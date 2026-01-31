Raed Arafat, apel către Parlament să limiteze accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale: Este momentul. România trebuie să trateze o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică
CaleaEuropeana, 31 ianuarie 2026 09:20
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a lansat un apel public privind necesitatea limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare, apreciind că România ar trebui să se alăture statelor care tratează această temă ca pe o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului. Într-o postare publică, Arafat arată că […] The post Raed Arafat, apel către Parlament să limiteze accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale: Este momentul. România trebuie să trateze o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum o oră
09:20
Raed Arafat, apel către Parlament să limiteze accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale: Este momentul. România trebuie să trateze o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică # CaleaEuropeana
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a lansat un apel public privind necesitatea limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare, apreciind că România ar trebui să se alăture statelor care tratează această temă ca pe o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului. Într-o postare publică, Arafat arată că […] The post Raed Arafat, apel către Parlament să limiteze accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale: Este momentul. România trebuie să trateze o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
07:40
Zelenski și Nicușor Dan au discutat telefonic despre “proiecte comune” pentru securitatea energetică a Ucrainei și României, anunță liderul de la Kiev # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a avut vineri o discuție cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe tema securității energetice și a proiectelor comune dintre cele două țări. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei printr-o postare pe Facebook, în care a subliniat importanța cooperării bilaterale în domeniul energiei. „Am vorbit cu Nicușor Dan despre proiectele comune […] The post Zelenski și Nicușor Dan au discutat telefonic despre “proiecte comune” pentru securitatea energetică a Ucrainei și României, anunță liderul de la Kiev appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:20
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului # CaleaEuropeana
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul privind trecerea în rezervă a generalului Mihai Şomordolea din MApN şi eliberarea sa din funcţia de consilier de stat. De asemenea, şeful statului a semnat decretul prin care generalul Sorin Cîrstea a fost numit consilier de stat şi secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Mihai Şomordolea […] The post Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
23:10
INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” (INCAS) a obținut, la începutul acestui an, certificarea de Organizație de Proiectare din partea Autorității Aeronautice Militare Naționale a Ministerului Apărării Naționale, consolidându-și astfel statutul în domeniul aviației militare. Certificarea confirmă dreptul institutului de a desfășura activități de proiectare în domeniul navigabilității, oportunității operaționale și caracteristicilor de mediu […] The post INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
19:30
CNAS, avertizată de Comisia Europeană pentru întârzieri ”continue și sistemice” la plata farmaciilor # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a transmis României un nou avertisment oficial din cauza întârzierilor „continue și sistemice” ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) în plata farmaciilor pentru medicamentele și produsele medicale eliberate pacienților prin sistemul public de asigurări de sănătate, informează un comunicat oficial. Mai exact, Comisia Europeană a emis vineri, 30 ianuarie, un aviz […] The post CNAS, avertizată de Comisia Europeană pentru întârzieri ”continue și sistemice” la plata farmaciilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:30
Ministerul Sănătății pregătește extinderea listei de medicamente compensate și gratuite cu încă 33 de molecule inovative # CaleaEuropeana
