gaza se ridică la aproximativ 70.000 (Reuters) # Digi24.ro
Armata israeliană a recunoscut că aproximativ 70.000 de palestinieni au fost uciși în timpul războiului din Gaza, după ce anterior pusese la îndoială numărul victimelor raportat de autoritățile sanitare din enclavă, au informat vineri mass-media israeliene, citând oficiali militari de rang înalt, scrie Reuters.
18:40
Vucic aprobă controversata reformă judiciară care pune în pericol aderarea Serbiei la UE # Digi24.ro
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a semnat vineri reforma judiciară controversată, despre care Comisia Europeană afirmă că subminează independența justiției și îndepărtează țara de aderarea la Uniunea Europeană.
18:30
Rusia amenință că va lua „toate măsurile” posibile împotriva Occidentului, pentru a-și proteja petrolierele # Digi24.ro
Rusia a avertizat, vineri, că va lua toate măsurile pe care le are la dispoziţie pentru a-şi proteja petrolierele, după ce astfel de nave au fost capturate recent de SUA şi Franţa în apele internaţionale, relatează agenţiile Reuters şi EFE. Între timp, Uniunea Europeană lucrează la un nou pachet de sancţiuni ce ar extinde restricţiile împotriva flotei fantomă a Moscovei.
18:30
Guvernul abrogă temporar articolul care permite companiilor mari să exporte profiturile, pentru a nu întârzia aderarea la OCDE # Digi24.ro
Guvernul a decis să elimine temporar articolul de lege care permite companiilor mari să își exporte profiturile, după ce a apărut suspiciunea că acesta ar putea contraveni recomandărilor OCDE, a explicat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, care a subliniat că măsura este provizorie până la găsirea unei formule agreate care să nu întârzie parcursul României către aderarea la organizație.
18:20
Preşedintelui american Donald Trump i s-a propus, între alte opţiuni, să trimită în secret comandouri americane care să distrugă sau avarieze grav elemente ale programului nuclear iranian care nu au fost atinse în bombardamentele americane din iunie, în timpul „Războiului de 12 zile” declanşat de Israel, „una dintre cele mai riscante opţiuni”, dezvăluie The New York Times (NYT).
18:20
Austria va organiza un referendum privind prelungirea stagiului militar obligatoriu, a anunţat vineri cancelarul austriac Christian Stocker, relatează dpa.
18:10
Discuțiile dintre Ucraina, SUA și Rusia ar putea fi amânate din cauza tensiunilor din Iran. Anunțul lui Zelenski # Digi24.ro
Discuțiile trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, programate pentru acest weekend, ar putea fi amânate, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul faptului că Washingtonul se concentrează momentan pe situația din Iran.
18:10
Șeful puterii judiciare din Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, a avertizat vineri că statele europene „vor suporta consecințele” deciziei de a include Corpul Gardienilor Revoluției pe lista organizațiilor teroriste a Uniunii Europene, calificând măsura drept „fără sens”.
17:50
Ministrul Rogobete: 33 de medicamente noi vor fi introduse pe lista celor compensate și gratuite # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că anul acesta lista medicamentelor compensate și gratuite va crește cu 33 de medicamente şi, de asemenea, va fi extinsă lista de boli pentru substanțele existente pe listă.
Acum 6 ore
17:40
Arest preventiv și arest la domiciliu pentru reprezentanții firmei implicați în schema de tip Nordis, cu prejudiciu de 330.000 de euro # Digi24.ro
Unul dintre cei doi reprezentanţi ai societăţii de intermedieri imobiliare care au înşelat opt persoane cu 330.000 de euro, printr-o schemă de tip Nordis, bazată pe antecontracte de vânzare pentru apartamente deja vândute sau ipotecate, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în timp ce celălalt a fost plasat în arest la domiciliu.
17:30
Zelenski acuză Europa că a întrerupt aprovizionarea cu sisteme de apărare aeriană și a provocat un colaps energetic în Ucraina (FT) # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că partenerii europeni au lăsat efectiv sistemul de apărare aeriană al Ucrainei neprotejat într-un moment critic, în timp ce rachetele balistice rusești au lovit infrastructura energetică a țării și au împins-o „la un pas de o pană de curent”, scrie Financial Times.
