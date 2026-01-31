Raed Arafat, apel către Parlament să limiteze accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale: Este momentul. România trebuie să trateze o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică

13:10

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că nu va da curs sugestiilor repetate ale lui Vladimir Putin privind o posibilă întâlnire la Moscova, invitându-l în schimb să vină la Kiev „dacă are curaj", relatează The Guardian. „Îmi este absolut imposibil să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Ar fi același lucru ca și cum […]