Ministerul Sănătății pregătește actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite cu încă 33 de molecule, de la ultima actualizare a listei în septembrie 2025, când au fost introduse 41 de molecule noi. Pachetul de măsuri este pus în transparență decizională, prin proiect de Hotărâre de Guvern, pentru consultare publică: „Este un demers deschis și responsabil.” […] The post Ministerul Sănătății pregătește extinderea listei de medicamente compensate și gratuite cu încă 33 de molecule inovative appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” (INCAS) a obținut, la începutul acestui an, certificarea de Organizație de Proiectare din partea Autorității Aeronautice Militare Naționale a Ministerului Apărării Naționale, consolidându-și astfel statutul în domeniul aviației militare. Certificarea confirmă dreptul institutului de a desfășura activități de proiectare în domeniul navigabilității, oportunității operaționale și caracteristicilor de mediu […] The post INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Principalul partener comercial al României caută noi motoare de creștere. Ministrul german al Economiei: Urmărim o abordare duală: creșterea investițiilor și reforme pentru a atrage capital privat # CaleaEuropeana
Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a declarat vineri că cea mai mare economie a Europei trebuie să se orienteze către noi „motoare de creștere”, motivând că exporturile, până acum punctul forte al Germaniei, „nu mai susțin creșterea noastră” așa cum se întâmpla în trecut, informează Reuters, citat de Agerpres. „Sursele creșterii globale de astăzi […] The post Principalul partener comercial al României caută noi motoare de creștere. Ministrul german al Economiei: Urmărim o abordare duală: creșterea investițiilor și reforme pentru a atrage capital privat appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
ICI București a semnat un acord de cooperare cu ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret, companie activă în domeniul cercetării, dezvoltării și producției de sisteme electronice și tehnologii avansate # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a semnat joi, 29 ianuarie 2026, un acord de cooperare cu ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., companie activă în domeniul cercetării, dezvoltării și producției de sisteme electronice și tehnologii avansate. Potrivit unui comunicat al institutului, acordul de cooperare are ca obiectiv general crearea unui cadru […] The post ICI București a semnat un acord de cooperare cu ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret, companie activă în domeniul cercetării, dezvoltării și producției de sisteme electronice și tehnologii avansate appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Keir Starmer apără vizita în China drept un mijloc de a reconstrui încrederea reciprocă și de a consolida relațiile comerciale cu Beijing # CaleaEuropeana
Prim-ministrul britanic Keir Starmer și-a apărat vineri vizita în China ca pe un mijloc de a reconstrui o încredere reciprocă și a de întări relațiile comerciale cu Beijingului, o perspectivă pe care Donald Trump a caracterizat-o drept „foarte periculoasă”, relatează AFP, potrivit Agerpres. În cadrul unui discurs susținut în fața comunității chineze și britanice la […] The post Keir Starmer apără vizita în China drept un mijloc de a reconstrui încrederea reciprocă și de a consolida relațiile comerciale cu Beijing appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Piața unică rămâne “principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează, avertizează un raport al Comisiei Europene # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat miercuri raportul anual privind piața unică și competitivitatea, care arată că, deși piața unică rămâne un pilon esențial al prosperității Uniunii Europene, performanța generală a competitivității este mixtă, cu progrese limitate și regres în mai multe domenii-cheie. Raportul, al șaselea dintr-o serie anuală, evaluează funcționarea pieței unice și condițiile în care […] The post Piața unică rămâne “principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează, avertizează un raport al Comisiei Europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Nicușor Dan exclude scenariul unei alegeri forțate între SUA și UE: România are o relație strategică de securitate cu SUA și o relație preponderent economică cu UE # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat că Bucureștiul își dorește menținerea unei relații transatlantice cât mai armonioase între Statele Unite și Uniunea Europeană, exprimându-și optimismul cu privire la viitorul acestei relații, în pofida tensiunilor apărute în ultimul an. „Ne dorim ca relația transatlantică să fie cât mai armonioasă cu putință”, a afirmat Nicușor Dan într-un interviu […] The post Nicușor Dan exclude scenariul unei alegeri forțate între SUA și UE: România are o relație strategică de securitate cu SUA și o relație preponderent economică cu UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Comisia Europeană solicită României și altor 15 