17:30
Dogioiu spune că nu există legături între premier și avocata Adriana Georgescu: „Sunt doar fotografii de la evenimente publice” # Digi24.ro
Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență pe avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant în timp ce primea mită de zeci de mii de euro, nici pe omul de afaceri Jean Tucan, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Fotografiile în care premierul apare alături de avocată sunt de la evenimente publice, unde numeroși participanți solicită imagini cu șeful Executivului, iar acestea nu indică vreo relație personală sau oficială, a adăugat ea.
17:30
(P) Kaufland aduce „Mingea neoficială” la Transylvania Open: o inițiativă care face bine, dincolo de teren # Digi24.ro
În calitate de partener principal al Transylvania Open, Kaufland aduce în atenție „Mingea neoficială” – o inițiativă care completează competiția sportivă cu o dimensiune socială clară și un impact care depășește limitele terenului. Proiectul pornește de la valorile sportului de performanță și le transpune într-un demers concret despre acces, incluziune și șanse reale.
17:20
„Taxă pe libertate”: Cum intenționează Olanda să crească bugetul pentru apărare
17:20
Persoanele de cetăţenie străină condamnate la pedepse cu închisoarea de un an sau mai mult pentru infracţiuni grave vor fi expulzate din Danemarca, a anunţat vineri guvernul de la Copenhaga în cadrul prezentării unui nou plan pentru înăsprirea politicii sale în materie de imigraţie, relatează AFP.
17:10
ANAF va crea o divizie specială pentru tranzacțiile cu criptomonede, după reorganizare. Adrian Nica: „Avem cinci ani să îi prindem” # Digi24.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală va crea, în urma reorganizării, o divizie specială care va viza tranzacțiile cu criptomonede, a anunțat vineri președintele instituției, Adrian Nica, citat de Agerpres. Noua structură va urmări faptele prin care unii contribuabili încearcă să ascundă activități ilegale folosind zona cripto.
17:10
12 oferte pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava-Siret. Pistol: „Interes masiv pentru acest drum strategic” # Digi24.ro
12 oferte au fost depuse pentru construcţia primelor două loturi din Drumul Expres Suceava - Siret, a anunţat șeful CNAIR, Cristian Pistol. Este vorba despre asocieri de constructori din România, Bulgaria şi Ucraina.
16:50
Ioana Dogioiu: Premierul va propune „cât de curând” un ministru al Educației. Decizia finală trebuie luată și în cadrul PNL # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan va anunța „cât de curând” o propunere pentru portofoliul Educației, însă decizia depinde și de validarea în PNL, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, care a subliniat că că viitorul ministru trebuie să fie o persoană credibilă și cu anvergură în domeniu.
16:40
Un cuplu indonezian a fost pedepsit cu 140 de lovituri de nuia pentru relaţii sexuale în afara căsătoriei şi consum de alcool # Digi24.ro
O femeie şi un bărbat acuzaţi de relaţii sexuale în afara căsătoriei şi consum de alcool au fost supuşi uneia dintre cele mai severe pedepse de când provincia indoneziană Aceh a adoptat legea sharia, relatează BBC şi The Guardian, citate de News.ro.
16:40
Nicușor Dan a numit un nou secretar CSAT. Cel numit este un general specializat în operațiuni de informare și psihologice # Digi24.ro
Administrația prezidențială a anunțat printr-un comunicat că generalul cu patru stele Șomordolea Vasile Mihai, care ocupa funcția de secretar al Consiliului Suprem de Apărarea a Țării, a fost trecut în rezervă, iar funcția acestuia va fi ocupată de către generalul Cîrstea Sorin.
16:40
Sentință definitivă în cazul mamei din Galați care și-a torturat și ucis fetița. Unchiul și mătușa copilei vor sta și ei după gratii # Digi24.ro
28 de ani și 4 luni de închisoare într-un caz de rele tratamente aplicate minorului. Sentința definitivă a fost dictată în cazul unei mame din Galați care și-a torturat până la moarte fetița de 9 ani. Și unchiul și mătușa copilei, care locuiau în același apartament și au fost complici, vor sta după gratii.
16:30
Un număr de 12 state, printre care şi România, au avertizat asupra riscului crescut al unui accident nuclear în Ucraina, la o sesiune specială a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) desfăşurată vineri la Viena.
16:20
Coroana britanică, expusă pentru secole de sclavie. Regele Charles, presat să-și ceară scuze pentru crime împotriva umanității # Digi24.ro
Presiunea asupra regelui Charles crește, după apariția unor cercetări care arată că monarhia britanică și Marina Regală au avut un rol central în extinderea și protejarea comerțului transatlantic cu africani înrobiți timp de sute de ani. Parlamentari, experți ONU și organizații pentru drepturile omului cer o scuză oficială din partea coroanei, susținând că simplele expresii de „regret personal” nu sunt suficiente pentru a răspunde uneia dintre cele mai grave crime din istoria umanității și pentru a aborda moștenirea de rasism și inegalitate care persistă până astăzi.
16:20
Radioactivitate detectată în aer, în Finlanda. Anunțul făcut de autoritățile de la Helsinki privind riscul pentru sănătatea publică # Digi24.ro
Cantități mici de substanțe radioactive au fost detectate în probele de aer prelevate în Finlanda, însă nu există niciun risc pentru sănătatea publică, a declarat vineri autoritatea de supraveghere a siguranței nucleare din această țară, citată de Reuters.
16:10
Ce au făcut parlamentarii anul trecut? Sute de legi depuse, majoritatea rămase în aer. Aleșii și-au concentrat atenția pe zile festive # Digi24.ro
Peste 700 de proiecte de lege au fost depuse în Parlament doar anul trecut, pentru dezbatere și adoptare. Dintre acestea, cele mai multe au rămas fără deznodământ. Puțin peste 100 au fost adoptate și doar câteva respinse, restul au rămas în sertare. Dintre legile intrate în vigoare, numeroase sunt pentru zile de sărbătoare, precum „instituirea zilei de 21 septembrie Ziua Munților Apuseni”.
16:00
Furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents. Detectiv de artă: „Nu am întâlnit niciodată aşa ceva în cariera mea” # Digi24.ro
Deși a trecut un an de la furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents, Olanda, detectivul de artă Arthur Brand a afirmat că încă mai are speranțe: „Aștept un telefon”. Acesta a fost implicat anterior, printre altele, în găsirea și returnarea picturilor furate din Muzeul Westfries. Primește regulat ponturi, dar până în prezent nu a auzit nimic despre obiectele furate din Muzeul Drents, relatează RTV Drenthe.
15:50
Incident în Capitală: linia de tramvai 41, complet blocată din cauza unei defecțiuni la rețeaua electrică # Digi24.ro
Linia de tramvai 41 din București, una dintre cele mai importante rute de transport public din Capitală, este complet blocată din cauza unei defecțiuni apărute la rețeaua electrică.
Acum 8 ore
15:40
Melania Trump a explicat ce răspuns a primit de la Vladimir Putin în privința copiilor ucraineni răpiți # Digi24.ro
Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a dezvăluit, într-un interviu acordat Fox Business, răspunsul pe care l-a primit de la președintele rus Vladimir Putin cu privire la cererea sa de a-i returna pe copiii ucraineni.
15:40
Bunurile din patrimoniul României vor putea fi scoase din țară doar temporar. Cine și în ce condiții le poate folosi # Digi24.ro
Guvernul a adoptat vineri, 30 ianuarie, o ordonanță care modifică modul în care sunt protejate și folosite bunurile din patrimoniul cultural național mobil, pentru ca aceste obiecte să fie mai bine promovate, inclusiv în afara țării, dar fără a le pune în pericol.