state membre să se retragă din Tratatul privind Carta Energiei # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României și altor 15 state membre care rămân părți contractante la Tratatul privind Carta Energiei, după ce Uniunea Europeană și Euratom s-au retras din acest tratat la 28 iunie 2025. Potrivit comunicatului oficial, statele membre vizate sunt: […] The post Comisia Europeană solicită României și altor 15 state membre să se retragă din Tratatul privind Carta Energiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Reacția României la scenariul Europei cu “două viteze” avansat de Germania: Nicușor Dan respinge ideea unei schimbări iminente a arhitecturii UE # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a respins joi seară ideea unei schimbări iminente a arhitecturii Uniunii Europene, după ce Germania a avansat scenariul unei Europe „cu două viteze”. „Nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp ca arhitectura europeană să se schimbe”, a declarat șeful statului, într-un interviu acordat Digi24. El a precizat că declarațiile oficialilor […] The post Reacția României la scenariul Europei cu “două viteze” avansat de Germania: Nicușor Dan respinge ideea unei schimbări iminente a arhitecturii UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Procedură de infringement: Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a UE pentru faptul că nu a închis și reabilitat depozitele de deșeuri # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a decis să inițieze o acțiune împotriva României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin în ceea ce privește depozitarea deșeurilor în temeiul Tratatului de aderare a României și al Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE, astfel cum a fost modificată de Directiva (UE) 2018/850). Potrivit […] The post Procedură de infringement: Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a UE pentru faptul că nu a închis și reabilitat depozitele de deșeuri appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
România este “în grafic” cu intrarea la OCDE, asigură Nicușor Dan: Aderarea, “certificat că România este competitivă” și “invitație” pentru firme să vină în țară # CaleaEuropeana
România este “în grafic” cu aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, lucru care s-ar putea întâmpla în vara acestui an, a afirmat președintele Nicușor Dan, joi seară, într-un interviu pentru Digi24. Întrebat despre tensiunile din coaliția de guvernare PSD – PNL – USR – UDMR și nevoia de mediere între aceste forțe politice, […] The post România este “în grafic” cu intrarea la OCDE, asigură Nicușor Dan: Aderarea, “certificat că România este competitivă” și “invitație” pentru firme să vină în țară appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Fostul șef al Consiliului European îi cere lui Mark Rutte să nu fie “un agent american” în NATO: Este o dezamăgire și îmi pierd încrederea în el # CaleaEuropeana
Fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel, a declarat joi că „abordarea lingușitoare” a secretarului general al NATO Mark Rutte față de președintele Statelor Unite va duce la un „eșec total”. Șeful NATO, Mark Rutte, ar trebui să înceteze să fie un „agent american” și să unească alianța militară tensionată în fața „retoricii ostile” și […] The post Fostul șef al Consiliului European îi cere lui Mark Rutte să nu fie “un agent american” în NATO: Este o dezamăgire și îmi pierd încrederea în el appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Zelenski spune că nu va da curs sugestiilor repetate ale lui Putin privind o posibilă întâlnire la Moscova: „Să vină el la Kiev, dacă are curaj” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că nu va da curs sugestiilor repetate ale lui Vladimir Putin privind o posibilă întâlnire la Moscova, invitându-l în schimb să vină la Kiev „dacă are curaj”, relatează The Guardian. „Îmi este absolut imposibil să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Ar fi același lucru ca și cum […] The post Zelenski spune că nu va da curs sugestiilor repetate ale lui Putin privind o posibilă întâlnire la Moscova: „Să vină el la Kiev, dacă are curaj” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
MEDAT lansează un parteneriat cu mediul universitar pentru a consolida rolul României în viitorul digital al Europei # CaleaEuropeana
România își consolidează poziția de actor strategic în dezvoltarea și producția de tehnologie de vârf în domeniul microelectronicii și al tehnologiilor comunicațiilor prin proiectul PIIEC ME/CT C9/I4, un demers care se bazează pe un parteneriat solid între Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și mediul universitar. „Rolul mediului academic este esențial, […] The post MEDAT lansează un parteneriat cu mediul universitar pentru a consolida rolul României în viitorul digital al Europei appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