15:30
Un fost înalt oficial european îl critică dur pe șeful NATO: „Rutte este dezamăgitor, trebuie să înceteze să mai fie un agent american” # Digi24.ro
Fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel, a declarat pentru Euronews că „abordarea lingușitoare” a lui Rutte față de președintele SUA va duce la un „eșec total”. Șeful NATO, Mark Rutte, ar trebui să înceteze să mai fie un „agent american” și să unească alianța militară tensionată în fața „retoricii ostile” și a „intimidării” Statelor Unite, a declarat fostul șef al Consiliului European, Charles Michel, pentru Euronews.
15:20
Ilie Bolojan ar putea cere vot de încredere în PNL, după atacurile interne. Ce spune despre schimbarea premierilor, în 2027, cu PSD # Digi24.ro
Ilie Bolojan susține că le-ar putea cere un vot de încredere colegilor din PNL în perioada următoare, după ce au apărut nemulțumiri în interiorul partidului față de premier. Șeful Executivului mai spune că nu va susține o variantă de guvern minoritar și respinge acuzațiile unui edil PNL, care susține că Ilie Bolojan le-ar fi transmis liberalilor că rotativa guvernamentală din 2027, cu PSD, nu va avea loc.
15:20
Trapperul MGK, reținut după o bătaie la o sală din Capitală: alți 6 tineri, săltați de poliție. Aveau la ei cuţite, pistoale și săbii # Digi24.ro
Şapte tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani, care s-au bătut în vestiarul unei săli de sport din Sectorul 6 al Capitalei având asupra lor arme albe şi spray-uri lacrimogene, au fost reţinuţi de poliţişti pentru portul fără drept de substanţe sau obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Trapperul MGK, vedetă pe TikTok, ar fi fost unul dintre tinerii implicaţi în scandal.
15:00
Un nou procedeu de camuflaj testat de ruși: îmbrăcămintea de pinguin. Dronele ucrainene nu se lasă păcălite # Digi24.ro
Armata rusă continuă să testeze, intensiv, o nouă metodă de camuflaj. Pentru a doua oară, zilele trecute, soldați ruși, deghizați în pinguini, au fost luați la țintă de drone și lunetiștii ucraineni, semn că mijlocul de camuflaj nu prea funcționează, informează Digi24.
15:00
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, va înfrunta echipa lui Ionuţ Radu, Celta Vigo, în play-off-ul Ligii Europa, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi de vineri, de la Nyon.
15:00
Stenograme din dosarul avocatei care lua mită: „Sunt conectată și la mafie, și la miniștri”. Adriana Georgescu, poze cu politicieni # Digi24.ro
Stenograme din referatul de arestare al avocatei Adriana Georgescu, acuzată că cerea mită unui om de afaceri pentru intervenții în dosare penale au fost făcute publice. „Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”, spunea fosta membră PNL în interceptările DNA. Femeia s-ar fi folosit inclusiv de numele premierului Ilie Bolojan sau al președintelui Nicușor Dan și se fotografia alături de politicieni și de alți oameni influenți pentru a le câștiga încrederea celor de la care pretindea mită. Avocata este acuzată de trafic de influență, alături de un fals general SIE. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 zile, anunță Digi24.
14:50
Guvernul a adoptat Ordonanța pentru construcții: proceduri digitale și termene clare pentru autorizații # Digi24.ro
Guvernul a aprobat vineri o Ordonanță care modifică legislația din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului. Potrivit Ministerului Dezvoltării, noile reguli au ca scop principal reducerea birocrației și simplificarea procedurilor pentru obținerea autorizațiilor de construcție, atât pentru lucrări private, cât și pentru proiecte publice.
14:50
Polonia a semnat contracte pentru zidul anti-drone „cel mai modern din Europa”. Donald Tusk: „Un moment istoric” # Digi24.ro
Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea forţelor armate cu un zid anti-drone pentru protecţia frontierei de est a ţării şi totodată a NATO şi a Uniunii Europene, relatează AFP.
14:40
Revoltă printre șoferii și vatmanii de la STB din cauza scandalului politic din CGMB: „Când au furat, ne-au întrebat pe noi?” # Digi24.ro
Este revoltă printre șoferi și vatmani, enervați că STB este la un pas de insolvență din cauza datoriilor. O parte dintre ei au răbufnit la microfonul Digi 24, cu mesaje adresate celor pe care îi consideră vinovați.