ICI București a participat la BRD AI Hackathon – The Future We Build, eveniment dedicat analizării rolului inteligenței artificiale în transformarea proceselor și modelelor de lucru din sectorul bancar # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat la BRD AI Hackathon – The Future We Build, eveniment dedicat analizării rolului inteligenței artificiale în transformarea proceselor și modelelor de lucru din sectorul bancar. Evenimentul, desfășurat în perioada 28-29 ianuarie 2026, a reunit specialiști din domenii diverse, oferind un cadru de colaborare pentru […] The post ICI București a participat la BRD AI Hackathon – The Future We Build, eveniment dedicat analizării rolului inteligenței artificiale în transformarea proceselor și modelelor de lucru din sectorul bancar appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Von der Leyen salută participarea Norvegiei la achizițiile comune SAFE în aceste vremuri de ”incertitudine geopolitică” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salută implicarea Norvegiei în programul SAFE, fiind deja un „pilon integral integral al securității și apărării europene”, având în vedere că țara nordică va participa la achiziții comune SAFE. „În aceste vremuri de incertitudine geopolitică, este bine să avem Norvegia ca parte a familiei noastre europene. Norvegia este […] The post Von der Leyen salută participarea Norvegiei la achizițiile comune SAFE în aceste vremuri de ”incertitudine geopolitică” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Președintele Senatului: Arborarea drapelului României la sediul OCDE nu este un simplu gest simbolic, ci o confirmare a credibilității câștigate prin muncă și consecvență # CaleaEuropeana
Obținerea statutului de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE și arborarea drapelului României la sediul organizației nu sunt simple gesturi simbolice, ci o confirmare a credibilității câștigate prin muncă și consecvență, a transmis vineri președintele Senatului, Mircea Abrudean. „Eforturile susținute și seriozitatea dau întotdeauna rezultate. România are anul acesta un obiectiv […] The post Președintele Senatului: Arborarea drapelului României la sediul OCDE nu este un simplu gest simbolic, ci o confirmare a credibilității câștigate prin muncă și consecvență appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Secretarul general al ONU subliniază că „problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condițiile”, nici de „două puteri care împart lumea în sfere de influență rivale” # CaleaEuropeana
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a criticat comportamentul geopolitic al Chinei și Statelor Unite, în conferința de presă de început de an susținută joi la New York, informează DPA, citat de Agerpres. „Problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condițiile”, a afirmat Guterres, al cărui al doilea și ultim […] The post Secretarul general al ONU subliniază că „problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condițiile”, nici de „două puteri care împart lumea în sfere de influență rivale” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Amenințări hibride rusești: Consiliul UE sancționează șase persoane pentru activități de manipulare a informațiilor # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a decis, joi, să adopte măsuri restrictive împotriva a șase persoane suplimentare, în contextul continuării activităților hibride ale Rusiei, în special al manipulării și interferenței informaționale externe (FIMI) împotriva UE, a statelor sale membre și a partenerilor. Potrivit comunicatului oficial, pe lista sancțiunilor figurează prezentatorii de televiziune Dmitri Guberniev, Ekaterina Andreeva și […] The post Amenințări hibride rusești: Consiliul UE sancționează șase persoane pentru activități de manipulare a informațiilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Reacția UE după amenințările lui Trump la adresa Iranului: „Regiunea nu are nevoie de un nou război” # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a declarat joi, în timp ce răspundea la o întrebare legată de informațiile potrivit cărora președintele SUA Donald Trump evaluează opțiunea unor atacuri țintite împotriva Iranului, că „regiunea nu are nevoie de un nou război”, anunță Reuters, AFP și EFE, citate de […] The post Reacția UE după amenințările lui Trump la adresa Iranului: „Regiunea nu are nevoie de un nou război” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Noua Zeelandă anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace în Gaza inițiat de Donald Trump: Este un organism nou și avem nevoie de claritate # CaleaEuropeana
Noua Zeelandă nu se va alătura Consiliului pentru Pace în Gaza inițiat de Donald Trump, argumetând că nu ar „aduce o valoare adăugată semnificativă”, în contextul în care o serie de state, „în special din regiune, s-au angajat să contribuie la rolul Consiliului în Gaza”, a transmis ministrul de externe, Winston Peters. De asemenea, oficialul […] The post Noua Zeelandă anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace în Gaza inițiat de Donald Trump: Este un organism nou și avem nevoie de claritate appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Keir Starmer, criticat de Donald Trump după vizita în China. Președintele SUA consideră „foarte periculoasă” schimbarea de atitudine a Londrei față de Beijing # CaleaEuropeana
Reluarea relațiilor cu China de către premierul britanic Keir Starmer este „foarte periculoasă”, a declarat vineri Donald Trump, informează Politico Europe. Președintele american a făcut aceste declarații după ce premierul britanic s-a întâlnit joi la Beijing cu președintele chinez Xi Jinping, unde Starmer a solicitat o relație „mai complexă” între cele două țări și a […] The post Keir Starmer, criticat de Donald Trump după vizita în China. Președintele SUA consideră „foarte periculoasă” schimbarea de atitudine a Londrei față de Beijing appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Zelenski se bazează pe SUA pentru a obține oprirea atacurilor aeriene rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că se bazează pe Statele Unite pentru a obține oprirea timp de o săptămână a atacurilor aeriene rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei, după ce Donald Trump a afirmat că liderul de la Kremlin „a acceptat să facă asta”. „Mulțumim Statelor Unite pentru eforturile depuse cu scopul de […] The post Zelenski se bazează pe SUA pentru a obține oprirea atacurilor aeriene rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Rogobete: UNIFARM SA este acum o companie publică strategică, livrând medicamente esențiale către unități sanitare din toată țara # CaleaEuropeana
UNIFARM SA, compania națională de medicamente și produse farmaceutice din România, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății, a eliminat integrat datoriile istorice de peste 1,26 miliarde de lei, pe care le înregistra în 2022, devenind astăzi o companie „puternică și stabilă financiar, cu o cifră de afaceri de peste 274 de milioane de lei”, potrivit anunțului […] The post Rogobete: UNIFARM SA este acum o companie publică strategică, livrând medicamente esențiale către unități sanitare din toată țara appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
10:00
Iulian Chifu: UE – actor geopolitic și izolarea guvernărilor uni-personale ale marilor puteri # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* După semnarea acordului UE-Mercosur, Bruxellesul a anunțat o altă realizaremajoră pe linia acordurilor de liber schimb majore, menite să subliniezerelevanța lumii bazate pe reguli și a continuării lumii democrat liberale, prinsemnarea marți, 27 ianuarie a acordului UE-India, după 20 de ani de negocieri. Pentru 2 miliarde de consumatori, noul acord integrează, în […] The post Iulian Chifu: UE – actor geopolitic și izolarea guvernărilor uni-personale ale marilor puteri appeared first on caleaeuropeana.ro.
29 ianuarie 2026
22:10
Planul SUA pentru Groenlanda: baze americane, libertate operațională extinsă și “Domul de Aur” împotriva influenței ostile a Chinei și Rusiei # CaleaEuropeana
Emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele-cheie ale unei propuneri americane adresate Danemarcei privind viitorul statut de securitate al Groenlandei, care include posibilitatea înființării unor noi baze militare, extinderea libertății operaționale a SUA și desfășurarea unui sistem de apărare antirachetă de tip „Dom de Aur” deasupra insulei arctice, relatează joi dpa. Într-un […] The post Planul SUA pentru Groenlanda: baze americane, libertate operațională extinsă și “Domul de Aur” împotriva influenței ostile a Chinei și Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:40
Ambasadorul R. Moldova în România își încheie mandatul: “Las o temelie solidă pentru a reuni statele noastre în UE”; Victor Chirilă va fi ambasador la Kiev # CaleaEuropeana
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a anunțat joi că își încheie mandatul în România, subliniind că lasă în urmă „o temelie solidă, construită pe valori naționale și identitate comune”, care trebuie să rămână „de nezdruncinat”. Diplomatul urmează să preia funcția de ambasador al Republicii Moldova la Kiev. „Astăzi, relațiile dintre statele noastre sunt […] The post Ambasadorul R. Moldova în România își încheie mandatul: “Las o temelie solidă pentru a reuni statele noastre în UE”; Victor Chirilă va fi ambasador la Kiev appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:30
Bolojan, mesaje cheie la o întâlnire cu 13 fonduri de investiții coordonate de Bank of America: Deficit sub 6%, stabilitate politică, reforme, fonduri UE și România exportator net de gaze din 2027 # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a transmis joi un mesaj de stabilitate și predictibilitate către investitorii internaționali, subliniind angajamentul Guvernului pentru reducerea deficitului bugetar, reformarea cheltuielilor publice și consolidarea economiei, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Palatul Victoria cu o delegație de reprezentanți ai 13 fonduri de investiții coordonată de Bank of America. Potrivit unui comunicat al […] The post Bolojan, mesaje cheie la o întâlnire cu 13 fonduri de investiții coordonate de Bank of America: Deficit sub 6%, stabilitate politică, reforme, fonduri UE și România exportator net de gaze din 2027 appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
UE adoptă noi sancțiuni contra Iranului pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru sprijinul continuu acordat de Teheran războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei # CaleaEuropeana
Consiliul UE a decis joi să impună măsuri restrictive în legătură cu încălcările grave ale drepturilor omului în Iran și cu sprijinul militar continuu acordat de Iran războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Încălcări ale drepturilor omului în Iran Consiliul a decis astăzi să instituie măsuri restrictive împotriva unui număr suplimentar de 15 persoane […] The post UE adoptă noi sancțiuni contra Iranului pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru sprijinul continuu acordat de Teheran războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Regatul Unit și China lansează un nou parteneriat pentru servicii, care facilitează accesul pe piața chineză pentru companiile britanice # CaleaEuropeana
Regatul Unit și China au anunțat lansarea unui nou parteneriat în domeniul serviciilor, menit să sprijine companiile britanice care operează pe piața chineză, inclusiv prin introducerea călătoriilor fără viză pentru șederi de scurtă durată, relatează Politico. În cadrul acestui parteneriat, Beijingul va relaxa regimul de vize pentru cetățenii britanici, adăugând Regatul Unit pe lista țărilor […] The post Regatul Unit și China lansează un nou parteneriat pentru servicii, care facilitează accesul pe piața chineză pentru companiile britanice appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
ICI București organizează între 10 și 12 martie Digital Innovation Summit Bucharest, eveniment cu tradiție care va aduce împreună viziuni, expertiză și soluții concrete pentru viitorul digital # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București organizează, în perioada 10–12 martie 2026, Digital Innovation Summit Bucharest 2026 (DISB 2026), un eveniment internațional dedicat transformării digitale, care va avea loc la Palatul Parlamentului, în București. Desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui Camerei Deputaților și al Guvernului României, DISB 2026 reunește factori de decizie, […] The post ICI București organizează între 10 și 12 martie Digital Innovation Summit Bucharest, eveniment cu tradiție care va aduce împreună viziuni, expertiză și soluții concrete pentru viitorul digital appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Comisia Europeană prezintă prima strategie europeană în materie de migrație și azil # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat, joi, 29 ianuarie, prima strategie europeană de gestionare a azilului și migrației, document care stabilește obiectivele politice ale Uniunii în acest domeniu și va servi drept cadru de orientare pentru următorii cinci ani. Potrivit Comisiei, strategia marchează „un nou capitol” în politica UE privind migrația și azilul, valorificând progresele realizate în […] The post Comisia Europeană prezintă prima strategie europeană în materie de migrație și azil appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Confederația Patronală Concordia a inaugurat la Iași ”Concordia Hub Est”, primul centru regional dedicat dialogului social și dezvoltării economice # CaleaEuropeana
Confederația Patronală Concordia a inaugurat astăzi, 29 ianuarie 2026, la Iași, centrul regional Concordia Hub Est, prima platformă de dialog între mediul de afaceri, autoritățile publice și mediul academic din estul României, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro Astfel, Concordia Hub Est își deschide oficial porțile pentru toate companiile din regiunea de est a României […] The post Confederația Patronală Concordia a inaugurat la Iași ”Concordia Hub Est”, primul centru regional dedicat dialogului social și dezvoltării economice appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
UE mobilizează încă 50 de milioane de euro pentru nevoile energetice urgente ale Ucrainei în perioada de iarnă: Ce face Rusia este terorism de stat. Oamenii mor de frig # CaleaEuropeana
Comisia Europeană, împreună cu Banca Europeană de Investiții, acordă astăzi o finanțare suplimentară de 50 de milioane de euro companiei energetice de stat din Ucraina, Naftogaz. Potrivit unui comunicat al executivului european, aceasta va sprijini sistemul energetic al țării în contextul celor mai severe condiții de iarnă de la începutul războiului. În egală măsură, instituția […] The post UE mobilizează încă 50 de milioane de euro pentru nevoile energetice urgente ale Ucrainei în perioada de iarnă: Ce face Rusia este terorism de stat. Oamenii mor de frig appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Eurodeputatul Virgil Popescu: Fără investiții, nu vom putea avea prețuri mici la energie. Prin proiectul Carmen, rețelele de transport și distribuție vor fi modernizate și digitalizate # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a declarat că, prin proiectul CARMEN, finanțat cu aproximativ 104 milioane de euro, rețelele de transport și distribuție vor fi modernizate și digitalizate, pentru a crește eficiența și a permite fluxuri sigure de energie electrică din surse regenerabile. „Peste 100 milioane de EURO pentru un proiect de rețele […] The post Eurodeputatul Virgil Popescu: Fără investiții, nu vom putea avea prețuri mici la energie. Prin proiectul Carmen, rețelele de transport și distribuție vor fi modernizate și digitalizate appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Investiții record de 955 de milioane de euro ale BERD în România, în 2025: 81% dintre investiții au fost dedicate economiei verzi, peste media din regiune # CaleaEuropeana
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a investit o sumă record de 955 de milioane de euro în 37 de proiecte din România în 2025, o creștere semnificativă față de 707 milioane de euro alocate pentru 44 de proiecte în anul precedent, arată instituția financiară într-un comunicat. Comparativ, în același an de referință – […] The post Investiții record de 955 de milioane de euro ale BERD în România, în 2025: 81% dintre investiții au fost dedicate economiei verzi, peste media din regiune appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR, premiat la Gala Excelenței ”Împreună protejăm România” pentru promovarea educației financiare # CaleaEuropeana
Prof. Univ. Dr. Cosmin Marinescu, viceguvernator al BNR, în calitate de inițiator și coordonator al proiectului Economic@BNR, dar și pentru acțiunile de promovare a educației financiare, a fost distins cu trofeul Galei Excelenței „Împreună protejăm România”, eveniment aflat la cea de-a VI-a ediție. Evenimentul a fost organizat Grupul de Presă MediaUno și Asociația MediaUno, alături de […] The post Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR, premiat la Gala Excelenței ”Împreună protejăm România” pentru promovarea educației financiare appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Elveția va majora TVA-ul pentru o perioadă de zece ani pentru a spori investițiile militare și capacitățile de apărare ale țării # CaleaEuropeana
Elveția va majora, pentru o perioadă de zece ani, cota taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru a crește cheltuielile de apărare, a anunțat miercuri guvernul de la Berna, potrivit Politico Europe. „Având în vedere deteriorarea situației geopolitice, Consiliul Federal dorește să consolideze substanțial capacitățile de securitate și apărare ale Elveției”, se arată într-un comunicat al […] The post Elveția va majora TVA-ul pentru o perioadă de zece ani pentru a spori investițiile militare și capacitățile de apărare ale țării appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Kaja Kallas: Nu îmi pot imagina că țările UE vor crea o armată europeană separată. Dacă creăm structuri paralele, atunci imaginea va deveni neclară # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a declarat joi că nu își poate imagina că statele UE ar putea crea o armată separată, pe fondul apelurilor recente pentru o forță europeană de apărare. „Fiecare țară europeană are propria armată, iar armatele a 23 de state fac parte și […] The post Kaja Kallas: Nu îmi pot imagina că țările UE vor crea o armată europeană separată. Dacă creăm structuri paralele, atunci imaginea va deveni neclară appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Ministrul danez de externe se declară „puțin mai optimist” după o discuție cu SUA privind Groenlanda, dar semnalează că disputa nu a fost „rezolvată” # CaleaEuropeana
Discuțiile inițiale dintre Danemarca, SUA și Groenlanda privind soarta insulei arctice „au decurs bine”, dar disputa nu s-a încheiat, a declarat joi ministrul danez de externe, informează Politico Europe. Lars Lokke Rasmussen și ministrul de externe groenlandez Vivian Motzfeldt s-au întâlnit cu vicepreședintele SUA JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio la Washington pe […] The post Ministrul danez de externe se declară „puțin mai optimist” după o discuție cu SUA privind Groenlanda, dar semnalează că disputa nu a fost „rezolvată” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Prima strategie a UE privind vizele va pregăti mai bine blocul pentru creșterea mobilității și consecințele instabilității regionale și ale concurenței geopolitice # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, 29 ianuarie, prima sa strategie a UE privind vizele, care stabilește un cadru pentru o politică în domeniul vizelor mai strategică și care promovează interesele pe termen lung ale UE, permițându-i să fie mai bine pregătită pentru creșterea mobilității, precum și pentru consecințele instabilității regionale și ale concurenței geopolitice. Strategia urmărește să facă […] The post Prima strategie a UE privind vizele va pregăti mai bine blocul pentru creșterea mobilității și consecințele instabilității regionale și ale concurenței geopolitice appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Parlamentul European solicită protejarea artiștilor și industriei muzicale în fața inteligenței artificiale: ”Inovația nu poate veni în detrimentul drepturilor de autor” # CaleaEuropeana
Deputații europeni din Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European propun reguli mai stricte pentru utilizarea conținutului protejat de drepturi de autor de către iteligența artificială generativă, cu scopul de apăra creatorii, artiștii, industria muzicală și culturală europeană, informează un comunicat oficial al Legislativului. În setul de propuneri se numără protecția operelor creative umane, adică […] The post Parlamentul European solicită protejarea artiștilor și industriei muzicale în fața inteligenței artificiale: ”Inovația nu poate veni în detrimentul drepturilor de autor” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Ministrul Economiei, la lansarea IMM DIGITAL INDEX: Digitalizarea reală într-o organizaţie înseamnă productivitate, competitivitate şi eficienţă în toate operaţiunile de zi cu zi # CaleaEuropeana
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a participat la evenimentul de lansare a IMM DIGITAL INDEX, studiul realizat de Consiliul Național al IMM-urilor din România, care introduce un instrument național de monitorizare a performanței digitale a întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit unui comunicat. În intervenția sa, ministrul Irineu Darău a subliniat importanța unei […] The post Ministrul Economiei, la lansarea IMM DIGITAL INDEX: Digitalizarea reală într-o organizaţie înseamnă productivitate, competitivitate şi eficienţă în toate operaţiunile de zi cu zi appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Europa trebuie să învețe “limbajul politicii de putere”, pledează Friedrich Merz: Vom continua să întindem mâna cooperării către SUA, ca aliați, nu subordonați # CaleaEuropeana
Europa trebuie să găsească o modalitate de a redeveni o forță dominantă pentru a se afirma în noua ordine mondială emergentă, dominată de câțiva jucători puternici, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz, într-un discurs de politică externă susținut în Bundestag, Europenii își vor putea pune în aplicare ideile doar „dacă noi înșine învățăm limbajul […] The post Europa trebuie să învețe “limbajul politicii de putere”, pledează Friedrich Merz: Vom continua să întindem mâna cooperării către SUA, ca aliați, nu subordonați appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Ministrul francez de externe atrage atenția asupra „brutalizării lumii” și îndeamnă UE să adopte o poziție unitară în privința Groenlandei și Ucrainei # CaleaEuropeana
Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a avertizat cu privire la „brutalizarea lumii” în politica internațională, subliniind necesitatea menținerii unității UE în contextul schimbărilor dramatice din ordinea mondială, informează The Guardian. Oficialul francez a afirmat că luna ianuarie a fost dominată de „amenințări împotriva unui teritoriu european aflat sub protecția NATO, teritoriul Groenlandei”, îndemnând Comisia […] The post Ministrul francez de externe atrage atenția asupra „brutalizării lumii” și îndeamnă UE să adopte o poziție unitară în privința Groenlandei și Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.